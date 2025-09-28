Бернардо Силва пред сензационен трансфер: Саудитска Арабия зове португалската звезда на Манчестър Сити

Бернардо Силва, един от най-емблематичните полузащитници на Манчестър Сити, е на прага на ново предизвикателство. Според информация на talkSPORT, португалският маестро може да напусне „Етихад“ още идното лято и да се присъедини към бързо развиващата се Саудитска професионална лига.

Договорът на Силва с „гражданите“ изтича в края на сезона, а към момента няма индикации за подновяване на контракта. Това отваря широко вратата за свободен трансфер, като се твърди, че през последните две години Бернардо вече е водил преговори с представители от Близкия изток.

Още през 2023 г. клубът Ал-Хилал изкуши 31-годишния плеймейкър с астрономическа оферта – седмична заплата от 500 000 паунда. Тогава обаче Силва предпочете да остане под ръководството на Пеп Гуардиола и да удължи престоя си в Манчестър.

Миналото лято интересът от Саудитска Арабия се възобнови, но португалецът избра да се фокусира върху подготовката за Световното първенство през 2026 г. Сега обаче изглежда, че трансферът към Близкия изток е по-реален от всякога. Саудитската лига усилено търси нови звезди, особено португалски футболисти, за да затвърди ефекта от пристигането на Кристиано Роналдо в Ал-Насър.

Сред най-настоятелните кандидати за подписа на Силва са Ал-Ахли, където той би могъл да се събере с бившия си съотборник Рияд Марез, както и Ал-Кадисия, където вече играят сънародникът му Отавио и бившият ас на Реал Мадрид Начо.