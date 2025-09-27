Новини
Карлос Алкарас уверено продължава напред в Токио

27 Септември, 2025 17:47 347 0

Световният номер едно отстрани белгиеца Зизу Бергс

Снимка: БГНЕС/EПA
Световният номер едно в мъжкия тенис Карлос Алкарас си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир на твърди кортове в Токио. Испанският ас не срещна сериозни затруднения срещу белгиеца Зизу Бергс, който заема 45-ата позиция в световната ранглиста, и го победи с категоричното 6:4, 6:3.

Сблъсъкът между двамата, който бе първи в професионалната им кариера, продължи едва 80 минути, като Алкарас контролираше събитията на корта от началото до края. Със стабилна игра и безупречна концентрация, испанецът не остави съмнения в превъзходството си и заслужено се класира за четвъртфиналите.

В следващия кръг младият талант ще се изправи срещу американския представител Брендън Накашима, който в момента е 33-и в световната ранглиста. Двамата са се срещали два пъти досега, като и в двата случая през 2021 година победата е била на страната на Алкарас.


