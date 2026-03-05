Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала в Еврокъп

Българската баскетболна националка Борислава Христова и нейният отбор Атинайкос (Атина) постигнаха впечатляващо постижение, като си осигуриха място във финала на престижния турнир Еврокъп за жени. Въпреки че гръцкият тим отстъпи с 70:78 при гостуването си на френския Вилньов д’Аск в реванша от полуфиналите, солидната преднина от първия двубой се оказа решаваща за продължаването напред.

Първата среща в Атина завърши с категоричен успех за Атинайкос – 69:56, което позволи на отбора да елиминира двукратния шампион на турнира и да се завърне на финалната сцена след цели 16 години пауза. Истински подвиг за гръцкия клуб, който отново ще има възможност да се бори за европейския трофей.

Във втория мач, изигран във Франция, двата състава предложиха изключително оспорвана игра. Първото полувреме приключи при равенство 32:32, а преди последната четвърт домакините водеха с 54:50. Въпреки натиска на Вилньов д’Аск, баскетболистките на Атинайкос демонстрираха хладнокръвие и не позволиха разликата да надхвърли девет точки – границата, която щеше да ги лиши от финал.

Борислава Христова се отчете с 6 точки, 5 борби и 2 асистенции за 14 минути на паркета, като допринесе за успеха на своя тим.

Най-резултатна за гостите бе Алексис Принс, която реализира 24 точки и овладя 9 борби.

В решителния финал Атинайкос ще се изправи срещу турския Мерсин. Първият сблъсък е насрочен за 2 април в Гърция, а реваншът ще се проведе на 9 април в Турция – двубои, които обещават истински баскетболен спектакъл.

Преди това, на 27 март, Христова и нейните съотборнички ще се борят за място на финала за Купата на Гърция, където ще срещнат тима на Панатлитикос.