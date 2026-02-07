Новини
Шефът на НАП за случай от Варна: Зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро

Шефът на НАП за случай от Варна: Зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро

7 Февруари, 2026 14:31

"Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия“, обясни още Христо Марков

Шефът на НАП за случай от Варна: Зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова

Тази седмица е първата, в която се разплащаме само в евро. Каква е равносметката от борбата със спекулата и продължават ли проверките и след януари? Коментар по тези въпроси в ефира на bTV направи Христо Марков - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

„Откакто сме започнали кампанията досега са извършени 6882 проверки. Вече са издадени 78 наказателни постановления за сумата в размер на 215 хиляди евро“, каза той.

Това са глоби за необосновано повишаване на цените.

„Масовите проверки са по хранителните магазини, но там, където най-много се установява необосновано повишаване на цените, са услугите. Вчера ми казаха за такъв случай във Варна – зъболекарски кабинет- от 800 лева услуга става 800 евро. Най-много нарушения са в пунктовете за годишни технически прегледи за автомобили – там имаше пак фрапиращи случаи и ще предприемем по-сериозни действия там. Там имаше случаи на 600% увеличение в провинцията, не в София“, обясни още Марков.

По думите му данните на НСИ за увеличение на цените на услугите съвпадат и с тези на НАП, което говори за „работа в правилна посока“.

Проверките ще продължат до 8 август тази година. А в следващите празнични дни фокусът ще бъде върху цветята и цветарските магазини.

„Там където забелязваме повишаване на цените като сектор, там ще се насочим“, обясни изпълнителният директор на НАП.


Варна / България
  • 1 Затова навсякъде сметките двойни

    61 4 Отговор
    Тока и двойно нагоре, ако допреди сте плащали 120 лева сега е 120 евро.

    Коментиран от #42

    14:33 07.02.2026

  • 2 Цвете

    70 3 Отговор
    ДОБРЕ, ЧЕ СЕ КОМЕНТИРА ГЛАСНО.НАИСТИНА Е ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НО ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ.И НЕ СА САМО ВЪВ ВАРНА, А ПОЧТИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. ИМА ЛИ ОРГАН, КОЙТО МОЖЕ ДА ОГРАНИЧИ ТАЗИ БЕСЗНАКАЗАНОСТ ? 🙄🤔🇧🇬

    Коментиран от #48, #52

    14:35 07.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АнГ

    64 3 Отговор
    Зъболекарите са алчни и некадърни кожодери, които не издават платежни документи, лъжат държавата и се гаврят с пациентите си безнаказано.

    Коментиран от #24

    14:37 07.02.2026

  • 5 Доволно

    19 1 Отговор
    Аз продавам на старите цени и се радвам на печалба добра.Здраве за всички.

    14:38 07.02.2026

  • 6 Боруна Лом

    34 2 Отговор
    НАВСЯКЪДЕ Е ДВОЙНО! ДАЖЕ НА БОТЕВГРАД ОТ 20 ЛЕВА НА 20 ЕВРО ! ПУУ , НЕГОДНИЦИ!

    14:40 07.02.2026

  • 7 Тик- Ток

    62 3 Отговор
    Само за първия месец инфлацията от юрото е почти 100%, рентгенова снимка на зъб ми искаха 10Е ,а само преди нова година беше 10 лева,аетомеханика вече ми иска 100Е за смяна на ремъка на колата,до края на годината цените в клуба на богатите ще бъдат в стратосферата ,а онзи ден Тиквата се хвалеше по телевизията че Гроб са тези които "успешно" са въвели еврото в България , гласувайте пак за Гроб

    14:40 07.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 34 Отговор
    Ами нормално.Нали вече се плаща в евро.Вие какво искате?800 долара ли?

    14:40 07.02.2026

  • 9 питане

    53 7 Отговор
    Проверките ще са до 8 август. А след 8 август какво правим? Нищо, нали? Битият си е бит, а е.............т си е е.......н. Затова до 8 август трябва да премахнем еврото, което ни донесе съвсем излишна скъпотия. Малко са ни провалите, та и тази чума ни дойде до главата. Готов съм за протести, чакам сигнал. Този път без бой няма да се размине.

    14:41 07.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    33 1 Отговор
    Във фризьорските салони и при прегледите на колите е така.

