Лоренцо Музети заформи скандал - обиди публиката в Пекин (ВИДЕО)

Италианският тенисист Лоренцо Музети се оказа в центъра на бурен скандал по време на престижния турнир ATP 500 в Пекин, след като негово изказване по адрес на местните фенове предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.

В оспорван двубой срещу Джовани Мпетши Перикард, завършил с победа за Музети след три сета – 7-6(3), 6-7(4), 6-3, 23-годишният италианец не успя да сдържи нервите си. В разгара на срещата камерите уловиха как той се оплаква от постоянния шум и кашляне в залата, като изрече обидни думи по адрес на китайската публика: „Тези проклети китайци... Те постоянно кашлят!“. Видеото с неговия изблик мигновено обиколи социалните мрежи, а най-острите реакции дойдоха от популярните китайски платформи Weibo и Douyin.

В Поднебесната империя, където тенисът се радва на все по-голяма популярност благодарение на звезди като Ли На и Чжън Цинвен, думите на Музети бяха възприети като неуважение и предизвикаха буря от критики. Много фенове и анализатори подчертаха, че подобни изказвания лесно могат да преминат границата между спортното напрежение и откровената обида към домакините.

"They're always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

..

*cough cough*"



