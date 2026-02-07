Крум Зарков е новият председател на БСП. Той беше избран с 416 гласа.
Борислав Гуцанов получи 302 гласа, а трима дадоха гласа си за Руси Статков.
С гласуване делегатите избраха Крум Зарков и за член на Националния съвет.
"Уважаеми другари и другарки, благодаря за най-високата чест, благодаря на моите конкуренти, които показаха, че може да се прави политика принципно без удари под пояса. Считам тази победа за общо дело, тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец".
Дора Янкова благодари за отговорността към днешния конгрес.
"Взехме решение, в момента в който партията имаше нужда от яснота и посока. БСП може да води трудни разговори, да носи отговорност. Предстоят ни сериозни предизвикателства, можем да върнем доверието и помежду си и на българските граждани. Показахме какво може БСП".
Гласуването започна около 19.00 часа. Право на глас имаха делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.
По-рано днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП.
В дневния ред на конгреса бяха анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в управлението, приемане на платформа за следващите избори, промени в Устава, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.
7 Февруари, 2026
Борислав Гуцанов и Руси Статков бяха другите две финални кандидатури
1 Майна
Заслужавате си ръководството
Пийте кръвта българска
Леви олигарси!
Коментиран от #27
21:07 07.02.2026
3 Десен
Коментиран от #239
21:08 07.02.2026
4 Домашен любимец
Коментиран от #196
21:08 07.02.2026
5 00014
Коментиран от #45, #126, #203
21:08 07.02.2026
6 Гертруд
21:08 07.02.2026
9 Майна
Научи ви да сте послушни!
Създаде " елит"
А на вас не чуваше гласа ви.
Той построил, ха ха ха.
Вие го построихте и той ви е помахвал като Бог!
Сега са същите, но вече тотално ви смачкаха- няма нужда от приличие..
Не сте скачали за банани..
Скачайте срещу бащите им!
Коментиран от #26
21:10 07.02.2026
10 Шарли Ебдо
Коментиран от #16, #92
21:11 07.02.2026
11 Ааа
Коментиран от #19
21:11 07.02.2026
12 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #29, #43, #224
21:11 07.02.2026
13 Най- после
21:12 07.02.2026
14 Ха ха ха
21:12 07.02.2026
15 БеГемот
21:12 07.02.2026
16 Той
До коментар #10 от "Шарли Ебдо":не му е кръвен дядо.
Коментиран от #28
21:13 07.02.2026
17 Саша Грей
Коментиран от #61
21:13 07.02.2026
18 Майна
Измъкнаха го след като убиха Сталин
Всички в Политбюро са били юдеи, или жените им
Той построил?
Да- олигархията!
И стремящите се към нея!
Вие построихте България! Вие ,българи!
И после ви заклаха ,потомците на същите!
Време е да си го признаете!
Коментиран от #64, #88
21:14 07.02.2026
19 Амии
До коментар #11 от "Ааа":Ами, че той Шиши лъжата я няма за нищо... Той така измисли и зададе опорки- за мистър Кеш, за Боташ, за Копринки и още куп измисли и и съчинения, които се подхвърлят на наивниците, да хвърлят кал, храчки и плюнки срещу Радев, страх тресе статуквото!
21:16 07.02.2026
20 Отвратен
21:16 07.02.2026
21 Смешници, скрийте се!
21:17 07.02.2026
22 Дедо Мраз
21:17 07.02.2026
23 Кацамунски
21:17 07.02.2026
24 Факт
21:17 07.02.2026
25 избраха най доброто
Коментиран от #42
21:18 07.02.2026
27 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Очакваше се изборът на тоя крумчо, ама се съмнявам дали ще минат четирите процента.... Крумчо е от рода на хората като Стани шев, въпреки ,че левите отдавна го лансираха... Не гледам българска телевизия ,с изключение на делниците на Колев, но днес сутринта гледах Костадинов от Възраждане при Любенов, много умни и верни неща каза.... Жена ми е аполитична, но и на нея и направи силно впечатление интелекта и ерудицията на Костадинов, та ще видим....
