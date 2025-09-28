Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бернардо Силва пред сензационен трансфер: Саудитска Арабия зове португалската звезда на Манчестър Сити

Бернардо Силва пред сензационен трансфер: Саудитска Арабия зове португалската звезда на Манчестър Сити

28 Септември, 2025 16:20 423 0

  • бернардо силва-
  • манчестър сити-
  • трансфер-
  • саудитска арабия-
  • ал-хилал-
  • ал-ахли-
  • ал-кадисия-
  • португалски футболисти-
  • пеп гуардиола-
  • висша лига-
  • шампионска лига-
  • футболни новини

Договорът му с "гражданите" изтича през лятото

Бернардо Силва пред сензационен трансфер: Саудитска Арабия зове португалската звезда на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бернардо Силва, един от най-емблематичните полузащитници на Манчестър Сити, е на прага на ново предизвикателство. Според информация на talkSPORT, португалският маестро може да напусне „Етихад“ още идното лято и да се присъедини към бързо развиващата се Саудитска професионална лига.

Договорът на Силва с „гражданите“ изтича в края на сезона, а към момента няма индикации за подновяване на контракта. Това отваря широко вратата за свободен трансфер, като се твърди, че през последните две години Бернардо вече е водил преговори с представители от Близкия изток.

Още през 2023 г. клубът Ал-Хилал изкуши 31-годишния плеймейкър с астрономическа оферта – седмична заплата от 500 000 паунда. Тогава обаче Силва предпочете да остане под ръководството на Пеп Гуардиола и да удължи престоя си в Манчестър.

Миналото лято интересът от Саудитска Арабия се възобнови, но португалецът избра да се фокусира върху подготовката за Световното първенство през 2026 г. Сега обаче изглежда, че трансферът към Близкия изток е по-реален от всякога. Саудитската лига усилено търси нови звезди, особено португалски футболисти, за да затвърди ефекта от пристигането на Кристиано Роналдо в Ал-Насър.

Сред най-настоятелните кандидати за подписа на Силва са Ал-Ахли, където той би могъл да се събере с бившия си съотборник Рияд Марез, както и Ал-Кадисия, където вече играят сънародникът му Отавио и бившият ас на Реал Мадрид Начо.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