Славия посреща Локомотив в столичното дерби на кръга

3 Октомври, 2025 16:05 435 1

  • славия-
  • локомотив софия-
  • efbet лига-
  • овча купел-
  • първа лига-
  • футбол

Мачът е от 19:45 часа

Славия посреща Локомотив в столичното дерби на кръга - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия София приема Локомотив София в малкото столично дерби от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в "Овча купел" започва в 19:45ч. и може да я проследите в ефира на Диема спорт. Главен съдия на мача ще е Станимир Тренчев.

Славия София е в тежка криза, като отборът има само една победа от началото на сезона и заема последното място в класирането. Добрата новина за "белите", че те още три тима имат като техния точков актив. С по седем пункта са още Септември София, Добруджа и Ботев Пловдив. Другата добра новина за старши треньора на столичани Златомир Загорчич е завръщането в групата на халфа Исак Соле, който се върна от наема си в Гьозтепе, лекувайки тежка контузия. Извън сметките на Заги е Денислав Александров, който е с болки в ахилеса.

Локомотив София е осми в подреждането на efbet Лига с 12 точки. Столичните "железничари" успяха да стигнат до равенство 1:1 с ЦСКА София в последния кръг. Това бе второ поредно равенство за "червено-черните" след хикса с Добруджа в Добрич. Момчетата на Станислав Генчев последно спечелиха три точки при гостуването си на Ботев Пловдив на 10 август. Ерол Дост, който пропусна мача с ЦСКА заради наказание, се завръща сред избраниците на Генчев за дербито с бившия му отбор Славия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Славист

    0 0 Отговор
    Чичо венци да си ходи!

    17:04 03.10.2025

