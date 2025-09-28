Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона изпревари Реал Мадрид и оглави Ла Лига след драматичен обрат срещу Реал Сосиедад

Барселона изпревари Реал Мадрид и оглави Ла Лига след драматичен обрат срещу Реал Сосиедад

28 Септември, 2025 21:34 349 0

  • барселона-
  • ла лига-
  • реал мадрид-
  • реал сосиедад-
  • обрат-
  • футбол-
  • класиране-
  • ханзи флик-
  • роберт левандовски-
  • ламин ямал-
  • жул кунде-
  • маркъс рашфорд

Левандовски реализира победния гол

Барселона изпревари Реал Мадрид и оглави Ла Лига след драматичен обрат срещу Реал Сосиедад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона отново зае лидерската позиция в испанската Ла Лига, след като постигна впечатляващ обрат с 2:1 срещу Реал Сосиедад на Олимпийския стадион в каталунската столица. Вълнуващият сблъсък от 7-ия кръг на първенството донесе буря от емоции на феновете и раздвижи класирането на върха.

Гостите от Сан Себастиан първи намериха път към мрежата. В 31-ата минута Алваро Одриосола се възползва от прецизен пас на Андер Баренечеа и даде преднина на баските, хвърляйки домакините в изненада.

Каталунците обаче не се предадоха и само дванадесет минути по-късно върнаха интригата. Жул Кунде се разписа след отлично подаване на Маркъс Рашфорд, с което възстанови равенството точно преди почивката.

Втората част започна с още по-голям заряд, а решителният момент настъпи в 59-ата минута. Току-що появилият се на терена Ламин Ямал асистира на Роберт Левандовски, който с хладнокръвен удар донесе пълния обрат и трите точки за тима на Ханзи Флик.

С този пети пореден успех във всички турнири Барселона събра 19 точки и измести досегашния водач Реал Мадрид от първото място. Белият балет вече е втори, докато Реал Сосиедад остава на 17-а позиция с едва 5 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