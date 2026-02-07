Новини
Зеленски: Украйна никога няма да признае Крим за руски
Зеленски: Украйна никога няма да признае Крим за руски

7 Февруари, 2026 17:54

Президентът подчерта, че войната трябва да завърши стабилно, без да се награждава агресорът

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно очаква Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна няма да предприеме действия, които противоречат на конституцията ѝ, съобщава Укринформ, предава БТА.

„Смятам, че Русия изпраща сигнал към Америка да признае Крим, знаейки добре, че Украйна няма да го направи“, посочи държавният глава.

Зеленски добави, че завършекът на войната трябва да бъде достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове за бъдещи конфликти чрез възнаграждаване на агресора“.

„Просто заявяваме, че ако някой се опита да решава въпроси, които засягат Украйна и противоречат на конституцията или законодателството ѝ, ние няма да подкрепим такива споразумения“, подчерта президентът.


  • 1 Да,бе

    123 10 Отговор
    И кой въобще се интересува от Украйна,която въобще няма да съществува,а Крим си е руски отвсякъде чак до Одеса...

    Коментиран от #32, #80

    17:56 07.02.2026

  • 2 Просрочко

    104 8 Отговор
    Като какъв говори от името на Украйна?

    Коментиран от #37, #104

    17:56 07.02.2026

  • 3 Майна

    96 9 Отговор
    Той е руски
    Ти си сатанинско изчадие

    Коментиран от #60

    17:57 07.02.2026

  • 4 12345

    92 8 Отговор
    Тебе няма да те питат Зелю, Русия ще ви набие кратуните, после ще си сложат марионетен режим или ще ви приключат като държава. И в двата случая, всичко ще признаете.

    17:57 07.02.2026

  • 5 историк

    80 8 Отговор
    Скоро държава в света-Украйна , няма да съществува !!!

    17:58 07.02.2026

  • 6 оня с коня

    67 7 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове дето по цял ден крякат като жаби

    17:58 07.02.2026

  • 7 Пълна обърквация

    9 46 Отговор
    Зеленски вика - Крим е украински.
    Зеления чорап вика - Крим е руски.

    Коментиран от #52

    17:58 07.02.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    51 4 Отговор
    Ще, ще, даже и в конституцията си ще го запишете...

    17:59 07.02.2026

  • 9 голям смях

    64 3 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    17:59 07.02.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    58 6 Отговор
    Украйна изчезна има вече Малорусия която вече е част от РФ. Наркомана на Вашингтон и Брюксел незаконен който се представя за президент на изчезнала държава 🤭🤭😂😂😂

    17:59 07.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    38 4 Отговор
    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    18:00 07.02.2026

  • 12 Бай Дончо

    48 4 Отговор
    Кой те пита тебе бе?Ти нямаш карти.

    18:00 07.02.2026

  • 13 Наблюдател

    58 3 Отговор
    На никой не му пука какво ще признаете. Бита карта сте. Жал ме е единствено за обикновенните хорица, които страдат заради вас.

    18:00 07.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    50 3 Отговор
    То Украйна не остана - тоя ненормалния още бълнува за Крим

    18:00 07.02.2026

  • 15 мазохиста

    36 3 Отговор
    Ще се бием до последният украинец !!

    18:00 07.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    58 3 Отговор
    Крим е даден на Украйна от Хрушчов ! Не е украински! Референдума беше легитимен и показа истината! Манипулациите на Запада са пълен боклук от неграмотници!Да не казвам, че в едно п-далечно минало Крим е бил част от Велика България, украинците даже тогава не са били никъде на картата! Добре е да спрете тук упражненията по слугинаж на когото и да било!

