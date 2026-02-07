Зеленски: Украйна никога няма да признае Крим за руски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вероятно очаква Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна няма да предприеме действия, които противоречат на конституцията ѝ, съобщава Укринформ, предава БТА.
„Смятам, че Русия изпраща сигнал към Америка да признае Крим, знаейки добре, че Украйна няма да го направи“, посочи държавният глава.
Зеленски добави, че завършекът на войната трябва да бъде достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове за бъдещи конфликти чрез възнаграждаване на агресора“.
„Просто заявяваме, че ако някой се опита да решава въпроси, които засягат Украйна и противоречат на конституцията или законодателството ѝ, ние няма да подкрепим такива споразумения“, подчерта президентът.
1 Да,бе
Коментиран от #32, #80
17:56 07.02.2026
2 Просрочко
Коментиран от #37, #104
17:56 07.02.2026
3 Майна
Ти си сатанинско изчадие
Коментиран от #60
17:57 07.02.2026
4 12345
17:57 07.02.2026
5 историк
17:58 07.02.2026
6 оня с коня
17:58 07.02.2026
7 Пълна обърквация
Зеления чорап вика - Крим е руски.
Коментиран от #52
17:58 07.02.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:59 07.02.2026
9 голям смях
17:59 07.02.2026
10 Бесен - Язовец
17:59 07.02.2026
11 стоян георгиев
18:00 07.02.2026
12 Бай Дончо
18:00 07.02.2026
13 Наблюдател
18:00 07.02.2026
14 ДрайвингПлежър
18:00 07.02.2026
15 мазохиста
18:00 07.02.2026
16 стоян георгиев
18:00 07.02.2026
17 Благой
18:00 07.02.2026
18 Майна
И с право!
Какви международни закони се спазват?
Референдум имаше в Крим!
Окраина проведе геноцид срещу тях
С обръч ги остави без вода, отопление
Казаха- пийте урината си!
Скачайте да се стоплите!!!
Изроди
Пред благия поглед на ООН и Брюксел
18:01 07.02.2026
19 Крим е бил турски
18:01 07.02.2026
20 оня с коня
18:01 07.02.2026
22 Лопата Орешник
18:01 07.02.2026
23 ало зеленски
18:01 07.02.2026
24 Вас пък
18:01 07.02.2026
25 голям кеф
18:02 07.02.2026
26 Само питам
Коментиран от #41
18:03 07.02.2026
27 Удри
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #33
18:03 07.02.2026
29 Анонимен
Коментиран от #34
18:03 07.02.2026
30 Знаем Зелен
18:04 07.02.2026
31 Копейки
18:04 07.02.2026
32 Хасан
До коментар #1 от "Да,бе":Откъде накъде? Крим е турско име. Крим е турски.
Коментиран от #92, #99
18:05 07.02.2026
33 Украйна трябва да се подпомага
До коментар #28 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":финансово.
Хубаво е, че и нашите русофили с данъците си го правят.
18:05 07.02.2026
34 Хасан
До коментар #29 от "Анонимен":Крим е на Татарския турски народ.
18:05 07.02.2026
36 Владимир Путин, президент
18:06 07.02.2026
37 Предполага се,
До коментар #2 от "Просрочко":че обявява решението на парламента. Зеленски нищо не може да реши сам. Така нареченото народно събрание Рада, взима решенията в държавата.
Коментиран от #46
38 Аятолаха
18:06 07.02.2026
39 Пехотинец
Коментиран от #43
18:06 07.02.2026
40 Файърфлай
18:06 07.02.2026
41 Пожизнен
До коментар #26 от "Само питам":В Русия, когато путин стана президент имаше два мандата? Колко мандата кара Путин?
18:07 07.02.2026
42 Газ
Коментиран от #61
18:07 07.02.2026
43 Сметай
До коментар #39 от "Пехотинец":колко дни има 2058г.
18:08 07.02.2026
44 ти да видиш
18:08 07.02.2026
45 Левски
18:09 07.02.2026
46 Не просрочен
До коментар #37 от "Предполага се,":Решенията на Радата ги обявява Стефанчук, спикърът ѝ, а инак и бай Тарас от Кривовласт може да ги обяви.
18:09 07.02.2026
47 "В Русия ударно увеличават данъците.
18:09 07.02.2026
48 Шумен
Коментиран от #54
18:11 07.02.2026
49 Владимир Путин, президент
Коментиран от #81
18:13 07.02.2026
50 Посетител
Коментиран от #55
18:13 07.02.2026
51 Кофраж
В Русия в момента, в който направиш успешен бизнес и започнеш да печелиш - ФСБ чука на вратата ти следват разследвания, обвинения и ти отнемат бизнеса.
Коментиран от #57
18:15 07.02.2026
52 1111
До коментар #7 от "Пълна обърквация":Не лъжи! Президентът каза: "Крим в момента е руски"!
Коментиран от #63
18:15 07.02.2026
53 Хи хи
18:15 07.02.2026
54 Бялата Златка
До коментар #48 от "Шумен":Как ще е фашист и наркоман. Виж какъв сладур е ❤️ В сравнение с русите гноми е голям свежар. Те повече приличат на наркомани външно, а по действията приличат на фашисти.
