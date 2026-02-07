Новини
Крум Зарков е новият председател на БСП

Крум Зарков е новият председател на БСП

7 Февруари, 2026 22:01, обновена 8 Февруари, 2026 02:36

Борислав Гуцанов и Руси Статков бяха другите две финални кандидатури

Крум Зарков е новият председател на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран с 416 гласа.

Борислав Гуцанов получи 302 гласа, а трима дадоха гласа си за Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Крум Зарков и за член на Националния съвет.

"Уважаеми другари и другарки, благодаря за най-високата чест, благодаря на моите конкуренти, които показаха, че може да се прави политика принципно без удари под пояса. Считам тази победа за общо дело, тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец".

Дора Янкова благодари за отговорността към днешния конгрес.

"Взехме решение, в момента в който партията имаше нужда от яснота и посока. БСП може да води трудни разговори, да носи отговорност. Предстоят ни сериозни предизвикателства, можем да върнем доверието и помежду си и на българските граждани. Показахме какво може БСП".

Гласуването започна около 19.00 часа. Право на глас имаха делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП.

В дневния ред на конгреса бяха анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.


  • 1 Майна

    148 52 Отговор
    Ха ха ха хУдариха дъното- партия на мерзостта
    Заслужавате си ръководството
    Пийте кръвта българска
    Леви олигарси!

    Коментиран от #27

    21:07 07.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Десен

    98 57 Отговор
    Разумен человек ,става !

    Коментиран от #239

    21:08 07.02.2026

  • 4 Домашен любимец

    54 89 Отговор
    Най красивият избор! Милион и 900 хиляди социалисти ще се наспим тази нощ! Никакво униние, стягаме редиците, права линия, крачим към нова победа!!

    Коментиран от #196

    21:08 07.02.2026

  • 5 00014

    66 31 Отговор
    Какъв интелигентен вид има!

    Коментиран от #45, #126, #203

    21:08 07.02.2026

  • 6 Гертруд

    60 35 Отговор
    Браво! Венсеремос!

    21:08 07.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    59 55 Отговор
    Било добре при Живков!
    Научи ви да сте послушни!
    Създаде " елит"
    А на вас не чуваше гласа ви.
    Той построил, ха ха ха.
    Вие го построихте и той ви е помахвал като Бог!
    Сега са същите, но вече тотално ви смачкаха- няма нужда от приличие..
    Не сте скачали за банани..
    Скачайте срещу бащите им!

    Коментиран от #26

    21:10 07.02.2026

  • 10 Шарли Ебдо

    90 47 Отговор
    Поздравления. Не съм бесепар, но все пак Зарков е френска школа, учи в Сорбоната, дядо му е генерал от държавна сигурност

    Коментиран от #16, #92

    21:11 07.02.2026

  • 11 Ааа

    97 16 Отговор
    Аа, помните ли как преди няколко месеца, Пеевски твърдеше, че в президентството се прави нова партия начело с Крум Зарков.... Фейк на Шиши!

    Коментиран от #19

    21:11 07.02.2026

  • 12 БАЙ СТАВРИ

    107 41 Отговор
    Още една причина да НЕ гласувам за БСП.

    Коментиран от #29, #43, #224

    21:11 07.02.2026

  • 13 Най- после

    105 47 Отговор
    един свестен и кадърен социалист. Браво! Каква крива физиономия имаше днес Кирил Добрев- мафиотчето!

    21:12 07.02.2026

  • 14 Ха ха ха

    88 29 Отговор
    Сега БСП ще е първа политическа сила ама отзад напред. Ха ха ха ха.

    21:12 07.02.2026

  • 15 БеГемот

    22 15 Отговор
    Ура ,другари!Ура!

    21:12 07.02.2026

  • 16 Той

    27 13 Отговор

    До коментар #10 от "Шарли Ебдо":

    не му е кръвен дядо.

    Коментиран от #28

    21:13 07.02.2026

  • 17 Саша Грей

    79 47 Отговор
    Един от малкото нормални в тази партия. Възпитан и образован.

    Коментиран от #61

    21:13 07.02.2026

  • 18 Майна

    45 45 Отговор
    Циганина Живков, доносникът на Гешев
    Измъкнаха го след като убиха Сталин
    Всички в Политбюро са били юдеи, или жените им
    Той построил?
    Да- олигархията!
    И стремящите се към нея!
    Вие построихте България! Вие ,българи!
    И после ви заклаха ,потомците на същите!
    Време е да си го признаете!

    Коментиран от #64, #88

    21:14 07.02.2026

  • 19 Амии

    72 22 Отговор

    До коментар #11 от "Ааа":

    Ами, че той Шиши лъжата я няма за нищо... Той така измисли и зададе опорки- за мистър Кеш, за Боташ, за Копринки и още куп измисли и и съчинения, които се подхвърлят на наивниците, да хвърлят кал, храчки и плюнки срещу Радев, страх тресе статуквото!

    21:16 07.02.2026

  • 20 Отвратен

    73 17 Отговор
    Той ще забие последния пирон на БСП, зачената като проект на прогнилата социалистическа партокрация и на световното задкулисие. По признанието на един от бившите й председатели и основен гробокопач - Станишев, тя не съществува за да се бори срещу капитализма. Нейната задача е да помогне на една голяма прослойка българи със социалистически убеждения, да се адаптира към установяващия се капитализъм, преживявайки като бедни до момента на изчезването на прослойката, поради биологически причини; да не влияе отрицателно върху установяването на капитализма; и вписването в него на малка част от социалистическата партокрация. Видно е кои се вписаха, нали?! Това е реалността! Социалдемократическите новобогаташи на БСП се доказват като „верен” партньор на големите пари и господарите на сегашния световен ред. Жалко за идеалистите, за родителите ни работили, за да построят България, която днешните майкопродавци подариха и разпродадоха на безценица!

    21:16 07.02.2026

  • 21 Смешници, скрийте се!

    82 4 Отговор
    Вчера Нинова много добре им го каза в едно интервю.Събраха се 30 леви партии и вкупом се тръшнаха в скута на Пеевски 🤣🤣🤣

    21:17 07.02.2026

  • 22 Дедо Мраз

    37 39 Отговор
    Добър избор според мен.

    21:17 07.02.2026

  • 23 Кацамунски

    33 12 Отговор
    и той председател стана .

    21:17 07.02.2026

  • 24 Факт

    34 11 Отговор
    Близо до Радев!

    21:17 07.02.2026

  • 25 избраха най доброто

    52 34 Отговор
    Браво ,момчето е свестно. Избора е добър. Но наследството му е тежко ,а и с тия стари интригантни и мръсници дано се оправи някак. Една птичка пролет не прави , но все пак ,без нея лошо. Успех на Крумчо и туку виж само и едниствено заради него ,тия пак се промъкнат в НС.

