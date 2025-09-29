Новини
Приятелката на Алекс Николов: Продължавам да плача!

29 Септември, 2025 13:31 1 464 17

Виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка

Приятелката на Алекс Николов: Продължавам да плача! - 1
Снимка: Юлита Димитрова, Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приятелката на Алекс Николов - Юлита Димитрова, сподели трогателни думи в социалните мрежи, след финала на Свеновното първенство.

Ето какво написа Юлита във Фейсбук:

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.

Тя сподели, че е плакала, наблюдавайки усилията на Николов по пътя към финала, и отново плаче от гордост: "Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди."

Юлита призова волейболиста да излиза на терена не заради аплодисментите, а за да покаже на света значението на непреклонността: "Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!"

Отборът на България, който е подкрепян от генаралния си спонсор efbet, направи фурор на Световното първенство, достигайки до финал на надпреварата.


  • 1 Последния Софиянец

    4 14 Отговор
    Като го пратят в окопите в Одеса пак ще плаче

    13:36 29.09.2025

  • 2 Това

    8 1 Отговор
    С еф бет накрая сложи лъжицата с л@ йна в кацата с мед!

    13:37 29.09.2025

  • 3 Браво,

    20 1 Отговор
    Момчето е не само способно, но и умно и си е намерило умно момиче!

    13:40 29.09.2025

  • 4 родител

    15 0 Отговор
    Нека се обичат младите и нароят много деца !!

    Коментиран от #5, #14

    13:41 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 вижда се

    7 0 Отговор
    До -2
    Последното изречение е на Факти ,а не красивото момиче .

    13:43 29.09.2025

  • 7 az СВО Победа80

    2 7 Отговор
    Тука няма любов, тази е златотърсачка, на лицето й е изписано!

    Разгледайте й снимките ....

    Коментиран от #9, #15

    13:45 29.09.2025

  • 8 Любопитен

    8 0 Отговор
    Прекрасни думи, липсва само честния ционист да оплюе всичко. Но затова пък другия боклук софиянеца е първа пушка по темата, дай боже и децата му да ходят да бранят България. Не като баща им да ходи по протестите за да продава пици.

    Коментиран от #10

    13:49 29.09.2025

  • 9 ПРАВ СИ 10 ГОДИНИ Е ПО ГОЛЯМА

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    ОТ САШО И Е НАДУШИЛА ЛЕСНО ПАРИ ОТ ТИНЕЙДЖЪР ДЕТ НЕ Е ПУСКАЛ ОЩЕ КУЧЕТО

    Коментиран от #16

    13:58 29.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитен":

    Децата ми ще бранят България но Одеса никога.

    Коментиран от #13

    13:59 29.09.2025

  • 11 Дебелия Лупо

    2 2 Отговор
    Как ще победиш Италия, когато треньорите ти са италианци бе.

    14:07 29.09.2025

  • 12 Пецата

    1 2 Отговор
    Добре че са им роднините да хвалат тея галфони разбираш ли след тая излагациа отвсекаде срещу жабарите 🤣

    14:10 29.09.2025

  • 13 те една

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    слива не мож опази, ти България...Я да ги събираш от околомръсното.

    14:14 29.09.2025

  • 14 бай Коста дон Жоана

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "родител":

    Баща му е с 4 , айде той с 5!

    14:18 29.09.2025

  • 15 Бълхгар0убиецЪ от СИК – Банкя

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа80":

    Тя е внучка на Сеферинов бре маймYnке!

    Коментиран от #17

    14:20 29.09.2025

  • 16 Недопрезидентът на Незалежная

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПРАВ СИ 10 ГОДИНИ Е ПО ГОЛЯМА":

    След хиляди години еволюция маймуните нямат край!

    14:24 29.09.2025

  • 17 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бълхгар0убиецЪ от СИК – Банкя":

    Може, да е жива и здрава и дядо й да е жив и здрав. Просто казвам, че там няма любов, каката го използва.

    14:41 29.09.2025

