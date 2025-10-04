Новини
Борнемут с впечатляващ обрат срещу Фулъм и второ място във Висшата лига

4 Октомври, 2025 10:56 562 2

„Черешките“ надделяха над Фулъм

Борнемут с впечатляващ обрат срещу Фулъм и второ място във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на „Виталити Стейдиъм“ донесе нова порция радост за феновете на Борнемут, след като „черешките“ надделяха над Фулъм с категоричното 3:1 в среща от седмия кръг на английската Висша лига.

След две поредни равенства, домакините най-сетне се върнаха на победния път и записаха четвърти успех за сезона, с което временно се изкачиха на престижното второ място в класирането – само на точка зад лидера Ливърпул, който обаче има мач по-малко.

Първото полувреме премина без попадения, но не и без драма. Още в 14-ата минута Фулъм бе принуден да направи ранна смяна, след като сръбският полузащитник Саша Лукич получи контузия и отстъпи мястото си на Том Кеърни.

След почивката гостите от Лондон първи намериха път към мрежата – в 70-ата минута Раян Сесеньон се разписа след прецизно подаване от резервата Самуел Чуквуезе, хвърляйки „котките“ в краткотрайна еуфория. Реакцията на Борнемут обаче не закъсня. Само осем минути по-късно Антоан Семеньо възстанови равенството с хладнокръвен удар, а в 84-ата минута именно той асистира на Джъстин Клуиверт, който реализира за пълния обрат – 2:1.

В добавеното време Семеньо окончателно сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 с втория си гол в срещата и заслужено бе определен за играч на мача.

За Фулъм това бе трета загуба от началото на сезона и втора поредна, което оставя тима на 11-ата позиция във временното класиране.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!

    2 0 Отговор
    Борнмът, не Борнемут!

    10:59 04.10.2025

  • 2 Борнмът,

    2 0 Отговор
    Борнмът, Борнмът, Борнмът, Борнмът!

    11:37 04.10.2025

