Виляреал надделя над Алавес с категорична победа у дома

10 Януари, 2026 21:39 380 0

Всички четири попадения бяха реализирани през второто полувреме

Виляреал надделя над Алавес с категорична победа у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Виляреал се наложи с 3:1 над гостуващия Алавес в среща от 19-ия кръг на испанската Ла Лига, изиграна на стадион „Естадио де ла Керамика“. "Жълтата подводница" зарадва своите фенове с убедителна игра и заслужени три точки.

След равностойно първо полувреме, домакините излязоха напред в резултата малко след почивката. В 49-ата минута младият талант Алберто Молейро откри головата сметка на вечерта, след като се възползва от неразбирателство в отбраната на Алавес.

Само шест минути по-късно опитният Жерард Морено удвои преднината на Виляреал, превръщайки напрежението за гостите в истински кошмар.

В 75-ата минута грузинският нападател Жорж Микаутадзе оформи класическия резултат 3:0, след като получи отлично подаване от Молейро и не остави шансове на вратаря на Алавес.

Гостите все пак успяха да върнат едно попадение чрез Тони Мартинес в 85-ата минута, но то се оказа само почетно.

С този успех Виляреал затвърждава амбициите си за по-предно класиране в Ла Лига, докато Алавес ще трябва да търси точки в следващите си мачове, за да се измъкне от опасната зона.


