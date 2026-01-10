Никой не е бил с Мадуро по време на залавянето му

Залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му е станало, когато никой не е бил физически с венецуелския лидер, отбеляза руският посланик в републиката Сергей Мелик-Багдасаров по телевизионния канал Soloviev Live.

„Тоест, „наблизо“ означава в непосредствена близост.“

Силия Флорес, съпругата на венецуелския лидер Николас Мадуро, е взела решение да го последва, когато той е бил заловен от американските сили, уточни Багдасаров.

„Тези, които са били свидетели на тази ситуация, а в стаята е имало и други хора, казаха, че тя сама го е последвала. Това е героичен акт“, каза той.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са предприели мащабни удари срещу Венецуела и че лидерът на републиката Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.