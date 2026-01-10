Браян Кордоба се раздели с ЦСКА

ЦСКА и Браян Кордоба поеха по различни пътища, след като днес стана ясно, че договорът на колумбийския бранител е прекратен по взаимно съгласие. Новината бе потвърдена официално от клуба, който изрази благодарност към футболиста за приноса му на терена.

Кордоба, който се присъедини към "червените" през лятото на 2023 година, изигра 43 срещи с екипа на столичния гранд във всички турнири. През този период той се утвърди като стабилен стълб в защитата и спечели симпатиите на феновете със своята борбеност и отдаденост.

"Благодарим на Браян Кордоба за професионализма и му пожелаваме здраве и много успехи в бъдещата му кариера!", гласи официалното изявление на ЦСКА, публикувано на клубния сайт.

Малко по-рано днес самият Кордоба се обърна към привържениците чрез социалните мрежи, където изрази признателността си към отбора и феновете, наричайки ги "армейци". С емоционално послание той се сбогува с клуба, който бе негов дом през последната година.