Милан свали Наполи от върха след драматично дерби на „Сан Сиро“

Милан триумфира с 2:1 над Наполи в големия мач от кръга в Серия А и измести шампионите от лидерската позиция. На „Сан Сиро“ домакините демонстрираха превъзходство през първата част, а след почивката трябваше да се борят геройски, след като останаха с намален състав.

Срещата започна вихрено за тима на Масимилиано Алегри – още в третата минута Кристиан Пулишич асистира на Алексис Салемакерс, който даде аванс на миланистите. Малко преди половин час игра американецът сам се разписа за 2:0, а Наполи изглеждаше безпомощен и далеч от обичайното си ниво.

След паузата обаче ситуацията се обърна. Первис Еступинян повали Джовани Ди Лоренцо в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Кевин Де Бройне бе точен от бялата точка и върна интригата, докато Еступинян получи червен картон и остави Милан да доиграе мача с 10 души.

Гостите от Кампания натиснаха в заключителните минути и най-близо до изравняването беше Давид Нерес, който в 91-вата минута разтресе гредата. Все пак „росонерите“ удържаха резултата и заслужено стигнаха до четвърти пореден успех в първенството.

С победата Милан събра 12 точки и излезе на първо място в Серия „А“, изпреварвайки Наполи и Рома по голова разлика. Ювентус заема четвъртата позиция с 11 пункта.