    18:00 07.02.2026

  • 17 Благой

    35 3 Отговор
    КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ, ТИ СИ НЕЛИГИТИМЕН

    18:00 07.02.2026

  • 18 Майна

    53 3 Отговор
    Тръмп излезна от ООН!
    И с право!
    Какви международни закони се спазват?
    Референдум имаше в Крим!
    Окраина проведе геноцид срещу тях
    С обръч ги остави без вода, отопление
    Казаха- пийте урината си!
    Скачайте да се стоплите!!!
    Изроди
    Пред благия поглед на ООН и Брюксел

    18:01 07.02.2026

  • 19 Крим е бил турски

    4 32 Отговор
    Ердоган си го иска, както Путин иска Донбас.

    18:01 07.02.2026

  • 20 оня с коня

    45 3 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    18:01 07.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лопата Орешник

    36 2 Отговор
    "Никога" е любимата дума на дипломацията! В смисъл,че не бива да се ползва НИКОГА!!! Еленски умишлено избива народа си! Споменете си за Курск! Смъртна присъда на която бяха осъдени хиляди момчета! Защо? Щеше да превземе Русия ли? Това е психопат и сатрап на собствения си народ!

    18:01 07.02.2026

  • 23 ало зеленски

    37 3 Отговор
    Оправяй се сам.Коалицията на Лаещите замина за Гренландия.

    18:01 07.02.2026

  • 24 Вас пък

    23 2 Отговор
    Кой ви пита.

    18:01 07.02.2026

  • 25 голям кеф

    32 2 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    18:02 07.02.2026

  • 26 Само питам

    25 2 Отговор
    Кога бяга изборите за президент на Украйна преди 6 години, а мандата по конституция е 4 години тоя е натрапник, а соросите го наричат президента 🤣🤣

    Коментиран от #41

    18:03 07.02.2026

  • 27 Удри

    5 29 Отговор
    Путин преяде с територии. Сега ще върне и Крим с лихвите и руснаците ще плащат репарации поне през следващите 50 години.

    18:03 07.02.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 3 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #33

    18:03 07.02.2026

  • 29 Анонимен

    30 3 Отговор
    Крим реално никога не е бил украински. И народа никога не е искал да бъде част от Украйна.

    Коментиран от #34

    18:03 07.02.2026

  • 30 Знаем Зелен

    8 15 Отговор
    Това русофилите не могат да го разберат.

    18:04 07.02.2026

  • 31 Копейки

    6 24 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа.

    18:04 07.02.2026

  • 32 Хасан

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Откъде накъде? Крим е турско име. Крим е турски.

    Коментиран от #92, #99

    18:05 07.02.2026

  • 33 Украйна трябва да се подпомага

    4 21 Отговор

    До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    финансово.
    Хубаво е, че и нашите русофили с данъците си го правят.

    18:05 07.02.2026

  • 34 Хасан

    4 23 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Крим е на Татарския турски народ.

    18:05 07.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 27 Отговор
    За Украйна не знам, ма Русийката здраво издъхна напоследък. Paшките взеха да стоплят, че за Четири Года сами се закопаха, а Украйната ще ги подмине с 200 в своето развитие.

    18:06 07.02.2026

  • 37 Предполага се,

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Просрочко":

    че обявява решението на парламента. Зеленски нищо не може да реши сам. Така нареченото народно събрание Рада, взима решенията в държавата.

    Коментиран от #46

    18:06 07.02.2026

  • 38 Аятолаха

    19 3 Отговор
    Скоро зеленото джудже от кривой рог ще подската под стрелата на автокрана.

    18:06 07.02.2026

  • 39 Пехотинец

    6 16 Отговор
    Руснаците на колко дни са от Киев?

    Коментиран от #43

    18:06 07.02.2026

  • 40 Файърфлай

    18 2 Отговор
    Екатерина Велика мисли малко по-различно от Вас.Всъщност тези мисли му ги нашепват от Лондон,само и единствено от Лондон.А, и от ППДБ-младежката ДС.

    18:06 07.02.2026

  • 41 Пожизнен

    4 16 Отговор

    До коментар #26 от "Само питам":

    В Русия, когато путин стана президент имаше два мандата? Колко мандата кара Путин?