    14:42 07.02.2026

  • 11 Тик- Ток

    41 6 Отговор
    Тока вече е увеличен двойно ,скоро ще теглите бързи кредити да си купите хляб ,гласувайте пак за Гроб и Кукорчо от Простокирчовците да ви занулят

    14:43 07.02.2026

  • 12 Преди еврото

    55 1 Отговор
    обещаваха,че нищо няма да се промени, цените ще останат същите, сега излиза, че наистина всичко излезе една дърта лъжа. Сега е редно контролните органи да въве дат обещаното, строго дори със закриване на бизнеса на тариката. Затваряй зъболекарския кабинет, забрена за зъболекаря да реаботи професията си.
    Иначе ще излезе, че правителството не се справя със спекулантите.

    Коментиран от #30, #46

    14:43 07.02.2026

  • 13 песимист

    11 6 Отговор
    Конкурентния пазар диктува цените на продуктите и на услугите. Но с няколко вериги за хранителни стоки доминиращи на пазара, го изкривяват и няма отърване...

    14:43 07.02.2026

  • 14 Пациент

    36 2 Отговор
    В Стара Загора частните лекарски кабинети и болници 100% си приравниха цените в евро. Явно са под ПРОТЕКЦИЯ на алчността си.

    14:45 07.02.2026

  • 15 Кацаров

    21 1 Отговор
    А при обществените перални ? От 10лв на 10€ !!! Нормално , нали

    14:47 07.02.2026

  • 16 Никой

    4 18 Отговор
    Варна имат пари.

    14:47 07.02.2026

  • 17 От Варна

    39 4 Отговор
    Още от миналата година зъболекарят ми каза, че за услугата от50 лв, догодина( т.е. 2026) ще ми взима 50 евро! Помислих, че се майтапи! После прозрях, че ще стане така за всички стоки и услуги, затова ходих на всички шествия в подкрепа на лв. Но някак си всичко “ спихна” и ето ни два пъти обеднели…..

    Коментиран от #34

    14:47 07.02.2026

  • 18 Ако правителствата не се справят,

    28 4 Отговор
    време е за военна диктатура, или комунизъм , или национал социализъм да въведе строг ред.

    Коментиран от #25

    14:48 07.02.2026

  • 19 песимист

    29 1 Отговор
    зъболекарят обслужва само ВИП пациенти и цените му са ситото да ги пресява.
    Къде е държавната зъболекарска помощ, като конкурент на частната? Остана в миналото и ще се храним с овесена каша.

    14:50 07.02.2026

  • 20 Белите убийци с купени дипломи

    32 2 Отговор
    Преди 4 месеца щях да си умра на стола от предозиране на упойка, която ме доведе до тахикардия, блокиране на цялата челюст, от некадърност негова при вадене на зъб и счупването му от "доктор", който не може да разчете нито снимка, нито кръвно налягане и с цялата си наглост ме прати при кардиолог и отрече стореното от него.

    Коментиран от #23, #29

    14:50 07.02.2026

  • 21 от 800 лева услуга става 800 евро

    30 0 Отговор
    прави са чорбаджиите
    така най лесно се смята и се печели от лапнишарани дет не зяпат цените или не помнят

    и когато това стане масова практика
    то гробарите нека се хвалят пак че страховете с еврото били неоснователни

    14:52 07.02.2026

  • 22 предложение

    37 2 Отговор
    За да се нулира напрежението трябва да се коригират заплати и пенсии. Ако заплатата е била 1000 лева да стане 1000 евро. Същото и с пенсиите. Тогава вече може да има обществен диалог за еврото, и хората няма да го мразят толкова. Хората не мразят еврото, а мразят скъпотията, която то донесе със себе си.

    Коментиран от #41

    14:53 07.02.2026

  • 23 Тик- Ток

    31 4 Отговор

    До коментар #20 от "Белите убийци с купени дипломи":

    Най големите шарлатани в България са лекари,зъболекари и автомеханици

    Коментиран от #44

    14:54 07.02.2026

  • 24 Недей

    7 18 Отговор

    До коментар #4 от "АнГ":

    да ходиш на зъболекар. Кой те бие да му влизаш в кабинета?

    Коментиран от #31

    14:54 07.02.2026

  • 25 Комунизъм

    5 28 Отговор

    До коментар #18 от "Ако правителствата не се справят,":

    бяхме, затова сме най-зле в Европа. Но лека полека се оправят нещата. Когато и последният демент ридаещ за комунизма си замине, всичко ще се нареди

    Коментиран от #47, #68

    14:56 07.02.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    28 3 Отговор
    В момента като пазарувам сметката ми в евро е почти колкото беше преди месец в лева!
    Що се правят всички на ощипани?! Инфлацията е брутална!

