Приятелката на Алекс Николов: Продължавам да плача!

Приятелката на Алекс Николов - Юлита Димитрова, сподели трогателни думи в социалните мрежи, след финала на Свеновното първенство.
Ето какво написа Юлита във Фейсбук:
"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.
Тя сподели, че е плакала, наблюдавайки усилията на Николов по пътя към финала, и отново плаче от гордост: "Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди."
Юлита призова волейболиста да излиза на терена не заради аплодисментите, а за да покаже на света значението на непреклонността: "Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!"
Отборът на България, който е подкрепян от генаралния си спонсор efbet, направи фурор на Световното първенство, достигайки до финал на надпреварата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:36 29.09.2025
2 Това
13:37 29.09.2025
3 Браво,
13:40 29.09.2025
4 родител
Коментиран от #5, #14
13:41 29.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 вижда се
Последното изречение е на Факти ,а не красивото момиче .
13:43 29.09.2025
7 az СВО Победа80
Разгледайте й снимките ....
Коментиран от #9, #15
13:45 29.09.2025
8 Любопитен
Коментиран от #10
13:49 29.09.2025
9 ПРАВ СИ 10 ГОДИНИ Е ПО ГОЛЯМА
До коментар #7 от "az СВО Победа80":ОТ САШО И Е НАДУШИЛА ЛЕСНО ПАРИ ОТ ТИНЕЙДЖЪР ДЕТ НЕ Е ПУСКАЛ ОЩЕ КУЧЕТО
Коментиран от #16
13:58 29.09.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Любопитен":Децата ми ще бранят България но Одеса никога.
Коментиран от #13
13:59 29.09.2025
11 Дебелия Лупо
14:07 29.09.2025
12 Пецата
14:10 29.09.2025
13 те една
До коментар #10 от "Последния Софиянец":слива не мож опази, ти България...Я да ги събираш от околомръсното.
14:14 29.09.2025
14 бай Коста дон Жоана
До коментар #4 от "родител":Баща му е с 4 , айде той с 5!
14:18 29.09.2025
15 Бълхгар0убиецЪ от СИК – Банкя
До коментар #7 от "az СВО Победа80":Тя е внучка на Сеферинов бре маймYnке!
Коментиран от #17
14:20 29.09.2025
16 Недопрезидентът на Незалежная
До коментар #9 от "ПРАВ СИ 10 ГОДИНИ Е ПО ГОЛЯМА":След хиляди години еволюция маймуните нямат край!
14:24 29.09.2025
17 az СВО Победа80
До коментар #15 от "Бълхгар0убиецЪ от СИК – Банкя":Може, да е жива и здрава и дядо й да е жив и здрав. Просто казвам, че там няма любов, каката го използва.
14:41 29.09.2025