Ханзи Флик: Педри трансформира Барселона

След седем изиграни кръга каталунците остават непобедени в първенството, с точка аванс пред традиционния си съперник Реал Мадрид

Барселона оглави класирането в Ла Лига за първи път този сезон, след като Реал Мадрид допусна поражение и заема второто място. След седем изиграни кръга каталунците остават непобедени в първенството, с точка аванс пред традиционния си съперник. Загубата на Реал Мадрид с 5:2 от Атлетико Мадрид предостави идеален шанс на отбора на Ханзи Флик пред домакинството срещу Реал Сосиедад, но „блаугранас“ трябваше да се преборят за трите точки.

Алваро Одриосола изненада домакините с ранен гол, но Жул Кунде изравни резултата преди почивката. Роберт Левандовски продължи силното си представяне с победното попадение в 60-ата минута, а завърналият се в игра Ламин Ямал впечатли с 30 минути на терена в края на мача.

Флик похвали младата звезда на каталунците, който наскоро завърши на второ място в класацията за „Златната топка“, но специално внимание обърна на Педри, който продължава да впечатлява с формата си.

Полузащитникът е безспорно сред ключовите играчи за Флик, заедно с Френки де Йонг, и ще бъде жизнено важен за доброто представяне на Барса в мача с ПСЖ в средата на седмицата в Шампионската лига.

„Педри е специален. Той е страхотен играч. Става все по-добър като лидер. Това е луд играч и много важен за отбора,“ коментира Флик, цитиран от Marca.

„Когато е на терена, той е навсякъде. Дава ни контрол над топката и знае точно къде трябва да се намира. Заедно с Френки те организират и трансформират отбора. Много ми е приятно да ги гледам как играят заедно.“

След като миналия сезон записа 37 от 38 мача в Ла Лига – 35 като титуляр – издръжливостта на Педри не е спаднала и в първите седмици на настоящия сезон. Той е единственият играч в състава на Флик, който е стартирал във всичките осем мача до момента, включително и първия в Шампионската лига срещу Нюкасъл Юнайтед.


