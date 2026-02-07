Шефът на НАП за случай от Варна: Зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро

Тази седмица е първата, в която се разплащаме само в евро. Каква е равносметката от борбата със спекулата и продължават ли проверките и след януари? Коментар по тези въпроси в ефира на bTV направи Христо Марков - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
„Откакто сме започнали кампанията досега са извършени 6882 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза той.
Това са глоби за необосновано повишаване на цените.
„Масовите проверки са по хранителните магазини, но там, където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков.
По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за „работа в правилна посока“.
Проверките ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.
„Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затова навсякъде сметките двойни
Коментиран от #42
14:33 07.02.2026
2 Цвете
Коментиран от #48, #52
14:35 07.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АнГ
Коментиран от #24
14:37 07.02.2026
5 Доволно
14:38 07.02.2026
6 Боруна Лом
14:40 07.02.2026
7 Тик- Ток
14:40 07.02.2026
8 Последния Софиянец
14:40 07.02.2026
9 питане
14:41 07.02.2026
10 Данко Харсъзина
14:42 07.02.2026
11 Тик- Ток
14:43 07.02.2026
12 Преди еврото
Иначе ще излезе, че правителството не се справя със спекулантите.
Коментиран от #30, #46
14:43 07.02.2026
13 песимист
14:43 07.02.2026
14 Пациент
14:45 07.02.2026
15 Кацаров
14:47 07.02.2026
16 Никой
14:47 07.02.2026
17 От Варна
Коментиран от #34
14:47 07.02.2026
18 Ако правителствата не се справят,
Коментиран от #25
14:48 07.02.2026
19 песимист
Къде е държавната зъболекарска помощ, като конкурент на частната? Остана в миналото и ще се храним с овесена каша.
14:50 07.02.2026
20 Белите убийци с купени дипломи
Коментиран от #23, #29
14:50 07.02.2026
21 от 800 лева услуга става 800 евро
така най лесно се смята и се печели от лапнишарани дет не зяпат цените или не помнят
и когато това стане масова практика
то гробарите нека се хвалят пак че страховете с еврото били неоснователни
14:52 07.02.2026
22 предложение
Коментиран от #41
14:53 07.02.2026
23 Тик- Ток
До коментар #20 от "Белите убийци с купени дипломи":Най големите шарлатани в България са лекари,зъболекари и автомеханици
Коментиран от #44
14:54 07.02.2026
24 Недей
До коментар #4 от "АнГ":да ходиш на зъболекар. Кой те бие да му влизаш в кабинета?
Коментиран от #31
14:54 07.02.2026
25 Комунизъм
До коментар #18 от "Ако правителствата не се справят,":бяхме, затова сме най-зле в Европа. Но лека полека се оправят нещата. Когато и последният демент ридаещ за комунизма си замине, всичко ще се нареди
Коментиран от #47, #68
14:56 07.02.2026
26 ДрайвингПлежър
Що се правят всички на ощипани?! Инфлацията е брутална!
14:56 07.02.2026
27 Стенли
Коментиран от #37, #43
14:59 07.02.2026
28 Смърфиета
15:00 07.02.2026
29 Гостът
До коментар #20 от "Белите убийци с купени дипломи":Добре де, напиши му именцето или поне в кой град е.Най-вероятно ти е хакнал упойка с адреналин, затова си получил тахикардия.
15:02 07.02.2026
30 Бай той Толстой
До коментар #12 от "Преди еврото":Аз съм за.Ще продават като в щатите временни пломби в аптеките.и керпедени.
15:03 07.02.2026
31 Смърфиета
До коментар #24 от "Недей":Аз не си пломбирам зъб и не си вадя мъдрец за 800 лева/евро, а при това, смърфовете имаме по три реда мъдреци. Явно ходят да глобяват перачниците на пари, или мошеници с кредити или където знаят, че има шашма, но тя не се разследва.
15:04 07.02.2026
32 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
15:04 07.02.2026
33 Фен
15:05 07.02.2026
34 Стенли
До коментар #17 от "От Варна":Много точно казано и аз като ходих на протест в Казанлък бяхме не повече от тридесет човека и много хора минаваха и занимаваха това беше на площада в Казанлък и почти никой от минувачите не се спря и сега даже като кажеш че си против еврозоната и веднага те изкарват копейка и путинст не знам може би си заслужаваме съдбата щом така си живеем
Коментиран от #38, #39
15:06 07.02.2026
35 Всеки
15:06 07.02.2026
36 Същото ш в
15:09 07.02.2026
37 Стенли
До коментар #27 от "Стенли":Само да кажа че съм пропуснал да напиша колко е била цената в лева на ръкавиците от лев и двайсет стотинки на евро и седемнайсет цента
15:09 07.02.2026
38 Заслужавате
До коментар #34 от "Стенли":си съдбата, копейки. Искате някой да ви работи безплатно като по комунизма, когато един каскет определяше че заплатата на зъболекар трябва са е колкото на шофьор на автобус. Сега на свободния пазар не ви урежда защото нямате умения и пари. Вие сте като оная злобна баба в тубата "Кой ще ни даде пари!!!"
Коментиран от #45
15:10 07.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
15:15 07.02.2026
41 Да прав сте
До коментар #22 от "предложение":но пък Лагадовете от ЕЦБ срещу златния резерв, валутния резерв и кеша в обръщения са отпусанли само 6 милиарда левро. Откъде да се генерират нови цифри в компютрите, че да има за аплати и пенсии, като всичко вече е на ручно управленеи от брюкселската мафия?
15:17 07.02.2026
42 питам си
До коментар #1 от "Затова навсякъде сметките двойни":То и Столична община вдига цената на синята зона от 2 лева на 2 евро - защо не изгонят кметчето и общинарчетата???
