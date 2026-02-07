Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дачков за случая "Петрохан": Цялата умнокрасива патология фабрикува версии, вместо да погледне очевидностите

Дачков за случая "Петрохан": Цялата умнокрасива патология фабрикува версии, вместо да погледне очевидностите

7 Февруари, 2026 16:05

Има три трупа в Петрохан и две изчезнали деца, а умнокрасивите продължават да разказват колко бил готин човекът, който ги е взел със себе си и който не намира за необходимо да се обади и да каже къде се намира с децата, коментира журналистът

Дачков за случая "Петрохан": Цялата умнокрасива патология фабрикува версии, вместо да погледне очевидностите - 1
Снимка: БГНЕС
Явор Дачков Явор Дачков журналист

Има три трупа в Петрохан и две изчезнали деца, а умнокрасивите продължават да разказват колко бил готин човекът, който ги е взел със себе си и който не намира за необходимо да се обади и да каже къде се намира с децата.
Бащата на по-малкото казва, че не се тревожи, въпреки че не е чувал сина си от седмица и въпреки трите трупа, а цялата умнокрасива патология фабрикува версии за мафията, Пеевски и Таки, вместо да погледне очевидностите пред очите си. Това наистина е нелечимо и няма никакъв смисъл човек да се ядосва, както правя аз.
Само ще добавя, че умнокрасивите не са по-различни от пенсионерите, които си хвърлят парите през балкона на телефонни измамници.
Умнокрасивите си хвърлят ума, увит в плитката им сантименталност, през балкона на всеки измамник, който отговаря на умнокрасивите им представи за света. Ако има и пещери, гмуркане, планини, Тибет и веганство, направо е неустоимо.
Тук имаме същия феномен като Спас от Кочериново, но патологията вече има трагични последици и кошмарни измерения.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук журналистът Явор Дачков по повод случая "Петрохан".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик- Ток

    87 28 Отговор
    Абе питайте Буда- Капо тути де капи ,и Девето джудже за хижата на ужасите ,помните ли когато Буда беше шеф на МВР при Царя и докараха ония пирати от Англия Краун Ейджънт -Кралските агенти да управляват границите на България и тогава тези пирати разработиха каналите за трафик на дрога,цигари и хора и Тиквата тогава налагаше чадър над каналите и след като английските пирати си заминаха Тиквата наследи контрабандните канали

    Коментиран от #12, #134

    16:07 07.02.2026

  • 2 Просто човек

    106 34 Отговор
    Дачков, нека първо разберем истината…ти си ясен!

    Коментиран от #8, #57

    16:08 07.02.2026

  • 3 Пачков

    47 33 Отговор
    Пачков неумен

    16:09 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 меко казано

    71 14 Отговор
    💲Умнокрасивите си хвърлят ума, увит в плитката им сантименталност, през балкона на всеки измамник, 💲
    Красноречиво формулирано , а по-конкретно: хвърлят и гласа си безкритично.

    Коментиран от #96

    16:11 07.02.2026

  • 6 Анонимен

    38 9 Отговор
    То ако беше мафията в правителството, щяхме да чуем само за нещастен случай с пожар.

    16:12 07.02.2026

  • 7 Какви деца

    95 28 Отговор
    Дачков. Мъж на 22 години по време на соца беше минал през казарма. А на 15 години възрожденците ни са ставали революционери и опълченци. И никой не търси убийците , а търси един пещерняк, който е спасил 7 души от Духлата, в т.ч. три деца. Видели са нещо нередно и са ги застреляли. И ДАНС първи отиват, а всички знаем на КОЙ е.

    Коментиран от #122

    16:13 07.02.2026

  • 8 Тик- Ток

    107 5 Отговор

    До коментар #2 от "Просто човек":

    Истината никога няма да излезе ,това е ОПГ на най високо ниво в държава,колкото истината за Трактора и Нотариуса и другите знайни и незнайни герои на криминалната хунта в България

    16:14 07.02.2026

  • 9 Обикновена

    36 12 Отговор
    Секта на българи-юнаци.

    16:15 07.02.2026

  • 10 Леля Гошо

    92 2 Отговор
    В цивилизаованите държави раследването се провежда бързо, честно, прозрачно и ефективно. Коментарите започват след като излязат резултатите. В маймунските държави раследването е бавно, неефективно, а много неща се прикриват. Никой не им вярва, и затова всеки започва с теории и хипотези, коя от коя по-налудничави

    Коментиран от #149

    16:15 07.02.2026

  • 11 Горски

    51 1 Отговор
    На 29.01 в Сърбия откриха 5 тона марихуана, дошла вероятно от Северна Македония. Оказа се, че в Македония било разрешено отглеждането за медицински цели и съседите се постарали с производството. Скандалът в Сърбия принуди македонските власти да направят акция и днес 07.02 съобщиха за конфискувани 40 тона. Между тези две събития се случва изключително тежко криминално престъпление в България в район близък до границата със Сърбия.

    Коментиран от #71

    16:15 07.02.2026

  • 12 плува ли корабче

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Да бе, да до преди царя нямало никакви действащи канали през митниците. Предварително подготвена теза.

    Коментиран от #141

    16:15 07.02.2026

  • 13 ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ

    39 9 Отговор
    Версията, че са търсили и намерили пещерата в която е скрито съкровището (може би и тялото), извадени от ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ, от ден ден се очертава като най-интересна и най-вероятна. Щом са имали и къща в района на Малко Търново - село Българи.
    Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
    Мислете с главите си!
    Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
    Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.