    18:07 07.02.2026

  • 42 Газ

    3 23 Отговор
    България не признава Крим за руски.

    Коментиран от #61

    18:07 07.02.2026

  • 43 Сметай

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Пехотинец":

    колко дни има 2058г.

    18:08 07.02.2026

  • 44 ти да видиш

    14 2 Отговор
    зеленияпор казва, че войната няма да спре до последния уkpoп или евроцент!

    18:08 07.02.2026

  • 45 Левски

    18 3 Отговор
    Той си е руски. Цар Петър Първи го отвоюва от турците, като превзема крепостта Азов.

    18:09 07.02.2026

  • 46 Не просрочен

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "Предполага се,":

    Решенията на Радата ги обявява Стефанчук, спикърът ѝ, а инак и бай Тарас от Кривовласт може да ги обяви.

    18:09 07.02.2026

  • 47 "В Русия ударно увеличават данъците.

    5 14 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    18:09 07.02.2026

  • 48 Шумен

    15 4 Отговор
    Няма ли нещо свястно да публикувате бе хора , стига със този Фашист Наркоман, аман

    Коментиран от #54

    18:11 07.02.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    2 16 Отговор
    Русия трябва се обедини с Турция и Азербайджан, си направят една мусюлманска джамахирия. Друго бъдеще няма баце 😆👍

    Коментиран от #81

    18:13 07.02.2026

  • 50 Посетител

    19 2 Отговор
    Ало, Друсаното! Така, както си я подкарал, то Украйна скоро няма да я има! Тръмп ви каза, вие защо не се вдигнахте още 2014-та, да си върнете Крим?!? Дремахте, бляхте, вече е късно! Крим е бил, вече е и ще си остане руски!!!

    Коментиран от #55

    18:13 07.02.2026

  • 51 Кофраж

    3 21 Отговор
    Гледах разказа на едно младо руско момче инженерче. Разказа за жизнения си път до сега, учил, работил, стажувал специализирал, по състезания ходил, преподавал, бизнес правил, работил в завод. Разказа, какво е да си инженер в Русия и обобщи, че в Русия нито рабатниците, нито инженерите ги смятат за хора и в Русия от пpocтотия не може да се прави производство и затова се отказва от инженерната си професия.

    В Русия в момента, в който направиш успешен бизнес и започнеш да печелиш - ФСБ чука на вратата ти следват разследвания, обвинения и ти отнемат бизнеса.

    Коментиран от #57

    18:15 07.02.2026

  • 52 1111

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пълна обърквация":

    Не лъжи! Президентът каза: "Крим в момента е руски"!

    Коментиран от #63

    18:15 07.02.2026

  • 53 Хи хи

    20 2 Отговор
    То и говедото като го колят не признава ножа, ама накрая става на наденици !!

    18:15 07.02.2026

  • 54 Бялата Златка

    3 16 Отговор

    До коментар #48 от "Шумен":

    Как ще е фашист и наркоман. Виж какъв сладур е ❤️ В сравнение с русите гноми е голям свежар. Те повече приличат на наркомани външно, а по действията приличат на фашисти.

    18:16 07.02.2026

  • 55 Хасан

    13 0 Отговор

    До коментар #50 от "Посетител":

    Ти гледа Турция да не обяве Румелия зя турска, че тогова ще забравиш за Крим и за Украйна.

    Коментиран от #77

    18:16 07.02.2026

  • 56 Ами естествено, ноооо....

    15 0 Отговор
    При условие ако Х0х0лия стане руска и се върне при Русия!!!

    18:16 07.02.2026

  • 57 Механик

    1 17 Отговор

    До коментар #51 от "Кофраж":

    Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона.

    Коментиран от #79, #118

    18:17 07.02.2026

  • 58 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Значи според изтривача не може да се каже, че европа е превърната в свинщина
    нито че украйна е такава!?