    Коментиран от #42

    21:18 07.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Европеец

    51 48 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Очакваше се изборът на тоя крумчо, ама се съмнявам дали ще минат четирите процента.... Крумчо е от рода на хората като Стани шев, въпреки ,че левите отдавна го лансираха... Не гледам българска телевизия ,с изключение на делниците на Колев, но днес сутринта гледах Костадинов от Възраждане при Любенов, много умни и верни неща каза.... Жена ми е аполитична, но и на нея и направи силно впечатление интелекта и ерудицията на Костадинов, та ще видим....

    Коментиран от #39, #191

    21:18 07.02.2026

  • 28 Шарли Ебдо

    17 2 Отговор

    До коментар #16 от "Той":

    Има ли значение

    21:18 07.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зарков

    18 21 Отговор
    Браво!!!

    21:19 07.02.2026

  • 31 За изборите може и да свърши работа.

    15 15 Отговор
    За после?

    21:20 07.02.2026

  • 32 За съгаление голямо

    22 20 Отговор
    По грешния избор
    Нагласена работа
    Няма да го бъде да поведе хората
    Друг искаха повече

    21:20 07.02.2026

  • 33 Майна

    18 11 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    Аз ли- предците ми са партизани..
    Те работиха за Родината
    Те знаеха и ..си платиха..
    Но ..мълчаха, мълчаха..

    Коментиран от #58

    21:20 07.02.2026

  • 34 Поздрави Крум Зарков

    5 53 Отговор
    Коалиционният съвет на най мощните политически формации ИТН - ГЕРБ - ДПС-НН взе решение на предстоящите президентски избори края на есента тази година да издигне за кандидат лидера на ИТН идол на няколко поколения Български граждани г-н Станислав Тодоров Трифонов! Трите политически формации с над 1 милион симпатизанти и много подръжници издигат един достоен и морален кандидат. Може да поздравим Слави Трифонов за доблеста и предстоящата победа.

    Коментиран от #118, #249

    21:20 07.02.2026

  • 35 Котки и котараци ,

    18 5 Отговор
    пазете се !

    Коментиран от #143

    21:21 07.02.2026

  • 36 БОЙС ТУ МЕН

    28 5 Отговор
    СЕГА МОИСЕЙ ОТ С.СЛАВЯНОВО
    ДА СЕЗИРА КОНСТ.СЪД ДАЛИ
    С БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРА
    СА БИЛИ С ПРАВИ ЪГЛИ...

    21:21 07.02.2026

  • 37 Завалия

    8 20 Отговор
    Успех

    21:21 07.02.2026

  • 38 Горски

    34 16 Отговор
    Независимо обаче дали с Гуцамун или с другаря Зарков начело, БСП отдавна изтече в канала. Реалните шансове на БСП на изборите са максимум 1-2%, освен ако Байко и Пеевски не направят някаква ала бала. С тоя коалицията БСП - Радев опада. Остава план 2: Коалиция Възраждане - Радев. Трети вариант не виждам. Борисов, Трифонов и Доган остават най-старите "собственици" на партия. Но тяхното време изтича, и чисто възрастово Радев остава най-възрастният - новият бащица.

    21:22 07.02.2026

  • 39 Майна

    10 16 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Командир на баба ми е бил Дтою-; Чочоолу, Пантерата
    Единствения ,който козирувал с ..лявата така..,другата е била засегната..
    Циганинът Живков добре ..поставен..
    Сега ще го величаят
    Времето може да изрови истината..

    Коментиран от #50, #67, #69

    21:23 07.02.2026

  • 40 казах

    36 13 Отговор
    Тоя проамерикански либерал на 100 процента ще спусне кепенцетата на позитано 20.

    21:23 07.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами акъла им толкоз

    29 5 Отговор

    До коментар #25 от "избраха най доброто":

    На тия дето ще гласуват пак за компрометираните мошенгии от бсп....

    Коментиран от #47

    21:25 07.02.2026

  • 43 казах

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":

    и аз. Никога повече.

    Коментиран от #228

    21:26 07.02.2026

  • 44 Госあ

    32 12 Отговор
    Трябваше да стане по-рано. Преди Флинстоун да фърли социалистите у краката на баце.

    Коментиран от #52

    21:26 07.02.2026

  • 45 Европеец

    34 4 Отговор

    До коментар #5 от "00014":

    Винаги съм се чудил защо се снимат с очила, като не ги носят постоянно..... Вероятно е някакъв комплекс за да изглеждат много компетентни, но всъщност са едни жалки комплексари....

    Коментиран от #65, #165

    21:26 07.02.2026

  • 46 Мноо

    20 3 Отговор
    Е защо от първшя път? Трябваше няколко дена да избират,поне.

    21:27 07.02.2026

  • 47 Има ли други партии

    11 10 Отговор

    До коментар #42 от "Ами акъла им толкоз":

    Които не са мушенгии?

    21:27 07.02.2026

  • 48 механик

    24 28 Отговор
    Браво ! Честита победа на Крум Зарков ! Дано успее да изчисти БСП от вредните влияния .

    21:28 07.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Следователно,

    29 16 Отговор
    БСП се потвърди като анти-комунистическа и анти-социалистическа буржоазна партия - смазка за интернационалния и българския капитал.

    БСП НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

    Майка му на Зарков нека пак да играе хорото на подлогите на Румен Радев - натовският генерал, "в синергия с дневния ред на САЩ", както сам Радев се закле на Джо Байдън.

    21:28 07.02.2026

  • 52 Ха ХаХа

    28 10 Отговор

    До коментар #44 от "Госあ":

    А Киро тъпото хвърли пп на онази работа на Пеевски

    21:30 07.02.2026

  • 53 непротестиращ

    30 11 Отговор
    Заслужихте си го БСП, КОТКОУБИЕЦА и отроче на ДС!

    21:30 07.02.2026

  • 54 Майна

    7 8 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ХаХа":

    Какво да ти отговоря
    С такива като теб, за съжаление е пълно..
    За съжаление

    21:30 07.02.2026

  • 55 Ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    18 10 Отговор
    До този ли опряха?

    Коментиран от #229

    21:31 07.02.2026

  • 56 С критика

    11 6 Отговор
    А бе Главния...
    Защо отне къшая ляб на пиарката на БСП -Ефремовата Ана ,тя да обяви ...новината ?

    21:31 07.02.2026

  • 57 Честито

    10 10 Отговор
    Цъфнаха и вързаха. Дано да е на късмет.

    21:32 07.02.2026

  • 58 Ха ХаХа

    6 9 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    А ти плямпаш но си живял добре

    Коментиран от #70

    21:32 07.02.2026

  • 59 това лице е

    21 17 Отговор
    убиец на котки според съседите му

    КАК МОЖАХТЕ ???

