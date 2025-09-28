Барселона изпревари Реал Мадрид и оглави Ла Лига след драматичен обрат срещу Реал Сосиедад

Барселона отново зае лидерската позиция в испанската Ла Лига, след като постигна впечатляващ обрат с 2:1 срещу Реал Сосиедад на Олимпийския стадион в каталунската столица. Вълнуващият сблъсък от 7-ия кръг на първенството донесе буря от емоции на феновете и раздвижи класирането на върха.

Гостите от Сан Себастиан първи намериха път към мрежата. В 31-ата минута Алваро Одриосола се възползва от прецизен пас на Андер Баренечеа и даде преднина на баските, хвърляйки домакините в изненада.

Каталунците обаче не се предадоха и само дванадесет минути по-късно върнаха интригата. Жул Кунде се разписа след отлично подаване на Маркъс Рашфорд, с което възстанови равенството точно преди почивката.

Втората част започна с още по-голям заряд, а решителният момент настъпи в 59-ата минута. Току-що появилият се на терена Ламин Ямал асистира на Роберт Левандовски, който с хладнокръвен удар донесе пълния обрат и трите точки за тима на Ханзи Флик.

С този пети пореден успех във всички турнири Барселона събра 19 точки и измести досегашния водач Реал Мадрид от първото място. Белият балет вече е втори, докато Реал Сосиедад остава на 17-а позиция с едва 5 точки.