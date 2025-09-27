Новини
Резултати от Втора лига

Резултати от Втора лига

27 Септември, 2025 22:43

Янтра се изравни по точки с Фратрия

Резултати от Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Втора лига - 10 кръг:

Севлиево - Локомотив Горна Оряховица 1:1
Черноморец Бургас - Беласица Петрич 0:0
Спортист Своге - Спартак Плевен 1:1
Янтра Габрово - Миньор Перник 1:0

28 септември - неделя, 17:00 ч
Марек Дупница - ЦСКА II

28 септември - неделя, 18:00 ч
Етър Велико Търново - Вихрен Сандански

29 септември - понеделник, 17:00 ч
Лудогорец II - Пирин Благоевград

29 септември - понеделник, 17:30 ч
Хебър Пазарджик - Дунав Русе

Фратрия - почива