    21:33 07.02.2026

  • 60 Хипотетично

    16 21 Отговор
    Поздравления за юридическия грамотен нов председател на БСП!
    Предстои му борба с олигарсите на БСП. Радев не е партиен член.

    Коментиран от #71

    21:33 07.02.2026

  • 61 Нормален

    24 11 Отговор

    До коментар #17 от "Саша Грей":

    Възпитан и образован човек не линчува котки.

    21:33 07.02.2026

  • 62 Илчака

    13 36 Отговор
    Браво! Значи на следващите избори ще гласувам. Достоен и честен човек е Крумката. Тръгна си сам с достойнство като президента опита да съботира еврото. Браво, Круме!

    21:34 07.02.2026

  • 63 Някой

    15 9 Отговор
    Зарков в кандидат депутатските листи само под 40 годишни, старите червени муцуни веднага да отиват в пенсия.

    21:35 07.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Макарон например беше с очила

    20 5 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Защото окото му беше насинено. Може да го е била бабичката му. Обича да му посяга. ....

    Коментиран от #72, #89

    21:36 07.02.2026

  • 66 ?????

    24 4 Отговор
    Честно казано не виждам смисъл от тая операция.
    Крум Зарков да поддържи Радев? Май ще е точно обратното на тва което си мислят.
    По-добре да бяха дръпнали шалтера.

    21:37 07.02.2026

  • 67 РЕАЛИСТ

    14 7 Отговор

    До коментар #39 от "Майна":

    Дори се бе, човек. Живков е бил хитрец. Първият шеф на милицията след 9-ти. Докато другите партизани тръгнали да разстрелват фашаги, Най Тошо ровил в мазето на полицията за компромати за другарите си. Всеки е издавал, като са го хванели. Познавах пенсиониран полковник от ДС , бивш нелегален, който на чашка ми призна. Вика : почнах да отричам , но дойде Гешев и имаше такъв поглед, че се напиках. След като ме уплаши само с погледа си, ми сложи лист и писалка и рече " Пиши".

    21:38 07.02.2026

  • 68 кой му дреме

    19 8 Отговор
    за това че заличи националната идентичност и независимост, вКиселова трябва да бъде ритуално обесена пред парламента, а разлагащото й се туловище показвано на всеки 3 март като предупреждение към всички врагове на българите

    21:38 07.02.2026

  • 69 Така е

    19 7 Отговор

    До коментар #39 от "Майна":

    Живко, Седефчо, Първан - типични цигански имена.

    Майка та на Живков - циганка.

    Баща му!???! Трият и не дават да се дават мнения!!!!

    Бащата на Тиквата!???! Също като на Т. Живков - но от него!

    21:39 07.02.2026

  • 70 Майна

    18 9 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    Аз не съм ползвал привилегии
    Родовете ми са били богати..
    Гимназисти са били и са станали партизани, заради идеи
    Против нацизма..
    На теб ли да обяснявам..
    Глупостта явно е неличима....
    Българин съм- дали са ми гените си моите..партизани!

    21:40 07.02.2026

  • 71 Коментар до 60

    14 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хипотетично":

    да се бори с аверите на дедо му ?!?

    Коментиран от #84

    21:41 07.02.2026

  • 72 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #65 от "Макарон например беше с очила":

    Абе микрона е ясен.... Ама гледам Терзиев и Хикимянчо ...

    21:41 07.02.2026

  • 73 Каква е тази партия на 36 години от 1990

    22 6 Отговор
    А има 51 конгреса
    Нали има закон за престъпното управление на БКП от 1944 до 1989 година

    Коментиран от #82, #83, #102

    21:42 07.02.2026

  • 74 Фред Флинтстоун и Барни Ръбал

    15 5 Отговор
    Какво ще правят сега. Герб може да ги вземат. Ама не вярвам. За женската не ми се мисли. Проскубана е.

    21:43 07.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 УдоМача

    20 9 Отговор
    Бесни Страшни Пенсии си отива! Няма значение кой им е председател!

    21:46 07.02.2026

  • 77 КъЗъПъ

    14 7 Отговор
    Комитет Защита на Партийците
    Не е анти социалист този който мрази социалистите
    А е този който социалистите го мразят
    БСП е конспиративна партия и се целуваха с турците на Орлов мост

    21:47 07.02.2026

  • 78 касата

    17 6 Отговор
    Убиецът на котки

    21:47 07.02.2026

  • 79 Сярна киселина

    19 12 Отговор
    Този е незаконен син на Иво Карамански, майка му Анна Заркова бе известен трубадур на Кръстника и често осъмваше в леглото му.

    21:47 07.02.2026

  • 80 звездите ми говорят

    13 7 Отговор
    Радев ще е като "независим" мажоритарен кандидат депутат с инициативен комитет от бивши ДС и в колаборация или коалиция с БСП, разчитайки и на връзките с К.Зарков.

    21:48 07.02.2026

  • 81 пиночет

    23 9 Отговор
    Прилича на луд,тоя миризлив палячо

    21:48 07.02.2026

  • 82 Ха ХаХа

    20 10 Отговор

    До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":

    Има измислен от фашистите закон.
    До 9.9.44 г.управляваха антируски и фашистки правителства.
    Загубиха 4 войни,40% територии, половин млн.уцити мъже.Плащаха 50000 лв.

    за отрязана партизанска глава.От упор застреляха 12 г.деца
    Оставиха 5 млрд.д.активи
    НРБ осигури с БКП 45 г.мир и остави 162 млрд.долара които вие неофашистите ограбихте.

    Коментиран от #85, #111

    21:50 07.02.2026

  • 83 Фашиското управление

    19 8 Отговор

    До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":

    След деветоюнския преврат 1923 не е ли престъпно управление. Партиите са забранени почти десет години.
    Възстанието през септември 1923 е жестоко потушено. Поета Гео Милев е загинал във фашиските пещи на смъртта. Вапцаров е осъден на смърт и разстрелян от фашиския съд. И хилядите знайни и незнайни. Генерал Заимов също. Защо има двоен стандарт ?!?

    Коментиран от #147

    21:50 07.02.2026

  • 84 Хипотетично

    8 7 Отговор

    До коментар #71 от "Коментар до 60":

    Това е уговорения с екс президента слоган - лозунг.

    21:51 07.02.2026

  • 85 Дон Корлеоне

    20 14 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ХаХа":

    Комунягите ограбиха България по руски модел

    Коментиран от #93

    21:52 07.02.2026

  • 86 Фашизма и комунизма са едно и също

    20 9 Отговор
    Социализма може да има човешко лице. Но не и в условията на империализъм и милитаризъм в каквито живеем днес в ЕС.

    Коментиран от #232

    21:53 07.02.2026

  • 87 Някой

    23 3 Отговор
    Кирил Добрев днес казал, че бил добър приятел с Крум Зарков.
    Някой журналист още утре да попита Крум Зарков, дали това е вярно?

