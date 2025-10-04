Новини
Тотнъм надви Лийдс на "Елън Роуд" без участието на Илия Груев-младши

4 Октомври, 2025 16:41 473 1

Мохамед Кудус отбеляза победния гол през втората част

Тотнъм надви Лийдс на "Елън Роуд" без участието на Илия Груев-младши - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лийдс отстъпи с 1:2 пред гостуващия Тотнъм в среща от седмия кръг на английската Висша лига.

Българският национал Илия Груев-младши остана на резервната скамейка и не взе участие в двубоя.

Още в 23-ата минута "шпорите" поведоха в резултата, след като френският нападател Матис Тел реализира попадение след прецизен пас от Мохамед Кудус.

Домакините не се предадоха и само 11 минути по-късно швейцарецът Ноа Окафор възстанови равенството, вдъхвайки надежда на феновете на Лийдс.

В началото на второто полувреме обаче ганайският полузащитник Мохамед Кудус се превърна в герой за Тотнъм, отбелязвайки победния гол в 57-ата минута.

Въпреки усилията си, "белите" не успяха да стигнат до ново изравняване и трябваше да се примирят с поражението.

С този успех лондончани се изкачиха на второ място във временното класиране, събирайки 14 точки – само една по-малко от лидера Ливърпул, който има мач по-малко. Лийдс заема 12-а позиция с актив от 8 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    нищо добро не ги чака Лийдс, продадоха си 2-3 читави момчета, а насъбраха куци коне като калвърт люин и др. ,

    17:42 04.10.2025

