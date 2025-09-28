Новини
България отново е световен вицешампион по волейбол !

28 Септември, 2025 15:38 1 697 50

Националите загубиха финала от Италия

България отново е световен вицешампион по волейбол ! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол за мъже се окичи със сребърните медали на Световното първенство, което тази година се проведе във Филипините. Нашите момчета, водени от опитния Джанлоренцо Бленджини, изписаха нова златна страница в спортната ни история, въпреки че отстъпиха на финала пред мощния тим на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25).

Българските волейболисти демонстрираха характер и борбен дух, като се противопоставиха достойно на италианците, които за пети път вдигнаха световната купа – абсолютен рекорд за настояща държава.

Александър Николов наниза впечатляващите 23 точки (21 от атака, 1 блокада и 1 ас), а Мартин Атанасов се отличи с 11 точки, допринасяйки за силното представяне на нашия състав.

От другата страна на мрежата, Юри Романо бе най-резултатен за Италия с 22 точки, включително 5 директни аса, а Матия Ботоло добави още 18 точки, от които 6 аса и 2 блокади.

Сребърният медал е втори в историята на българския мъжки волейбол на световни първенства, след като през далечната 1970 година нашите момчета също стигнаха до финала.

България може да се похвали и с три бронзови отличия от шампионати на планетата, което затвърждава позицията ни сред световния елит.

Любопитен факт е, че България и Белгия са единствените отбори, които успяха да вземат гейм на новия световен шампион по време на турнира – доказателство за класата и борбеността на нашите волейболисти.

Поздравления за нашите лъвове, които отново накараха цяла България да се гордее!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    Невероятен успех на детската градина на България.Още много години ще ни радват.

    Коментиран от #2, #40

    15:39 28.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    35 3 Отговор
    Беше ясно и очаквано , че Италия ще победи, защото техния отбор е по- силен. Така, че българския отбор заслужено и очаквано е на второ място.

    Коментиран от #5

    15:41 28.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    49 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Поне взеха гейм за разлика от Полша.

    15:43 28.09.2025

  • 6 Много ясно

    8 22 Отговор
    Треньора италианец.

    15:43 28.09.2025

  • 7 456

    51 1 Отговор
    Браво момчета! От 55 години да имаме отново шампиони! Радвайте се и 2 място не е малко за такъв шампионат. Честито!

    15:46 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    51 0 Отговор
    Браво на момчетата !
    Честита световна вицешампионска титла !
    Бъдещето е тяхно !

    15:47 28.09.2025

  • 10 Тони

    42 0 Отговор
    Показаха класа !

    15:47 28.09.2025

  • 11 Файърфлай

    16 6 Отговор
    България отново е Световен вицешампион ! Много хитро заглавие?.А италианците са предпоследни.Иначе сериозно- само едно- поклон пред момчетата.Но не биваше да губим четвъртия гейм на 10.Трябваше кръв да се лее ! Но нищо.

    15:48 28.09.2025

  • 12 Азззззззз

    33 0 Отговор
    Браво на Отбора!!! Още много години да ни радват с успехи! Чудесни стееее!!!

    15:48 28.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    10 1 Отговор
    Среброто е екстра!
    Обаче, последния гейм ни оставиха на 10 точки. Все едно бе мач в групите - фаворит срещу слабак.

    15:49 28.09.2025

  • 15 ТрЕНЬОРА НИ НА ЗАКОПА

    2 9 Отговор
    НЯКОЙ ДА НЕ СИ МИСЛИ ЧЕ ИТАКИАНЕЦА ША СТАНЕ ИСТИНСКИ НАААШ НАЦИОНАЛ..

    15:49 28.09.2025

  • 16 Браво лъвове

    24 0 Отговор
    Наистина сте невероятни!!!
    В такива спортисти трябва да се инвестира, за да прославят България 💪💪💪💪

    15:50 28.09.2025

  • 17 Добре играха Българите,

    13 1 Отговор
    заслужени Сребърни Медали на Световното.

    Са ако може политиците да се разкарат и да не притесняват Националният Отбор по Волейбол с глупавите си изказвания?

    Как е българи, забогатявате ли?🤣

    15:51 28.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ддд

    25 0 Отговор
    Достойно представяне срещу петкратния световен шампион. Браво. Най младият отбор в първенството и без загубен мач.

    15:53 28.09.2025

  • 20 Пецата

    3 33 Отговор
    Жабарите им скриха топката на наще некадърници разбираш ли вобще излагациа отвсекаде 🤣

    Коментиран от #22, #24, #30

    15:54 28.09.2025

  • 21 Астеро

    14 4 Отговор
    Ако жабаря ги научи и да бият сервис, следващия път може и титла да вземат. Световен вицешампион в колективен спорт на фона на "държава" на опашката на света си е повече от подвиг или вселенска случайност.

    Коментиран от #33

    15:56 28.09.2025

  • 22 юрд

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пецата":

    Жалко, че няма световно по пиене на пърцуца или псуване. Там щяха да ти дадат пожизнена световна титла.

    15:57 28.09.2025

  • 23 Мда

    22 0 Отговор
    Браво на момчетата! Най-младия отбор !
    Успех български прекрасни деца!

    15:57 28.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 фреее

    9 1 Отговор
    Сменете си заглавието. Такава титла като Световен Вицешампион няма. Виж, Световен Шампион има.

    Коментиран от #34

    15:59 28.09.2025

  • 26 Баш Балък

    17 0 Отговор
    Браво. Италия си е сила, сребро си е невероятен успех!

