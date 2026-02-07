Дачков за случая "Петрохан": Цялата умнокрасива патология фабрикува версии, вместо да погледне очевидностите

Има три трупа в Петрохан и две изчезнали деца, а умнокрасивите продължават да разказват колко бил готин човекът, който ги е взел със себе си и който не намира за необходимо да се обади и да каже къде се намира с децата.
Бащата на по-малкото казва, че не се тревожи, въпреки че не е чувал сина си от седмица и въпреки трите трупа, а цялата умнокрасива патология фабрикува версии за мафията, Пеевски и Таки, вместо да погледне очевидностите пред очите си. Това наистина е нелечимо и няма никакъв смисъл човек да се ядосва, както правя аз.
Само ще добавя, че умнокрасивите не са по-различни от пенсионерите, които си хвърлят парите през балкона на телефонни измамници.
Умнокрасивите си хвърлят ума, увит в плитката им сантименталност, през балкона на всеки измамник, който отговаря на умнокрасивите им представи за света. Ако има и пещери, гмуркане, планини, Тибет и веганство, направо е неустоимо.
Тук имаме същия феномен като Спас от Кочериново, но патологията вече има трагични последици и кошмарни измерения.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук журналистът Явор Дачков по повод случая "Петрохан".
Красноречиво формулирано , а по-конкретно: хвърлят и гласа си безкритично.
До коментар #2 от "Просто човек":Истината никога няма да излезе ,това е ОПГ на най високо ниво в държава,колкото истината за Трактора и Нотариуса и другите знайни и незнайни герои на криминалната хунта в България
16:15 07.02.2026
До коментар #1 от "Тик- Ток":Да бе, да до преди царя нямало никакви действащи канали през митниците. Предварително подготвена теза.
Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
Мислете с главите си!
Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.
16:20 07.02.2026
всички го знаят.
16:20 07.02.2026
16:20 07.02.2026
16:27 07.02.2026
Помнете това
16:36 07.02.2026
16:37 07.02.2026
16:39 07.02.2026
16:40 07.02.2026
42 ЯСНО!
До коментар #13 от "ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ":Бая конспиративни филми за...,,НЕЩО"-то си гледал,че чак си се облъчил безвъзвратно...!
16:41 07.02.2026
16:41 07.02.2026
16:41 07.02.2026
16:41 07.02.2026
Егати и държавата с такива "прокурори" и "ченгета" ! Всички плачат за тояги и после метли !
16:41 07.02.2026
Блокираме-
16:42 07.02.2026
16:42 07.02.2026
16:42 07.02.2026
16:42 07.02.2026
Къде е била Държавата ,през цялото това време...?!
16:45 07.02.2026
16:45 07.02.2026
16:45 07.02.2026
16:45 07.02.2026
16:45 07.02.2026
,,Кофти Ген"...!
16:47 07.02.2026
53 Гацо
16:48 07.02.2026
16:48 07.02.2026
До коментар #49 от "Обикновен гражданин!":Държава винаги се пише с малка буква, освен ако не е първа дума в изречение.
16:49 07.02.2026
57 Мнение
До коментар #2 от "Просто човек":Ппдб-ейците са Епщайновците в България!
16:49 07.02.2026
58 Да си призная...!
До коментар #47 от "Майна":Вярвах му на тоя Дачков!
НО!
16:50 07.02.2026
60 Сеир ли искаш да гледаш?
До коментар #55 от "всички политически сили":Политически сили да се месят в криминални разследвания?
Коментиран от #69
16:50 07.02.2026
61 УмноКрадлиф
16:50 07.02.2026
62 Дачков, Дачков!
Иначе труповете щяха да са 6!Идват Избори, трябва да се Плюе! Какво слагаш в Манджата и Умно Красивите? Идват Избори, трябва да се Плюе! Никой не вярва на Никакви Служби!
16:51 07.02.2026
63 Баце
16:51 07.02.2026
64 Пак аз-обикновеният гражданин!
До коментар #56 от "още по-обикновен":За да разбереш иронията ми,не е нужно да си буквояд,а требе ...акъл...!
16:52 07.02.2026
65 Майна
Тръмп им даде ..знак!!! Че знае какво ..тече
Те всички са свързани..
