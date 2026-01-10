Новини
Лидия Енчева срещу рускиня на финала в Египет

10 Януари, 2026 22:08 353 0

Българката отстрани седмата в схемата Ноеми Майнес от Италия

Лидия Енчева срещу рускиня на финала в Египет - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" - Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 българка победи на полуфиналите със 2:6, 7:5, 6:3 седмата в схемата Ноеми Майнес от Италия. Срещата продължи два часа и 34 минути.

19-годишната Енчева започна трудно срещата и загуби първите четири гейма, като въпреки че успя да намали изоставането си до 2:4, отстъпи в първия сет с 2:6. Във втората част обаче българката вдигна рязко оборотите, наложи своя ритъм и поведе с убедителното 4:0, а след това и с 5:2. Италианката върна интригата и изравни при 5:5, но Енчева не допусна обрат и със силен финал затвори сета със 7:5.

Решителната трета част започна отлично за българката. Тя поведе с 3:0, а след кратко колебание при 4:3 намери отново верния ритъм, спечели следващите два гейма и ликува с класиране за финала.


В двубоя за титлата Лидия Енчева ще се изправи срещу четвъртата поставена рускиня Дария Егорова.


До момента българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.