    21:53 07.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Моряка

    15 6 Отговор

    До коментар #65 от "Макарон например беше с очила":

    Говори се,че бабичката на Макрон му е дядо.
    Но не съм им правил експертиза.

    21:54 07.02.2026

  • 90 Поредния мафиот от квотата на шиши

    24 6 Отговор
    Гергов колко плати за избора на тази ревяща коза

    21:54 07.02.2026

  • 91 Даа!

    9 15 Отговор
    Добър избор.За разлика от останалите кандитати.Убеден съм,че ако той беше на мястото,на онзи- трътлестия нямаше да допусне БСП групата в парламента,да подкрепи онова скоростно искане за Конвергентен доклад,а през него ,да ни натресат силово еврозоната.Кефи ме ,най силно,че добревчето и кликата около него, ще бъдат аут.Ще го чуем и видим скоро.

    21:54 07.02.2026

  • 92 големсмях

    19 16 Отговор

    До коментар #10 от "Шарли Ебдо":

    Той и Ким Чен Ун е учил в Швейцария ...ама явно нищо не му е влязло в главата ,освен скъпите часовници и стремежа да живее като банкер ,а народа ...кучета го яли.

    Коментиран от #233

    21:56 07.02.2026

  • 93 За инф

    22 2 Отговор

    До коментар #85 от "Дон Корлеоне":

    Не комунистите А ПАРТИИЦИТЕ
    КОМУНИСТИТЕ ПАДНАХА В КЪРВИ ПАРТИИЦИТЕ СТАНАХА ПЪРВИ

    21:56 07.02.2026

  • 94 За инф

    13 4 Отговор
    Не комунистите А ПАРТИИЦИТЕ
    КОМУНИСТИТЕ ПАДНАХА В КЪРВИ ПАРТИИЦИТЕ СТАНАХА ПЪРВИ

    21:56 07.02.2026

  • 95 Жълтопаважа се мести в БСП

    25 8 Отговор
    Честито, "социалисти"! БСП-НН стана БСП-ЛГБТППДБ!!!

    21:59 07.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Фашизма и комунизма са едно и също

    20 8 Отговор
    Социализма може да има човешко лице. Но не и в условията на империализъм и милитаризъм в каквито живеем днес в ЕС.

    Коментиран от #106

    22:02 07.02.2026

  • 98 Кичка

    30 7 Отговор
    Нищо няма да излезе от Зарков .. Той не е за тази работа. При възхода на Нинова го набутаха в БСП . До тогава беше незнайният войн за избирателите в тази партия. Няма необходимият опит за да води отряд камо ли партия.Спречкаха се Нинова , защото той искаше да ни набута да се подпише Истанбуската конвенция. Оттам отиде при Радев , но си подви опашката и започна да плюе наляво и надясно . Едно зная от опит . Никога не плюй по ръката , която те е хранила, каквато и да е тя. По-добре се отдръпни. Ще бъде вторият Жан Виденов. Сам в гората.С подвита опашка сам ще си тръгне. Такива хора не виреят в общество като нашето.

    22:03 07.02.2026

  • 99 факт

    30 8 Отговор
    След всички предателства на лидерите, БСП има нужда от лидер, който искрено вярва в лявата идея. България има нужда от лява партия, а БСП беше единствената такава и в истинския смисъл партия, а не еднолично дружество. Крум Зарков не може да бъде лидер и дълбоко съм убеден, че не е ляв човек, а е нагаждач, който търси удобен пост, който да му гарантира добри доходи без много работа. Гуцанов беше още по-лош вариант. Жалко за БСП, няма надежда за възраждане с Крум Зарков начело. Напротив, вероятно той ще я погребе окончателно.

    22:04 07.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Вече безпартиен много бивш социалист

    31 4 Отговор
    Измежду Гуци и на мама дженди Кацамунчето избор просто нямаше. Чесито ви джендър-БСП, модерни леви... леви другари и другарки от 72-та пола на Урсулите!

    22:06 07.02.2026

  • 102 Именно

    19 5 Отговор

    До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":

    БСП като анти-БКП, е антикомунистическа партия на червената буржоазия, създадена на 04.04.1990г.

    Именно затова БСП воглаве със Сергей Станишев не гласува срещу идиотския анти-исторически закон за признаване на "престъпното управление на БКП от 1944 до 1989г."

    Циганинът от Драгалевци се изплю върху историята на България за периода от 1944 до 1989 г. , а Станишев изведе БСП от пленарна зала, за да не гласува, но да оближе циганската плюнка на Костов.

    22:07 07.02.2026

  • 103 Хаха

    29 4 Отговор
    Кошмарът на Нинова се сбъдна. Мафията превзе БСП.

    22:07 07.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Божанката

    31 6 Отговор
    УРА, другари! Връщам се при бат Зарко в БСП-ЛГБТ!

    22:10 07.02.2026

  • 108 Име

    3 13 Отговор
    Приятни сънища!

    22:12 07.02.2026

  • 109 Новите лица както и старите

    33 8 Отговор
    Подкрепят Еврозоната. Лично за мен това е неприемливо. Подкрепят нацистите в украйна и наричат Русия агресор което не е точно така. Израел какви са в ивицата ?!? Премълчаха си за събарянето на Паметника на съветската армия която освободи нацистките концлагери на смъртта. Премълчават си за санкциите над Русия вкл. и за Лукойл Нефтохим Бургас и за АЕЦа си мълчат макар че има проблем и там. Какви социалисти да това никакви не са. предатели са. Нагаждащи. Новобогаташи.

    22:12 07.02.2026

  • 110 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    22 4 Отговор
    кой позволи това безобразие?!

    22:13 07.02.2026

  • 111 В Царство България и НРБ

    7 7 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ХаХа":

    Всичко беше вносно и политика и машинария
    Тука веднага определение Неофашист
    А възродителния процес кой го сътвори
    Атентата срещу папата кой ни набеди
    КЗП Комитет Защита на Партийците
    Сега ще получавате левове от Лукойл и ще ги обменяте за евро в БНБ безсрочно
    Предадохте работническата класа защото само за партийци ставате
    Заменили сте дуата ПАТРИЯ с ПАРТИЯ

    22:13 07.02.2026

  • 112 Ако за Донбас не може да има свобода

    22 4 Отговор
    Защо за Косово да има и за Гренландия. Двойни стандарти на всяка крачка.

    22:14 07.02.2026

  • 113 Хмм

    21 10 Отговор
    Гласуваш за Зарков, получаваш Георги Гергов, Румен Радев, Васил Божков и братя Бобокови.

