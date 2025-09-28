Александър Николов: Горд съм, че съм българин - Благодаря на всички!

Българският волейболен ас Александър Николов изрази своето мнение относно впечатляващото представяне на националния ни отбор на Световното първенство, което се проведе във Филипините. Нашите момчета се окичиха със сребърните отличия, след като достигнаха до финалния сблъсък, където отстъпиха на безапелационния шампион Италия.



"Горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин. Няма никакви съжаления.



Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България.

Разбира се, отборното надделява. Това е повече от всякакви награди. Благодаря на отбора, благодарение и на тях взех този приз", каза Николов след финала.