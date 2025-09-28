Новини
Лоренцо Музети заформи скандал - обиди публиката в Пекин (ВИДЕО)

28 Септември, 2025 09:25 558 3

  • тенис-
  • лоренцо музети -
  • скандал-
  • турнир -
  • atp 500 -
  • пекин-
  • изказване -
  • фенове-
  • китай

Негово изказване по адрес на местните фенове предизвика вълна от възмущение

Лоренцо Музети заформи скандал - обиди публиката в Пекин (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Лоренцо Музети се оказа в центъра на бурен скандал по време на престижния турнир ATP 500 в Пекин, след като негово изказване по адрес на местните фенове предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

В оспорван двубой срещу Джовани Мпетши Перикард, завършил с победа за Музети след три сета – 7-6(3), 6-7(4), 6-3, 23-годишният италианец не успя да сдържи нервите си. В разгара на срещата камерите уловиха как той се оплаква от постоянния шум и кашляне в залата, като изрече обидни думи по адрес на китайската публика: „Тези проклети китайци... Те постоянно кашлят!“. Видеото с неговия изблик мигновено обиколи социалните мрежи, а най-острите реакции дойдоха от популярните китайски платформи Weibo и Douyin.

В Поднебесната империя, където тенисът се радва на все по-голяма популярност благодарение на звезди като Ли На и Чжън Цинвен, думите на Музети бяха възприети като неуважение и предизвикаха буря от критики. Много фенове и анализатори подчертаха, че подобни изказвания лесно могат да преминат границата между спортното напрежение и откровената обида към домакините.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    3 0 Отговор
    Ами дразни се човекът.Казва си го пряко.

    09:37 28.09.2025

  • 2 Леля Гошо

    1 1 Отговор
    Като се дразни, да отиде да пече пици. За толкова много пари ще търпи, ако искат може и да прьдят

    Коментиран от #3

    09:47 28.09.2025

  • 3 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леля Гошо":

    Ама те и пърдят , уригват се и мляскат публично ....в тяхната култура се смята за непринуденост и уважение !!! И не спазват никакво лично пространство , навират ти се буквално в лицето когато разговаряте , ако носите очила се покриват със слюнка !!! Отвратително !!!

    09:58 28.09.2025