15:21 07.02.2026
43 от енергото съм
До коментар #27 от "Стенли":а тока е 1:1 лев във левро че да не ни боли глава да преизчисляваме
15:22 07.02.2026
44 Ами да
До коментар #23 от "Тик- Ток":беше учил бе, тик ток!!!
15:24 07.02.2026
45 Стенли
До коментар #38 от "Заслужавате":Приятелю ти с толкова промиит мозък също като така наречените македонци но само едно ще ти кажа на теб па и на другите така наречените жълтопаветните либерали по вашата логика Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁
Коментиран от #58, #62
15:26 07.02.2026
46 Яяяяя
До коментар #12 от "Преди еврото":Какво обещават не слушайте и не вярвайте. Става точно обратното
15:26 07.02.2026
47 А ти живял ли си
До коментар #25 от "Комунизъм":" в комунизма"? Медицинската, вкл. И стоматологичната помощ, беше безплатна. В повечето села имаше и лекари, и стоматолози. Сега и села няма - заради гениалността на " мъдреца" от Байрям дере... И защо 30 години след " комунизма" изобщо водим този разговор, нали има банани...?
15:27 07.02.2026
48 Неподписан
До коментар #2 от "Цвете":Има,нарича се "Зелената лотария" на САЩ с по-точно название "Лотария за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ"...
Коментиран от #50
15:29 07.02.2026
49 Видин
Коментиран от #53
15:30 07.02.2026
50 Неподписан
До коментар #48 от "Неподписан":Провежда се в рамките на всяка финансова година и предоставя 55 000 визи за постоянно пребиваване в САЩ,не си губете времето защото БГ службите ще ви го пропилеят(в случай че имате мозък и можете да станете милионери без заеми)...
Коментиран от #55
15:32 07.02.2026
51 Филипов
Коментиран от #57
15:35 07.02.2026
52 Неподписан
До коментар #2 от "Цвете":Запомнете,колкото по-далеч сте от България и/или колкото по-малко общувате с българи - възможността да преуспеете/забогатеете много е по-голяма...
Коментиран от #54
15:37 07.02.2026
53 Зъбар мафиот
До коментар #49 от "Видин":Ами три пъти ти пада за месец пломбата, за да можем три пъти да ти я направим на новите цени в левро, иначе как да си позовлим още нови имоти, коли и почивки по луксозни дестинации?
15:40 07.02.2026
54 Неподписан
До коментар #52 от "Неподписан":Защото дори да не им споделяте намеренията си,те ще ви провалят/правят мръсотии и врат навсякъде в живота ви непрекъснато с или без БГ службите...
15:40 07.02.2026
55 От пазното посолство съм
До коментар #50 от "Неподписан":Свърши тая, бай Тръмпи не дава вече зелени билети за скъсъняк Ганчо. Бедни емигранти от третия свят не си ни нужни, че и без друго си имаме проблем с мексиканците.
15:43 07.02.2026
56 Тома
Коментиран от #61
15:44 07.02.2026
57 Неподписан
До коментар #51 от "Филипов":Мийте си зъбите със сода,понякога сол,паста за зъби и вода за зъби два или три пъти дневно.От 25 години не съм ходил при зъболекар освен на прегледи
15:44 07.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Казанлък
15:46 07.02.2026
60 Скайлайн
Коментиран от #63
15:52 07.02.2026
61 Колега,
До коментар #56 от "Тома":Ако стадото не беше успивано от предатели като максудския копанар Коцю Евроцентов, изрожденците му и разни Недялковци, Ченаловци и Страхиловци, че никакво левро няма да го сполети и щели до последно да се борят да остане лева, може би повечето щяха да се сетят какво ги очаква. По традиция обаче се случи очакваното - предателите ни загробиха по план, а раята се сети какво ѝ се случи, чак когато капана щракна завинаги. Или както се казва "след дъжд качулка".
15:53 07.02.2026
62 изтрит
До коментар #45 от "Стенли":юрофашистките пропагандисти от факти съучастват на троловете на дб/бкп-ивомирчеff от село крушари - не им се връзвайте на гнусните провокации и пропаганда за без мозъчни
16:00 07.02.2026
63 Уви
До коментар #60 от "Скайлайн":Това е само началото на края, а масата човечета (най-вече вярващите на телевизора) няма как да осъзнаят и приемат, че срещу всички ни се води целенасочен геноцид на наднационално ниво с подкрепата на превзетата държава. Не знам вече дали има и опция за спасение през емиграция, че глобалистите планирано сринаха всички бивши бели държави. Положението е си е отчайващо.
16:09 07.02.2026
64 Не е луд, който яде
Зъболечението не е вързано с обществени средства, 100 % частно е. Т.е. като има кой да плаща, могат да сложат цена и € 1800, какъв е проблема!?! Не е работа на НАП-аджии нищоправци, да определят кой на колко оценява и опитва да продаде труда си.
16:19 07.02.2026
65 Така Се Прави !
По БЪЛГАРСКИ !
Коментиран от #69
16:23 07.02.2026
66 911
16:34 07.02.2026
67 Един Човек
16:35 07.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Така не се прави
До коментар #65 от "Така Се Прави !":и спекулата не е български патент. Последният пример преди нас бяха хърватите. Преди тях всички останали набутали се в клуба на "богатите".
17:10 07.02.2026
70 Кого заблуждавате
17:32 07.02.2026
71 Този също подскача по левия тротоар като
17:33 07.02.2026
72 Време е да ги изметем всичките!
18:01 07.02.2026
73 васил
18:43 07.02.2026