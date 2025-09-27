Ювентус не можа да победи Аталанта

На стадион „Алианц“ в Торино – Ювентус и Аталанта поделиха точките след равенство 1:1 в двубой от петия кръг на италианската Серия А.

Гостите от Бергамо първи намериха път към мрежата – в самия край на първото полувреме Камалдеен Сюлемана се възползва от неразбирателство в защитата на „бианконерите“ и откри резултата.

След почивката Ювентус натисна, а усилията на тима дадоха плод в 78-ата минута, когато резервата Хуан Кабал се разписа и възстанови равенството.

Две минути по-късно обаче Аталанта остана с човек по-малко, след като Мартен Де Роон получи втори жълт картон и напусна преждевременно терена. Въпреки численото си предимство, „старата госпожа“ не успя да стигне до пълен обрат и трябваше да се задоволи с второ поредно равенство в шампионата.

След този резултат Ювентус, воден от Игор Тудор, се изкачи на второ място във временното класиране с 11 точки, докато Аталанта на Иван Юрич заема петата позиция с актив от 9 точки.