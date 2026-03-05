Новини
Спорт »
Баскетбол »
Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала в Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала в Еврокъп

5 Март, 2026 07:04 611 1

  • баскетбол-
  • борислава христова -
  • атинайкос -
  • атина-
  • финал-
  • еврокъп-
  • вилньов д’аск

Тимът от Гърция отстрани френския Вилньов д’Аск

Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала в Еврокъп - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна националка Борислава Христова и нейният отбор Атинайкос (Атина) постигнаха впечатляващо постижение, като си осигуриха място във финала на престижния турнир Еврокъп за жени. Въпреки че гръцкият тим отстъпи с 70:78 при гостуването си на френския Вилньов д’Аск в реванша от полуфиналите, солидната преднина от първия двубой се оказа решаваща за продължаването напред.

Първата среща в Атина завърши с категоричен успех за Атинайкос – 69:56, което позволи на отбора да елиминира двукратния шампион на турнира и да се завърне на финалната сцена след цели 16 години пауза. Истински подвиг за гръцкия клуб, който отново ще има възможност да се бори за европейския трофей.

Във втория мач, изигран във Франция, двата състава предложиха изключително оспорвана игра. Първото полувреме приключи при равенство 32:32, а преди последната четвърт домакините водеха с 54:50. Въпреки натиска на Вилньов д’Аск, баскетболистките на Атинайкос демонстрираха хладнокръвие и не позволиха разликата да надхвърли девет точки – границата, която щеше да ги лиши от финал.

Борислава Христова се отчете с 6 точки, 5 борби и 2 асистенции за 14 минути на паркета, като допринесе за успеха на своя тим.

Най-резултатна за гостите бе Алексис Принс, която реализира 24 точки и овладя 9 борби.

В решителния финал Атинайкос ще се изправи срещу турския Мерсин. Първият сблъсък е насрочен за 2 април в Гърция, а реваншът ще се проведе на 9 април в Турция – двубои, които обещават истински баскетболен спектакъл.

Преди това, на 27 март, Христова и нейните съотборнички ще се борят за място на финала за Купата на Гърция, където ще срещнат тима на Панатлитикос.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кефче

    1 0 Отговор
    И аз искам да се класирам за Еврокъп. Еврокъп, или Евровизия?

    07:22 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове