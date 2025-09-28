Новини
Александър Николов: Горд съм, че съм българин - Благодаря на всички!

28 Септември, 2025 17:48 621 9

Българският ас стана топ реализатор на шампионата

Александър Николов: Горд съм, че съм българин - Благодаря на всички! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас Александър Николов изрази своето мнение относно впечатляващото представяне на националния ни отбор на Световното първенство, което се проведе във Филипините. Нашите момчета се окичиха със сребърните отличия, след като достигнаха до финалния сблъсък, където отстъпиха на безапелационния шампион Италия.


"Горд съм, че съм част от този отбор, че съм българин. Няма никакви съжаления.

Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България.

Разбира се, отборното надделява. Това е повече от всякакви награди. Благодаря на отбора, благодарение и на тях взех този приз", каза Николов след финала.


Оценка 4.4 от 10 гласа.
  • 1 Пецата

    1 17 Отговор
    Галфоните се изложиха като кифладжии срещу жабарите разбираш ли вобще голем резил 🤣

    17:54 28.09.2025

  • 2 456

    14 1 Отговор
    Браво момче! Изпълнихте моето сърце! Успех и дано в ръцете ти и на твоите съотборници държите в ръцете си и световната и олимпийска титла. Върнете се живи и здрави. Върнете се с титли на шампиони . Шапки долу!

    17:58 28.09.2025

  • 3 Мнението не ми

    1 1 Отговор
    ПУКА , правителството трябва да се махне, идва еврото около 2 милиона ще обеднеят .КАто си толкова горд че ни управляват куловоди от ес,чичо сам и какви ли не още , поне направи нещо страната да се страда и ходи на протести.Удритопковец голям смях , и се хвали .

    18:09 28.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 йнико

    2 0 Отговор
    Браво юнак, но е добре да искате да сте шампиони, защото имате качества. Браво. Трябваше всички да се раздадете още и Италия щеше да ви гледа от 2 то място. Поздравления и за татко ти и майка ти и ти пожелаваме да израстваш още. Още един път браво. Слава на Господ Иисус Христос станахте 2 ри в Света което не е никак малко, а ни донесохте и радост.

    18:16 28.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мелия

    2 0 Отговор
    Сребърни медалисти - българи, най-младият отбор. Топ реализатор на шампионата - българин. Гордост българска!!! 🇧🇬❤️

    18:26 28.09.2025

  • 9 БРАВО

    2 0 Отговор
    Александър показа извънземен волейбол !!!

    18:29 28.09.2025