    Коментиран от #42

    16:16 07.02.2026

  • 14 Жълто павета демокрация

    41 22 Отговор
    Спонсор на педофилите в България

    16:17 07.02.2026

  • 15 айде, руските пропагандатори се

    28 31 Отговор
    включиха, та да дозамъглят нещата. А нещата са, че имат връзка с делото на Росатом срещу България, имаме пълното право да спекулираме с паравоенното обучение на "зелени човечета", а ето, че имаме и съмнение за снижаване на възрастта на кадрите. Аз лично бих прибавил и неадекватната абдикация на резидента. И, по темата, само мнението на Дачковъ ни липсваше, направо картинката е пълна

    16:17 07.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мачков

    20 13 Отговор
    Абе, спонсорите на попа журналист няма ли вземат отношение по случая. Нито рушляците, нито НН, нито от зайчарника се чува някаква теория. Като парализирани са.Сигурно и те не са очаквали мероприятие с три трупа.

    16:19 07.02.2026

  • 18 -Доста меко

    31 6 Отговор
    Точно , доста меко казано. Хайде да преброим законите, разпоредбите и правилниците на колко министерства са погазени? Горе-долу може да се преброят. Но може ли да се преброят и издирят децата чиито мозъци са пържени и чипирани? Това са деца в риск и то в риск от родителите си. Знае ли някой докъде и колко дълбоко е проникнала проказата? Да не се окаже,че тримата убити са най-малкия проблем?

    16:20 07.02.2026

  • 19 мгхмхммх

    37 4 Отговор
    до Явор Дачков, който си праща децата по планини, пещери, гмуркания знае какво е да няма връзка с децата си.
    всички го знаят.

    това което се теражира от МВР, на база на запознатите лично с жертвите, които са си оставяли децата означава само едно - МВР е ОПГ

    16:20 07.02.2026

  • 20 Мдаа

    30 20 Отговор
    Непреятен тип, опитващ се да компенсира жулналистическия си дефицит с остри влизания с бутонките в краката.Така направи и в прогнозата Доган -Дебелия, ама не позна.

    16:21 07.02.2026

  • 21 Буха ха

    29 10 Отговор
    Дете на 22 години? Бебенце. Сукалче. Зародиш в корема на майка си. Сперматозоид на баща си в топките

    16:21 07.02.2026

  • 22 Защо

    14 9 Отговор
    толкова се ядосва простьото, защото не може да проумее друг начин на мислене!

    16:23 07.02.2026

  • 23 Сила

    32 23 Отговор
    Факт е , че тези хора ( умишлено или не ) дискредитираха всички истински природозащитници и хора в България на които наистина им пука за природата , дискредитираха хората занимаващи се с всичко извън футбол , бокс , борба , ММА и подобни простотии и бабаитлъци и дадоха повод копейките и герберопитеците да се развихрят ....

    16:25 07.02.2026

  • 24 Мдаа

    16 11 Отговор
    Тия т.нар.деца със сигурност са съучастници в убийствата.Две прострелвания в слепоочията и едно под брадичката може да се постигне само при самоубийства или когато тримата в неизвестност са действали координирано и едновременно.

    16:26 07.02.2026

  • 25 Никой не произнася една абревиатура

    28 1 Отговор
    Тука има, тука нема, търсете ДАНС! От време оно винаги са били подобните им. Но, пу-пу, дано не ви потърсят те!

    16:27 07.02.2026

  • 26 Казват

    17 6 Отговор
    си мнението , бе , Дачко !

    16:27 07.02.2026

  • 27 Дачката

    28 10 Отговор
    последно се продаде на Банкята, че нали го наритаха любимите му "сини"либeрaлдемокраcти

    16:27 07.02.2026

  • 28 Държавни ОПГ-та

    28 14 Отговор
    Защо НИКОЙ не се възмущава, че в 21 век, в свободна и правова държава, медиите и службите си позволяват престъпната наглост, да коментират и квалифицират, религиозните избори и духовното развитие и практики на хората. Откъде-накъде будизмът или която и да било религия ще бъде разглеждана като по-лоша от аврамитските религии? Това само по себе си, трябва да ви говори доколко сме "свободни" в Корпорация "България".

    16:29 07.02.2026

  • 29 УСА боклук

    22 1 Отговор
    Някой/и/ от тези са агенти /заптиета/ на ДАНС.
    Помнете това

    16:30 07.02.2026

  • 30 Макс

    33 7 Отговор
    Какво значение има кой какво разказва ? Нали има полиция , ДАНС , ГД БОБ , Сарафов и т.н. ? Та , те какво правят ,освен да разказват приказки ? Митов пак изчезна , да би да е отвлечен от Калушев ?

    16:31 07.02.2026

  • 31 мунчу

    24 12 Отговор
    тоя глупавогрозен цървул и той да са изака в пространството без още нищо да е доказано

    16:31 07.02.2026

  • 32 те "Умно -красивите"

    23 15 Отговор
    толкова си могат

    Коментиран от #124

    16:32 07.02.2026

  • 33 БеГемот

    21 11 Отговор
    Така е ...а и се оказва че кмета на София е кръгъл идиот.....смятай....спаси ни Фъндък!

    16:33 07.02.2026

  • 34 търновец

    29 7 Отговор
    има и два криминални тулупа в държавата а журналистите продължават да им лижат задниците вместо да показват очевидностите...дачко лапачко глупачко

    16:36 07.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Име

    14 2 Отговор
    Тези са били маняци на тема сигурност, пренесена неуместно върху една хижа от времето на соца, която е оцеляла без видеонаблюдение, затворен достъп и въоръжена охрана в миналото.Природата и в частност гората има способността сама да се вазстановява и оцелява въпреки неуместната намеса на хомо сапиенс.В гората явно обитават горски духове, които се разправят с такива сбълканяци подобаващо.

