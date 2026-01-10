Лацио привлече халф от Аякс – втори входящ трансфер след падането на забрана

Лацио направи втори входящ трансфер след периода на ограничена активност на пазара, като си осигури подписа на полузащитника на Аякс Кенет Тейлър. 23-годишният нидерландец вече пристигна в Рим и бе представен от “орлите”.

Римският клуб ще плати 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси за халфа, който подписва дългосрочен договор с „небесно сините“. Тейлър идва от Аякс, където прекара пет сезона в първия отбор и постепенно се утвърди като основна фигура в халфовата линия.

Най-силният период за нидерландеца дойде през сезон 2024/25 под ръководството на Франческо Фариоли. Тогава той беше пряко замесен в 15 гола на Аякс, като отбеляза 13 попадения, включително решаващ гол в дербито срещу Фейенорд. Представянето му привлече вниманието на няколко клуба, но Лацио успя да спечели битката за подписа му.

По стил Тейлър е по-офанзивен вътрешен халф, който обича да носи топката напред и да се включва в атака. Той се чувства най-комфортно в ролята на „осмица“, с по-малко дефанзивни задължения и с често присъствие около наказателното поле. Макар да не е типичен плеймейкър, нидерландецът компенсира с интелигентно движение, добра техника и усещане за пространство.

В сравнение с Матео Гуендузи, Тейлър е значително по-активен в последната третина на терена и предлага различен профил за схемата на Маурицио Сари. Очаква се той да внесе повече креативност и директност в офанзивната фаза на Лацио.