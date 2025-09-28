България отново е световен вицешампион по волейбол !

Националният отбор на България по волейбол за мъже се окичи със сребърните медали на Световното първенство, което тази година се проведе във Филипините. Нашите момчета, водени от опитния Джанлоренцо Бленджини, изписаха нова златна страница в спортната ни история, въпреки че отстъпиха на финала пред мощния тим на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25).
Българските волейболисти демонстрираха характер и борбен дух, като се противопоставиха достойно на италианците, които за пети път вдигнаха световната купа – абсолютен рекорд за настояща държава.
Александър Николов наниза впечатляващите 23 точки (21 от атака, 1 блокада и 1 ас), а Мартин Атанасов се отличи с 11 точки, допринасяйки за силното представяне на нашия състав.
От другата страна на мрежата, Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 22 точки, включително 5 директни аса, а Матия Ботоло добави още 18 точки, от които 6 аса и 2 блокади.
Сребърният медал е втори в историята на българския мъжки волейбол на световни първенства, след като през далечната 1970 година нашите момчета също стигнаха до финала.
България може да се похвали и с три бронзови отличия от шампионати на планетата, което затвърждава позицията ни сред световния елит.
Любопитен факт е, че България и Белгия са единствените отбори, които успяха да вземат гейм на новия световен шампион по време на турнира – доказателство за класата и борбеността на нашите волейболисти.
Поздравления за нашите лъвове, които отново накараха цяла България да се гордее!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #40
15:39 28.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дориана
Коментиран от #5
15:41 28.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Дориана":Поне взеха гейм за разлика от Полша.
15:43 28.09.2025
6 Много ясно
15:43 28.09.2025
7 456
15:46 28.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!?
Честита световна вицешампионска титла !
Бъдещето е тяхно !
15:47 28.09.2025
10 Тони
15:47 28.09.2025
11 Файърфлай
15:48 28.09.2025
12 Азззззззз
15:48 28.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой
Обаче, последния гейм ни оставиха на 10 точки. Все едно бе мач в групите - фаворит срещу слабак.
15:49 28.09.2025
15 ТрЕНЬОРА НИ НА ЗАКОПА
15:49 28.09.2025
16 Браво лъвове
В такива спортисти трябва да се инвестира, за да прославят България 💪💪💪💪
15:50 28.09.2025
17 Добре играха Българите,
Са ако може политиците да се разкарат и да не притесняват Националният Отбор по Волейбол с глупавите си изказвания?
Как е българи, забогатявате ли?🤣
15:51 28.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ддд
15:53 28.09.2025
20 Пецата
Коментиран от #22, #24, #30
15:54 28.09.2025
21 Астеро
Коментиран от #33
15:56 28.09.2025
22 юрд
До коментар #20 от "Пецата":Жалко, че няма световно по пиене на пърцуца или псуване. Там щяха да ти дадат пожизнена световна титла.
15:57 28.09.2025
23 Мда
Успех български прекрасни деца!
15:57 28.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 фреее
Коментиран от #34
15:59 28.09.2025
26 Баш Балък
15:59 28.09.2025
27 Хе-хе
Коментиран от #35, #39, #43
16:01 28.09.2025
28 3М ДЕнТ Младос-3 са некадърници
16:01 28.09.2025
29 Град Симитли
16:02 28.09.2025
30 Чичака
До коментар #20 от "Пецата":Дете rodniа оrg,ан на знаеш кой пуши .
16:04 28.09.2025
31 Специалиста
16:08 28.09.2025
32 Пецата
Коментиран от #46
16:09 28.09.2025
33 Кит
До коментар #21 от "Астеро":Твърдението ти, че волейболен отбор може да стане световен вицешампион без играчите му да са научени да изпълняват приличен сервис е сериозно основание за посещение в психиатрията.
Вземи мерки незабавно, утре може да е късно.
Иначе - браво на момчетата и техните треньори!
Постижението им ще е спортната изненада на годината!
16:09 28.09.2025
34 ТИГО
До коментар #25 от "фреее":Иван Ценов дето преподаваше в МЕИ едно време казваше"Тъп си като спортен коментатор "та и драскачите и те пишат колко да не заспят! Браво на нашите ,да са ни здрави и корави па квото дойде !
16:10 28.09.2025
35 От едно време имат "финес"
До коментар #27 от "Хе-хе":Ти знаеш ли че Ромул и Рем като пораснали, праскали вълчицата дето ги кърмила, и се народили италианците.
Коментиран от #41
16:11 28.09.2025
36 Хасковски каунь
Иначе браво на волейболистите!
16:11 28.09.2025
37 Един
Това е най-постоянния ни отбор - винаги са в топ 6 дори. И то без държавата да прави почти нищо за да създаде нормални условия за спорт. Браво!
Коментиран от #45
16:11 28.09.2025
38 Българи Юнаци
Щяхме да имаме успехи и в други спортни дисциплини
16:12 28.09.2025
39 Кит
До коментар #27 от "Хе-хе":Нали знаеш, че имаш IQ под 30?
Добре е, че го знаеш!
И продължавай да го помниш, за да не го забравиш.
16:14 28.09.2025
40 Винаги ПЪРВИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е за сметка на това ,,Последният софиянец"
16:18 28.09.2025
41 Хе-Хе
До коментар #35 от "От едно време имат "финес"":Басирам се, че и теб са праснали...Оттам и великия ромски етнос!
16:19 28.09.2025
42 Лада
16:21 28.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 макак бе
16:23 28.09.2025
45 Олександр Шмирц
До коментар #37 от "Един":Слава Украiне!
16:23 28.09.2025
46 Щъркел
До коментар #32 от "Пецата":Сух ,сух
Вътре ,вътре ........
16:28 28.09.2025
47 РЕСПЕКТ И ПОКЛОН...
16:40 28.09.2025
48 БеГемот
16:51 28.09.2025
49 Клеопатра
16:52 28.09.2025
50 Пецата
16:57 28.09.2025