Властите в Чехия са започнали разследване на тежкия инцидент с Малена Замфирова

Във вторник следобед, на една от пистите в чешкия зимен курорт Шпиндлеров Млин, се разигра драматичен инцидент, който разтърси спортната общност у нас. 16-годишната надежда на българския сноуборд Малена Замфирова бе тежко ранена, след като бе пометена от скиор, който според първоначалните данни е бил силно алкохолизиран.

Случката се разиграла около 15:00 часа, непосредствено след края на сутрешната тренировка на Замфирова. Младата спортистка не е била на състезание или тренировка в момента на инцидента, а просто се е разхождала по пистата заедно със своя екип. Неочаквано, мъж на ски, под въздействието на алкохол, се врязал в групата, като ударил Малена в гърба.

Първоначалните медицински прегледи сочат съмнения за сериозни гръбначни увреждания. Замфирова веднага е транспортирана по спешност в местна болница, където е претърпяла операция. Очаква се тя да бъде преместена в специализирано лечебно заведение в Австрия, където ще продължи възстановяването ѝ под грижите на водещи специалисти.

След стабилизиране на състоянието ѝ, се предвижда Малена да бъде върната в България за по-нататъшно лечение и рехабилитация.

Междувременно, местните власти в Чехия вече са започнали разследване на инцидента. Бащата и треньор на младата сноубордистка е дал показания пред разследващите органи.

Този трагичен случай повдига сериозни въпроси относно сигурността по пистите и контрола върху употребата на алкохол в зимните курорти.