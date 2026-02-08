Новини
Илиян Филипов: Феновете на Ботев и на много други клубове подкрепиха позицията на Домусчиев

8 Февруари, 2026 08:04 956 6

Футболът се играе на терена

Илиян Филипов: Феновете на Ботев и на много други клубове подкрепиха позицията на Домусчиев - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази подкрепата си към собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев относно критиката му към терените в българския футбол и условията, при които трябва да играят състезателите на отборите.

Илиян Филипов заяви, че "канарчетата" и много други фенове и клубове подкрепят позицията на Домусчиев, като собственикът на Ботев Пловдив отправи критики към Лицензионната комисия и заяви, че отборите губят пари по този начин и има предпоставки за сериозни контузии.

Ето и цялата позиция на Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Фенове на Ботев Пловдив, както и привърженици на много други клубове, масово подкрепиха позицията на Кирил Домусчиев. Социалните мрежи буквално врят - не от емоции, а от гняв срещу абсурда, в който е вкаран българският футбол.

Най-логичният въпрос, който феновете на Ботев масово задават в коментарите си, е следният:
как ще се играе мач за Купата на България на Лаута, при положение че теренът там е в същото състояние като в Надежда и Монтана?

Кал, компрометирана настилка, неравности и липса на елементарни условия за професионален футбол. И като бонус - два дни преди мача се очаква дъжд. Всеки, който е стъпвал на футболен терен, знае какво следва от това.

Лицензионната комисия към Български футболен съюз допуска тези мачове да се играят, сякаш става дума за квартално първенство, а не за официални срещи с огромен спортен и финансов залог.

На тези терени излизат футболисти, които струват милиони евро. Това са инвестиции, договори, кариери. Един лош терен е напълно достатъчен за тежка контузия и месеци извън игра.

Кой поема щетите след това?

Клубовете и самите футболисти - със здравето и бъдещето си.

Това вече не е въпрос на симпатии или клубни пристрастия. Това е въпрос на разум, отговорност и елементарно уважение към футбола. Докато се допуска да се играе на такива терени, всички приказки за развитие, визия и прогрес звучат кухо.

Футболът се играе на терена.

А теренът в момента е най-големият ни проблем."


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да бе да

    9 0 Отговор
    Съдържателите на беажнски центрове се подкрепяте.
    Най-противните 2 отбора. Частни групички за частни цели. И нищо от ония отбори, които съществуваха 100 години преди тази разруха.

    Едно време имахме още по-лоши терени. Хората сядаха направо на бетона, а от седалките бяха останали само стърчащи железа. Ама имахме школи и играчите ни бяха във всички най-силни първенства в топ отборите им.
    Мачове срещу Белгия, Швейцария и пр. ги смятахме за ценни но рутинни победи. Срещу Иралндия и Шотландия си оправяхме головата разлика.

    Последните години - наляха се пари в терени и стадиони и някакви назначени за милионери все нещо мрънкат.
    А продукцията - слаба. Трябват им 20 чужди играчи на отбор, че да се класират на 29-то място от 30 отбора в ЛЕ. За другото подобие от отбор да не говорим - трябват им 20 чужденци, че да бият Ботев Враца. А като паднат, съдиите или терените им виновни.

    Хора??? Защо им гледате скапаните частни отборчета? Игнорирайте ги и сами ще се разкарат!

    08:15 08.02.2026

  • 2 Наркос

    5 0 Отговор
    Камионите да свалят Коката от испания до турция
    И да се правя н строител пък другото си е глупости

    09:01 08.02.2026

  • 3 Илиян Петков

    5 0 Отговор
    Какво стана със пазач на пимк дето изчезна заедно със 180 кила кока??

    09:03 08.02.2026

  • 4 кУмУнист

    6 0 Отговор
    Факт е, че няколко стадиона от дълги години са картофени ниви, но на Кирчо гела до сега не му пречеха, но тази година не им върви нещо, съдиите леко поодстъпиха и сега този е бесен. Онзи новото кученце на боко цеци бистришкия, да не лае много, че си спомням миналата зима, как с една ръчна количка събираха калта ит терена, беше си цяло тресавище и за последно Онзи престъпник от Пловдив, абе маймунке око флексова , ти къде се буташ като общината ти построи чисто нов стадион, че искаше и да избягаш от него при наем от 5000 лв, а и гелосания в Разград да вметна, че плаща 500 лв наем. Така че ,да стадионите са ниви, но точно тези тримата да говорят за това е смешно.

    09:05 08.02.2026

  • 5 кУмУнист

    7 0 Отговор
    Отборчето от делиорманец си продаде скъпите и читалище футболисти, че в Холандия хванаха един кораб с кока за 420 млн и сега брачеда на ескобар си ги търси.

    09:08 08.02.2026

  • 6 Бай Тошо

    7 0 Отговор
    Абе Бако, ти от кой свят падаш? Държавата ти направи стадион с нашите пари и пак ревеш! Те стадионите са си от 30 години, така! Ти сега ли забеляза! То беше реване, голяма работа, държавата да ви довърши кочината! Ами другите отбори като Локо,Сф, Монтана нямат чичо Боко за ментор и да се бие в гърдите че е направил нещо! Защо например на Монтана, държавата не направи стадион, терен и т. н? Защо? Я, отидете в Сърбия и вижте, че там и в малките градове държавата е дала пари и хората имат нови стадиончета! Нови казвам с държавна пара! А, тука! Нови стадиони само на наши хора! Разград, Пловдив! Ами, другите, лоши им били терените! Абе, що не вървите на п...си м....!

    09:28 08.02.2026