    16:37 07.02.2026

  • 37 анонимен

    23 13 Отговор
    Поредният (платен) анализатор в защита на мафията.

    16:37 07.02.2026

  • 38 Новак

    10 3 Отговор
    Ми, някои са красиви, други не са и търсят как да си го избият, без да се усещат, че си го нбваиат.

    16:39 07.02.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    17 11 Отговор
    ОЧЕВИДНО Е , ЧЕ ..................... "ПРОМЯНАТА" НА КОКОРЧО И ПРОСТАКА КИРО , СА ..................... МАФИОТСКА БАНДА , СЪZДАДЕНА ОТ КОТИЛОТО НА .................... СЕКТАТА НА "МУНЧО ЛАМА" (НАРКОТИЦИ И УБИЙСТВА) .................... ФАКТ !

    16:40 07.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 нали обичат турове

    15 2 Отговор
    по студия, да излизат подредено в ред -спирт, йод идиот и да си кажат за споразумения, дарения, приятелски връзки, продаване на хижи в бизост до граници, Натура, ама много неща има да обясняват бившите министър и зам, кмета, то и при Кико кристала, със защитената зона ще излезе-аман от проф еколози , за личен интерес

    16:40 07.02.2026

  • 42 ЯСНО!

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ":

    Бая конспиративни филми за...,,НЕЩО"-то си гледал,че чак си се облъчил безвъзвратно...!

    Коментиран от #164

    16:41 07.02.2026

  • 43 ВИК

    21 2 Отговор
    Много интересен факт, трагичен, но подробностите, които се споделят по сайтове, са умопомрачителни! Софийският кмет знае кои са най-добрите методи на КГБ, смята, че именно те са приложени в този случай, но нищо друго не признава, освен че познава убитите! Гениално!

    16:41 07.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Друго ако не,

    29 3 Отговор
    то поне цъфна отвсякъде некадърността на ченгета и прокурори ! Толкова простотии и "версии" се лансираха, че хората вече не вярват на никого !
    Тоя случай може и да надмине случая Нови Искър !
    Егати и държавата с такива "прокурори" и "ченгета" ! Всички плачат за тояги и после метли !

    16:41 07.02.2026

  • 47 Майна

    12 13 Отговор
    Дачков- ти си ст,рах,ли,вец
    Блокираме-
    Гласове- но само допустими
    Върви на м,ай.....
    Аз мога без теб, но ти, хма си " го,ла вода" , без ..мислещи

    Коментиран от #58

    16:42 07.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Обикновен гражданин!

    28 3 Отговор
    А пък аз се питам...-
    Къде е била Държавата ,през цялото това време...?!
    Отговарям си сам-
    Просто нямаме...Държава...!
    Даже трябва да я изписвам,с малко ,,д"-,,държава"...!

    Коментиран от #56

    16:45 07.02.2026

  • 50 Дачков!

    30 11 Отговор
    Цялата Държава е собственост на Две Прасета! Какви умнокрасиви те гонят!?

    Коментиран от #79

    16:45 07.02.2026

  • 51 Hi Папагале!

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "оня с коня":

    Пропусна папагалското си клише-
    ,,Кофти Ген"...!

    16:47 07.02.2026

  • 52 бат Дончо

    13 6 Отговор
    Трима красиви мъже са убити в една прекрасна планинска хижа и за това обвиняват моя добър приятел И.К. С него проведох един много добър и полезен разговор и заявявам, че това са едни ужасни медии, които трябва да бъдат затворени, а собствениците им ще осъдя за 10 милиарда долара още в понеделник.

    16:47 07.02.2026

  • 53 Гацо

    22 2 Отговор
    Кучето е заровено при Михайлевска (като директор), плюс Модев и Денков . Началник кабинет и Министър.

    16:47 07.02.2026

  • 54 Жълто паве

    13 14 Отговор
    Ей, дачкоф, ех ла.но миризливо. Земи се скрии

    16:48 07.02.2026

  • 55 всички политически сили

    15 3 Отговор
    и фактори странно мълчат. Естествено ППДБ са в обяснителен режим, но няма ярки мнения от другите. Нещата са дълбоки и трудно ще бъдат обяснени с некви битовизми и фИлии. Подочува се, че много родители пращат децата си на някакви "лагери", дето ги обучават на стрелкова подготовка. Забавачници за недорасляци - защо всички срамежливо мълчат по темата?

    Коментиран от #60

    16:48 07.02.2026

  • 56 още по-обикновен

    10 3 Отговор

    До коментар #49 от "Обикновен гражданин!":

    Държава винаги се пише с малка буква, освен ако не е първа дума в изречение.

    Коментиран от #64

    16:49 07.02.2026

  • 57 Мнение

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Просто човек":

    Ппдб-ейците са Епщайновците в България!
    Разследване, съд и затвор за тия античовеци!

    16:49 07.02.2026

  • 58 Да си призная...!

    17 12 Отговор

    До коментар #47 от "Майна":

    Вярвах му на тоя Дачков!
    НО!
    Откакто видях,как кротко се сниши пред Борисов,на интервюто,с него,някак си ми...падна в очите...!

    16:49 07.02.2026

  • 59 Бай Онзи

    17 2 Отговор
    В момента тече неуместна дезинформация от лъжи и полуистини с цел заблуда на противника. Ако искат да ги коментирам, да ми дадат достъп до разследването, или нека си ви говорят как три трупа са повече от два:)

    16:50 07.02.2026

  • 60 Сеир ли искаш да гледаш?

