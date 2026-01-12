Новини
Страхотен обрат за Вики Томова на старта на пресявките на Australian Open

Страхотен обрат за Вики Томова на старта на пресявките на Australian Open

12 Януари, 2026 09:30

30-годишната Томова победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта

Страхотен обрат за Вики Томова на старта на пресявките на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България при жените Виктория Томова стартира с победа в квалификациите за Откритото първенство на Австралия по тенис.

30-годишната Томова, която поставена под номер 18 в пресявките за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн, победи американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта.

Българката загуби първия сет, след като допусна два пробива, но във втората част взе подаването на съперничката си в десетия гейм и изравни резултата. В третата част тя доминираше изцяло, не даде гейм на Пера и след серия от осем поредни части от края на втория и в третия сет затвори мача.

Във втория кръг Томова ще играе срещу Виктория Хрунчакова от Словакия, която е 219-а в световната ранглиста. Двете са се срещали пет пъти, като българката има три победи, но в последния мач загуби в третия кръг на квалификации на Откритото първенство на САЩ през 2022 година с 4:6, 4:6.