    14:56 07.02.2026

  • 27 Стенли

    18 0 Отговор
    Ха то такива примери много скоро четох тук един коментар че човека отишъл да купи ключ за бойлер и му поискали седем евро и човека се учудил на цената защото по рано била шест ЛЕВАи петдесет стотинки и един пресен пример от днес един познат ми се оплака че по рано си купувал ръкавици за работа сега като отишъл цената била евро и седемнайсет цента а какво да кажем за вендинг машините от осемдесет стотинки кафето масово стана на петдесет цента и прочие и прочие ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    Коментиран от #37, #43

    14:59 07.02.2026

  • 28 Смърфиета

    10 1 Отговор
    Т.е. събрали са равностойността на един ведомствен апартамент в глоби, за да оправдаят мизерното си битие при тиквения режим. Ами Тиквата ако вземе, че утре преплюска и фърли топа по Великден, попът я наръси с босилек и целият ГЕРБ се извърви от София до гробищата на Банкя да й отдаде памет, после кой, че я замести? Ами сега?

    15:00 07.02.2026

  • 29 Гостът

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Белите убийци с купени дипломи":

    Добре де, напиши му именцето или поне в кой град е.Най-вероятно ти е хакнал упойка с адреналин, затова си получил тахикардия.

    15:02 07.02.2026

  • 30 Бай той Толстой

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Преди еврото":

    Аз съм за.Ще продават като в щатите временни пломби в аптеките.и керпедени.

    15:03 07.02.2026

  • 31 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Недей":

    Аз не си пломбирам зъб и не си вадя мъдрец за 800 лева/евро, а при това, смърфовете имаме по три реда мъдреци. Явно ходят да глобяват перачниците на пари, или мошеници с кредити или където знаят, че има шашма, но тя не се разследва.

    15:04 07.02.2026

  • 32 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    12 2 Отговор
    това е пазарна икономика със саморегулиращ се свободен пазар в клуба на богатите

    15:04 07.02.2026

  • 33 Фен

    18 0 Отговор
    Бе нали искахте да сте богати, радвайте се сега!

    15:05 07.02.2026

  • 34 Стенли

    27 0 Отговор

    До коментар #17 от "От Варна":

    Много точно казано и аз като ходих на протест в Казанлък бяхме не повече от тридесет човека и много хора минаваха и занимаваха това беше на площада в Казанлък и почти никой от минувачите не се спря и сега даже като кажеш че си против еврозоната и веднага те изкарват копейка и путинст не знам може би си заслужаваме съдбата щом така си живеем

    Коментиран от #38, #39

    15:06 07.02.2026

  • 35 Всеки

    11 16 Отговор
    зъболекар си определя сам стойността на услугата която предлага Като не те урежда, отиваш на друг зъболекар

    15:06 07.02.2026

  • 36 Същото ш в

    10 0 Отговор
    Луковит годишните прегледи май

    15:09 07.02.2026

  • 37 Стенли

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    Само да кажа че съм пропуснал да напиша колко е била цената в лева на ръкавиците от лев и двайсет стотинки на евро и седемнайсет цента

    15:09 07.02.2026

  • 38 Заслужавате

    4 22 Отговор

    До коментар #34 от "Стенли":

    си съдбата, копейки. Искате някой да ви работи безплатно като по комунизма, когато един каскет определяше че заплатата на зъболекар трябва са е колкото на шофьор на автобус. Сега на свободния пазар не ви урежда защото нямате умения и пари. Вие сте като оная злобна баба в тубата "Кой ще ни даде пари!!!"

    Коментиран от #45

    15:10 07.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    14 0 Отговор
    Кво го еве нападжията. Той милионер, дреме му евро ли е, лев ли е, долар, лира.

    15:15 07.02.2026

  • 41 Да прав сте

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "предложение":

    но пък Лагадовете от ЕЦБ срещу златния резерв, валутния резерв и кеша в обръщения са отпусанли само 6 милиарда левро. Откъде да се генерират нови цифри в компютрите, че да има за аплати и пенсии, като всичко вече е на ручно управленеи от брюкселската мафия?

    15:17 07.02.2026

  • 42 питам си

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Затова навсякъде сметките двойни":

    То и Столична община вдига цената на синята зона от 2 лева на 2 евро - защо не изгонят кметчето и общинарчетата???

