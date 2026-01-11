Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков и Олимпиакос с 13-и успех в Гърция

11 Януари, 2026 15:59 222 0

  • алексансър везенков-
  • спорт-
  • баскетбол-
  • олимпиакос-
  • кардица

Везенков и Олимпиакос с 13-и успех в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос постигнаха 13-а поредна победа в гръцкото първенство при мъжете. Олимпиакос се наложи при гостуването си на Кардица със 120:80 (29:26, 21:20, 35:12, 35:22) в среща от 14-ия кръг на шампионата. Поражението беше трето поредно и общо девето за Кардица също от 13 изиграни двубоя.

Везенков, който преди два дни изигра много силен мач при победата над Байерн Мюнхен в Евролигата, се включи от пейка и за 10 минути на терена се отчете 9 точки, 2 борби и 2 асистенции.

Домакините от Кардица бяха равностойни до почивката, когато изоставаха само с 4 точки - 46:50, но в третата четвърт баскетболистите на Олимпиакос реализираха 35 срещу 12 точки за противника и поведоха с 85:58.

Най-резултатен за успеха на гостите беше Алек Питърс с 35 точки и 6 борби.

За Олимпиакос предстои гостуване на сръбския Партизан в двубой от Евролигата на 14 януари, а три дни по-късно Везенков и съотборниците му ще посрещнат тима на Маруси в следващия кръг от местното първенство.


