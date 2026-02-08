Илиян Филипов: Феновете на Ботев и на много други клубове подкрепиха позицията на Домусчиев

Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази подкрепата си към собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев относно критиката му към терените в българския футбол и условията, при които трябва да играят състезателите на отборите.
Илиян Филипов заяви, че "канарчетата" и много други фенове и клубове подкрепят позицията на Домусчиев, като собственикът на Ботев Пловдив отправи критики към Лицензионната комисия и заяви, че отборите губят пари по този начин и има предпоставки за сериозни контузии.
Ето и цялата позиция на Илиян Филипов без редакторска намеса:
"Фенове на Ботев Пловдив, както и привърженици на много други клубове, масово подкрепиха позицията на Кирил Домусчиев. Социалните мрежи буквално врят - не от емоции, а от гняв срещу абсурда, в който е вкаран българският футбол.
Най-логичният въпрос, който феновете на Ботев масово задават в коментарите си, е следният:
как ще се играе мач за Купата на България на Лаута, при положение че теренът там е в същото състояние като в Надежда и Монтана?
Кал, компрометирана настилка, неравности и липса на елементарни условия за професионален футбол. И като бонус - два дни преди мача се очаква дъжд. Всеки, който е стъпвал на футболен терен, знае какво следва от това.
Лицензионната комисия към Български футболен съюз допуска тези мачове да се играят, сякаш става дума за квартално първенство, а не за официални срещи с огромен спортен и финансов залог.
На тези терени излизат футболисти, които струват милиони евро. Това са инвестиции, договори, кариери. Един лош терен е напълно достатъчен за тежка контузия и месеци извън игра.
Кой поема щетите след това?
Клубовете и самите футболисти - със здравето и бъдещето си.
Това вече не е въпрос на симпатии или клубни пристрастия. Това е въпрос на разум, отговорност и елементарно уважение към футбола. Докато се допуска да се играе на такива терени, всички приказки за развитие, визия и прогрес звучат кухо.
Футболът се играе на терена.
А теренът в момента е най-големият ни проблем."
Най-противните 2 отбора. Частни групички за частни цели. И нищо от ония отбори, които съществуваха 100 години преди тази разруха.
Едно време имахме още по-лоши терени. Хората сядаха направо на бетона, а от седалките бяха останали само стърчащи железа. Ама имахме школи и играчите ни бяха във всички най-силни първенства в топ отборите им.
Мачове срещу Белгия, Швейцария и пр. ги смятахме за ценни но рутинни победи. Срещу Иралндия и Шотландия си оправяхме головата разлика.
Последните години - наляха се пари в терени и стадиони и някакви назначени за милионери все нещо мрънкат.
А продукцията - слаба. Трябват им 20 чужди играчи на отбор, че да се класират на 29-то място от 30 отбора в ЛЕ. За другото подобие от отбор да не говорим - трябват им 20 чужденци, че да бият Ботев Враца. А като паднат, съдиите или терените им виновни.
Хора??? Защо им гледате скапаните частни отборчета? Игнорирайте ги и сами ще се разкарат!
И да се правя н строител пък другото си е глупости
