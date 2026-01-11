Новини
Ливърпул със сериозна оферта за голям талант на Барселона

11 Януари, 2026 16:59 605 0

След неубедителен старт на новата кампания „червените“ активно работят по привличането на офанзивни попълнения

Ливърпул със сериозна оферта за голям талант на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският първенец Ливърпул може да се окаже принуден отново да инвестира сериозно през януарския трансферен прозорец, въпреки значителните разходи, направени през лятото. След неубедителен старт на новата кампания „червените“ активно работят по привличането на офанзивни попълнения.

Контузиите оказват ключово влияние върху трансферната стратегия на клуба. Александър Исак продължава да бъде извън терените заради счупен крак, а Юго Екитике също пропусна последните двубои. Допълнителен фактор е отсъствието на Мохамед Салах, който е ангажиран с националния отбор на Египет на Купата на африканските нации, а и формата му през сезона не достига обичайните стандарти. Мърсисайдци вече направиха опит да привлекат Антоан Семенио, но ганайският национал предпочете трансфер в Манчестър Сити, което принуди „червените“ да насочат вниманието си към алтернативни опции.

Според информация на Fichajes, Ливърпул ива интерес към друг шведски национал и вече е отправил оферта на стойност 50 милиона евро за крилото на Барселона Руни Барджи. Младият футболист е разглеждан като дългосрочна инвестиция и част от стратегията за постепенно изграждане на бъдещия облик на тима, което няма да бъде изцяло зависимо от Салах.

Твърди се, че евентуалният трансфер е изключително привлекателен за самия Барджи, който среща сериозна конкуренция за титулярно място в Барселона и до момента е започнал в едва три мача от Ла Лига. Въпреки ограничените си изяви, потенциалът му не остава незабелязан от английските клубове.

От финансова гледна точка сделката също изглежда добра за „блаугранас“, които продължават да изпитват сериозни затруднения. Барселона привлече Барджи от ФК Копенхаген срещу 2,5 милиона евро, а евентуална продажба би донесла значителна печалба.

В същото време на „Анфийлд“ сигурно ще опитат да вземат и защитник заради неубедителните изяви на Ибрахима Конате и Върджил ван Дайк, както и заради тежките контузии на Джовани Леони и Конър Брадли, които няма да играят до края на сезона. Най-спряганото име е това на Марк Гехи от Кристъл Палас, но и Манчестър Сити проявява сериозен интерес към английския национал.