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "всички политически сили":

    Политически сили да се месят в криминални разследвания?

    Коментиран от #69

    16:50 07.02.2026

  • 61 УмноКрадлиф

    9 7 Отговор
    На камерите се вижда ясно ВВП с туба нафта и два кремъка, щото са свършили клечките у Москва

    16:50 07.02.2026

  • 62 Дачков, Дачков!

    22 16 Отговор
    Човека и Тинеджърите са избягали на Време!
    Иначе труповете щяха да са 6!Идват Избори, трябва да се Плюе! Какво слагаш в Манджата и Умно Красивите? Идват Избори, трябва да се Плюе! Никой не вярва на Никакви Служби!

    16:51 07.02.2026

  • 63 Баце

    9 8 Отговор
    Дачков, скритият пдл, като един типичен комунист се опитва да извлече политическа полза са спонсорите му при всеки случай..

    16:51 07.02.2026

  • 64 Пак аз-обикновеният гражданин!

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "още по-обикновен":

    За да разбереш иронията ми,не е нужно да си буквояд,а требе ...акъл...!

    16:52 07.02.2026

  • 65 Майна

    13 7 Отговор
    Написах аз, че Пат Фалън( ЦРУ/ но Тръмп) дойде на 26 януари , извика Борисов и министрите и след това се случи Петрохан.
    Тръмп им даде ..знак!!! Че знае какво ..тече
    Те всички са свързани..
    И господинът изтри коментара
    И ме блокира
    Т.е.- улучил съм

    Коментиран от #147

    16:52 07.02.2026

  • 66 оня с коня

    8 12 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #99

    16:54 07.02.2026

  • 67 000

    14 3 Отговор
    Петрохан следва епщайн.

    16:54 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 мнение, и позиция,

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Сеир ли искаш да гледаш?":

    не означава намеса. Ние тук, също не се месим в разследването. Отдавна по сектор сигурност сме в "зоната на здрача".

    16:56 07.02.2026

  • 70 Разорана държава

    18 0 Отговор
    Контрабандисти и педофили може да си купят вила в петрохан за 40000 евро от министри а ако ти поискаш да я купиш ще ти откажат!!!??.

    Коментиран от #81

    16:57 07.02.2026

  • 71 съвет

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Полицията вместо да претърсва селски къщи да провери някои складове в България. Току виж и тук се намерят залежали количества от македонското лекарство.

    16:58 07.02.2026

  • 72 Дачков кажи си

    8 6 Отговор
    Ти защо налягаше Параскева Джукелова в един български умнокрасив филм

    16:59 07.02.2026

  • 73 Факт

    14 2 Отговор
    Гледайки КаУшев с рейнджърската шапка, все едно виждам Дони.Явно всички будисти си приличат, поне в носовете.

    16:59 07.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ТИ ПЪК КОЙ СИ??!?

    8 3 Отговор
    ПРОДАЖНИК ЕДИН СЪС МНОГО БЛЪФОВЕ И ВИНАГИ ОБСЛУЖВАЩИ НЕКОЙ И КОЙ КОЙ СЪС ЕДИН СВОЙ ТУУПОЙ. А И ППДБ Е БЕ БЕЗ МОРАЛ СТЕ ВСИЧКИТЕ. ОДИТЕ ДА БЕРЕТЕ ббъз кой.

    17:01 07.02.2026

  • 76 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    Споко !
    Първо действие на комедията "Петрохан" още не е приключило. Тепърва идва ред на клоуните, чиито изпълнения публиката ще бисира няколко пъти, а те ще се поклонят и ще се скрият зад залесата

    Коментиран от #80

    17:02 07.02.2026

  • 77 Госあ

    13 8 Отговор
    И още нещо, по добре да има гмуркане, пещери и Тибет, отколкото Ипон, СИК и Вис бе чугун. Бегай у скута на баце !

    Коментиран от #84

    17:04 07.02.2026

  • 78 Хм...

    14 6 Отговор
    Дали пък всъщност не върви процес по омаскаряване на жертвите, вместо да се търсят убийците? Дачков какво ще каже по въпроса? Дали пък затова не наскачаха хора, които са ги познавали в опит поне да защитят паметта им?

    Коментиран от #155

    17:04 07.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Агата

    16 0 Отговор

    До коментар #76 от "АГАТ а Кристи":

    Свършва им времето, неспокойни са...
    Някой външен им наруши спокойствието и няма да има прошка.
    Свършват.

    17:05 07.02.2026

  • 81 БайБоцимир

    13 8 Отговор

    До коментар #70 от "Разорана държава":

    Ти вече раздаде присъдите и ги определи като контрабандисти и педофили, а? Много усилено върви този опит за очерняне на жертвите, явно такива са инструкциите от опгерб-нн.

    Коментиран от #90

    17:07 07.02.2026

  • 82 Абе

    16 6 Отговор
    Статийката на така наречения журналист е в стил изплю се и той да не остане назад.Нищо повече.

    17:09 07.02.2026

  • 83 Интересен феномен

    9 10 Отговор
    Когато някой е мюсюлманин - няма проблем, никой не коментира религията му; когато някой е евреин - няма проблем, никой не коментира религията му; когато някой е католик - няма проблем, никой не коментира религията му; когато някой е кабалист - няма проблем, никой не коментира избора му; когато някой е сатанист - няма проблем, никой не коментира избора му; когато някой е атеист - няма проблем, никой не коментира избора му. И т.н.
    Когато някой е будист, изобщо следва ведическата религия, без значение кое нейно направление, всички скачат като попарени и доста координирано започват да хулят и бълват огън и жупел.

