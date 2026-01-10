Едоардо Бове се разбра с английски тим и разтрогва с Рома

Едоардо Бове ще продължи кариерата си в Англия, пише “La Gazzetta dello Sport”. Италианският халф е взел решение да рестартира от Чемпиъншип, като е много близо до договор с Уотфорд. Контрактът се очаква да бъде подписан в началото на следващата седмица, веднага след като футболистът официално разтрогне по взаимно съгласие с Рома – споразумение между двете страни вече е постигнато.

Бове е имал редица предложения, включително от клубове в по-горни дивизии, но е предпочел да започне от по-ниско ниво. Целта му е постепенно да си върне игровия ритъм и увереността на терена, а след около шест месеца да направи следващата крачка в кариерата си.

Уотфорд заема шесто място в Чемпиъншип и е в реална битка за участие в плейофите за промоция. Отборът разполага с млад състав, в който Бове би получил възможност за редовни изяви. Полузащитникът тренира индивидуално от месеци насам под наблюдението на личен кондиционен треньор и лекарски екип. Състоянието му се подобрява постоянно и той се чувства готов да се върне в игра.

Тринадесет месеца след сърдечния арест и драматичния момент в мача Фиорентина – Интер, Едоардо Бове е готов отново да излезе на терена и да даде ново начало на футболната си кариера.