Ясно е с кой номер Никола Цолов ще кара във Формула 2 през 2026

Българският ас във Формула 2 Никола Цолов ще се впусне в новия сезон с емблематичния номер 5, разкри официалният сайт на шампионата. Списъкът с пилотите за 2026 година вече е публикуван, а изборът на стартов номер за Цолов не е случаен – той е ясен знак за доверието, което испанският отбор Кампос гласува на младия българин.

След впечатляващото си представяне през миналата година, когато Кампос завърши трети в отборното класиране, тимът получи правото да използва номера 5 и 6 за предстоящата кампания. Ръководството на отбора избра именно Цолов да поведе атаката с №5, което подсказва, че българският "лъв" ще бъде основната фигура в екипа.

До него ще застане мексиканският пилот Ноел Леон, с когото ще оформят силен тандем в битката за челните позиции.

Любопитен факт е, че традиционно във Формула 2 не се използват номера 13, 18 и 19. Последният е изваден от употреба в памет на Антоан Юбер – трагично загиналият френски пилот, който носеше №19 по време на фаталния инцидент в Белгия през 2019 година.

Сред останалите участници в шампионата, шампионът от Формула 3 Рафаел Камара ще се състезава с №1 за отбора на Инвикта, а негов съотборник ще бъде Джошуа Дюрксен. В екипа на Хайтек ще видим Ритомо Мията и Колтън Херта, които ще карат съответно с номера 3 и 4.