Борис Иванов подсилва защитата на Спартак Варна

Спартак Варна продължава да обновява състава си през зимния трансферен прозорец, като привлече още един играч. Към отбора се присъедини левият бек Борис Иванов, който е третото ново попълнение за сезона.

24-годишният защитник, висок 186 сантиметра, пристига от Пирин Благоевград, носейки със себе си ценен опит от няколко български тима. През годините Иванов е защитавал цветовете на Струмска слава, ЦСКА 1948, Литекс, Добруджа и Пирин, като навсякъде е оставял отлични впечатления със своята борбеност и стабилна игра в защита.

След края на есенния полусезон варненци заемат 12-ата позиция в класирането с актив от 17 точки.