    Коментиран от #116

    17:09 07.02.2026

  • 84 Промяна

    16 6 Отговор

    До коментар #77 от "Госあ":

    Тежковъоръжени стрелят на месо с малки деца лагери правят на духовност ги учат хахахаха по гнусно нещо не съм срещал в живота си да си захвърлиш сина нанякъде по гори и планини с някакви дърти мъже ужас извратеняци че и психопати са живеят тук

    17:10 07.02.2026

  • 85 Цвоковиня

    8 5 Отговор
    Пак ли изпълзя бе пси,хично болен па,рцал

    17:10 07.02.2026

  • 86 Изпадаме в безтегловност

    4 2 Отговор
    Голяма и бела патология.........
    Носим се като бело облаче де си ме летяло невидели бащини ми двори ......

    17:11 07.02.2026

  • 87 Ха ха

    7 6 Отговор
    Тилвуна ходи да плямпа "небивалици" при Дачлето и оня другите брадат гнусар.
    Това казва всичко.

    Коментиран от #95

    17:12 07.02.2026

  • 88 Данчо

    11 3 Отговор
    Ами прав е, какъв са тези родители, нямат вест за децата си от седмица и са спокойни....

    17:13 07.02.2026

  • 89 ЕЙЙЙИЙЙ

    11 6 Отговор
    Спрете хора добри да пИшите и да им вдигате самочувствието на тези гадни УЖ "ЖУРНАЛЯ" ТЕ ВЕЧЕ 36 ГОДИНИ СИ ПЪЛНЯТ ДЖОБОВИТЕ КАСИЧКИ. СЛУГУВАТ НА МАФИИ. А НИЕ ПИШЕМ А ТЕ СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАТ. БОЙКОТ. И ЗАЩО??. ЗАЩОТО ОТ НАС ТЕ ВЗЕМАТ ХОНОРАР И ПОСЛЕ ПАК СЪЩОТО ПОВТОРЕНИЕ ВЕЧЕ 16 ГОДИНИ. И ЗНАЙТЕ ПИШЕЩИ ВИЕ СТЕ МНОГО ПО УМНИ И РАЗБИРАТЕ НЕЩАТА ПИШИТЕ ИСТИНАТА А ТЕ СЪС СВОИТЕ БЛЪФОВЕ И ПОЛИТИЦИТЕ СЛУЖБАРИТЕ И ЖУРНАЛЯ САМО ВИ ПРОВОКИРАТ. И НИЕ ИМ ПРАВИМ ХОНОРАРИТЕ.

    17:13 07.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мижи Кьорчо, да те лажем!

    12 8 Отговор
    НОРМАЛНАТА ЛОГИКА: 3-ма екзекутирани, няколко оцелели - сигурно се крият, да не ги убият и тях.
    ЛОГИКАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОПГ-ТА: 3-ма екзекутирани, няколко оцелели - Уууу-ууу, педофили, паравоенни, със съмнителна религия, да ги очерним веднага! Веднага активирайте пропагандната машина - медии и армия от тролове!

    17:15 07.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 територия на злото

    12 2 Отговор
    Кажи бе Дачков, по времето на коя престъпна власт се случва всичко това на фронтовата територия ? Кой е премиер, кой нищо не знае за тази държава в държавата контролираща билото на стара планина ? Кое е правителството,кой носи отговорността ?

    Коментиран от #101

    17:16 07.02.2026

  • 95 Промяна

    11 10 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ха":

    Ама тя истина е ясна Кировото правителство е дало разрешителни на тези тежковъоръжени мъже да оградят планината били са над законите дълги години защо не шарлатанията краде лъже руши и прибира закони няма за тях безчинстват си на воля

    Коментиран от #107, #108

    17:17 07.02.2026

  • 96 Ъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "меко казано":

    байТанас е само красив!

    17:18 07.02.2026

  • 97 Кирил Христов

    18 6 Отговор
    Дачков, добре че си ти да ни осветлиш с мъдростта си. Тулуп безмозъчен.

    17:19 07.02.2026

  • 98 пълни

    7 7 Отговор
    глупости...Ако двете деца и пещерняка са станали свидетели на убийството и познават убийците .Най вероятно се крият вдън пещера ТРЯБВА ДА СА ИДИОТИ ДА СЕ ПОКАЖАТ а и там дълбоко няма телефонен сигнал Голямата идея е че са станали наследници на голямо съкровище и хора близки до властта като черепа и президента и тям подобни полицаи е трябвало да им платят.Итук е интересното убитите са имали само снимки и некой друг артефакт,,,...А то гърмян заек стига ли се КОЙ СИ ТИ И ОТ ЧИЕ ИМЕ ГОВОРИШ ТА ДА ИСКАШ ДА СИ ПОКАЖАТ НОСА ОТ ПЕЩЕРАТА

    Коментиран от #105

    17:19 07.02.2026

  • 99 Hi Папагале!

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "оня с коня":

    Пропусна една дума от клишето си-
    ,,Кофти"...!
    Що тъй...нещо амнезия ли...?!

    17:20 07.02.2026

  • 100 Дачков

    4 2 Отговор
    Що се пънеш да ги разделиш
    Ами те са си сглобка,сами си го разказват
    Всички, дядо попе.

    17:20 07.02.2026

  • 101 Тиква

    5 2 Отговор

    До коментар #94 от "територия на злото":

    Не познавам Дачков.

    17:21 07.02.2026

  • 102 Гявол Пачков

    12 7 Отговор
    А авторът дори не е "умнокрасив". Нито е умен, нито красив. Тъкмо обратното.

    17:22 07.02.2026

  • 103 хихи

    10 6 Отговор
    Дачков възпали нищонеправещите жълтопаветници

    17:22 07.02.2026

  • 104 Лапанчев

    10 3 Отговор
    Тоя обслужва всеки, стига да плаща добре.

    17:23 07.02.2026

  • 105 Или убитите

    10 1 Отговор

    До коментар #98 от "пълни":

    са станали свидетели на нещо?

    Коментиран от #115

    17:24 07.02.2026

  • 106 Изпадаме в безтегловност

    3 0 Отговор
    Голяма и бела патология.........
    Носим се като бело облаче де си ме летяло невидели бащини ми двори ......

    17:24 07.02.2026

  • 107 Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Промяна":

    А кой ги е убил няма ли да питаш? Това е въпросът сега.

    Коментиран от #118

    17:24 07.02.2026

  • 108 Кабакрадев

    8 3 Отговор

    До коментар #95 от "Промяна":

    Ако искаш да забогатееш истински,а не за трохи от писане на глупости,ела при нас,шефовете ,ела при ГЕПИ и НОво..то начало,и за верна служба ще бъдеш богато възнаграден,де с някоя обществена поръчка,може и десятник за купуване гласове в маа.лата да те напра..вим,само козирувай,и целувай с наведе.на глава ръцете на 2-те прасе..та,управляващи територията.....и да слушкаш и папкаш.

    Коментиран от #112

    17:25 07.02.2026

  • 109 Аг. Николай

    8 3 Отговор
    Преди драскаше колкото за водка, сега апетитът идва с яденето.

    17:25 07.02.2026

  • 110 БОЙС ТУ МЕН

    5 1 Отговор
    ТАОВА АКО СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛО В ТРЪМПЛАНДИЯ
    ЕФ БИ АЙ ВЕЧЕ ЩЩЕ ДА Е РАЗГЛОБИЛА
    ТУХЛА ПО ТУХЛА ВСИЧКИ
    ИМОТИ НА...МЕКСИКАНЕЦА....!☝ ....
    ДЕФЕКТО И ДЕ ЮРЕ ЩОМ СЕ УКРИВА
    НИКАКВИ ПРАВА НЯМА...
    НО МОЖЕ И ДА СТАНЕ КОГАТО
    БАКШИШИТЕ ЗА МАЛКО ДА СВАЛЯТ КОМАНДИРА...ДОБРЕЧЕ БЕШЕ МР.БИЙЙН...

    17:25 07.02.2026

  • 111 Връщай

    9 1 Отговор
    Парите!

    17:26 07.02.2026

  • 112 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "Кабакрадев":

    Гледай си глупостите твоите за мен не мисли

    17:27 07.02.2026

  • 113 Фори

    14 1 Отговор
    Значи всеки като има споразумение с министерството на околната среда може да забие четири колчета където реши в планината да се въоръжи и да не пуска никого. Това дивия запад ли е ? Или дивия северозапад?

    17:27 07.02.2026

  • 114 Калчо Калев

    8 2 Отговор
    Този е експерт по калта.

    17:28 07.02.2026

  • 115 Наивност?

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "Или убитите":

    Убитети са работили за този канал!
    Разчиствал е някой следите..
    Кой?
    Не си мислете, че ще ни кажат..
    Те да му мислят- Путин и Тръмп знаят и..следят
    Това ги ужасява, лондонсити не може да им помогне, ха ха..
    Айде- куфарите и да изчезват, но и къде има..самотен остров?
    Тук ще остане само Възраждане

    17:29 07.02.2026

  • 116 Будистите са бачкаторите

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Интересен феномен":

    Произвеждат всичко и всички сме купувачи
    Никой не иска да е бачкатор

    17:29 07.02.2026

  • 117 Дедо Мраз

    12 5 Отговор
    Аз виждам точно обратното. Всичкият боклук се е активирал да плюе.

    17:30 07.02.2026

  • 118 Промяна

    7 6 Отговор

    До коментар #107 от "Хм...":

    Незнам но това което е като факти е страшно опасно и няма как да го приема Някакви криещи в планината стрелят на месо обградили планината привличат деца и това от години и със съдействието на Кировото правителство даже и се гордеят с това ЗА мен това е извън човешкото извън животът тук и сега и още по страшно тези са над законите от години

    17:31 07.02.2026

  • 119 мен тези не ме интересуват

    14 0 Отговор
    Интересуваме за последните 5 години кой е създал паралелна Държава в Държавата и с какви пари?

    Коментиран от #127

    17:31 07.02.2026

  • 120 следа

    10 1 Отговор
    Търсят усилено мексиканеца,буда или както там го кръстиха.И ако го намерите какво ще последва?Нищо.То не е едно време за два часа да си признае и това което не е извършил.Днес шамар не можеш да му удариш.Майка му и тя мълчи,а както се чу е "голям"човек.Въпроса е за много пари.Немесени са институции и точно те са извършили екзекуцията.Затова не очакваме да научим истината никога.Това което се пуска по медиите и мрежата е дезинформация!За обществена заблуда.

    Коментиран от #121

    17:32 07.02.2026

  • 121 голем смех

    5 0 Отговор

    До коментар #120 от "следа":

    Ако на Петрохан е имало канал за прехвърляне на мигранти в Сърбия, къде ли е сега Ламата с децата?

    17:33 07.02.2026

  • 122 Гост

    13 7 Отговор

    До коментар #7 от "Какви деца":

    На 15 години всеки е непълнолетно момче, а не "възрожденец войвода", според собствените ти фантазии!
    Ако ще и 17 човека да е спасил, въпросният индивид си е пълно кукулама, самозванец и нарцис! Това не го оправдава, че вече повече от седмица не се обажда, отвлякъл е 15 годишно дете, което не е на училище от кой знае колко време, основен свидетел, дори заподозрян е в масово убийство и се крие, кано Левски...
    Направо съм потресен от д.билното "спокойствие" на уж "бащата" на детето! Кой нормален човек ще е "спокоен", ако повече от седмица няма връзка с детето си, което е в компанията на заподозрян за масово убийство на хора и кучета!?!
    Пълна мистерия - 4-ма дърти над 45 годишни бездетници, за които няма данни някога да са имали връзки или конакти с жени живеят заедно, високо в планината, "родители" дават деца момчета същите да ги "обучават" на нещо си сред природата, въоръжени до зъби, вкл. дронове, джипове, единият обикаля пещери и океани по света без да работи нищо, освен "лама", всъщност получаващ дарения от Терзиев и други пепейци... Картинката се дохълва с пълното информационно медийно затъмнение на случая от мвр, данс и др. служби!

    Коментиран от #136

    17:33 07.02.2026

  • 123 Венета дъщеря на Бойко

    5 4 Отговор
    Не четете факти те са фалшив сайт

    17:34 07.02.2026

  • 124 Умно продажните

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "те "Умно -красивите"":

    Сабутират умно красивите.

    17:34 07.02.2026

  • 125 Уотсън

    8 0 Отговор
    Ако не е ритуално самоубийство под влияние на бурунданга,са убити за прикриване на нещо!Малко вероятно за дърва!

    17:34 07.02.2026

  • 126 Нямаш право!

    13 9 Отговор
    Нямаш право, нищожество Дачково, дето дължиш пари на полоивн София и дето преминаваш от партия в партия както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! Нямаш право да съдиш, преди убитите и изчезналите официално и с доказателства да са обявени за престъпници! Да, съвсем чистосърдечно и столичният кмет, и бившият зам. министър в правителството на ПП и ДБ обясниха защо са се доверили на въпросните лица и защо Василев го е спонсорирал! КОЙ си ти да се правиш на съдия от висша инстанция и да раздаваш пирсъди? КОЙ си ти, ниощжество мазно, нагло, двулично и коварно?! Все пак, ти нали беше от основателите на ДСБ?! После прескочи на "Позитано", а сега като "матросовец" браниш Тиквата и Прасето, към които стотици хиляди миналия месец открито показаха омразата и презрението си?! Впрочем, ти защо гледаше Тиквата с влажен поглед на болна крава и не се осмели да му зададеш поне един неудобен въпрос? Например за Барселоан, за незаконното му дете, за чекмеджето, за загадъчната смърт на Ваньо Танов, за "Ало, Ваньоа", за откраднатите милиарди от неговите "магистрали", по които загинаха и се осакатиха хиляди хора? А ти върна ли на Недялко ПИКливия онези 4 хиляди, които ти беше дал назаем за пиано на детето ти? Когато ги върнеш, тогава си показвай мазната физиономия пред хората! Лидерите на ПП и ДБ не са мутри и мафиоти, , не са били магистрални бандити, не са имали охранителни фирми, не са се "образовали" в школите на СИК и ВИС и не са разхож

    17:35 07.02.2026

  • 127 Шарла

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "мен тези не ме интересуват":

    таните!

    17:36 07.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 гумата

    3 2 Отговор
    Дачков не отчита, че имаме двама възрастни и едно непълнолетно момче. На 22 години мъж има пълната възможност да изпълнява всякакви действия като зрял човек. Този на 15 години може да не е напълно узрял , но може да извършва действия като напълно зрял мъж, без много да осъзнава значението. Така, че Дачков не вижда, че е напълно във възможностите на тримата да екзекутират другите трима. Дали са го извършили не е ясно и няма доказателства. Всъщност Дачков предпочита да изсипе упреци, към хора, които не вярват, че може да има вътрешна трагична развръзка, но не и да прогледне, че безпомощните може да не са всъщност безпомощни. Ако в даден момент нещата да са били или ние или те, да има убити животни и ние да сме следващите в такава ситуация, който е по- подготвен оцелява. Това, обаче е само подозрение и не се знае нищо, което да го отрече или потвърди.

    17:37 07.02.2026

  • 130 продължеине на 126

    3 0 Отговор
    ... и не са разхождали кучето на братя Маргини!

    17:38 07.02.2026

  • 131 Как

    2 1 Отговор
    Бащата на изчезналото дете е ирландец. Казва се Яни МакКулев

    17:39 07.02.2026

  • 132 ХейТър

    12 4 Отговор
    Откога пък Явор Дачков е журналист?

    17:40 07.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Фикри

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Много не характерни за него , но боко не е коментирал тоя случай. Той иначе е компетентен по всичко, но сега мълчи ...

    Коментиран от #144

    17:43 07.02.2026

  • 135 Водоноска

    10 2 Отговор
    Тоя носеше в Балчик през лятото туби с вода на дъртата си любовница Курезич, да му излезе по-евтино.

    17:44 07.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Следовател

    4 0 Отговор
    Работим по всички версии!По същото време ,стрелба по руски генерал...

    17:45 07.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Като знаете много

    6 0 Отговор
    напишете истината, бе отворковци.

    17:46 07.02.2026

  • 140 Няма съмнение!

