Реал Мадрид губи ключов защитник за четири седмици

28 Септември, 2025 20:16 481 0

Даниел Карвахал е с травма

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се изправя пред ново изпитание, след като тежката загуба с 2:5 от градския съперник Атлетико донесе не само разочарование, но и сериозни кадрови проблеми. Десният бек на "кралския клуб" Даниел Карвахал ще бъде извън играта за около месец заради мускулна травма.

Испанският национал получи болки в областта на солеуса на десния крак по време на дербито и бе принуден да напусне терена в 59-ата минута, отстъпвайки мястото си на Едуардо Камавинга. Медицинските прегледи, проведени тази сутрин, потвърдиха неприятната диагноза – мускулно увреждане, което обикновено изисква поне четири седмици възстановяване.

Възстановяването на Карвахал ще зависи от индивидуалния напредък на лечението, но отсъствието му идва в изключително неподходящ момент за наставника Шаби Алонсо.

Проблемите в защитата се задълбочават, тъй като и другият десен бек на тима, Трент Александър-Арнолд, също лекува контузия. Така Реал Мадрид се изправя пред сериозно предизвикателство в следващите мачове, като ще трябва да търси алтернативни решения за десния фланг на отбраната.


