Лудогорец с безпроблемна победа над Монтана

Лудогорец с безпроблемна победа над Монтана

28 Септември, 2025 22:00

Разградчани се изкачиха на второ място в Първа лига

Лудогорец с безпроблемна победа над Монтана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец безапелационно надви Монтана с 3:0 в среща от десетия кръг на Първа лига, изиграна на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Още в 28-ата минута домакините дадоха тон на събитията – след прецизно центриране от корнер на Ерик Маркус, Ивайло Чочев се извиси над всички и с глава разпечата вратата на Марсио Роса за 1:0. Монтана изпадна в още по-неприятна ситуация малко преди почивката, когато Важебах Сакор получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

След подновяването на играта Лудогорец продължи да диктува темпото. В 51-ата минута Оливие Вердон удвои преднината на разградчани, възползвайки се от разбъркване в наказателното поле, а Чочев отново бе в основата на попадението с точна асистенция с глава.

В средата на втората част резервата Петър Станич се включи отлично и подаде към Бърнард Текпетей, който с майсторски удар в горния ляв ъгъл оформи класиката – 3:0.

Въпреки че "зелените" реализираха още два гола, те бяха отменени – първият заради излязла топка, а вторият заради засада на Машадо.

С този триумф Лудогорец вече разполага с 21 точки и се настанява на втората позиция, само на крачка зад ЦСКА 1948, но с изигран мач по-малко.



  • 1 3:0

    0 0 Отговор
    Малко е бе батеее.

    22:25 28.09.2025