И господинът изтри коментара
И ме блокира
Т.е.- улучил съм
16:52 07.02.2026
16:52 07.02.2026
66 оня с коня
16:54 07.02.2026
16:54 07.02.2026
67 000
16:54 07.02.2026
16:54 07.02.2026
69 мнение, и позиция,
До коментар #60 от "Сеир ли искаш да гледаш?":не означава намеса. Ние тук, също не се месим в разследването. Отдавна по сектор сигурност сме в "зоната на здрача".
16:56 07.02.2026
70 Разорана държава
16:57 07.02.2026
16:57 07.02.2026
71 съвет
До коментар #11 от "Горски":Полицията вместо да претърсва селски къщи да провери някои складове в България. Току виж и тук се намерят залежали количества от македонското лекарство.
16:58 07.02.2026
72 Дачков кажи си
16:59 07.02.2026
73 Факт
16:59 07.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
17:01 07.02.2026
17:01 07.02.2026
76 АГАТ а Кристи
Първо действие на комедията "Петрохан" още не е приключило. Тепърва идва ред на клоуните, чиито изпълнения публиката ще бисира няколко пъти, а те ще се поклонят и ще се скрият зад залесата
17:02 07.02.2026
17:02 07.02.2026
77 Госあ
17:04 07.02.2026
17:04 07.02.2026
78 Хм...
17:04 07.02.2026
17:04 07.02.2026
17:04 07.02.2026
80 Агата
До коментар #76 от "АГАТ а Кристи":Свършва им времето, неспокойни са...
Някой външен им наруши спокойствието и няма да има прошка.
Свършват.
17:05 07.02.2026
81 БайБоцимир
До коментар #70 от "Разорана държава":Ти вече раздаде присъдите и ги определи като контрабандисти и педофили, а? Много усилено върви този опит за очерняне на жертвите, явно такива са инструкциите от опгерб-нн.
17:07 07.02.2026
17:07 07.02.2026
82 Абе
17:09 07.02.2026
83 Интересен феномен
Когато някой е будист, изобщо следва ведическата религия, без значение кое нейно направление, всички скачат като попарени и доста координирано започват да хулят и бълват огън и жупел.
17:09 07.02.2026
17:09 07.02.2026
84 Промяна
До коментар #77 от "Госあ":Тежковъоръжени стрелят на месо с малки деца лагери правят на духовност ги учат хахахаха по гнусно нещо не съм срещал в живота си да си захвърлиш сина нанякъде по гори и планини с някакви дърти мъже ужас извратеняци че и психопати са живеят тук
17:10 07.02.2026
85 Цвоковиня
17:10 07.02.2026
86 Изпадаме в безтегловност
Носим се като бело облаче де си ме летяло невидели бащини ми двори ......
17:11 07.02.2026
87 Ха ха
Това казва всичко.
Коментиран от #95
17:12 07.02.2026
88 Данчо
17:13 07.02.2026
89 ЕЙЙЙИЙЙ
17:13 07.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Мижи Кьорчо, да те лажем!
ЛОГИКАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОПГ-ТА: 3-ма екзекутирани, няколко оцелели - Уууу-ууу, педофили, паравоенни, със съмнителна религия, да ги очерним веднага! Веднага активирайте пропагандната машина - медии и армия от тролове!
17:15 07.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 територия на злото
Коментиран от #101
17:16 07.02.2026
95 Промяна
До коментар #87 от "Ха ха":Ама тя истина е ясна Кировото правителство е дало разрешителни на тези тежковъоръжени мъже да оградят планината били са над законите дълги години защо не шарлатанията краде лъже руши и прибира закони няма за тях безчинстват си на воля
Коментиран от #107, #108
17:17 07.02.2026
96 Ъъъъ
До коментар #5 от "меко казано":байТанас е само красив!
17:18 07.02.2026
97 Кирил Христов
17:19 07.02.2026
98 пълни
Коментиран от #105
17:19 07.02.2026
99 Hi Папагале!
До коментар #66 от "оня с коня":Пропусна една дума от клишето си-
,,Кофти"...!
Що тъй...нещо амнезия ли...?!
17:20 07.02.2026
100 Дачков
Ами те са си сглобка,сами си го разказват
Всички, дядо попе.
17:20 07.02.2026
101 Тиква
До коментар #94 от "територия на злото":Не познавам Дачков.
17:21 07.02.2026
102 Гявол Пачков
17:22 07.02.2026
103 хихи
17:22 07.02.2026
104 Лапанчев
17:23 07.02.2026
105 Или убитите
До коментар #98 от "пълни":са станали свидетели на нещо?
