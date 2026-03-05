Властите в Чехия са започнали разследване на тежкия инцидент с Малена Замфирова

Във вторник следобед, на една от пистите в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин, се разигра драматичен инцидент, който разтърси спортната общност у нас. 16-годишната надежда на българския сноуборд Малена Замфирова бе тежко ранена, след като бе пометена от скиор, който според първоначалните данни е бил силно алкохолизиран.
Случката се разиграла около 15:00 часа, непосредствено след края на сутрешната тренировка на Замфирова. Младата спортистка не е била на състезание или тренировка в момента на инцидента, а просто се е разхождала по пистата заедно със своя екип. Неочаквано, мъж на ски, под въздействието на алкохол, се врязал в групата, като ударил Малена в гърба.
Първоначалните медицински прегледи сочат съмнения за сериозни гръбначни увреждания. Замфирова веднага е транспортирана по спешност в местна болница, където е претърпяла операция. Очаква се тя да бъде преместена в специализирано лечебно заведение в Австрия, където ще продължи възстановяването ѝ под грижите на водещи специалисти.
След стабилизиране на състоянието ѝ, се предвижда Малена да бъде върната в България за по-нататъшно лечение и рехабилитация.
Междувременно, местните власти в Чехия вече са започнали разследване на инцидента. Бащата и треньор на младата сноубордистка е дал показания пред разследващите органи.
Този трагичен случай повдига сериозни въпроси относно сигурността по пистите и контрола върху употребата на алкохол в зимните курорти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Радеф
07:47 05.03.2026
3 ДАНО СЕ ОПРАВИ ДЕВОЙКАТА
07:47 05.03.2026
4 Нищо ново
07:52 05.03.2026
5 РЕАЛИСТ
Ако тръгне някой да се разхожда по пътното платно , му викат, че е самоубиец. Нито държава казват , на скиора, нито име. Пиян бил. Според кого, и има ли закон, да не се спускаш след употреба на алкохол. Взета ли му в проба. Според чехите нашата си е виновна. Чий го е дарила на пистата?
Коментиран от #9, #15
07:52 05.03.2026
6 матей
Коментиран от #7
07:53 05.03.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "матей":Никога и никой не е контузвал Ивет Лалова.
Прикриха и допинг проба и трябваше да си изкара наказанието извън пистата. Бях по същото време в Дианабад при доктора , който я зобеше и чух истината .
07:59 05.03.2026
8 Госあ
Коментиран от #16
08:00 05.03.2026
9 Госあ
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Долната част на пистата, където е равно и е станал инцидента се нарича плац. Много хора се разхождат там. Простолюдието обаче, нарича туриста - цар ! На изток гледат с пренебрежение. Когато тренират атлети, за туристи е забранено. Това е било официална тренировка, а в същото време пияни самоубийци са се подвизавали около тях.
Коментиран от #11
08:05 05.03.2026
10 Български клошари
08:11 05.03.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Госあ":Хайде пак прочети статията отново. Нашата не е била на тренировка, а се разхождала по ПИСТАТА. Чешка журналистка споменава, че групата на нашата са били на вейпове с канабис.
08:15 05.03.2026
12 Трезв
08:25 05.03.2026
13 Нали била българка?
08:32 05.03.2026
14 Информация
08:35 05.03.2026
17 Българин
08:41 05.03.2026
18 честенц ионист
08:46 05.03.2026
19 така де
08:50 05.03.2026
20 Информация 2
08:53 05.03.2026
21 Инспектор Радев
08:57 05.03.2026