Черно море започна контролите с победа срещу познат съперник

Черно море Варна стартира контролите с победа. „Моряците“ надиграха тима на Фарул Констанца 2:1 след обрат. Двубоят, който се игра на базата на румънците в Овидиу, бе в четири части по 30 минути. В проверката Илиан Илиев използва доста юноши от школата на клуба, като общо в срещата взеха участие 11 играчи, излезли от академията на варненци.

В 40-ата минута домакините поведоха от дузпа, а автор на попадението стана капитана на Фарул Ларие. 11-метровият наказателен удар бе отсъден за нарушение на Живко Атанасов срещу нападателя Вожтус. В 52-рата минута Бандаро замени Дани Мартин.

В 60-ата минута Асен Чандъров получи пас от Росен Стефанов с гръб към вратата, обърна се и насочи топката в далечния ъгъл за 1:1.

В 69-ата минута след добра атака, топката стигна до Емануил Няголов, който напредна по крилото, пусна пас към Георги Лазаров, който задържа и заложи топката на Няголов, а юношата на Черно море стреля и направи пълния обрат в мача. В 72-рата минута Георги Лазаров бе изведен очи в очи с вратаря на домакините, но стреля в тялото му.

Така "моряците" спечелиха проверката с румънския клуб, превърнала се в традиционна за старт на всяка подготовка на възпитаниците на Илиан Илиев. Следващият контролен мач е на 14 януари с Добруджа.