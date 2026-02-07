Зеленски: Украйна никога няма да признае Крим за руски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно очаква Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна няма да предприеме действия, които противоречат на конституцията ѝ, съобщава Укринформ, предава БТА.

„Смятам, че Русия изпраща сигнал към Америка да признае Крим, знаейки добре, че Украйна няма да го направи“, посочи държавният глава.

Зеленски добави, че завършекът на войната трябва да бъде достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове за бъдещи конфликти чрез възнаграждаване на агресора“.

„Просто заявяваме, че ако някой се опита да решава въпроси, които засягат Украйна и противоречат на конституцията или законодателството ѝ, ние няма да подкрепим такива споразумения“, подчерта президентът.