    Интересно с кое точно това обижда нежната душа на изтирвача? Плаща му се да не се казва истината?

    18:20 07.02.2026

  • 59 Мишел

    14 1 Отговор
    Следствие последния руски удар днес по украинските подстанции на 750 и 330 kV бяха спрени всички АЕЦ в Украйна.

    Коментиран от #112

    18:20 07.02.2026

  • 60 Няма логика

    1 14 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    да е сатанист. В Русия има доста сатанисти, защото там не са вярващи. Повечето са с комунистически разбирания, нно има разпространени доста секти и шамански вярвания, викане на духове, жертвоприношения и т.н. Зеленски не е руснак, че да е сатанист.

    18:21 07.02.2026

  • 61 Файърфлай

    15 1 Отговор

    До коментар #42 от "Газ":

    България не признава и НАТО,начело с Рюте и ЕС начело с Урсула.А Елзас и Лотарингия са немски ! А Трансилвания е Унгарска и т.н.

    18:23 07.02.2026

  • 62 Берлин

    14 3 Отговор
    Кой ще те пита, просяк- окранацюга.

    18:24 07.02.2026

  • 63 Моментно и секундно

    22 9 Отговор

    До коментар #52 от "1111":

    Да не си играем с думите.
    Радев трябваше да се позове на Международното право, ама не му се връзва с русофилството.
    Та лъже ли абдикиралия или затаява истина.

    18:24 07.02.2026

  • 64 Точно така

    13 17 Отговор
    Пак си прекалил с дозата
    Вече никой не те пита!!!
    Зелен смръдльо

    18:27 07.02.2026

  • 65 КОЛЬО ПАРЪМА

    14 17 Отговор
    Теб кой те пита бе наркоман

    18:28 07.02.2026

  • 66 Елементарно Уотсън!

    18 11 Отговор
    Абсолютно прав е президент Зеленски. Ако агресора получи и най-малката аванта от тази война... със сигурност по-късно ще има и други режими и диктатори които ще направят същото като империалистическа Русия.

    18:29 07.02.2026

  • 67 ?????

    15 13 Отговор
    Според мен той разбира че са го отписали и се върти като пумпал да го оставят поне жив, щото варианта британците да го жертват под чужд флаг като символична жертва и да я имат тая жертва като запас в бъдеще е съвсем реална.
    Те го могат и са го правили неведнъж.
    Такава е съдбата на марионетките.
    Да е мислил.
    Помним кво обеща като го избираха - да спре войната и да върне руския език накратко и кво стана след тва.
    Не ми е жал за рускоезичния еврей от Кривой Рог който закопа Украйна вместо да я върне в нормалните и́ релси.

    18:29 07.02.2026

  • 68 6135

    12 1 Отговор
    Тези много убедително настояват за сценарий "Русия никога няма да признае Украйна за държава!"

    18:30 07.02.2026

  • 69 Минувач

    10 0 Отговор
    Смъркача пак се насмъркал …

    18:32 07.02.2026

  • 70 БОТЕВ

    7 3 Отговор
    Като човек, разбиращ от история, мислех, че въпросът за Крим от много отдавна не е на дневен ред. За мен и Путин и Зеленски са виновни за тази война. Първият е диктатор, а вторият глупак. Но Крим да се върне към Украйна е все едно Северна Македония да си върне земите от Александър Македонски. Но, глупакът си е глупак, точно толкова отговорен за тази ужасна война, отнела общо 2 милиона човешки души, колкото и Путин. Разликата между двамата е, че силата не е в глупака!

    18:32 07.02.2026

  • 71 Тома

    10 0 Отговор
    Прав си бати зеле защото скоро Украйна ще изчезне разделена от съседните и страни.И няма какво да признава

    18:34 07.02.2026

  • 72 хаха

    11 0 Отговор
    Значи няма да има украйна, а ще има Украина, която ще се върне в Родината си Русия.

