Лоренцо Музети заформи скандал - обиди публиката в Пекин (ВИДЕО)

Италианският тенисист Лоренцо Музети се оказа в центъра на бурен скандал по време на престижния турнир ATP 500 в Пекин, след като негово изказване по адрес на местните фенове предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.
В оспорван двубой срещу Джовани Мпетши Перикард, завършил с победа за Музети след три сета – 7-6(3), 6-7(4), 6-3, 23-годишният италианец не успя да сдържи нервите си. В разгара на срещата камерите уловиха как той се оплаква от постоянния шум и кашляне в залата, като изрече обидни думи по адрес на китайската публика: „Тези проклети китайци... Те постоянно кашлят!“. Видеото с неговия изблик мигновено обиколи социалните мрежи, а най-острите реакции дойдоха от популярните китайски платформи Weibo и Douyin.
В Поднебесната империя, където тенисът се радва на все по-голяма популярност благодарение на звезди като Ли На и Чжън Цинвен, думите на Музети бяха възприети като неуважение и предизвикаха буря от критики. Много фенове и анализатори подчертаха, че подобни изказвания лесно могат да преминат границата между спортното напрежение и откровената обида към домакините.
"They're always coughing those damn Chinese..— ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025
they keep coughing, fuck..
they cough every three minutes!
..
*cough cough*"
*full translation of what Lorenzo Musetti said
pic.twitter.com/u8uyPS2TF7
1 майстор
09:37 28.09.2025
2 Леля Гошо
Коментиран от #3
09:47 28.09.2025
3 Сила
До коментар #2 от "Леля Гошо":Ама те и пърдят , уригват се и мляскат публично ....в тяхната култура се смята за непринуденост и уважение !!! И не спазват никакво лично пространство , навират ти се буквално в лицето когато разговаряте , ако носите очила се покриват със слюнка !!! Отвратително !!!
09:58 28.09.2025