18:16 07.02.2026
55 Хасан
До коментар #50 от "Посетител":Ти гледа Турция да не обяве Румелия зя турска, че тогова ще забравиш за Крим и за Украйна.
Коментиран от #77
18:16 07.02.2026
56 Ами естествено, ноооо....
18:16 07.02.2026
57 Механик
До коментар #51 от "Кофраж":Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона.
Коментиран от #79, #118
18:17 07.02.2026
58 ДрайвингПлежър
нито че украйна е такава!?
Интересно с кое точно това обижда нежната душа на изтирвача? Плаща му се да не се казва истината?
18:20 07.02.2026
59 Мишел
Коментиран от #112
18:20 07.02.2026
60 Няма логика
До коментар #3 от "Майна":да е сатанист. В Русия има доста сатанисти, защото там не са вярващи. Повечето са с комунистически разбирания, нно има разпространени доста секти и шамански вярвания, викане на духове, жертвоприношения и т.н. Зеленски не е руснак, че да е сатанист.
18:21 07.02.2026
61 Файърфлай
До коментар #42 от "Газ":България не признава и НАТО,начело с Рюте и ЕС начело с Урсула.А Елзас и Лотарингия са немски ! А Трансилвания е Унгарска и т.н.
18:23 07.02.2026
62 Берлин
18:24 07.02.2026
63 Моментно и секундно
До коментар #52 от "1111":Да не си играем с думите.
Радев трябваше да се позове на Международното право, ама не му се връзва с русофилството.
Та лъже ли абдикиралия или затаява истина.
18:24 07.02.2026
64 Точно така
Вече никой не те пита!!!
Зелен смръдльо
18:27 07.02.2026
65 КОЛЬО ПАРЪМА
18:28 07.02.2026
66 Елементарно Уотсън!
18:29 07.02.2026
67 ?????
Те го могат и са го правили неведнъж.
Такава е съдбата на марионетките.
Да е мислил.
Помним кво обеща като го избираха - да спре войната и да върне руския език накратко и кво стана след тва.
Не ми е жал за рускоезичния еврей от Кривой Рог който закопа Украйна вместо да я върне в нормалните и́ релси.
18:29 07.02.2026
68 6135
18:30 07.02.2026
69 Минувач
18:32 07.02.2026
70 БОТЕВ
18:32 07.02.2026
71 Тома
18:34 07.02.2026
72 хаха
18:36 07.02.2026
73 русия е превзета от талибаните
18:39 07.02.2026
75 Ний ша Ва упрайм
18:41 07.02.2026
76 Какъв Крим
18:42 07.02.2026
77 Посетител
До коментар #55 от "Хасан":Как бе, Асане?! Нали сме съюзници по НАТО, комшии и прочее? Как може да ти минават подобни мисли?! Грехота е, Асане!
18:43 07.02.2026
78 Питащ
18:44 07.02.2026
79 А ти какво можеш да произведеш
До коментар #57 от "Механик":tпанар?
Трифазен чушкопек с дигитално упраление може би?
18:45 07.02.2026
80 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Да,бе":1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
Коментиран от #84, #87, #88, #105, #111
18:47 07.02.2026
81 Турция и Азербайджан
До коментар #49 от "Владимир Путин, президент":мразят руснаци. Най- добре Русия да внесе, освен афгани, и два милиона палестиници, те са русофили и с радост ще се преселят в Москва. Също и монголци, те са генетично най-близки с руснаците. Също и северно корейци с радост ще отидат там, но Ким дали ще ги пусне е отделен въпрос.
Коментиран от #106, #114
18:49 07.02.2026
82 Кирил
18:49 07.02.2026
83 Ей, мръшляк,
Коментиран от #96, #100
18:50 07.02.2026
84 Това са
До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":безспорни факти.
18:51 07.02.2026
85 Все едно
Коментиран от #93, #97, #101
18:51 07.02.2026
86 зелен папагал
18:56 07.02.2026
88 абе мушмул
До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":Това е версията за "Лека нощ деца"! Иначе някой раздаваше курабии на Майдана, някой докара грузински снайперисти, някой каза нещо по адрес на Европата-"разговор с посланика на САЩ в Украйна Джефри Паят, е прихванат и пуснат в глобалната мрежа. Афектирана, Нюланд изпуска реплика по адрес на ЕС: „Еди какво си на Европейския съюз“, някой прати за Майдана 5 млрд. долара-"Пет милиарда долара - тази сума споменава помощник държавният секретар по външната политика на САЩ Виктория Нюланд в разговор с американския посланик в Киев на 28 януари 2014 година...". Та такива ми ти работи Сънчо!
18:57 07.02.2026
89 Ацтека
Коментиран от #110, #115
18:57 07.02.2026
90 Луд с картечница в мол
18:59 07.02.2026
91 Георгиев
Крадците на територии и всичко върху тях не се наядоха. Аз мисля че това по горе е обсъждано като вариант.
18:59 07.02.2026
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Хасан":В България знаеш ли колко турски топоними има? Турски ли са тези места?
