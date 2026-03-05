Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Властите в Чехия са започнали разследване на тежкия инцидент с Малена Замфирова

Властите в Чехия са започнали разследване на тежкия инцидент с Малена Замфирова

5 Март, 2026 07:43 1 922 21

  • зимен курорт -
  • шпиндлеров млин-
  • инцидент-
  • сноуборд -
  • малена замфирова -
  • тежко ранена-
  • пиян-
  • чехия

Българската спортна общественост изразява своята подкрепа и пожелава бързо възстановяване

Властите в Чехия са започнали разследване на тежкия инцидент с Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Във вторник следобед, на една от пистите в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин, се разигра драматичен инцидент, който разтърси спортната общност у нас. 16-годишната надежда на българския сноуборд Малена Замфирова бе тежко ранена, след като бе пометена от скиор, който според първоначалните данни е бил силно алкохолизиран.

Случката се разиграла около 15:00 часа, непосредствено след края на сутрешната тренировка на Замфирова. Младата спортистка не е била на състезание или тренировка в момента на инцидента, а просто се е разхождала по пистата заедно със своя екип. Неочаквано, мъж на ски, под въздействието на алкохол, се врязал в групата, като ударил Малена в гърба.

Първоначалните медицински прегледи сочат съмнения за сериозни гръбначни увреждания. Замфирова веднага е транспортирана по спешност в местна болница, където е претърпяла операция. Очаква се тя да бъде преместена в специализирано лечебно заведение в Австрия, където ще продължи възстановяването ѝ под грижите на водещи специалисти.

След стабилизиране на състоянието ѝ, се предвижда Малена да бъде върната в България за по-нататъшно лечение и рехабилитация.

Междувременно, местните власти в Чехия вече са започнали разследване на инцидента. Бащата и треньор на младата сноубордистка е дал показания пред разследващите органи.

Този трагичен случай повдига сериозни въпроси относно сигурността по пистите и контрола върху употребата на алкохол в зимните курорти.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радеф

    1 7 Отговор
    Не там.

    07:47 05.03.2026

  • 3 ДАНО СЕ ОПРАВИ ДЕВОЙКАТА

    6 3 Отговор
    Разбира се, че това е платено и умишлено.

    07:47 05.03.2026

  • 4 Нищо ново

    7 1 Отговор
    Под слънцето, на Боровец колкото искате подпийнали англичани има. Един такъв преди години ми счупи ребро на пистата. После иди се оплаквай на Арменския поп.

    07:52 05.03.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    4 16 Отговор
    Значи нашата с група се разхождали по пистата.
    Ако тръгне някой да се разхожда по пътното платно , му викат, че е самоубиец. Нито държава казват , на скиора, нито име. Пиян бил. Според кого, и има ли закон, да не се спускаш след употреба на алкохол. Взета ли му в проба. Според чехите нашата си е виновна. Чий го е дарила на пистата?

    Коментиран от #9, #15

    07:52 05.03.2026

  • 6 матей

    3 2 Отговор
    Така контузиха и Ивет Лалова! Борбата за медали не спира!

    Коментиран от #7

    07:53 05.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "матей":

    Никога и никой не е контузвал Ивет Лалова.
    Прикриха и допинг проба и трябваше да си изкара наказанието извън пистата. Бях по същото време в Дианабад при доктора , който я зобеше и чух истината .

    07:59 05.03.2026

  • 8 Госあ

    6 3 Отговор
    Дано оздравее благополучно ! Сега разбирам и един случай, който много ме подразни в Китай, бях в Харбин и отидох да карам в Ябули. Ябули е на 250км от Харбин, но със скоростната железница стигаш до там за 50 минути. Така че Ябули го водят курорт на Харбин. Курорта е от две части, аз отидох на по-добрата. Когато си взимах карта, човека от касата ме предупреди че някои от пистите са затворени, защото тренират атлети. Въпреки това си взех карта. Когато отидох на лифтовете, които качват най високо с най добрите писти и възможности, установих че са затворени ! И двата лифта ! Само за атлети ! Туристи - мейо ! Отидох на касата да правя скандал…човека ми каза че ме е предупредил, но все пак ми върнаха парите. Прибрах се много ядосан в Харбин и ходих да карам в мола. Ето защо. Туристите трябва да бъдат държани далеч от атлетите !

    Коментиран от #16

    08:00 05.03.2026

  • 9 Госあ

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Долната част на пистата, където е равно и е станал инцидента се нарича плац. Много хора се разхождат там. Простолюдието обаче, нарича туриста - цар ! На изток гледат с пренебрежение. Когато тренират атлети, за туристи е забранено. Това е било официална тренировка, а в същото време пияни самоубийци са се подвизавали около тях.

    Коментиран от #11

    08:05 05.03.2026

  • 10 Български клошари

    4 0 Отговор
    Пожелавам бързо и напълно възстановяване на момичето!

    08:11 05.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Хайде пак прочети статията отново. Нашата не е била на тренировка, а се разхождала по ПИСТАТА. Чешка журналистка споменава, че групата на нашата са били на вейпове с канабис.

    08:15 05.03.2026

  • 12 Трезв

    4 1 Отговор
    Не съм съгласна с настройващите в грешна посока коментари. Настройващи вината срещу горкият друг пострадал. Може ли нарочно да си рискуваш живота си на пистата да се блъснеш в някой. Тези хора не изтрезняват, тежка и студена зима беше. Както и те биха ви казали, аз не мога да карам трезв. Не става. Аз лично не ми пречат, че пушат коз и пият, сигурно е неморално, или нелегално, не ме вълнува чак толкова. Може да са искали да се гушнат хората.

    08:25 05.03.2026

  • 13 Нали била българка?

    2 3 Отговор
    Какви са тези тренировки в Чехия? После нямало пари за спорт.

    08:32 05.03.2026

  • 14 Информация

    1 3 Отговор
    И двамата са били под въздействие на алкохол и канабис искате да кажете. Ами не мисля, че момичето се е напушило от вейпа, то е с дъх на канабис. Не се напушват хората от вейпове, на може и да пробвате. То е с дъх на канабис само.

    08:35 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    3 0 Отговор
    Голямата гума ли дойде на смяна че почна тотално триене или истината не ви прави свободни ,РОБИ.

    08:41 05.03.2026

  • 18 честенц ионист

    0 2 Отговор
    Жалко за еврейчето. Но така е в спорта, правят се жертви.

    08:46 05.03.2026

  • 19 така де

    1 2 Отговор
    И АЗ си спомням подобни случаи Най добрата ни спринтьорка беше наритана от чернокож в АТИНА насред ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ. за да не вземе златен медал защото с него й се полагаше и кюлче от 1 кг злато..Та и счупиха крака и после продължи да бяга с пирон в крака и да печели но вече не е същото СЕГА е щастливо женена в ИТАЛИЯ .познайте името...ИЗОБЩО НЕ Е СЛУЧАЙНО руснаци не обичат да се развява БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ фиркания е руснак нали така

    08:50 05.03.2026

  • 20 Информация 2

    1 1 Отговор
    В Чехия е легално да се пуши канабис на над 21 години. Може и да е имало истински канабис във вейпа в Чехия, възможно е. Но няма доказателство за тази информация, тест направен ли и е за наркотици? Или е късно.

    08:53 05.03.2026

  • 21 Инспектор Радев

    1 0 Отговор
    Правен е тест за наркотици, няма следа от канабис и др. забранени за бг субстанци.

    08:57 05.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове