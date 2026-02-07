Дачков за случая "Петрохан": Цялата умнокрасива патология фабрикува версии, вместо да погледне очевидностите

Има три трупа в Петрохан и две изчезнали деца, а умнокрасивите продължават да разказват колко бил готин човекът, който ги е взел със себе си и който не намира за необходимо да се обади и да каже къде се намира с децата.

Бащата на по-малкото казва, че не се тревожи, въпреки че не е чувал сина си от седмица и въпреки трите трупа, а цялата умнокрасива патология фабрикува версии за мафията, Пеевски и Таки, вместо да погледне очевидностите пред очите си. Това наистина е нелечимо и няма никакъв смисъл човек да се ядосва, както правя аз.

Само ще добавя, че умнокрасивите не са по-различни от пенсионерите, които си хвърлят парите през балкона на телефонни измамници.

Умнокрасивите си хвърлят ума, увит в плитката им сантименталност, през балкона на всеки измамник, който отговаря на умнокрасивите им представи за света. Ако има и пещери, гмуркане, планини, Тибет и веганство, направо е неустоимо.

Тук имаме същия феномен като Спас от Кочериново, но патологията вече има трагични последици и кошмарни измерения.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук журналистът Явор Дачков по повод случая "Петрохан".