    18:36 07.02.2026

  • 73 русия е превзета от талибаните

    1 9 Отговор
    "Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия."

    18:39 07.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    Крим си е руски и Трънп му го каза

    18:41 07.02.2026

  • 76 Какъв Крим

    11 1 Отговор
    Тази война не е за територии. Само истински глупак може да започне война за територии, от които няма никакъв смисъл. Това е война за политическо влияние.

    18:42 07.02.2026

  • 77 Посетител

    0 6 Отговор

    До коментар #55 от "Хасан":

    Как бе, Асане?! Нали сме съюзници по НАТО, комшии и прочее? Как може да ти минават подобни мисли?! Грехота е, Асане!

    18:43 07.02.2026

  • 78 Питащ

    1 10 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    18:44 07.02.2026

  • 79 А ти какво можеш да произведеш

    8 1 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    tпанар?
    Трифазен чушкопек с дигитално упраление може би?

    18:45 07.02.2026

  • 80 ПРИПОМНЯНЕ

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......

    Коментиран от #84, #87, #88, #105, #111

    18:47 07.02.2026

  • 81 Турция и Азербайджан

    1 11 Отговор

    До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":

    мразят руснаци. Най- добре Русия да внесе, освен афгани, и два милиона палестиници, те са русофили и с радост ще се преселят в Москва. Също и монголци, те са генетично най-близки с руснаците. Също и северно корейци с радост ще отидат там, но Ким дали ще ги пусне е отделен въпрос.

    Коментиран от #106, #114

    18:49 07.02.2026

  • 82 Кирил

    1 9 Отговор
    Китай, Индия, Бразилия също не признават Крим за руски

    18:49 07.02.2026

  • 83 Ей, мръшляк,

    11 1 Отговор
    не разбра ли, че съдбата ти, твоята и на страната ти, се решава от разбирателство между Русия и САЩ? Това, че твоята конституция и за двете страни не означава нищо и е безмислено да се позоваваш на нея! Пък ако толкова държиш на конституцията, направете си нова, като въобще не споменавайте Крим, Донбас, а и всички други области, които Русия ще ВЪРНЕ във федерацията, щото около половината от територията на т.н. Украйна ѝ е подарена от Руската федерация...

    Коментиран от #96, #100

    18:50 07.02.2026

  • 84 Това са

    1 5 Отговор

    До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    безспорни факти.

    18:51 07.02.2026

  • 85 Все едно

    1 10 Отговор
    ние да признаем Кърджали за турско!

    Коментиран от #93, #97, #101

    18:51 07.02.2026

  • 86 зелен папагал

    7 1 Отговор
    Никога, не казвай - никога!

    18:56 07.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 абе мушмул

    8 0 Отговор

    До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Това е версията за "Лека нощ деца"! Иначе някой раздаваше курабии на Майдана, някой докара грузински снайперисти, някой каза нещо по адрес на Европата-"разговор с посланика на САЩ в Украйна Джефри Паят, е прихванат и пуснат в глобалната мрежа. Афектирана, Нюланд изпуска реплика по адрес на ЕС: „Еди какво си на Европейския съюз“, някой прати за Майдана 5 млрд. долара-"Пет милиарда долара - тази сума споменава помощник държавният секретар по външната политика на САЩ Виктория Нюланд в разговор с американския посланик в Киев на 28 януари 2014 година...". Та такива ми ти работи Сънчо!

    18:57 07.02.2026

  • 89 Ацтека

    2 6 Отговор
    Зeлето е на прав път! Да продължава с изтребването на ушaнки, и ша омeкнат!

    Коментиран от #110, #115

    18:57 07.02.2026

  • 90 Луд с картечница в мол

    7 0 Отговор
    Ма кой ви пита бе хохохоли какво ще признаете, як qтек до откат докато почнете да пърхате и да молите за пощада .