Коментиран от #115
17:24 07.02.2026
106 Изпадаме в безтегловност
Носим се като бело облаче де си ме летяло невидели бащини ми двори ......
17:24 07.02.2026
107 Хм...
До коментар #95 от "Промяна":А кой ги е убил няма ли да питаш? Това е въпросът сега.
Коментиран от #118
17:24 07.02.2026
108 Кабакрадев
До коментар #95 от "Промяна":Ако искаш да забогатееш истински,а не за трохи от писане на глупости,ела при нас,шефовете ,ела при ГЕПИ и НОво..то начало,и за верна служба ще бъдеш богато възнаграден,де с някоя обществена поръчка,може и десятник за купуване гласове в маа.лата да те напра..вим,само козирувай,и целувай с наведе.на глава ръцете на 2-те прасе..та,управляващи територията.....и да слушкаш и папкаш.
Коментиран от #112
17:25 07.02.2026
109 Аг. Николай
17:25 07.02.2026
110 БОЙС ТУ МЕН
ЕФ БИ АЙ ВЕЧЕ ЩЩЕ ДА Е РАЗГЛОБИЛА
ТУХЛА ПО ТУХЛА ВСИЧКИ
ИМОТИ НА...МЕКСИКАНЕЦА....!☝ ....
ДЕФЕКТО И ДЕ ЮРЕ ЩОМ СЕ УКРИВА
НИКАКВИ ПРАВА НЯМА...
НО МОЖЕ И ДА СТАНЕ КОГАТО
БАКШИШИТЕ ЗА МАЛКО ДА СВАЛЯТ КОМАНДИРА...ДОБРЕЧЕ БЕШЕ МР.БИЙЙН...
17:25 07.02.2026
111 Връщай
17:26 07.02.2026
112 Промяна
До коментар #108 от "Кабакрадев":Гледай си глупостите твоите за мен не мисли
17:27 07.02.2026
113 Фори
17:27 07.02.2026
114 Калчо Калев
17:28 07.02.2026
115 Наивност?
До коментар #105 от "Или убитите":Убитети са работили за този канал!
Разчиствал е някой следите..
Кой?
Не си мислете, че ще ни кажат..
Те да му мислят- Путин и Тръмп знаят и..следят
Това ги ужасява, лондонсити не може да им помогне, ха ха..
Айде- куфарите и да изчезват, но и къде има..самотен остров?
Тук ще остане само Възраждане
17:29 07.02.2026
116 Будистите са бачкаторите
До коментар #83 от "Интересен феномен":Произвеждат всичко и всички сме купувачи
Никой не иска да е бачкатор
17:29 07.02.2026
117 Дедо Мраз
17:30 07.02.2026
118 Промяна
До коментар #107 от "Хм...":Незнам но това което е като факти е страшно опасно и няма как да го приема Някакви криещи в планината стрелят на месо обградили планината привличат деца и това от години и със съдействието на Кировото правителство даже и се гордеят с това ЗА мен това е извън човешкото извън животът тук и сега и още по страшно тези са над законите от години
17:31 07.02.2026
119 мен тези не ме интересуват
Коментиран от #127
17:31 07.02.2026
120 следа
Коментиран от #121
17:32 07.02.2026
121 голем смех
До коментар #120 от "следа":Ако на Петрохан е имало канал за прехвърляне на мигранти в Сърбия, къде ли е сега Ламата с децата?
17:33 07.02.2026
122 Гост
До коментар #7 от "Какви деца":На 15 години всеки е непълнолетно момче, а не "възрожденец войвода", според собствените ти фантазии!
Ако ще и 17 човека да е спасил, въпросният индивид си е пълно кукулама, самозванец и нарцис! Това не го оправдава, че вече повече от седмица не се обажда, отвлякъл е 15 годишно дете, което не е на училище от кой знае колко време, основен свидетел, дори заподозрян е в масово убийство и се крие, кано Левски...
Направо съм потресен от д.билното "спокойствие" на уж "бащата" на детето! Кой нормален човек ще е "спокоен", ако повече от седмица няма връзка с детето си, което е в компанията на заподозрян за масово убийство на хора и кучета!?!
Пълна мистерия - 4-ма дърти над 45 годишни бездетници, за които няма данни някога да са имали връзки или конакти с жени живеят заедно, високо в планината, "родители" дават деца момчета същите да ги "обучават" на нещо си сред природата, въоръжени до зъби, вкл. дронове, джипове, единият обикаля пещери и океани по света без да работи нищо, освен "лама", всъщност получаващ дарения от Терзиев и други пепейци... Картинката се дохълва с пълното информационно медийно затъмнение на случая от мвр, данс и др. служби!
