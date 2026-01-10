Новини
Спорт »
Бг футбол »
Браян Кордоба се раздели с ЦСКА

Браян Кордоба се раздели с ЦСКА

10 Януари, 2026 20:44 336 0

  • цска -
  • браян кордоба -
  • договорът-
  • взаимно съгласие

Колумбийският защитник напуска след 43 мача

Браян Кордоба се раздели с ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Браян Кордоба поеха по различни пътища, след като днес стана ясно, че договорът на колумбийския бранител е прекратен по взаимно съгласие. Новината бе потвърдена официално от клуба, който изрази благодарност към футболиста за приноса му на терена.

Кордоба, който се присъедини към "червените" през лятото на 2023 година, изигра 43 срещи с екипа на столичния гранд във всички турнири. През този период той се утвърди като стабилен стълб в защитата и спечели симпатиите на феновете със своята борбеност и отдаденост.

"Благодарим на Браян Кордоба за професионализма и му пожелаваме здраве и много успехи в бъдещата му кариера!", гласи официалното изявление на ЦСКА, публикувано на клубния сайт.

Малко по-рано днес самият Кордоба се обърна към привържениците чрез социалните мрежи, където изрази признателността си към отбора и феновете, наричайки ги "армейци". С емоционално послание той се сбогува с клуба, който бе негов дом през последната година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