Коментиран от #39, #191
21:18 07.02.2026
28 Шарли Ебдо
До коментар #16 от "Той":Има ли значение
21:18 07.02.2026
21:20 07.02.2026
32 За съгаление голямо
Нагласена работа
Няма да го бъде да поведе хората
Друг искаха повече
21:20 07.02.2026
33 Майна
До коментар #26 от "Ха ХаХа":Аз ли- предците ми са партизани..
Те работиха за Родината
Но ..мълчаха, мълчаха..
Коментиран от #58
21:20 07.02.2026
34 Поздрави Крум Зарков
Коментиран от #118, #249
21:20 07.02.2026
35 Котки и котараци ,
Коментиран от #143
21:21 07.02.2026
36 БОЙС ТУ МЕН
ДА СЕЗИРА КОНСТ.СЪД ДАЛИ
С БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРА
СА БИЛИ С ПРАВИ ЪГЛИ...
21:21 07.02.2026
37 Завалия
21:21 07.02.2026
38 Горски
21:22 07.02.2026
39 Майна
До коментар #27 от "Европеец":Командир на баба ми е бил Дтою-; Чочоолу, Пантерата
Циганинът Живков добре ..поставен..
Сега ще го величаят
Времето може да изрови истината..
40 казах
21:23 07.02.2026
42 Ами акъла им толкоз
До коментар #25 от "избраха най доброто":На тия дето ще гласуват пак за компрометираните мошенгии от бсп....
21:25 07.02.2026
До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":и аз. Никога повече.
Коментиран от #228
44 Госあ
Коментиран от #52
45 Европеец
До коментар #5 от "00014":Винаги съм се чудил защо се снимат с очила, като не ги носят постоянно..... Вероятно е някакъв комплекс за да изглеждат много компетентни, но всъщност са едни жалки комплексари....
Коментиран от #65, #165
21:26 07.02.2026
46 Мноо
21:27 07.02.2026
До коментар #42 от "Ами акъла им толкоз":Които не са мушенгии?
21:27 07.02.2026
48 механик
21:28 07.02.2026
БСП НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В СЛЕДВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
Майка му на Зарков нека пак да играе хорото на подлогите на Румен Радев - натовският генерал, "в синергия с дневния ред на САЩ", както сам Радев се закле на Джо Байдън.
21:28 07.02.2026
52 Ха ХаХа
53 непротестиращ
21:30 07.02.2026
55 Ха ха ха ха ха ха ха ха ха
21:31 07.02.2026
21:31 07.02.2026
57 Честито
21:32 07.02.2026
58 Ха ХаХа
До коментар #33 от "Майна":А ти плямпаш но си живял добре
Коментиран от #70
21:32 07.02.2026
КАК МОЖАХТЕ ???
21:33 07.02.2026
60 Хипотетично
Предстои му борба с олигарсите на БСП. Радев не е партиен член.
Коментиран от #71
21:33 07.02.2026
21:33 07.02.2026
62 Илчака
21:34 07.02.2026
63 Някой
21:35 07.02.2026
65 Макарон например беше с очила
До коментар #45 от "Европеец":Защото окото му беше насинено. Може да го е била бабичката му. Обича да му посяга. ....
21:36 07.02.2026
По-добре да бяха дръпнали шалтера.
21:37 07.02.2026
67 РЕАЛИСТ
21:38 07.02.2026
68 кой му дреме
69 Така е
До коментар #39 от "Майна":Живко, Седефчо, Първан - типични цигански имена.
Майка та на Живков - циганка.
Баща му!???! Трият и не дават да се дават мнения!!!!
Бащата на Тиквата!???! Също като на Т. Живков - но от него!
21:39 07.02.2026
До коментар #58 от "Ха ХаХа":Аз не съм ползвал привилегии
Родовете ми са били богати..
Гимназисти са били и са станали партизани, заради идеи
На теб ли да обяснявам..
Глупостта явно е неличима....
Българин съм- дали са ми гените си моите..партизани!
21:40 07.02.2026
71 Коментар до 60
До коментар #60 от "Хипотетично":да се бори с аверите на дедо му ?!?
Коментиран от #84
21:41 07.02.2026
72 Европеец
До коментар #65 от "Макарон например беше с очила":Абе микрона е ясен.... Ама гледам Терзиев и Хикимянчо ...