    22:15 07.02.2026

  • 114 мдаа

    27 4 Отговор
    Щом Кирил Добрев лобираше за Зарков, можем да си представим от какви "леви" хора е превзета БСП. Време е БСП да си отиде, разръфана от червени олигарси, и да се роди отново БКП на Димитър Благоев от хора с чисти ръце и горещи сърца. Дясното има нужда от ляво, защото и то ще разруши от собствената си самозабрава. Винаги трябва да има плюс и минус, в противен случай равновесие няма да има.

    22:17 07.02.2026

  • 115 Георги Кирков

    7 12 Отговор
    Е...сега мафиотчета клъсти като Иван Иванов- Малък Шошо ,ще трябва да си направят сепуко.Времената на сикаджиите,наследници на архимафиота Дембеле Дъбов...свършватЪъъ.

    22:18 07.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Мдаа

    26 2 Отговор
    Същия преди две седмици пред Поли Златарева беше казал, че не му трябват пагоните на властта, за да правел политика. Народа го е казал, не ме слушай какво ти говоря, а виж какво правя.

    22:19 07.02.2026

  • 118 Факт:

    10 14 Отговор

    До коментар #34 от "Поздрави Крум Зарков":

    За каквото и да се пише ПеПейските тролове не пропускат да плюят па Слави и ИТН и защо се
    "хабят", след като според социоЛъжещите агенции ИТН нямало да влезе в парламента !?

    22:19 07.02.2026

  • 119 Трябваше да изберат Гуци

    17 3 Отговор
    и да изчезнат от политическия хоризонт завинаги.

    22:20 07.02.2026

  • 120 Санкциите са престъпление срещу

    16 8 Отговор
    Цивилизацията. Те са форма на геноцид. Защо не допускат руските спортисти до състезанията. Може би защото ще им вземат медалите. Да но БСП угодно си мълчи за санкциите.

    22:22 07.02.2026

  • 121 ДСтилат

    14 3 Отговор
    Няма учудени! В БСП най-рядко стават случайности.

    Коментиран от #124

    22:23 07.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Опааа

    20 2 Отговор
    😆 Тия изобщо няма да преминат границата за влизане в НС! 😆

    22:27 07.02.2026

  • 124 защо

    14 2 Отговор

    До коментар #121 от "ДСтилат":

    Да не би в ГЕРБ да смениха Борисов, а пък аз да не съм разбрал? Питам, защото в този избор по не за малко имаше интрига и трима кандидати, а в ГЕРБ и избори няма.

    Коментиран от #144

    22:28 07.02.2026

  • 125 Гуцофоб

    7 8 Отговор
    Ай,че рев ще падне фъф Варната и фъф Шюменът.Гуци гуци

    22:29 07.02.2026

  • 126 Това

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "00014":

    за интелигентния вид е сарказъм, нали? Кацамунски на мама е съчетание - олигопеди. Кой разбрал - разбрал!

    22:30 07.02.2026

  • 127 да бе

    18 2 Отговор

    До коментар #122 от "Дедо":

    Гуци е милионер, не си знае нито парите, нито имотите. Колко да е губещ? Може да стане губещ само, ако главен прокурор по някаква абсолютна случайност стане истински юрист и смел човек. Дотогава Гуци все е печеливш.

    22:30 07.02.2026

  • 128 Майстора

    11 2 Отговор
    Дядото, дядото.

    Коментиран от #234

    22:32 07.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Да видим сега

    9 9 Отговор
    при това ръководство ще преминат към Радев , а и Корнела може да спечели някой и друг член. Много малко са очаровани от тези двамата на снимката. Не съжалявайте за партията , тя вече не е същата. От милион и сто хиляди в миналото дали ще останат и сто хиляди.

    22:35 07.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Мдаа

    20 2 Отговор
    Със или без Зарков, БСП е изчерпана откъм социална политика,каквато е все по-малко приложима в новите политически и глобални реалности и откъм носталгичен по миналото й величие твърд електорат по чисто биологични причини.

    22:42 07.02.2026

  • 133 Зарков

    14 2 Отговор
    стана тузарков

    22:47 07.02.2026

  • 134 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    АМАН ОТ 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    22:47 07.02.2026

  • 135 До тук бяхте

    22 1 Отговор
    Заедно с унищожителите на Българския лев герб гепи , дпс ново начало , итн и пп . Нито глас за вас БЪЛГАРОУБИЙЦИ !!!!

    22:49 07.02.2026

  • 136 Почитател

    5 13 Отговор
    Дано се пребори с закърнелите червени богаташи

    22:49 07.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 С И С

    5 13 Отговор
    Ха!!!Сега ще има КОЙ да ближе орехчетата на ПИЛОТЧЕТО.🤣

    22:52 07.02.2026

  • 139 Град Симитли

    17 2 Отговор
    Крумчо си гледа новата придобивка...

    Коментиран от #235

    22:53 07.02.2026

  • 140 Защо БСП приема санкциите срещу Лукойл

    18 3 Отговор
    И всичко което става в АЕЦ Козлодуй. Защо си мълча за зелената зделка и за затварянето на Мариците за износа на водите на реките към Гърция , за изнасяне на Бг златото за златния резерв и за панагюрското златно съкровище защо ?

    Коментиран от #217

    22:55 07.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Симо

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Котки и котараци ,":

    Крум Коткотреп

    22:59 07.02.2026

  • 144 ДСтилати

    11 1 Отговор

    До коментар #124 от "защо":

    Не интрига, а театър. БСП са стар играч и при тях всичко е отработено до дреболии, но медийно създават съспенс. ГЕРБ не са нищо различно, но егото на Борисов е толкова голямо, че от него нищо друго не се вижда.

    22:59 07.02.2026

  • 145 Дори днес един западен журналист каза че

    20 2 Отговор
    Войната в украйна е започнала заради бомбардировките на режима над Донецк а БСП дори БСП нарече Русия агресор което не е точно така. Това е сорросоидна инсинуация много удобна на милитаристите Урсула фондерлайно и цялата пacмuнa. На мене такова БСП не ми трябва.

    23:01 07.02.2026

  • 146 Очаквах го.

    6 12 Отговор
    Зарков
    ще поднесе БСП на тепсия на Радев!

    И край на опита БСП да се модернизира!

    Отново към Кремъл.

    Коментиран от #151

    23:02 07.02.2026

  • 147 Моряка

    9 4 Отговор

    До коментар #83 от "Фашиското управление":

    За поета Гео Милев бъркаш.Умъртвен е като са го душили с корда за китара.След Девети палача е показал мястото,където е заровен.В София в музея на революцията се съхраняваше стъкленото му око( от раняване на фронта- ПСВ).

    Коментиран от #154, #162

    23:03 07.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Повторение:

    9 3 Отговор
    Не само БСП
    всички партии клекнаха пред Радев!

    Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.

    Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!

    23:04 07.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Моряка

    2 7 Отговор

    До коментар #146 от "Очаквах го.":

    Естествено,че с Кремъл.Такава е волята на електората.Да не искаш Зарков да я поведе в прегръдката на Урсула.( то пък една прегръдка...).

