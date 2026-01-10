Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лацио привлече халф от Аякс – втори входящ трансфер след падането на забрана

Лацио привлече халф от Аякс – втори входящ трансфер след падането на забрана

10 Януари, 2026 20:16 387 0

  • лацио -
  • трансфер -
  • пазара-
  • аякс -
  • кенет тейлър-
  • рим-
  • орлите

Преди няколко дни тимът се подсили с 22-годишния централен нападател Петар Ратков

Лацио привлече халф от Аякс – втори входящ трансфер след падането на забрана - 1
Снимка: x.com
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио направи втори входящ трансфер след периода на ограничена активност на пазара, като си осигури подписа на полузащитника на Аякс Кенет Тейлър. 23-годишният нидерландец вече пристигна в Рим и бе представен от “орлите”.

Римският клуб ще плати 15 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси за халфа, който подписва дългосрочен договор с „небесно сините“. Тейлър идва от Аякс, където прекара пет сезона в първия отбор и постепенно се утвърди като основна фигура в халфовата линия.

Най-силният период за нидерландеца дойде през сезон 2024/25 под ръководството на Франческо Фариоли. Тогава той беше пряко замесен в 15 гола на Аякс, като отбеляза 13 попадения, включително решаващ гол в дербито срещу Фейенорд. Представянето му привлече вниманието на няколко клуба, но Лацио успя да спечели битката за подписа му.

По стил Тейлър е по-офанзивен вътрешен халф, който обича да носи топката напред и да се включва в атака. Той се чувства най-комфортно в ролята на „осмица“, с по-малко дефанзивни задължения и с често присъствие около наказателното поле. Макар да не е типичен плеймейкър, нидерландецът компенсира с интелигентно движение, добра техника и усещане за пространство.

В сравнение с Матео Гуендузи, Тейлър е значително по-активен в последната третина на терена и предлага различен профил за схемата на Маурицио Сари. Очаква се той да внесе повече креативност и директност в офанзивната фаза на Лацио.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