19:00 07.02.2026
93 Османагич 🇵🇰
До коментар #85 от "Все едно":Не бъди толкова сигурен ,а пък и кой ли ще ви пита .
19:01 07.02.2026
94 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:01 07.02.2026
95 ами
19:01 07.02.2026
97 6135
До коментар #85 от "Все едно":Вземи прочети малко история!
Това е като да признаем Истанбул за отново Български.
19:02 07.02.2026
98 Сър Артър Харис
19:04 07.02.2026
99 Манн Аффа
До коментар #32 от "Хасан":Къв Хасан си бе 🌈 небинарник ,отур си ккиме бак Истанбул ,анадънму ?
19:04 07.02.2026
100 Ацтека
До коментар #83 от "Ей, мръшляк,":Признай си! Това слово "мpъшляk" са ти го набили у кaнчето в казармата! Познаф! Щом са ти го нaбили, значи ти подхожда!
19:04 07.02.2026
101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #85 от "Все едно":Загубим ли руската подкрепа, не само Кърджали, а целия Румелийски вилает, Черноморието и Делиормана ще признаем след време за турски.
19:06 07.02.2026
103 Урсул фон дер Бандер
19:07 07.02.2026
104 Чичи
До коментар #2 от "Просрочко":Като скорошен бивш президент...
19:08 07.02.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":Чувал ли си за първия Рефендум в Крим през 1991г.почети
19:08 07.02.2026
106 Анджо
До коментар #81 от "Турция и Азербайджан":Ти кво общо имаш с Турция бе пакистанско чингене ,та да казваш кой кого мрази ?
19:09 07.02.2026
107 Ами
19:10 07.02.2026
109 Задунайски празнокарпузник
19:11 07.02.2026
110 Евроасматик с нервен тик
До коментар #89 от "Ацтека":Ацтека на теб ти трябва цяла аптека...
19:11 07.02.2026
111 Някой
До коментар #80 от "ПРИПОМНЯНЕ":КРИМ е даден на УССР, а след като нацистите не искат УССР, Крим се връща на СССР /Русия/.
19:13 07.02.2026
112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Мишел":Аш кУУл (😃) Сун, хахахх
19:13 07.02.2026
113 е то като
19:14 07.02.2026
114 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #81 от "Турция и Азербайджан":Китай и Монголия два пъти в близкото минало са предлагали да се влеят в СССР под формата на съюзни републики. Първо Сталин, след това Брежнев тактично отказват, но Путин може да се съгласи. Ох котьооооо! Дай да видим тогаз разни коалиции на желаещите и натюфци!
Коментиран от #122, #124
19:15 07.02.2026
115 Ами
До коментар #89 от "Ацтека":ТЕ И ОНЕЯ 2та МИЛИОНА ДЕТО СА ПРИ БАНДЕРА, ТАКА ГОВОРЕХА.
19:15 07.02.2026
116 Анатоли Клошарин
Коментиран от #119, #121
19:17 07.02.2026
117 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
19:20 07.02.2026
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #57 от "Механик":Русия е една от петте страни в света коя то може да прави реактивни двигатели бе изгубен.
Русия е една, и първа в света, коя то лети в космоса.
Русия е една от петте страни които прави ядрени реактори и централи.
Русия е втора в света по експорт на оръжейни системи
19:20 07.02.2026
119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #116 от "Анатоли Клошарин":Личи ти, че си много у меня, хаха
19:21 07.02.2026
120 Истински случай!
Коментиран от #126, #127
19:22 07.02.2026
121 Мич Дюкяна
До коментар #116 от "Анатоли Клошарин":Муци 👅 не се прави на висок ,изправен си точно на нивото на дюкяна ми ,можеш и сам да се обслужиш .
19:25 07.02.2026
122 Ацтека
До коментар #114 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Котьо, Китай вече е в друго измерение, и няма вероятност да си сложи камък на вратъ!
Коментиран от #128, #129
19:26 07.02.2026
123 Окраина
19:26 07.02.2026
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #114 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И България. Бай Тошо е чуствал колко сме продажни
19:27 07.02.2026
125 Ха ХаХа
19:29 07.02.2026
126 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #120 от "Истински случай!":Ада е на тая коя те роднала между големите пръсти на краката
19:29 07.02.2026
127 Скрий се бе
До коментар #120 от "Истински случай!":Монгжлоиден татарино
Коментиран от #130
19:30 07.02.2026
128 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #122 от "Ацтека":Има голяма вероятност това да се случи, по стратегически причини. За да запазят това, което имат, на Китай и РФ е изгодно да се обединят. Обединението прави силата! Иначе чакалите от цял свят ще ги ръфат по отделно.
19:32 07.02.2026
129 АнтроПолог
До коментар #122 от "Ацтека":Не знаех и че ацтеки имало в Шекер маала Филибето ,абе човек всеки ден по нещо ново научава .
19:32 07.02.2026
130 Кирил Петков
До коментар #127 от "Скрий се бе":Ти па кой беше бе ,анонимен πрррррр ∆ яллллниккк ,че хич не моа се сетя ?
19:34 07.02.2026