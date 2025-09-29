Роби Уилямс поздрави България за подвига на волейболистите ни

Музикалната звезда Роби Уилямс специално поздрави световните ни вицешампиони по волейбол и вдигна на крака Националния стадион “Васил Левски” за успеха на България във Филипините.

"Поздравления, че стигнахте до финала! Брилянтно! Имате поздравления от мен. Моля всички да аплодираме вашия отбор за достигането до финала и спечелването на сребърните медали“, заяви той по време на концерта си в столицата на Националния стадион снощи.

Финалът се излъчи на живо по NOVA и MAX Sport 2. Правата за излъчване бяха предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Нашият тим, който е подкрепян от генералния си спонсор efbet, направи истински фурор с представянето си.

Самият Роби Уилямс се появи на сцената като астронавт, летейки над нея. След това някогашният фронтмен на „Тейк дет” получи от фенове националния ни флаг, който уви около ръцете си и микрофона, и запя.