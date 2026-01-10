Новини
Никой не е бил с Мадуро по време на залавянето му

10 Януари, 2026 21:57 1 037 23

  • николас мадуро-
  • силия флорес-
  • венецуела-
  • сащ

Съпругата му сама е решила да го последва

Никой не е бил с Мадуро по време на залавянето му - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му е станало, когато никой не е бил физически с венецуелския лидер, отбеляза руският посланик в републиката Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.

„Тоест, „наблизо“ означава в непосредствена близост.“

Силия Флорес, съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, е взела решение да го последва, когато той е бил заловен от американските сили, уточни Багдасаров.

„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са предприели мащабни удари срещу Венецуела и че лидерът на републиката Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    11 0 Отговор
    Браво на нея!

    22:00 10.01.2026

  • 2 Пич

    20 0 Отговор
    Въобще не се опитвайте лекинко да ни пробутвате подмяна !!! Не е бил изведен, а беше похитен и отвлечен !!!

    Коментиран от #13

    22:01 10.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 подробности

    0 8 Отговор
    Знаехме си, че не е някакво насилствено отвличане, а става въпрос за трафик на незаконни имигранти в САЩ (щом Силвия Ф. сама доброволно е последвала съпруга си).

    22:03 10.01.2026

  • 5 Браво

    12 0 Отговор
    на МАДУРО, има топки човека.

    Коментиран от #10

    22:03 10.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    МАДУРО,ОБОРА ВИ ОТКРАДНА РЕСУРСИТЕ И СЕ РАЗПОРЕЖДА ВСЕ ЕДНО СА ТЕХНИ! ЖАЛКИ КРАВАРИ!

    Коментиран от #14

    22:05 10.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пиночет

    4 11 Отговор
    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    Коментиран от #15

    22:07 10.01.2026

  • 9 Факт

    8 2 Отговор
    След малко ще налазят от елфическата кочина на другаря Иво Мирчев. Елфическите тролчета беснеят под всяка публикация, която може да се свърже с Русия.

    Коментиран от #18

    22:07 10.01.2026

  • 10 за случая

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Той няма заслуги а просто е пасивен обект без съпротива на операция по извеждане в чужда страна.

    22:07 10.01.2026

  • 11 Ти си

    13 0 Отговор
    Отвличането на Мадуро , отвличането - мисирки !
    Мадуро нито се е крил мито е бягали от някого а беше най-нагло отвлечен от ОПГ с име САЩ @
    Ако държите на името на сайто то представяте факти а не опорки и тъпа пропаганда .....

    22:08 10.01.2026

  • 12 да питам

    1 11 Отговор
    Маша и Медведья, кога ще ги арестуват ? А Малката ханъма

    Коментиран от #16

    22:09 10.01.2026

  • 13 Мара

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    преди 2 дни написа в статия, че жена му имала синини по лицето от похитителите

    22:11 10.01.2026

  • 14 Алкоголя

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Не прощава .. Учил ли си или са те взели за милиционер ?

    22:11 10.01.2026

  • 15 Луд Скайуокър

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "пиночет":

    А ти откъде я имаш тази информация кой пазил Мадуро ? Дай я и ние да я прочетем .

    22:12 10.01.2026

  • 16 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "да питам":

    Защо, нещо притеснява ли те?

    22:13 10.01.2026

  • 17 Радио Елто

    7 0 Отговор
    Разбира се че сеньор Мадуро е бил Отвлечен

    22:13 10.01.2026

  • 18 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Сякаш е чувал за теб!

    22:15 10.01.2026

  • 19 Пепи Волгата

    3 2 Отговор
    Дреме ми за Мадуро, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 20000 еврака на месец в топлото джобче

    22:17 10.01.2026

  • 20 Всеотдаен русофил

    2 2 Отговор
    Е,щом го казва руския посланик ,значи е 1000% истина.
    Ще спя спокойно ...


    А, между другото ,дали е бил с еднакви чорапи?😂

    22:17 10.01.2026

  • 21 Т Живков

    2 0 Отговор
    Айде пак легенди като за ястребинчетата

    22:18 10.01.2026

  • 22 Георгиев

    0 0 Отговор
    Тя го е последвала, а те са я пришили към обвинението по късно. Така ли? Ега ти държавата!

    22:27 10.01.2026

  • 23 Мдааа

    0 0 Отговор
    Ами естествено, след като охранители и пр. са били подкупени и после избити за да няма свидетели?

    22:28 10.01.2026