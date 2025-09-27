Резултати от Втора лига

Втора лига - 10 кръг:
Севлиево - Локомотив Горна Оряховица 1:1
Черноморец Бургас - Беласица Петрич 0:0
Спортист Своге - Спартак Плевен 1:1
Янтра Габрово - Миньор Перник 1:0
28 септември - неделя, 17:00 ч
Марек Дупница - ЦСКА II
28 септември - неделя, 18:00 ч
Етър Велико Търново - Вихрен Сандански
29 септември - понеделник, 17:00 ч
Лудогорец II - Пирин Благоевград
29 септември - понеделник, 17:30 ч
Хебър Пазарджик - Дунав Русе
Фратрия - почива
