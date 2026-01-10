Новини
Нигерия триумфира над Алжир и се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации

Следващият им съперник е Мароко

Нигерия триумфира над Алжир и се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Нигерия демонстрира класа и характер, като надделя над Алжир с категоричното 2:0 в четвъртфиналния сблъсък от Купата на африканските нации. Африканските "суперорли" показаха завидна форма и заслужено си осигуриха място сред най-добрите четири на континента.

Героите за нигерийския тим бяха Виктор Осимен, който откри резултата малко след почивката – в 47-ата минута, и Акор Адамс, който удвои аванса на своите само десет минути по-късно. Със своята бързина и точност двамата нападатели не оставиха шанс на алжирската отбрана, а феновете на стадиона в Маракеш бурно аплодираха красивите попадения.

След този успех Нигерия се изправя пред ново предизвикателство – полуфинален двубой срещу домакина Мароко.


