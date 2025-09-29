Карлос Алкарас продължава да впечатлява - класира се на 9-и пореден финал

Карлос Алкарас продължава да впечатлява с изявите си на корта. На турнира ATP 500 в Токио испанецът победи Каспер Рууд и се класира за деветия си пореден финал - серията му започна през април в Монте Карло.

В японската столица Алкарас трябваше да прави обрат, след като загуби първия сет с 3:6 от Рууд. Световният №1 обаче показа стабилна игра и спечели следващите два с 6:3, 6:4.

На финала Алкарас ще се изправи срещу американеца Тейлър Фриц, който елиминира Дженсън Бруксби с 6:4, 6:3.

Само преди седмица Карлитос загуби от Фриц за "Лейвър къп", когато американецът бе ключът към спечелването на турнира от отбора на Света.

В предишните им мачове обаче Алкарас има три поредни победи, като една от тях беше вълнуващият полуфинал на "Уимбълдън" през тази година.

Победа на финала в Токио ще означава осма титла за Алкарас само през тази година и общо 31-а в кариерата. Фриц търси 20-ата си титла, като до момента през този сезон той има спечели две.