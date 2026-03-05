Реал Сосиедад триумфира в баското дерби и си осигури място на финала за Купата на Краля

Реал Сосиедад постигна минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над вечния си съперник Атлетик Билбао и така си гарантира участие във финалния сблъсък за Купата на Краля.

Вълнуващият реванш на „Реале Арена“ бе решен едва в заключителните минути, когато испанският национал Микел Оярсабал демонстрира хладнокръвие и реализира дузпа в 87-ата минута.

Този гол се оказа достатъчен, за да подпечата общия успех на Сосиедад с 2:0 в двата мача и да изпрати тима на финалната права на престижния турнир.

С този успех „синьо-белите“ не само затвърдиха доминацията си в баското дерби, но и си осигуриха възможността да се борят за трофея срещу Атлетико Мадрид.