    18:59 07.02.2026

  • 91 Георгиев

    7 0 Отговор
    Към зеления: с ако един ден се събуди и разбере че Русия е оттеглила подписа си на Беловежкото споразумение и фактически го е денонсирала? А Русия е правоприемник на СССР. Т.е. СССР, в случая Русия си прибира обратно териториите. Тогава? Чий ще е Крим?
    Крадците на територии и всичко върху тях не се наядоха. Аз мисля че това по горе е обсъждано като вариант.

    18:59 07.02.2026

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хасан":

    В България знаеш ли колко турски топоними има? Турски ли са тези места?

    19:00 07.02.2026

  • 93 Османагич 🇵🇰

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Все едно":

    Не бъди толкова сигурен ,а пък и кой ли ще ви пита .

    19:01 07.02.2026

  • 94 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 5 Отговор
    Блатните неумни подлоги отново църкат и квичат болнаво, с празните си мисловни тенджери си въобразяват негодните за нищо несретници,че мнението им е "важно" и някой ги брои за живи?!!!😂😂😂😂😂

    19:01 07.02.2026

  • 95 ами

    4 1 Отговор
    ха ха ха - бийте се до последната украинка кой ви пречи освен сащ

    19:01 07.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 6135

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Все едно":

    Вземи прочети малко история!
    Това е като да признаем Истанбул за отново Български.

    19:02 07.02.2026

  • 98 Сър Артър Харис

    5 1 Отговор
    Владимир Владимирович да престане да се самозалъгва, че урките са братски народ и да ги попилее с ядрени удари. Това ще има възпитателна роля за бандеровците и възпираща за войнолюбците от Европа. Особенно внимание да се обърне на украинските центрове за вземане на решения. Там ударите да се дублират по два на нощ!

    19:04 07.02.2026

  • 99 Манн Аффа

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хасан":

    Къв Хасан си бе 🌈 небинарник ,отур си ккиме бак Истанбул ,анадънму ?

    19:04 07.02.2026

  • 100 Ацтека

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Ей, мръшляк,":

    Признай си! Това слово "мpъшляk" са ти го набили у кaнчето в казармата! Познаф! Щом са ти го нaбили, значи ти подхожда!

    19:04 07.02.2026

  • 101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Все едно":

    Загубим ли руската подкрепа, не само Кърджали, а целия Румелийски вилает, Черноморието и Делиормана ще признаем след време за турски.

    19:06 07.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Урсул фон дер Бандер

    7 1 Отговор
    Зеленият съсел, хубо бе не е руски.. Оди си пиеш кафето, аре ве, земи бпюкселските аверчета и отивайте..

    19:07 07.02.2026

  • 104 Чичи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Просрочко":

    Като скорошен бивш президент...

    19:08 07.02.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Чувал ли си за първия Рефендум в Крим през 1991г.почети

    19:08 07.02.2026

  • 106 Анджо

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Турция и Азербайджан":

    Ти кво общо имаш с Турция бе пакистанско чингене ,та да казваш кой кого мрази ?

    19:09 07.02.2026

  • 107 Ами

    4 1 Отговор
    ПАК ЩЕ ИМА УССР

    19:10 07.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Задунайски празнокарпузник

    0 4 Отговор
    Нас калните подлоги тия неща не ни интерисират, важното е ката ден да раздават крайшници и филии със сирини у калния пасьол!

    19:11 07.02.2026

  • 110 Евроасматик с нервен тик

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ацтека":

    Ацтека на теб ти трябва цяла аптека...

    19:11 07.02.2026

  • 111 Някой

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    КРИМ е даден на УССР, а след като нацистите не искат УССР, Крим се връща на СССР /Русия/.