    23:06 07.02.2026

  • 152 Радев

    3 13 Отговор
    ще се яви от листата на БСП.
    Неговите хора ще бъдат на челни позиции.
    Радев овладява всички власти със съгласието на Борисов и Доган

    Цялото шоу с мандатите и преговорите за служебен кабинет е фалшиво. Всичко е сценарий.

    23:08 07.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Не, не е такова мнението

    8 0 Отговор

    До коментар #147 от "Моряка":

    на електората.

    Тук имаме сценарий с участието на Бойко Методиев!

    23:09 07.02.2026

  • 155 Украйна

    21 2 Отговор
    Не е ли агресор в Курск другари седесари и бесепари , депесари и гербаджии.
    САЩ какви бяха в малка Югославия ?
    Израел какви са в ивицата?
    Турция какви са в Кипър ?
    Да питам Дания какви са в Гренландия ? Англия какви са спрямо Северна Ирландия и Шотландия ?
    Ами Испания там осъдиха премиера на Каталуня защото иска референдум, да не говорим за баските.
    Обаче Русия била агресор да ви има човек двойните стандарти. БСП и тя така .

    23:12 07.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Лазар

    17 1 Отговор
    Този е пълен гьон!БСП силно се надяват,че с този от президенството ще вържат поне 5%!
    И със Зарков,Марков и Гьонов все тая,ще са на пейките пред Парламента!

    23:15 07.02.2026

  • 158 Социализмът се предава по полов път

    15 5 Отговор
    Мисълта не е на Антон Кутев, но той я популяризира публично. Доказателствата за верността ѝ са много. Децата и внуците на старите комунисти поеха фирмите и контактите на предците си с една единствена задача - да се обогатяват чрез държавни средства. Внукът на генерал Леонид Кацамунски е последното доказателство.

    23:18 07.02.2026

  • 159 Стивън Дарси...

    16 1 Отговор
    Тоя искаше БСП да се борела за правата на геЙзерите да имали право на еднополови бракове...

    23:18 07.02.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Никой

    19 4 Отговор
    Еми - самоубийство е това, този човек не е подхващал работа през живота си. Пък се "курдисва" именно за социален пост.

    Трябва да се работи от млада възраст - а не да се имитира дейност. С кого ще осъществи сега комуникация.

    Няма качества - това е и личностен провал.

    Майка му е свръх-амбициозна - не че нещо - ама айде пък - стига.

    23:24 07.02.2026

  • 162 Окото на поета е намерено

    9 1 Отговор

    До коментар #147 от "Моряка":

    Във "фашиските пещи на смъртта" и дори да не е изгорен а удушен каква е разликата. Той дори не е бил комунист.
    Трябва да се отсява зърното от плявата. Схващай поантата тя е важна.

    23:27 07.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 така стоят нещата

    7 18 Отговор
    Абе, не го заслужаваше тая партия това момче,ама пак извадиха късмет. Сега от интриги и мърсотии дано не го съсипят. Крум е почтено ,много свестно и умно момче, но с тоя матриал около него ще му бъде ужасно трудно . Дано не го използват като параван за малоумията и предателствата спрямо народа. Тия досегашните предатели се измъкват ,вместо да ги изключат от тая партия завинаги. Крум Зарков приема една напълно съсипана деградирала партия без никакви шансове за влизане в парламент. Така е най лесно,оставят му гробище и сега това добро и свестно момче от това гробище трябва да направи градина с рози Как ще стане тоя фокус не знам. Сигурен съм обаче в едно,Крум Зарков ще си остане почтен и честен спрямо хората до край. Успех Крумчо !

    Коментиран от #175

    23:29 07.02.2026

  • 165 Супер щастлив

    8 8 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Правилния избор. С другите имаха шанс. С този мамин поплювко, трепач на животни са приключили. Браво за избора. Доживяхме комунетата на бунището на историята.

    23:31 07.02.2026

  • 166 СПИРО

    9 1 Отговор
    Е наиграха се най - накрая!
    Крумчо ще ги Оправи.........

    23:31 07.02.2026

  • 167 Павел Пенев

    20 0 Отговор
    Нагласиха това недоразумение,поради липса на желаещи. Тарикатите Добрев,Стойнев,Гуцанов,Генов и Иванов образуваха група от 50 кандидати, които си направиха дирижиран отвод. Съдбата на БСП е ясна. Какви гадове е отгледал Националния съвет. Очаквайте да се появи мутрата на еврейския съсел- Станишев,който дебне в засада и обещава своята помощ като спасител на партията.

    23:33 07.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 ПЕТРОХАН

    10 1 Отговор
    В ТАЯ СЕКТА БСП, НЯМА ЛИ ДА СЕ СТРЕЛЯТ?

    Коментиран от #173

    23:36 07.02.2026

  • 172 Още тъгувам за Нинова

    5 12 Отговор
    Така успешно разсипваше БСП-то!

    23:36 07.02.2026

  • 173 село Гинци

    11 0 Отговор

    До коментар #171 от "ПЕТРОХАН":

    Ми няма мъже.

    23:37 07.02.2026

  • 174 хи хи

    11 1 Отговор
    Евролибераст с партийна книжка. хи хи хи

    23:40 07.02.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Окото на поета е намерено

    7 0 Отговор
    Във "фашиските пещи на смъртта" и дори да не е изгорен а удушен каква е разликата. Той дори не е бил комунист.
    Трябва да се отсява зърното от плявата. Схващай поантата тя е важна.

    23:43 07.02.2026

  • 178 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Това ще е последното ръководство.изпадане от парламента и разпад.естествения завършек на тези убавци.

    23:43 07.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Реалист

    8 1 Отговор
    То нема такава партия вече. Успешно я закриха миналата година.

    23:54 07.02.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Има обективни причини

    13 1 Отговор
    Войната в украйна започна заради бомбардировките на режима над Донецк а БСП дори БСП нарече Русия агресор което не е точно така. Това е сорросоидна инсинуация много удобна на милитаристите фондерлайно и цялата пacмuнa. На мене такова БСП не ми трябва.

    23:58 07.02.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Защо БСП приема санкциите срещу Лукойл

    13 1 Отговор
    И всичко което става в АЕЦ Козлодуй. Защо си мълча за зелената зделка и за затварянето на Мариците за износа на водите на реките към Гърция , за изнасяне на Бг златото за златния резерв и за панагюрското златно съкровище защо ?

    00:01 08.02.2026

  • 190 Ха, ха, ха

    3 2 Отговор

    До коментар #185 от "ТИГО":

    Лека ти нощ.

    00:02 08.02.2026

  • 191 Шегувате

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Ли се?

    00:04 08.02.2026

  • 192 гумата

    7 0 Отговор
    Голямо трриене пада от единия край.

