Кошмарна новина за Ливърпул! Още един играч с тежка контузия - аут е до края на сезона

11 Януари, 2026 16:30 824 3

Тогава той се подхълзна на мокрия терен и изкриви левия си глезен, след което беше изнесен принудително на носилка

Кошмарна новина за Ливърпул! Още един играч с тежка контузия - аут е до края на сезона - 1
Кошмарна новина получиха в лагера на английския шампион Ливърпул, след като стана ясно, че Конър Брадли най-вероятно ще пропусне остатъка от сезона. „Червените“ потвърдиха, че десният бек е получил тежка контузия на коляното по време на нулевото равенство в дербито срещу Арсенал на „Емиратс“ по-рано през седмицата. Тогава той се подхълзна на мокрия терен и изкриви левия си глезен, след което беше изнесен принудително на носилка.

Медицинските изследвания са показали, че няма разкъсване на предната кръстна връзка, но са установени увреждания както на костната структура, така и на връзките в лявото коляно. Въпреки това, състоянието му налага хирургическа интервенция.

Очаква се Брадли да се подложи на операция в следващите дни, след което ще започне възстановителен процес. Едва след хирургическата намеса и първоначалния етап на рехабилитацията ще стане ясно кога може да се завърне в игра, но очакванията са това да не се случи през остатъка от кампанията.

Това е пореден удар за мениджъра на мърсисайдци Арне Слот, след като с тежки травми са още летните попълнения Джовани Леони и Александър Исак, които също ще пропуснат мачовете до края на сезона. Има индикации, че последният може и да се завърне през април или май, но едва ли от Ливърпул ще рискуват.

Ето какво гласи официалното изявление на клуба:

ФК Ливърпул може да потвърди, че Конър Брадли е получил сериозна контузия на коляното.

Десният бек пострада в заключителните минути на мача от Висшата лига в четвъртък вечер срещу Арсенал.

Брадли ще се подложи на операция през следващите дни и след това ще започне рехабилитация в тренировъчния център на AXA Training Centre.

На този етап не може да се посочи срок за завръщането му в игра.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