21:41 07.02.2026
73 Каква е тази партия на 36 години от 1990
Нали има закон за престъпното управление на БКП от 1944 до 1989 година
Коментиран от #82, #83, #102
21:42 07.02.2026
74 Фред Флинтстоун и Барни Ръбал
21:43 07.02.2026
76 УдоМача
21:46 07.02.2026
77 КъЗъПъ
Не е анти социалист този който мрази социалистите
А е този който социалистите го мразят
БСП е конспиративна партия и се целуваха с турците на Орлов мост
21:47 07.02.2026
78 касата
21:47 07.02.2026
79 Сярна киселина
21:47 07.02.2026
80 звездите ми говорят
21:48 07.02.2026
81 пиночет
21:48 07.02.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":Има измислен от фашистите закон.
До 9.9.44 г.управляваха антируски и фашистки правителства.
Загубиха 4 войни,40% територии, половин млн.уцити мъже.Плащаха 50000 лв.
за отрязана партизанска глава.От упор застреляха 12 г.деца
Оставиха 5 млрд.д.активи
НРБ осигури с БКП 45 г.мир и остави 162 млрд.долара които вие неофашистите ограбихте.
Коментиран от #85, #111
21:50 07.02.2026
83 Фашиското управление
До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":След деветоюнския преврат 1923 не е ли престъпно управление. Партиите са забранени почти десет години.
Възстанието през септември 1923 е жестоко потушено. Поета Гео Милев е загинал във фашиските пещи на смъртта. Вапцаров е осъден на смърт и разстрелян от фашиския съд. И хилядите знайни и незнайни. Генерал Заимов също. Защо има двоен стандарт ?!?
Коментиран от #147
21:50 07.02.2026
84 Хипотетично
До коментар #71 от "Коментар до 60":Това е уговорения с екс президента слоган - лозунг.
21:51 07.02.2026
85 Дон Корлеоне
До коментар #82 от "Ха ХаХа":Комунягите ограбиха България по руски модел
Коментиран от #93
21:52 07.02.2026
86 Фашизма и комунизма са едно и също
Коментиран от #232
21:53 07.02.2026
87 Някой
Някой журналист още утре да попита Крум Зарков, дали това е вярно?
21:53 07.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Моряка
До коментар #65 от "Макарон например беше с очила":Говори се,че бабичката на Макрон му е дядо.
Но не съм им правил експертиза.
21:54 07.02.2026
90 Поредния мафиот от квотата на шиши
21:54 07.02.2026
91 Даа!
21:54 07.02.2026
92 големсмях
До коментар #10 от "Шарли Ебдо":Той и Ким Чен Ун е учил в Швейцария ...ама явно нищо не му е влязло в главата ,освен скъпите часовници и стремежа да живее като банкер ,а народа ...кучета го яли.
Коментиран от #233
21:56 07.02.2026
93 За инф
До коментар #85 от "Дон Корлеоне":Не комунистите А ПАРТИИЦИТЕ
КОМУНИСТИТЕ ПАДНАХА В КЪРВИ ПАРТИИЦИТЕ СТАНАХА ПЪРВИ
21:56 07.02.2026
94 За инф
КОМУНИСТИТЕ ПАДНАХА В КЪРВИ ПАРТИИЦИТЕ СТАНАХА ПЪРВИ
21:56 07.02.2026
95 Жълтопаважа се мести в БСП
21:59 07.02.2026
97 Фашизма и комунизма са едно и също
Коментиран от #106
22:02 07.02.2026
98 Кичка
22:03 07.02.2026
99 факт
22:04 07.02.2026
101 Вече безпартиен много бивш социалист
22:06 07.02.2026
102 Именно
До коментар #73 от "Каква е тази партия на 36 години от 1990":БСП като анти-БКП, е антикомунистическа партия на червената буржоазия, създадена на 04.04.1990г.
Именно затова БСП воглаве със Сергей Станишев не гласува срещу идиотския анти-исторически закон за признаване на "престъпното управление на БКП от 1944 до 1989г."