    00:04 08.02.2026

  • 193 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    От ИНПОТЕНТИ ДЕЦА. ГНИЛИ ЯБЪЛКИ.

    00:25 08.02.2026

  • 194 Жълтопаветните ликуват, че

    10 0 Отговор
    и БСП-то се превърна в партия на лявopeзбовани дегенерати.

    00:46 08.02.2026

  • 195 джейк

    4 0 Отговор
    МЕСТЯ ГО!!!

    00:54 08.02.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 бсп

    8 0 Отговор
    са в л а й н а т а

    Коментиран от #199

    00:55 08.02.2026

  • 198 Дюки

    9 2 Отговор
    Гуцанката пак глътна вода горкия , абсолютен карък . Нищо.не става от него

    Коментиран от #204

    01:00 08.02.2026

  • 199 Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !

    7 0 Отговор

    До коментар #197 от "бсп":

    Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !

    те са Едни от Инициаторите !

    На Най-Циничните !

    Отношения !

    Към Българските Граждани !

    И Българския Нарад !

    Как да Зачиташ !

    Такива !

    Перверзници !

    Коментиран от #200

    01:08 08.02.2026

  • 200 Тук Става Въпрос За ПРАВО !

    6 0 Отговор

    До коментар #199 от "Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !":

    След като Те !

    Не Зачитат ?!

    Твоите Права ?!

    Ти Няма Какх Да Зачиташ !

    Банздити !

    Като Тях !

    01:10 08.02.2026

  • 201 Честито!

    14 0 Отговор
    Екзекуторът на котки Крум Зарков оглави столетницата БКП/БСП, която се гордее с кървавата си история.

    01:10 08.02.2026

  • 202 и това на снимката

    13 0 Отговор
    няма един работен ден като типично комунде справка сер гей станишев от студентската скамейка направо шеф на държава ни наборна служба ни нищо...

    01:13 08.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Пак Трийте Коментарите !

    8 0 Отговор
    Пак Трийте Коментарите !

    С Това показвате !

    Че Не сте По-горе !

    От Тези Мръсници !

    Освен С Мръсотията Си !

    Коментиран от #206

    01:21 08.02.2026

  • 206 ше пишеш полит коректно

    3 0 Отговор

    До коментар #205 от "Пак Трийте Коментарите !":

    иначе ща трием

    01:22 08.02.2026

  • 207 Артилерист

    6 1 Отговор
    Истинско соц строителство е имало при Червенков. Но той е образован, ерудиран и интелигентен (ръководил е марксистка школа в Москва), което не допада на кукурузчика Хрушчов и той го сменя със селския хитрец Живков. Строителството на соца продължава по инерция до към 1970г, след което следва забавяне, застой и гниене. Живков се огражда с предани послушковци, своевременно се освобождава от потенциални заместницик като Ив. Башев, ген. Бъчваров и др. Същевременно той постоянно "върти" кадрите (освен Джуров и Семерджиев) пазейки се от съюзи. БКП става масова, но разделена на номенклатурен елит и безгласна членска маса.
    В "демокрацията", осигурили капитализъм за себе си и децата си "другари", с изкл. на Виденов, съсипаха Партията окончателно (най- вече Нинова).
    Зарков видимо не е много опетнен, но едва ли ще може да спре упадъка-главно идеологически-на Партията. В България има много бедни симпатизанти на БСП, но те не вярват на сега издиганите охолно живяли и живеещи водачи. Нужно е коренно пречистване, прераждане и връщане при корените си ръководители на Партията...

    Коментиран от #208, #219

    01:23 08.02.2026

  • 208 да ги закриват

    10 1 Отговор

    До коментар #207 от "Артилерист":

    освен за угояване на себе си за сметка на работещите тая шайка няма друг смисъл да се възражда а полза за България от това няма!!!

    01:28 08.02.2026

  • 209 крумчо

    9 0 Отговор
    ще водя жената на дубай

    Коментиран от #212

    01:40 08.02.2026

  • 210 Здравейте роби на комунизма

    7 6 Отговор
    Комунизъма е едно недоносче гърбаво хилаво изчадие на Сатана....думи на Бай Тошо...ЗАМФИРКОВ...

    01:45 08.02.2026

  • 211 Гечко

    4 5 Отговор
    Радев,Зарков и Доган! Ашколсун каза Ердоган!

    Коментиран от #214, #244

    01:47 08.02.2026

  • 212 заркова

    6 1 Отговор

    До коментар #209 от "крумчо":

    Браво скъпи ще се снимаме за фейса и ще ни завиждат всички трохари!

    01:48 08.02.2026

  • 213 Кирил Христов

    5 4 Отговор
    Много се радвам, но мисля, че неговите съпартийици ще си го изядат.

    01:48 08.02.2026

  • 214 мало умните

    6 3 Отговор

    До коментар #211 от "Гечко":

    продължават да спрягат либе pастчето кацамунче с радев въпреки че либе pастчето се разсърди заради референдума и само напусна поста си в президентстовто

    Коментиран от #215

    01:50 08.02.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Коста

    9 0 Отговор
    След БКП няма партия на социализма в пряк смисъл на идеология и практика. БСП е само име, зад което се крият новокапиталисти и използват името БСП за влияние и забогатяване основно на "елита" на БСП, чрез партийни структури, политически назначения по места и мрежа от връзки. Нищо по различно от ГЕРБ и ДПС и която и да е друга партия. Социалистическата идея отдавна е забравена. Единственото социалистическо е средната дума от БСП. Ако не бях прав тази партия не би трябвало да се провали и стопи, от най-голямата партия в България до неможеща да покрие 4% на предстоящите избори. Изначало българският народ е беден. А бедноста симпатизира на социализма и идеите му. Това, което направиха "ръководителите" на БСП беше убийството на 100летницата. И последният избор на "симпатичен" председател но без харизма и качества е поредният пирон в ковчега. Без преувеличение на БСП и трябва ръководител от сорта на Фидел Кастро за да се измъкне от блатото. Но... Надали

    02:48 08.02.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Хмм

    8 0 Отговор
    очакваше се, гуцанов е министър в правителството на пеевски, все още е, но зарков с нищо не е по-различен, беше против референдума на президента, дори напусна президентството щото президентът не го слушал, което показва автократични наклонности

    04:12 08.02.2026

  • 219 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #207 от "Артилерист":

    това на Червенковсе вибжда, защото в България няма нищо преди това, само за няколкогодини електрифицира страната, край на газените лампи и кандила, прекарва вода, течаща вода в двора, после вкъщи, баба ми казваше Вълко Червенков ни даде тока и водата, във всяка селска къща вода и ток, а в Добруджа поясите, които да спират вятъра, видях през лятото че и в Дания правят същото

    Коментиран от #236

    04:19 08.02.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Честито

    2 0 Отговор
    Рум..ъъъ..Круме!

