Роби Уилямс поздрави България за подвига на волейболистите ни

29 Септември, 2025 10:29 791 10

Поздравления, че стигнахте до финала!

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Музикалната звезда Роби Уилямс специално поздрави световните ни вицешампиони по волейбол и вдигна на крака Националния стадион “Васил Левски” за успеха на България във Филипините.

"Поздравления, че стигнахте до финала! Брилянтно! Имате поздравления от мен. Моля всички да аплодираме вашия отбор за достигането до финала и спечелването на сребърните медали“, заяви той по време на концерта си в столицата на Националния стадион снощи.

Финалът се излъчи на живо по NOVA и MAX Sport 2. Правата за излъчване бяха предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Нашият тим, който е подкрепян от генералния си спонсор efbet, направи истински фурор с представянето си.

Самият Роби Уилямс се появи на сцената като астронавт, летейки над нея. След това някогашният фронтмен на „Тейк дет” получи от фенове националния ни флаг, който уви около ръцете си и микрофона, и запя.


  • 1 честен ционист

    1 21 Отговор
    Да беше казал, че е подарък от Ситито, за да идете ведро у окопите и да има, за какво да сте горди.

    Коментиран от #2, #6

    10:31 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Възпитанието

    4 1 Отговор
    си е възпитание, знае как да се държи.
    Браво на нашите, сега вече да мислят за Олимпиядата!

    10:34 29.09.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    а разбойко благодари за парите от рекета

    10:35 29.09.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    еххххх ..през комунизма кви спортисти имахме?НАЛИ , КОПЕИ?

    10:41 29.09.2025

  • 6 Спри се ма ,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Спри се ...

    10:45 29.09.2025

  • 7 браво на волейболните играчи

    0 2 Отговор
    тук явно това вирее . професионален бокс, формула 1 , футбол, тенис, спринт лека атлетика , плуване, рали, колоездене сме си гола вода . а италия винаги ни е побеждавала . другите явно са много слаби . да им дадат награда . заплати си имат . с допинги и дрога , не се постига нищо . няма и зрителски интерес .

    10:48 29.09.2025

  • 8 Само ако

    1 5 Отговор
    знаехте колко Му пука на Р.У. за българският волейбол щяхте да се гътнете сами

    Коментиран от #9

    10:51 29.09.2025

  • 9 Брачед,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само ако":

    Напиши го , бе -за Русь - усрусь ... 🤭😁

    11:08 29.09.2025

  • 10 защо не е отишъл да ги гледа

    0 0 Отговор
    едно билетче и да повика за тях . но роби си е такъв . то още нянакъв идеше тук . добре ни веселят . браво .

    11:15 29.09.2025