Циганинът от Драгалевци се изплю върху историята на България за периода от 1944 до 1989 г. , а Станишев изведе БСП от пленарна зала, за да не гласува, но да оближе циганската плюнка на Костов.
22:07 07.02.2026
103 Хаха
22:07 07.02.2026
107 Божанката
22:10 07.02.2026
108 Име
22:12 07.02.2026
109 Новите лица както и старите
22:12 07.02.2026
110 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
22:13 07.02.2026
111 В Царство България и НРБ
До коментар #82 от "Ха ХаХа":Всичко беше вносно и политика и машинария
Тука веднага определение Неофашист
А възродителния процес кой го сътвори
Атентата срещу папата кой ни набеди
КЗП Комитет Защита на Партийците
Сега ще получавате левове от Лукойл и ще ги обменяте за евро в БНБ безсрочно
Предадохте работническата класа защото само за партийци ставате
Заменили сте дуата ПАТРИЯ с ПАРТИЯ
22:13 07.02.2026
112 Ако за Донбас не може да има свобода
22:14 07.02.2026
113 Хмм
22:15 07.02.2026
114 мдаа
22:17 07.02.2026
115 Георги Кирков
22:18 07.02.2026
117 Мдаа
22:19 07.02.2026
118 Факт:
До коментар #34 от "Поздрави Крум Зарков":За каквото и да се пише ПеПейските тролове не пропускат да плюят па Слави и ИТН и защо се
"хабят", след като според социоЛъжещите агенции ИТН нямало да влезе в парламента !?
22:19 07.02.2026
119 Трябваше да изберат Гуци
22:20 07.02.2026
120 Санкциите са престъпление срещу
22:22 07.02.2026
121 ДСтилат
Коментиран от #124
22:23 07.02.2026
123 Опааа
22:27 07.02.2026
124 защо
До коментар #121 от "ДСтилат":Да не би в ГЕРБ да смениха Борисов, а пък аз да не съм разбрал? Питам, защото в този избор по не за малко имаше интрига и трима кандидати, а в ГЕРБ и избори няма.
Коментиран от #144
22:28 07.02.2026
125 Гуцофоб
22:29 07.02.2026
126 Това
До коментар #5 от "00014":за интелигентния вид е сарказъм, нали? Кацамунски на мама е съчетание - олигопеди. Кой разбрал - разбрал!
22:30 07.02.2026
127 да бе
До коментар #122 от "Дедо":Гуци е милионер, не си знае нито парите, нито имотите. Колко да е губещ? Може да стане губещ само, ако главен прокурор по някаква абсолютна случайност стане истински юрист и смел човек. Дотогава Гуци все е печеливш.
22:30 07.02.2026
128 Майстора
Коментиран от #234
22:32 07.02.2026
130 Да видим сега
22:35 07.02.2026
132 Мдаа
22:42 07.02.2026
133 Зарков
22:47 07.02.2026
134 Ивелин Михайлов
22:47 07.02.2026
135 До тук бяхте
22:49 07.02.2026
136 Почитател
22:49 07.02.2026
138 С И С
22:52 07.02.2026
139 Град Симитли
Коментиран от #235
22:53 07.02.2026
140 Защо БСП приема санкциите срещу Лукойл
Коментиран от #217
22:55 07.02.2026
143 Симо
До коментар #35 от "Котки и котараци ,":Крум Коткотреп
22:59 07.02.2026
144 ДСтилати
До коментар #124 от "защо":Не интрига, а театър. БСП са стар играч и при тях всичко е отработено до дреболии, но медийно създават съспенс. ГЕРБ не са нищо различно, но егото на Борисов е толкова голямо, че от него нищо друго не се вижда.
22:59 07.02.2026
145 Дори днес един западен журналист каза че
23:01 07.02.2026
146 Очаквах го.
ще поднесе БСП на тепсия на Радев!
И край на опита БСП да се модернизира!
Отново към Кремъл.
Коментиран от #151
23:02 07.02.2026
147 Моряка
До коментар #83 от "Фашиското управление":За поета Гео Милев бъркаш.Умъртвен е като са го душили с корда за китара.След Девети палача е показал мястото,където е заровен.В София в музея на революцията се съхраняваше стъкленото му око( от раняване на фронта- ПСВ).