    19:13 07.02.2026

  • 112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Аш кУУл (😃) Сун, хахахх

    19:13 07.02.2026

  • 113 е то като

    3 1 Отговор
    Украина я закрият,няма да има нужда да признават нищо...Нито Крим,нито поражението си,въпреки налетите стотици милиарди,повечето окрадени от зеления потник и неговото обкръжение(И в Киев и в Брюксел,имам впредвит) със златните тоалетни.

    19:14 07.02.2026

  • 114 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Турция и Азербайджан":

    Китай и Монголия два пъти в близкото минало са предлагали да се влеят в СССР под формата на съюзни републики. Първо Сталин, след това Брежнев тактично отказват, но Путин може да се съгласи. Ох котьооооо! Дай да видим тогаз разни коалиции на желаещите и натюфци!

    Коментиран от #122, #124

    19:15 07.02.2026

  • 115 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ацтека":

    ТЕ И ОНЕЯ 2та МИЛИОНА ДЕТО СА ПРИ БАНДЕРА, ТАКА ГОВОРЕХА.

    19:15 07.02.2026

  • 116 Анатоли Клошарин

    0 3 Отговор
    Днес съобщиха ,че нашия любим висок вожд Путина е пораснал с 3см,я не знаю это можна с новой токчета из берьозка........🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #119, #121

    19:17 07.02.2026

  • 117 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Щом управляват двете прасета, могат цяла България да признаят за турска, стига Турция да ги назначи валии на София и Банкя. Ще посрещнат аскера с печени агнета, шербет и мастика!

    19:20 07.02.2026

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Русия е една от петте страни в света коя то може да прави реактивни двигатели бе изгубен.
    Русия е една, и първа в света, коя то лети в космоса.
    Русия е една от петте страни които прави ядрени реактори и централи.
    Русия е втора в света по експорт на оръжейни системи

    19:20 07.02.2026

  • 119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Анатоли Клошарин":

    Личи ти, че си много у меня, хаха

    19:21 07.02.2026

  • 120 Истински случай!

    1 3 Отговор
    Ада на земята се намира в недрата на русия! Когато руснаците разпробили много дълбока сонда, от дупката се чули адски стонове, и руснаците взели да пискат "НЕЧИСТАЯ НЕЧИСТАЯ" и я заровили! Явно за удобство там е организиран ада!

    Коментиран от #126, #127

    19:22 07.02.2026

  • 121 Мич Дюкяна

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Анатоли Клошарин":

    Муци 👅 не се прави на висок ,изправен си точно на нивото на дюкяна ми ,можеш и сам да се обслужиш .

    19:25 07.02.2026

  • 122 Ацтека

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Котьо, Китай вече е в друго измерение, и няма вероятност да си сложи камък на вратъ!

    Коментиран от #128, #129

    19:26 07.02.2026

  • 123 Окраина

    2 1 Отговор
    То па на някой му пука какво признава окраината.

    19:26 07.02.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И България. Бай Тошо е чуствал колко сме продажни

    19:27 07.02.2026

  • 125 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    Кой те бръсне теб за слива бе наркоман нещастен

    19:29 07.02.2026

  • 126 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Истински случай!":

    Ада е на тая коя те роднала между големите пръсти на краката

    19:29 07.02.2026

  • 127 Скрий се бе

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Истински случай!":

    Монгжлоиден татарино

    Коментиран от #130

    19:30 07.02.2026

  • 128 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Ацтека":

    Има голяма вероятност това да се случи, по стратегически причини. За да запазят това, което имат, на Китай и РФ е изгодно да се обединят. Обединението прави силата! Иначе чакалите от цял свят ще ги ръфат по отделно.

    19:32 07.02.2026

  • 129 АнтроПолог

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Ацтека":

    Не знаех и че ацтеки имало в Шекер маала Филибето ,абе човек всеки ден по нещо ново научава .

    19:32 07.02.2026

  • 130 Кирил Петков

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Скрий се бе":

    Ти па кой беше бе ,анонимен πрррррр ∆ яллллниккк ,че хич не моа се сетя ?

    19:34 07.02.2026

