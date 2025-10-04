Левски с три точки от мача с Берое

Левски се наложи с 3:1 над Берое в двубой от 11-ия кръг на Първа лига, изигран на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ поведоха рано чрез Мустафа Сангаре, а след това изпуснаха доста положения. Гостите изравниха чрез Алберто Салидо в една от редките си атаки в 75-ата минута. Марин Петков отбеляза в 81-ата минута само няколко минути, след като се появи на терена. Краят на интригата дойде във втората минута на продължението, когато Марин Петков центрира от корнер, а Марин Петков отбеляза третото попадение. След 50-ата минута гостите от Стара Загора играха с човек по-малко, след като Тижан Сона получи директен червен картон.

Още в третата минута Гашпер Търдин стреля опасно, но Артур Мота спаси. Малко след това „сините“ имаха претенции за дузпа за нарушение на Хуан Пабло Саломони срещу Радослав Кирилов, но сигнал не последва.

В 12-ата минута домакините отбелязаха. Мазир Сула изведе Мустафа Сангаре, а нападателят на Левски с мощен шут не остави шанс на Мота – 1:0.

След попадението тимът на Хулио Веласкес наложи сериозен натиск.

Берое опита да отговори в 17-ата минута чрез Хуанка Пинеда, но атаката бе пресечена от Алдаир. В следващите минути Левски отново пое инициативата – Сула и Кирилов създадоха опасности, но Артур Мота се намеси убедително.

В 40-ата минута Кристиан Димитров пробва шут от дистанция, а минута по-късно и Кристиан Макун тества вратаря на гостите.

В 43-ата минута Радослав Кирилов бе близо до второ попадение, но прати топката покрай вратата.

След почивката първи стреля Алберто Салидо, но неточно.

В 50-ата минута Берое остана с човек по-малко – Тижан Сона получи жълт картон, но след преглед на ВАР реферът Мариян Гребенчарски го изгони директно. Малко след това Алехандро Масого се контузи и бе заменен от Аугусто Дабо.

„Сините“ продължиха да атакуват – Кирилов бе близо до гол в 56-ата минута, а Сула и Сангаре също имаха добри възможности, но Мота отново се намеси.

Въпреки численото си намаление Берое изравни в 73-ата минута. Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който премина покрай Светослав Вуцов и вкара за 1:1.

Малко след това старозагорци създадоха още едно добро положение, но Светослав Вуцов спаси.

Левски реагира бързо и Хулио Веласкес направи три смени. Именно една от резервите вкара решителен гол в 81-ата минута. Тогава Радослав Кирилов центрира, Марин Петков се измъкна на втора греда и мушна топката в мрежата на гостите - 2:1.

Във втората минута от продължението Левски вкара и трети гол. След центриране от ъглов удар на Марин Петков Гашпер Търдин засече и вкара за крайното 3:1.

ЛЕВСКИ - БЕРОЕ 3:1

1:0 Мустафа Сангаре 12', 1:1 Алберто Салидо 73', 2:1 Марин Петков 81', 3:1 Гашпер Търдин 90`+2`

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов – 6. Цунами (К), 4. Кристиан Макун, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир – 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас (77 - 10. Асен Митков) – 99. Радослав Кирилов (84 - 7. Фабио Лима), 22. Мазир Сула (77 - 88. Марин Петков), 17. Евертон Бала (90 - 8. Карлос Охене) – 12. Мустафа Сангаре (77 - 77. Борислав Рупанов)

Старши треньор: Хулио Веласкес

БЕРОЕ: 1. Артур Мота – 23. Тижан Сона, 3. Хуан Пабло Саломони (К), 14. Викторио Вълков, 5. Кайо Лопес – 4. Факундо Костантини, 24. Стефан Гаврилов (46 - 8. Алехандро Масого, 53 - 27. Аугусто Дабо) – 10. Нене (46 - 20. Джанлука Коя), 21. Алберто Салидо (89 - 11. Исмаел Ферер), 7. Хуанка Пинеда – 9. Йесид Валбуена (80 - 15. Факундо Аларкон)

Старши треньор: Алехандро Сагерас