Коментиран от #154, #162
23:03 07.02.2026
149 Повторение:
всички партии клекнаха пред Радев!
Такова поклонение не бяхме виждали. Като че ли е някакъв патриарх, така му се покланят.
Изключение правят само ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ И НИНОВА!
23:04 07.02.2026
151 Моряка
До коментар #146 от "Очаквах го.":Естествено,че с Кремъл.Такава е волята на електората.Да не искаш Зарков да я поведе в прегръдката на Урсула.( то пък една прегръдка...).
23:06 07.02.2026
152 Радев
Неговите хора ще бъдат на челни позиции.
Радев овладява всички власти със съгласието на Борисов и Доган
Цялото шоу с мандатите и преговорите за служебен кабинет е фалшиво. Всичко е сценарий.
23:08 07.02.2026
154 Не, не е такова мнението
До коментар #147 от "Моряка":на електората.
Тук имаме сценарий с участието на Бойко Методиев!
23:09 07.02.2026
155 Украйна
САЩ какви бяха в малка Югославия ?
Израел какви са в ивицата?
Турция какви са в Кипър ?
Да питам Дания какви са в Гренландия ? Англия какви са спрямо Северна Ирландия и Шотландия ?
Ами Испания там осъдиха премиера на Каталуня защото иска референдум, да не говорим за баските.
Обаче Русия била агресор да ви има човек двойните стандарти. БСП и тя така .
23:12 07.02.2026
157 Лазар
И със Зарков,Марков и Гьонов все тая,ще са на пейките пред Парламента!
23:15 07.02.2026
158 Социализмът се предава по полов път
23:18 07.02.2026
159 Стивън Дарси...
23:18 07.02.2026
161 Никой
Трябва да се работи от млада възраст - а не да се имитира дейност. С кого ще осъществи сега комуникация.
Няма качества - това е и личностен провал.
Майка му е свръх-амбициозна - не че нещо - ама айде пък - стига.
23:24 07.02.2026
162 Окото на поета е намерено
До коментар #147 от "Моряка":Във "фашиските пещи на смъртта" и дори да не е изгорен а удушен каква е разликата. Той дори не е бил комунист.
Трябва да се отсява зърното от плявата. Схващай поантата тя е важна.
23:27 07.02.2026
164 така стоят нещата
Коментиран от #175
23:29 07.02.2026
165 Супер щастлив
До коментар #45 от "Европеец":Правилния избор. С другите имаха шанс. С този мамин поплювко, трепач на животни са приключили. Браво за избора. Доживяхме комунетата на бунището на историята.
23:31 07.02.2026
166 СПИРО
Крумчо ще ги Оправи.........
23:31 07.02.2026
167 Павел Пенев
23:33 07.02.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #173
23:36 07.02.2026
172 Още тъгувам за Нинова
23:36 07.02.2026
173 село Гинци
До коментар #171 от "ПЕТРОХАН":Ми няма мъже.
23:37 07.02.2026
174 хи хи
23:40 07.02.2026
177 Окото на поета е намерено
Трябва да се отсява зърното от плявата. Схващай поантата тя е важна.
23:43 07.02.2026
178 стоян георгиев
23:43 07.02.2026
23:54 07.02.2026
186 Има обективни причини
23:58 07.02.2026
189 Защо БСП приема санкциите срещу Лукойл
00:01 08.02.2026
190 Ха, ха, ха
До коментар #185 от "ТИГО":Лека ти нощ.
00:02 08.02.2026
191 Шегувате
До коментар #27 от "Европеец":Ли се?
00:04 08.02.2026
192 гумата
00:04 08.02.2026
193 ХА ХА ХА
00:25 08.02.2026
194 Жълтопаветните ликуват, че
00:46 08.02.2026
195 джейк
00:54 08.02.2026
Коментиран от #199
00:55 08.02.2026
198 Дюки
Коментиран от #204
01:00 08.02.2026
199 Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !
До коментар #197 от "бсп":Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !
те са Едни от Инициаторите !
На Най-Циничните !
Отношения !
Към Българските Граждани !
И Българския Нарад !
Как да Зачиташ !
