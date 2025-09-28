България отново е световен вицешампион по волейбол !

Националният отбор на България по волейбол за мъже се окичи със сребърните медали на Световното първенство, което тази година се проведе във Филипините. Нашите момчета, водени от опитния Джанлоренцо Бленджини, изписаха нова златна страница в спортната ни история, въпреки че отстъпиха на финала пред мощния тим на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25).

Българските волейболисти демонстрираха характер и борбен дух, като се противопоставиха достойно на италианците, които за пети път вдигнаха световната купа – абсолютен рекорд за настояща държава.

Александър Николов наниза впечатляващите 23 точки (21 от атака, 1 блокада и 1 ас), а Мартин Атанасов се отличи с 11 точки, допринасяйки за силното представяне на нашия състав.

От другата страна на мрежата, Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 22 точки, включително 5 директни аса, а Матия Ботоло добави още 18 точки, от които 6 аса и 2 блокади.

Сребърният медал е втори в историята на българския мъжки волейбол на световни първенства, след като през далечната 1970 година нашите момчета също стигнаха до финала.

България може да се похвали и с три бронзови отличия от шампионати на планетата, което затвърждава позицията ни сред световния елит.

Любопитен факт е, че България и Белгия са единствените отбори, които успяха да вземат гейм на новия световен шампион по време на турнира – доказателство за класата и борбеността на нашите волейболисти.

Поздравления за нашите лъвове, които отново накараха цяла България да се гордее!