Двама български волейболисти блестят в идеалния тим на Световното първенство

28 Септември, 2025 18:18 506 2

Александър Николов и Алекс Грозданов с призове

Двама български волейболисти блестят в идеалния тим на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двама изключителни български волейболисти – Александър Николов и Алекс Грозданов – бяха отличени с място в идеалния състав на Световното първенство по волейбол, което се проведе във Филипините. Техните впечатляващи изяви на терена не останаха незабелязани и заслужено ги наредиха сред елита на световния волейбол.

Макар националният ни отбор да отстъпи на финала пред Италия с 1:3 гейма, индивидуалните постижения на Николов и Грозданов изпъкнаха ярко.

Александър Николов се превърна в най-резултатния състезател на турнира и бе избран за един от двамата най-добри посрещачи.

Алекс Грозданов също впечатли специалистите и си извоюва място сред топ централните блокировачи на шампионата.

Наградата за най-полезен играч (MVP) на турнира отиде при Алесандро Микиелето от Италия, който също намери място сред най-добрите посрещачи.

Ето и пълния списък на волейболистите, които попаднаха в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол 2025:

- **Посрещачи:** Александър Николов (България), Алесандро Микиелето (Италия)

- **Диагонал:** Юри Романо (Италия)

- **Централни блокировачи:** Алекс Грозданов (България), Якуб Кохановски (Полша)

- **Разпределител:** Симоне Джанели (Италия)

- **Либеро:** Фабио Балазо (Италия).


  • 1 браво

    1 0 Отговор
    Тези млади шампиони на следващото голямо първенство ще са номер -1в света .

    18:25 28.09.2025

  • 2 Пецата

    0 2 Отговор
    Галфоните се изложиха като кифладжии срещу жабарите разбираш ли ама това не пречи на ракията да върви със салата 🤣

    18:29 28.09.2025