Такива !
Перверзници !
Коментиран от #200
01:08 08.02.2026
200 Тук Става Въпрос За ПРАВО !
До коментар #199 от "Ами-ии ! Те ! Отдавна Са !":След като Те !
Не Зачитат ?!
Твоите Права ?!
Ти Няма Какх Да Зачиташ !
Банздити !
Като Тях !
01:10 08.02.2026
201 Честито!
01:10 08.02.2026
202 и това на снимката
01:13 08.02.2026
205 Пак Трийте Коментарите !
С Това показвате !
Че Не сте По-горе !
От Тези Мръсници !
Освен С Мръсотията Си !
Коментиран от #206
01:21 08.02.2026
206 ше пишеш полит коректно
До коментар #205 от "Пак Трийте Коментарите !":иначе ща трием
01:22 08.02.2026
207 Артилерист
В "демокрацията", осигурили капитализъм за себе си и децата си "другари", с изкл. на Виденов, съсипаха Партията окончателно (най- вече Нинова).
Зарков видимо не е много опетнен, но едва ли ще може да спре упадъка-главно идеологически-на Партията. В България има много бедни симпатизанти на БСП, но те не вярват на сега издиганите охолно живяли и живеещи водачи. Нужно е коренно пречистване, прераждане и връщане при корените си ръководители на Партията...
Коментиран от #208, #219
01:23 08.02.2026
208 да ги закриват
До коментар #207 от "Артилерист":освен за угояване на себе си за сметка на работещите тая шайка няма друг смисъл да се възражда а полза за България от това няма!!!
01:28 08.02.2026
209 крумчо
Коментиран от #212
01:40 08.02.2026
210 Здравейте роби на комунизма
01:45 08.02.2026
211 Гечко
Коментиран от #214, #244
01:47 08.02.2026
212 заркова
До коментар #209 от "крумчо":Браво скъпи ще се снимаме за фейса и ще ни завиждат всички трохари!
01:48 08.02.2026
213 Кирил Христов
01:48 08.02.2026
214 мало умните
До коментар #211 от "Гечко":продължават да спрягат либе pастчето кацамунче с радев въпреки че либе pастчето се разсърди заради референдума и само напусна поста си в президентстовто
Коментиран от #215
01:50 08.02.2026
216 Коста
02:48 08.02.2026
218 Хмм
04:12 08.02.2026
219 Ами
До коментар #207 от "Артилерист":това на Червенковсе вибжда, защото в България няма нищо преди това, само за няколкогодини електрифицира страната, край на газените лампи и кандила, прекарва вода, течаща вода в двора, после вкъщи, баба ми казваше Вълко Червенков ни даде тока и водата, във всяка селска къща вода и ток, а в Добруджа поясите, които да спират вятъра, видях през лятото че и в Дания правят същото
Коментиран от #236
04:19 08.02.2026
221 Честито
07:17 08.02.2026
222 Смърфиета
07:28 08.02.2026
223 Зарков затова го обичата медиите
07:49 08.02.2026
224 Бай Ставри
До коментар #12 от "БАЙ СТАВРИ":Последната причина, колега. Последна гара.... Ами сега накъде? Аууу?
08:06 08.02.2026
225 ха ха
08:08 08.02.2026
226 ИВАН
Коментиран от #230
08:12 08.02.2026
227 Добрев,
До коментар #220 от "ганю":правилно си избрал псевдонима си " ГАНЬО". За такива като теб един голям комик беше казал на сцената: "Проста жена си, Сийке. От проста жена - проста приказка."
С глупотевините си в момента само разлайваш кучетата да се убедят напълно, че ти стоиш зад Крозарков. Ти си и неспирният плювач по форумите срещу Нинова, защото с осанката и поведението си тя те комплексира неимоверно. И не пропусна сега да я вкараш в темата да не би някой да помисли, че си в дъното на нейното изгонване о т БСП.
Сега те връхлита и друг ужас - да не би да се прелеят в нейната партия ваши симпатизанти и да ударите дъното на изборите.
Не се тревожи - в това жалко подобие на партия, като бспол не останаха читави, за които някой да гласува.
Не можеш да загубиш нешо, което вече го нямаш.
