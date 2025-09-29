Новини
Ламин Ямал се завърна със стил и изведе Барса на върха

29 Септември, 2025 06:30

Флик: „Добре е, че отново е с нас, защото той прави разликата“

Ламин Ямал се завърна със стил и изведе Барса на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ханзи Флик не скри радостта си от завръщането на Ламин Ямал след контузия, признавайки: „Добре е, че отново е с нас“, след като младата звезда изигра ключова роля в победата на Барселона с 2:1 над Реал Сосиедад.

Каталунците изпревариха Реал Мадрид и оглавиха Ла Лига, след като направиха обрат на „Естади Олимпик Луис Компанис“. Жул Кунде изравни резултата след попадението на Алваро Одриосола през първата част, а именно Ямал се превърна в герой.

18-годишният нападател, който пропусна четири мача заради проблем в слабините, се появи в игра в 58-ата минута и само 62 секунди по-късно направи типичния си пробив. С брилянтен рейд той центрира към Роберт Левандовски, който с глава донесе победния гол.

„Щастлив съм, че се завърна. Всички сме щастливи. Той веднага показа невероятната си сила – да създава положения и да подава решаващи пасове. Трудно беше, но напълно заслужихме успеха“, заяви Флик. „Да сме първи е временно, но оказва натиск върху съперниците. Сега трябва да защитим позицията си и сме щастливи да го правим.“

Ямал вече има пряко участие в 18 гола в последните си 18 официални срещи за клуб и страна (осем попадения и 10 асистенции). Това се случи едва шест дни след като завърши втори в класацията за „Златната топка“ след Усман Дембеле, но спечели „Копа Трофи“, който показа на феновете преди първия съдийски сигнал.

Треньорът на Сосиедад Серхио Франсиско също не спести суперлативите: „Самото му присъствие на терена е заплаха. Много е трудно да бъде спрян, дори когато вкарваме свежи играчи. Страхотно е да го гледаш. Той отново показа, че вероятно е най-добрият в света.“

Снимка: БГНЕС


