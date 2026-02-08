Илиян Филипов: Феновете на Ботев и на много други клубове подкрепиха позицията на Домусчиев

Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази подкрепата си към собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев относно критиката му към терените в българския футбол и условията, при които трябва да играят състезателите на отборите.

Илиян Филипов заяви, че "канарчетата" и много други фенове и клубове подкрепят позицията на Домусчиев, като собственикът на Ботев Пловдив отправи критики към Лицензионната комисия и заяви, че отборите губят пари по този начин и има предпоставки за сериозни контузии.

Ето и цялата позиция на Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Фенове на Ботев Пловдив, както и привърженици на много други клубове, масово подкрепиха позицията на Кирил Домусчиев. Социалните мрежи буквално врят - не от емоции, а от гняв срещу абсурда, в който е вкаран българският футбол.

Най-логичният въпрос, който феновете на Ботев масово задават в коментарите си, е следният:

как ще се играе мач за Купата на България на Лаута, при положение че теренът там е в същото състояние като в Надежда и Монтана?

Кал, компрометирана настилка, неравности и липса на елементарни условия за професионален футбол. И като бонус - два дни преди мача се очаква дъжд. Всеки, който е стъпвал на футболен терен, знае какво следва от това.

Лицензионната комисия към Български футболен съюз допуска тези мачове да се играят, сякаш става дума за квартално първенство, а не за официални срещи с огромен спортен и финансов залог.

На тези терени излизат футболисти, които струват милиони евро. Това са инвестиции, договори, кариери. Един лош терен е напълно достатъчен за тежка контузия и месеци извън игра.

Кой поема щетите след това?

Клубовете и самите футболисти - със здравето и бъдещето си.

Това вече не е въпрос на симпатии или клубни пристрастия. Това е въпрос на разум, отговорност и елементарно уважение към футбола. Докато се допуска да се играе на такива терени, всички приказки за развитие, визия и прогрес звучат кухо.

Футболът се играе на терена.

А теренът в момента е най-големият ни проблем."