08:14 08.02.2026
228 естествени причини
До коментар #43 от "казах":Никога повече.
08:17 08.02.2026
229 Смърфиета
До коментар #55 от "Ха ха ха ха ха ха ха ха ха":Очевидно.
08:19 08.02.2026
231 Бай Ставри
08:22 08.02.2026
232 Смърфиета
До коментар #86 от "Фашизма и комунизма са едно и също":Значи при същите условия, и национал социализма може да има човещко лице.
08:30 08.02.2026
233 Смърфиета
До коментар #92 от "големсмях":Ким Чен Ун развива мащабна програма за изграждане на кучеферми, да те светна. Последователно закрива концентрационните лагери на баща си и там гради кучеферми. А Крум Зарков наистина прилича на убиец на котки, но естествено, той произлиза от пазачите на лагера в Скравена. Както и Близнащки от ДПС, роднини са, а и са сродени по линия на жената на Близнащки – Къцамунска.
08:36 08.02.2026
235 Смърфиета
До коментар #139 от "Град Симитли":Това е велико. Изглежда го е хапал бесен смърф.
08:48 08.02.2026
236 Бай Ставри
До коментар #219 от "Ами":Лесополоса.... Чикътило....
09:04 08.02.2026
237 Така е
Коментиран от #245
09:06 08.02.2026
238 Гошо
09:16 08.02.2026
239 Бай Тошо
До коментар #3 от "Десен":И за какво става? Я да чуем! Просто физиономията ме не е като на булдог, като на другите, но друго? БКП, умря другарки и другари след над 100 години кражби и безнаказаност! Белия автобус и заполения партиен дом, ПОМНИТЕ ЛИ? Забравили сте! Нищо, те и хората ще Ви забравят и няма да е голяма загуба! Чао и Крумчо няма да Ви извади от лай..а!
Коментиран от #242
10:02 08.02.2026
240 Българин
Коментиран от #241, #243
10:16 08.02.2026
241 Смърфиета
До коментар #240 от "Българин":Българинът все така мисли и все се оказва излъган. Но чфута е по-лошо, защото каквото и да мисли, се оказва излъган и не го разбира.
11:24 08.02.2026
242 Превратаджия
До коментар #239 от "Бай Тошо":Гаврилгеновец, етнически влах от Скравена, родата му са работили в женския лагер, внук на Генерал Къцамунски (ДС) и екзекутор на котки, учил до 34 годишен право в прехвалената Сорбона и най-накрая завършил, радетел за Истамбулската конвенция, с имот на територията на бившите Царски конюшни, подарък за завършването му, свързан с Пеевски чрез роднината си Близнашки, и не само чрез него, и с акъл колкото Явор Божанков, но с много по-дебели връзки. Бикексуален.
Коментиран от #248
11:36 08.02.2026
243 Смърфиета
До коментар #240 от "Българин":Не блести с ум, ако трябва по-сериозно да се отнесем към въпроса, но въпросът е приключил с избирането му.
11:38 08.02.2026
244 Смърфиета
До коментар #211 от "Гечко":Стопроцентово Ново начало. Сега вече пророчеството за БСП–Ново начало се самозбъдна.
11:40 08.02.2026
245 Смърфиета
До коментар #237 от "Така е":Ти чела ли си Христо Стоянов? Търся си книгите му да се просветя по темата.
11:46 08.02.2026
246 Безпристрастен
11:49 08.02.2026
247 подпукани как си требе
11:56 08.02.2026
248 пропуснал си
До коментар #242 от "Превратаджия":Унищожител на референдума за еврото.Отявлен защитник на Украйна и върл почитател на днешния ЕС режим как действа
11:59 08.02.2026
249 ха ха
До коментар #34 от "Поздрави Крум Зарков":Чалгаджията няма IQ за президент. Кух е като гъдулка!
12:00 08.02.2026
250 ПЕНКО
13:15 08.02.2026
251 Мерзавци
Български социалистически пудели на каишка за 20 евроцента.
13:19 08.02.2026
253 Преглед и контрол на пречиствателните
13:33 08.02.2026
254 Ликвидиране на
13:36 08.02.2026