    14 7 Отговор
    Няма никакво съмнение, че ако има престъпление и убийство, задължително са замесени мутри и мафиоти от близкото обкръжение на Тиквата и на Прасето! Какво по-голямо доказателство за това ,след като първите лакеи и най-ниско ниво слуги на двамата дебелаци така яростно се нахвърлиха върху ППи ДБ, че и вече ги обвиниха! Като Дачков с мазната, нагла и силно противна мутра! Той навремето пръв разказваше подробности как бащата на Ирина Бокова, която мутрата от СИК направи генерален директор на ЮНЕСКО, по най-жесток начин е убил големия ни художник Райко Алексиев! Да, ама точно мазния Дачков после без капка сввян припълзя до трапезата и парите на "Позитано"! Е, тогава този мазник Дачков не е ли мерзавец?! Не е ли потресаващо и до цинизъм нагъл мерзавец?!

    Коментиран от #160

    17:46 07.02.2026

  • 141 факт

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "плува ли корабче":

    верайте

    17:47 07.02.2026

  • 142 Мда

    6 5 Отговор
    Много точно казано, но може още да се добави - например за тпите теории за ритуално самоубийство, или че той сам ги бил убил тримата с куршум в главата ! При това незнайно защо убил и кучетата !!!

    17:48 07.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 факт

    6 2 Отговор

    До коментар #134 от "Фикри":

    щото така са му заповядали

    17:48 07.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 ?????

    4 11 Отговор
    Дачков точно в десятката.

    Коментиран от #156

    17:51 07.02.2026

  • 147 не го четете

    8 3 Отговор

    До коментар #65 от "Майна":

    Той дачков трие поголовно коментари, които не съвпадат с неговото мнение и след това съответно блокира читателя. Страшно много хора са блокирани от дачков по този начин.

    17:52 07.02.2026

  • 148 Питанка

    2 2 Отговор
    Този да не е грозен и глупав, че страда от камплекси.

    17:55 07.02.2026

  • 149 шуранайка

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Леля Гошо":

    Не отдавна премиера на империята Великобритания в неделя подаде оставка.На петия ден,в петък,Крал Чарлз назначи новото правителство!?Трябваха им четири денонощия.Тук нищо такова не се случва.За този случай нищо няма да се чуе.Нещата ще бъдат потулени.Дано да няма още убити.

    17:55 07.02.2026

  • 150 И Дачков

    10 2 Отговор
    се изока. Няма факти. Само слухове. Хората са съпричасни. Повече от друг път. Нормално. Много са родители. Още по-много потърпевши от положението в държавата. И аз мисля, че сам човек би се затруднил да убие 3-ма едновременно. И не мога да допусна, че децата са съучастници.

    Коментиран от #152

    17:55 07.02.2026

  • 151 Питанка

    1 3 Отговор
    Този да не е грозен и глупав, че страда от камплекси.

    17:56 07.02.2026

  • 152 Ако

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "И Дачков":

    не са спяли...

    17:57 07.02.2026

  • 153 Леон

    3 0 Отговор
    ги е изтрепал!Тримата нямал време да зарови!

    17:59 07.02.2026

  • 154 Дачко Мангизлиев

    7 5 Отговор
    Слаб коментатор, който обслува тъмните сили и който плаща-най-важното.Има чест и достойнство , колкото едно шише чешмяна вода.

    18:00 07.02.2026

  • 155 Да те питам

    5 2 Отговор

    До коментар #78 от "Хм...":

    Журналистите ли ще правят разследване?РАБОТАТА Е ЯСНА,ЧЕ РАБОТАТА Е ТЪМНА.За изчезналия--бил изгонен от Тибет ,защото не спазвал правилата ,а си имал собствени.Хората имат право да мислят,че са "промивали мозъците" на децата по някакъв начин,я с пропаганда,я със субстанции,пици с кристали и т.н.Пък за изчезналия даже се писа,че бил хазартно зависим.Ами да се появи и да опровергае.Как ще оцеляват,с ятаци ли?

    18:00 07.02.2026

  • 156 дачков

    4 8 Отговор

    До коментар #146 от "?????":

    е руски шпионин!!!

    Коментиран от #165

    18:01 07.02.2026

  • 157 питане

    3 0 Отговор
    Не казват и убитите какви са.Научих от съседката,че единия бил адвокат?Така се подхранват слухове.А този ,дето го издирва,бил дори мореплавател!Фантастика.

    Коментиран от #163

    18:14 07.02.2026

  • 158 Просто българин

    8 4 Отговор
    ПП-ДБ е върха на айсберна на една организирана и изключително вредна секта в България

    18:15 07.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Филм от 2016

    0 0 Отговор
    "Лов на диви хора"
    Буйният градски хлапак Рики получава нов старт в новозеландската провинция. Той бързо успява да се почувства у дома си при новото си приемно семайство – леля Бела, чичо Хек и кучето Тупак. Когато трагедия заплашва да изпрати Рики в нов дом, с Хек побягват из храсталаците. Със започването на национално издирване, обявените за престъпници имат две опции – да се провалят с гръм и трясък или да преодолеят различията си и да оцелеят като семейство.

    Същата ситуация - социални, барети, ловци ... преследват едни малко по-различни хора из горите, в случая не да ги убият, а да цивилизоват детето.

    18:22 07.02.2026

  • 162 Бай Данчо

    4 0 Отговор
    А бе къде изчезна черната пантера ??? То и тука същата работа!!!Дрън дрън и накрая-нищо!

    18:25 07.02.2026

  • 163 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "питане":

    Мореплавател е . Затова живее в планината. Управлява кораба дистанционно.

    18:35 07.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Лъжливото овчарче

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "дачков":

    Неприятен, хлъзгав, безпринципен.

    18:58 07.02.2026

