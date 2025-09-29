Приятелката на Алекс Николов: Продължавам да плача!

Приятелката на Алекс Николов - Юлита Димитрова, сподели трогателни думи в социалните мрежи, след финала на Свеновното първенство.

Ето какво написа Юлита във Фейсбук:

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.

Тя сподели, че е плакала, наблюдавайки усилията на Николов по пътя към финала, и отново плаче от гордост: "Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди."

Юлита призова волейболиста да излиза на терена не заради аплодисментите, а за да покаже на света значението на непреклонността: "Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!"

Отборът на България, който е подкрепян от генаралния си спонсор efbet, направи фурор на Световното първенство, достигайки до финал на надпреварата.