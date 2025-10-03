Кристиано Роналдо отново повикан в националния отбор на Португалия за световните квалификации

Легендарният голмайстор Кристиано Роналдо, който вече навърши 40 години, отново ще облече екипа на Португалия. Той попадна сред избраниците на селекционера за предстоящите решаващи квалификационни сблъсъци за Световното първенство през 2026 година.

Нападателят на Ал-Наср ще има шанс да увеличи и без това впечатляващата си сметка от 141 гола за националния тим – абсолютен рекорд в историята на международния футбол. Португалците ще приемат на своя земя отборите на Република Ирландия и Унгария, като двубоите са насрочени за 11 и 14 октомври.

В разширения състав на „мореплавателите“ личат имената на още няколко звезди от европейския футбол – Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед, Жоао Феликс, който също защитава цветовете на Ал-Наср, Матеуш Нунеш от Манчестър Сити и Нелсон Семедо, който се подвизава във Фенербахче.

В момента Португалия оглавява класирането в група „F“ на квалификациите за Мондиал 2026, като тимът е с максимален актив от 6 точки след първите два мача.