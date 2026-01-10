Новини
Ясно е с кой номер Никола Цолов ще кара във Формула 2 през 2026

Ясно е с кой номер Никола Цолов ще кара във Формула 2 през 2026

10 Януари, 2026 23:04 672 4

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • номер 5-
  • кампос-
  • сезон 2026-
  • български пилот-
  • автомобилен спорт-
  • стартови номера-
  • антоан юбер-
  • рафаел камара-
  • ноел леон

Българският талант поема лидерството в Кампос

Ясно е с кой номер Никола Цолов ще кара във Формула 2 през 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас във Формула 2 Никола Цолов ще се впусне в новия сезон с емблематичния номер 5, разкри официалният сайт на шампионата. Списъкът с пилотите за 2026 година вече е публикуван, а изборът на стартов номер за Цолов не е случаен – той е ясен знак за доверието, което испанският отбор Кампос гласува на младия българин.

След впечатляващото си представяне през миналата година, когато Кампос завърши трети в отборното класиране, тимът получи правото да използва номера 5 и 6 за предстоящата кампания. Ръководството на отбора избра именно Цолов да поведе атаката с №5, което подсказва, че българският "лъв" ще бъде основната фигура в екипа.

До него ще застане мексиканският пилот Ноел Леон, с когото ще оформят силен тандем в битката за челните позиции.

Любопитен факт е, че традиционно във Формула 2 не се използват номера 13, 18 и 19. Последният е изваден от употреба в памет на Антоан Юбер – трагично загиналият френски пилот, който носеше №19 по време на фаталния инцидент в Белгия през 2019 година.

Сред останалите участници в шампионата, шампионът от Формула 3 Рафаел Камара ще се състезава с №1 за отбора на Инвикта, а негов съотборник ще бъде Джошуа Дюрксен. В екипа на Хайтек ще видим Ритомо Мията и Колтън Херта, които ще карат съответно с номера 3 и 4.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Успех!

    3 1 Отговор
    Давай Никола! Можеш и заслужаваш да се конкурираш и във Формула 1!

    23:24 10.01.2026

  • 2 Май кА му

    1 2 Отговор
    И оная лигла от еврогъзия ша си дават путкити да върви този напред

    23:44 10.01.2026

  • 3 През гората си вървели

    1 0 Отговор
    Силиконка и майка... Клони кършат.. П.. ко бършат и за х/й се вайкат...

    23:52 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