    07:17 08.02.2026

  • 222 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Агонията приключи. На пъпчивият печеливш, честито.

    07:28 08.02.2026

  • 223 Зарков затова го обичата медиите

    3 0 Отговор
    Всико за Украйна,Долу референдемите,ЕС над България!Продължаваме курса твърдо!

    07:49 08.02.2026

  • 224 Бай Ставри

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":

    Последната причина, колега. Последна гара.... Ами сега накъде? Аууу?

    08:06 08.02.2026

  • 225 ха ха

    5 0 Отговор
    другарите капиталисти с ново представително лице , но пак същия проводник на феодалните им интереси , да очаквате решения за подобряване на живота на хората е направо изключено

    08:08 08.02.2026

  • 226 ИВАН

    7 0 Отговор
    Интелигентно, има очила, ама меко ми се вижда това момче, тука си требе здрава мъжка ръка.

    Коментиран от #230

    08:12 08.02.2026

  • 227 Добрев,

    3 0 Отговор

    До коментар #220 от "ганю":

    правилно си избрал псевдонима си " ГАНЬО". За такива като теб един голям комик беше казал на сцената: "Проста жена си, Сийке. От проста жена - проста приказка."

    С глупотевините си в момента само разлайваш кучетата да се убедят напълно, че ти стоиш зад Крозарков. Ти си и неспирният плювач по форумите срещу Нинова, защото с осанката и поведението си тя те комплексира неимоверно. И не пропусна сега да я вкараш в темата да не би някой да помисли, че си в дъното на нейното изгонване о т БСП.

    Сега те връхлита и друг ужас - да не би да се прелеят в нейната партия ваши симпатизанти и да ударите дъното на изборите.

    Не се тревожи - в това жалко подобие на партия, като бспол не останаха читави, за които някой да гласува.
    Не можеш да загубиш нешо, което вече го нямаш.

    08:14 08.02.2026

  • 228 естествени причини

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "казах":

    Никога повече.

    08:17 08.02.2026

  • 229 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха ха ха ха ха ха ха ха":

    Очевидно.

    08:19 08.02.2026

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Тегли мо ена патка и карай нататък.

    08:22 08.02.2026

  • 232 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Фашизма и комунизма са едно и също":

    Значи при същите условия, и национал социализма може да има човещко лице.

    08:30 08.02.2026

  • 233 Смърфиета

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "големсмях":

    Ким Чен Ун развива мащабна програма за изграждане на кучеферми, да те светна. Последователно закрива концентрационните лагери на баща си и там гради кучеферми. А Крум Зарков наистина прилича на убиец на котки, но естествено, той произлиза от пазачите на лагера в Скравена. Както и Близнащки от ДПС, роднини са, а и са сродени по линия на жената на Близнащки – Къцамунска.

    08:36 08.02.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Град Симитли":

    Това е велико. Изглежда го е хапал бесен смърф.

    08:48 08.02.2026

  • 236 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #219 от "Ами":

    Лесополоса.... Чикътило....

    09:04 08.02.2026

  • 237 Така е

    2 0 Отговор
    Помааците са българските сиигани,нали така, като не са турци не се припознават и за българи, значи са цииг.ни

    Коментиран от #245

    09:06 08.02.2026

  • 238 Гошо

    8 0 Отговор
    Тоя прилича на зубърите, които тероризихме всеки ден в училище.

    09:16 08.02.2026

  • 239 Бай Тошо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Десен":

    И за какво става? Я да чуем! Просто физиономията ме не е като на булдог, като на другите, но друго? БКП, умря другарки и другари след над 100 години кражби и безнаказаност! Белия автобус и заполения партиен дом, ПОМНИТЕ ЛИ? Забравили сте! Нищо, те и хората ще Ви забравят и няма да е голяма загуба! Чао и Крумчо няма да Ви извади от лай..а!

    Коментиран от #242

    10:02 08.02.2026

  • 240 Българин

    3 0 Отговор
    Мислех Крум Зарков за по-умен човек, но се оказа, че съм се излъгал.

    Коментиран от #241, #243

    10:16 08.02.2026

  • 241 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #240 от "Българин":

    Българинът все така мисли и все се оказва излъган. Но чфута е по-лошо, защото каквото и да мисли, се оказва излъган и не го разбира.

    11:24 08.02.2026

  • 242 Превратаджия

    3 0 Отговор

    До коментар #239 от "Бай Тошо":

    Гаврилгеновец, етнически влах от Скравена, родата му са работили в женския лагер, внук на Генерал Къцамунски (ДС) и екзекутор на котки, учил до 34 годишен право в прехвалената Сорбона и най-накрая завършил, радетел за Истамбулската конвенция, с имот на територията на бившите Царски конюшни, подарък за завършването му, свързан с Пеевски чрез роднината си Близнашки, и не само чрез него, и с акъл колкото Явор Божанков, но с много по-дебели връзки. Бикексуален.

    Коментиран от #248

    11:36 08.02.2026

  • 243 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #240 от "Българин":

    Не блести с ум, ако трябва по-сериозно да се отнесем към въпроса, но въпросът е приключил с избирането му.

    11:38 08.02.2026

  • 244 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #211 от "Гечко":

    Стопроцентово Ново начало. Сега вече пророчеството за БСП–Ново начало се самозбъдна.

    11:40 08.02.2026

  • 245 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #237 от "Така е":

    Ти чела ли си Христо Стоянов? Търся си книгите му да се просветя по темата.

    11:46 08.02.2026

  • 246 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Къде е текло,пак ще тече!"

    11:49 08.02.2026

  • 247 подпукани как си требе

    2 0 Отговор
    Зафирката ги почна Зарката ще ги довърши.Сбогом антинародно БСП!

    11:56 08.02.2026

  • 248 пропуснал си

    1 0 Отговор

    До коментар #242 от "Превратаджия":

    Унищожител на референдума за еврото.Отявлен защитник на Украйна и върл почитател на днешния ЕС режим как действа

    11:59 08.02.2026

  • 249 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Поздрави Крум Зарков":

    Чалгаджията няма IQ за президент. Кух е като гъдулка!

    12:00 08.02.2026

  • 250 ПЕНКО

    1 1 Отговор
    .... ПОРЕДНИЯТ ИДЕОЛОГИЧИСКИ -РЕНЕГАТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:15 08.02.2026

  • 251 Мерзавци

    0 0 Отговор
    Е тоя ще угаси лампата на БСП
    Български социалистически пудели на каишка за 20 евроцента.

    13:19 08.02.2026

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Преглед и контрол на пречиствателните

    1 1 Отговор
    станции за питейна вода,отнемане на лиценз.

    13:33 08.02.2026

  • 254 Ликвидиране на

    0 1 Отговор
    лаймска болест,малария , туберкулоза и пневмония.

    13:36 08.02.2026

