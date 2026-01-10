Никой не е бил с Мадуро по време на залавянето му

Залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му е станало, когато никой не е бил физически с венецуелския лидер, отбеляза руският посланик в републиката Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.
„Тоест, „наблизо“ означава в непосредствена близост.“
Силия Флорес, съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, е взела решение да го последва, когато той е бил заловен от американските сили, уточни Багдасаров.
„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.
На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са предприели мащабни удари срещу Венецуела и че лидерът на републиката Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
22:00 10.01.2026
2 Пич
Коментиран от #13
22:01 10.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 подробности
22:03 10.01.2026
5 Браво
Коментиран от #10
22:03 10.01.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #14
22:05 10.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пиночет
Коментиран от #15
22:07 10.01.2026
9 Факт
Коментиран от #18
22:07 10.01.2026
10 за случая
До коментар #5 от "Браво":Той няма заслуги а просто е пасивен обект без съпротива на операция по извеждане в чужда страна.
22:07 10.01.2026
11 Ти си
Мадуро нито се е крил мито е бягали от някого а беше най-нагло отвлечен от ОПГ с име САЩ @
Ако държите на името на сайто то представяте факти а не опорки и тъпа пропаганда .....
22:08 10.01.2026
12 да питам
Коментиран от #16
22:09 10.01.2026
13 Мара
До коментар #2 от "Пич":преди 2 дни написа в статия, че жена му имала синини по лицето от похитителите
22:11 10.01.2026
14 Алкоголя
До коментар #6 от "Боруна Лом":Не прощава .. Учил ли си или са те взели за милиционер ?
22:11 10.01.2026
15 Луд Скайуокър
До коментар #8 от "пиночет":А ти откъде я имаш тази информация кой пазил Мадуро ? Дай я и ние да я прочетем .
22:12 10.01.2026
16 Анонимен
До коментар #12 от "да питам":Защо, нещо притеснява ли те?
22:13 10.01.2026
17 Радио Елто
22:13 10.01.2026
18 Факт
До коментар #9 от "Факт":Сякаш е чувал за теб!
22:15 10.01.2026
19 Пепи Волгата
22:17 10.01.2026
20 Всеотдаен русофил
Ще спя спокойно ...
А, между другото ,дали е бил с еднакви чорапи?😂
22:17 10.01.2026
21 Т Живков
22:18 10.01.2026
22 Георгиев
22:27 10.01.2026
23 Мдааа
22:28 10.01.2026