    15:59 28.09.2025

  • 27 Хе-хе

    0 16 Отговор
    Вчера ви написах нещо и без тавтология днес! Дано при третия опит през 2080 година имате най после своя златен миг! Италианците като хора дискретни и с финес, подариха един гейм на треньора на България! До срещата с тях, вие не срещнахте нито един наистина традиционно силен отбор! Ако руснаците бъдат допускани, никой няма да спечели повече медали! Финала бе вчера, като и в трите гейма загубилите поляци имаха над 20 точки! Някой помни ли какви успехи постигнаха младите лъвове и лъвички преди месец и да изброи няколко имена!? Това е само една игра с топка! Напишете по един приличен коментар, след това направете разходка или влезте в градината и се отдайте на полезен труд! Може и към някой зле организиран протест на миниатюрна партия да се присъедините! Има няколко, изборът е само ваш!

    Коментиран от #35, #39, #43

    16:01 28.09.2025

  • 28 3М ДЕнТ Младос-3 са некадърници

    1 4 Отговор
    Вицове, че сме шампиони

    16:01 28.09.2025

  • 29 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Дано не се изкалпазанят след няколко години, като бате им Гришо и батковците футболисти! :))

    16:02 28.09.2025

  • 30 Чичака

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пецата":

    Дете rodniа оrg,ан на знаеш кой пуши .

    16:04 28.09.2025

  • 31 Специалиста

    2 1 Отговор
    Сега бай Любо да развърже кесията, и онези от парламента да дадат по-малко от населеното да вземат момчетата по 300 000 долара, за да донесат и златото. Оня софиянеца, да организира един протест в полза на момчетата. Край протеста и той ще се облажи, великия скъперник.

    16:08 28.09.2025

  • 32 Пецата

    1 11 Отговор
    Щом ше се кефиме на галфоните дето се изложиха като кифладжии разбираш ли срещу жабарите ок ама сядам да си сипа едно 🤣

    Коментиран от #46

    16:09 28.09.2025

  • 33 Кит

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Астеро":

    Твърдението ти, че волейболен отбор може да стане световен вицешампион без играчите му да са научени да изпълняват приличен сервис е сериозно основание за посещение в психиатрията.
    Вземи мерки незабавно, утре може да е късно.
    Иначе - браво на момчетата и техните треньори!
    Постижението им ще е спортната изненада на годината!

    16:09 28.09.2025

  • 34 ТИГО

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "фреее":

    Иван Ценов дето преподаваше в МЕИ едно време казваше"Тъп си като спортен коментатор "та и драскачите и те пишат колко да не заспят! Браво на нашите ,да са ни здрави и корави па квото дойде !

    16:10 28.09.2025

  • 35 От едно време имат "финес"

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хе-хе":

    Ти знаеш ли че Ромул и Рем като пораснали, праскали вълчицата дето ги кърмила, и се народили италианците.

    Коментиран от #41

    16:11 28.09.2025

  • 36 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    На футбол ще ги спукаме !
    Иначе браво на волейболистите!

    16:11 28.09.2025

  • 37 Един

    7 0 Отговор
    Браво на момчетата!
    Това е най-постоянния ни отбор - винаги са в топ 6 дори. И то без държавата да прави почти нищо за да създаде нормални условия за спорт. Браво!

    Коментиран от #45

    16:11 28.09.2025

  • 38 Българи Юнаци

    3 0 Отговор
    Ако бяхме 10 милиона българчета
    Щяхме да имаме успехи и в други спортни дисциплини

    16:12 28.09.2025

  • 39 Кит

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хе-хе":

    Нали знаеш, че имаш IQ под 30?
    Добре е, че го знаеш!
    И продължавай да го помниш, за да не го забравиш.

    16:14 28.09.2025

  • 40 Винаги ПЪРВИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е за сметка на това ,,Последният софиянец"

    16:18 28.09.2025

  • 41 Хе-Хе

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "От едно време имат "финес"":

    Басирам се, че и теб са праснали...Оттам и великия ромски етнос!

    16:19 28.09.2025

  • 42 Лада

    0 0 Отговор
    БРАВО !

    16:21 28.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 макак бе

    0 0 Отговор
    Да не викнат Цецо Соколов. Къса ми се сърцето.

    16:23 28.09.2025

  • 45 Олександр Шмирц

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Един":

    Слава Украiне!

    16:23 28.09.2025

  • 46 Щъркел

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пецата":

    Сух ,сух
    Вътре ,вътре ........

    16:28 28.09.2025

  • 47 РЕСПЕКТ И ПОКЛОН...

    1 0 Отговор
    ...пред подвигът на Българските Лъвове!!! При БГ усповията за спорт, постижението на Национала се развнява на подвиг от друга ГАЛАКТИКА! Силно се надявам, че нито един от тези млади хора нямат трайни контузии от преумората и играта винаги на крачка над преумората и тоталната щета на организмът си. Пак казвам поклон пред подвигът им, понеже подкрепата от държавата БГ, ако беше станало нещастие, е ясна - трагедия. Дано никой от тези таланти да няма контузия и успех на всеки един -> всеки един от тези момчета заслужават сега много тлъст договор в Западна Европа и безброй успехи в кариерното развитие желая, с това което ви даде България, постигнатото е от един друг СВЯТ -> ПОКЛОН МОМЧЕТА!!!!!

    16:40 28.09.2025

  • 48 БеГемот

    0 1 Отговор
    Голямо думкане на тъпана беше ....ама накрая поза партер....за тия 24 часа помислих че от небето ще се посипят ако не манна небесна то поне дъжд от промоции....

    16:51 28.09.2025

  • 49 Клеопатра

    0 0 Отговор
    Браво български момчета,истинска лъвска битка!Вие направихте велика игра,която ще се запомни,поклон!

    16:52 28.09.2025

  • 50 Пецата

    0 0 Отговор
    Ква шматка вобще требва да си разбираш ли за да се кефиш на некви галфони дето си подхвърлят една топка 🤣

    16:57 28.09.2025

