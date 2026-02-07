Шефът на НАП за случай от Варна: Зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро

Тази седмица е първата, в която се разплащаме само в евро. Каква е равносметката от борбата със спекулата и продължават ли проверките и след януари? Коментар по тези въпроси в ефира на bTV направи Христо Марков - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

„Откакто сме започнали кампанията досега са извършени 6882 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза той.

Това са глоби за необосновано повишаване на цените.

„Масовите проверки са по хранителните магазини, но там, където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков.

По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за „работа в правилна посока“.

Проверките ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.

„Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.