Страх от сериозни финансови загуби бави казуса с Ман Сити

Продължаващото забавяне на евентуалното наказание на Манчестър Сити по обвиненията за многобройните финансови нарушения се протака умишлено поради потенциално катастрофалните последици за самата Премиър лийг, съобщава The Touchline.

Ако се приеме най-тежкото наказание - изключване на „гражданите“, ключови клубни фигури като мениджъра Джосеп Гуардиола и звездния нападател Ерлинг Холанд ще напуснат както клуба, така и първенството като цяло. Това, от своя страна, ще даде право на телевизионните оператори да прекратят договорите си с Премиър лийг, което ще доведе до загуба от приблизително 2,5 милиарда паунда.

Точно преди три години Манчестър Сити беше официално обвинен във финансови нередности. По-късно беше съобщено, че броят на санкциите може да се увеличи от 115 на 130. Клубът отрича всички обвинения.