Коментиран от #136
17:33 07.02.2026
123 Венета дъщеря на Бойко
17:34 07.02.2026
124 Умно продажните
До коментар #32 от "те "Умно -красивите"":Сабутират умно красивите.
17:34 07.02.2026
125 Уотсън
17:34 07.02.2026
126 Нямаш право!
17:35 07.02.2026
127 Шарла
До коментар #119 от "мен тези не ме интересуват":таните!
17:36 07.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 гумата
17:37 07.02.2026
130 продължеине на 126
17:38 07.02.2026
131 Как
17:39 07.02.2026
132 ХейТър
17:40 07.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Фикри
До коментар #1 от "Тик- Ток":Много не характерни за него , но боко не е коментирал тоя случай. Той иначе е компетентен по всичко, но сега мълчи ...
Коментиран от #144
17:43 07.02.2026
135 Водоноска
17:44 07.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Следовател
17:45 07.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Като знаете много
17:46 07.02.2026
140 Няма съмнение!
Коментиран от #160
17:46 07.02.2026
141 факт
До коментар #12 от "плува ли корабче":верайте
17:47 07.02.2026
142 Мда
17:48 07.02.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 факт
До коментар #134 от "Фикри":щото така са му заповядали
17:48 07.02.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 ?????
Коментиран от #156
17:51 07.02.2026
147 не го четете
До коментар #65 от "Майна":Той дачков трие поголовно коментари, които не съвпадат с неговото мнение и след това съответно блокира читателя. Страшно много хора са блокирани от дачков по този начин.
17:52 07.02.2026
148 Питанка
17:55 07.02.2026
149 шуранайка
До коментар #10 от "Леля Гошо":Не отдавна премиера на империята Великобритания в неделя подаде оставка.На петия ден,в петък,Крал Чарлз назначи новото правителство!?Трябваха им четири денонощия.Тук нищо такова не се случва.За този случай нищо няма да се чуе.Нещата ще бъдат потулени.Дано да няма още убити.
17:55 07.02.2026
150 И Дачков
Коментиран от #152
17:55 07.02.2026
151 Питанка
17:56 07.02.2026
152 Ако
До коментар #150 от "И Дачков":не са спяли...
17:57 07.02.2026
153 Леон
17:59 07.02.2026
154 Дачко Мангизлиев
18:00 07.02.2026
155 Да те питам
До коментар #78 от "Хм...":Журналистите ли ще правят разследване?РАБОТАТА Е ЯСНА,ЧЕ РАБОТАТА Е ТЪМНА.За изчезналия--бил изгонен от Тибет ,защото не спазвал правилата ,а си имал собствени.Хората имат право да мислят,че са "промивали мозъците" на децата по някакъв начин,я с пропаганда,я със субстанции,пици с кристали и т.н.Пък за изчезналия даже се писа,че бил хазартно зависим.Ами да се появи и да опровергае.Как ще оцеляват,с ятаци ли?
18:00 07.02.2026
156 дачков
До коментар #146 от "?????":е руски шпионин!!!
Коментиран от #165
18:01 07.02.2026
157 питане
Коментиран от #163
18:14 07.02.2026
158 Просто българин
18:15 07.02.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Филм от 2016
Буйният градски хлапак Рики получава нов старт в новозеландската провинция. Той бързо успява да се почувства у дома си при новото си приемно семайство – леля Бела, чичо Хек и кучето Тупак. Когато трагедия заплашва да изпрати Рики в нов дом, с Хек побягват из храсталаците. Със започването на национално издирване, обявените за престъпници имат две опции – да се провалят с гръм и трясък или да преодолеят различията си и да оцелеят като семейство.
Същата ситуация - социални, барети, ловци ... преследват едни малко по-различни хора из горите, в случая не да ги убият, а да цивилизоват детето.
18:22 07.02.2026
162 Бай Данчо
18:25 07.02.2026
163 Как
До коментар #157 от "питане":Мореплавател е . Затова живее в планината. Управлява кораба дистанционно.
18:35 07.02.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Лъжливото овчарче
До коментар #156 от "дачков":Неприятен, хлъзгав, безпринципен.
18:58 07.02.2026