    15:21 07.02.2026

  • 43 от енергото съм

    15 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    а тока е 1:1 лев във левро че да не ни боли глава да преизчисляваме

    15:22 07.02.2026

  • 44 Ами да

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Тик- Ток":

    беше учил бе, тик ток!!!

    15:24 07.02.2026

  • 45 Стенли

    15 3 Отговор

    До коментар #38 от "Заслужавате":

    Приятелю ти с толкова промиит мозък също като така наречените македонци но само едно ще ти кажа на теб па и на другите така наречените жълтопаветните либерали по вашата логика Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁

    Коментиран от #58, #62

    15:26 07.02.2026

  • 46 Яяяяя

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Преди еврото":

    Какво обещават не слушайте и не вярвайте. Става точно обратното

    15:26 07.02.2026

  • 47 А ти живял ли си

    21 3 Отговор

    До коментар #25 от "Комунизъм":

    " в комунизма"? Медицинската, вкл. И стоматологичната помощ, беше безплатна. В повечето села имаше и лекари, и стоматолози. Сега и села няма - заради гениалността на " мъдреца" от Байрям дере... И защо 30 години след " комунизма" изобщо водим този разговор, нали има банани...?

    15:27 07.02.2026

  • 48 Неподписан

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Има,нарича се "Зелената лотария" на САЩ с по-точно название "Лотария за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ"...

    Коментиран от #50

    15:29 07.02.2026

  • 49 Видин

    12 0 Отговор
    Тук сме под всякаква критика,една пломба три пъти пада за един месец!

    Коментиран от #53

    15:30 07.02.2026

  • 50 Неподписан

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Неподписан":

    Провежда се в рамките на всяка финансова година и предоставя 55 000 визи за постоянно пребиваване в САЩ,не си губете времето защото БГ службите ще ви го пропилеят(в случай че имате мозък и можете да станете милионери без заеми)...

    Коментиран от #55

    15:32 07.02.2026

  • 51 Филипов

    19 1 Отговор
    Случай с мен от преди два дни със зъболекар.Отворих уста,погледна за 15-20 секунди и за още 20-30 секунди предписа един антибиотик.Целият ми престой беше за под три минути! Даже си помислих,че човекът няма да ми вземе нищо! Сгреших! Поиска си 30 евро! Едва се овладях за да не изригна! Що за алчност е това! Брутална,чудовищна,повсеместна алчност навсякъде!

    Коментиран от #57

    15:35 07.02.2026

  • 52 Неподписан

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    Запомнете,колкото по-далеч сте от България и/или колкото по-малко общувате с българи - възможността да преуспеете/забогатеете много е по-голяма...

    Коментиран от #54

    15:37 07.02.2026

  • 53 Зъбар мафиот

    14 1 Отговор

    До коментар #49 от "Видин":

    Ами три пъти ти пада за месец пломбата, за да можем три пъти да ти я направим на новите цени в левро, иначе как да си позовлим още нови имоти, коли и почивки по луксозни дестинации?

    15:40 07.02.2026

  • 54 Неподписан

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Неподписан":

    Защото дори да не им споделяте намеренията си,те ще ви провалят/правят мръсотии и врат навсякъде в живота ви непрекъснато с или без БГ службите...

    15:40 07.02.2026

  • 55 От пазното посолство съм

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Неподписан":

    Свърши тая, бай Тръмпи не дава вече зелени билети за скъсъняк Ганчо. Бедни емигранти от третия свят не си ни нужни, че и без друго си имаме проблем с мексиканците.

    15:43 07.02.2026

  • 56 Тома

    11 2 Отговор
    Че някой очаквал ли е друго освен всичко да стане едно към едно както навсякъде където приеха еврото.Само заплати и пенсии на половина

    Коментиран от #61

    15:44 07.02.2026

  • 57 Неподписан

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Филипов":

    Мийте си зъбите със сода,понякога сол,паста за зъби и вода за зъби два или три пъти дневно.От 25 години не съм ходил при зъболекар освен на прегледи

    15:44 07.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Казанлък

    15 1 Отговор
    2020 година автосервиза в който ходя ми вземаха 20 лв за смяна на масло + смяна на маслен и въздушен филтър! 20 лв! Сега същият сервиз взема за тази услуга 50 евро,или 100 лв в наши пари! 500% увеличение за пет години! ГТП-то ми беше 25 лв.,а сега е 60 евро (120 лв)! Геноцид!

    15:46 07.02.2026

  • 60 Скайлайн

    15 1 Отговор
    Когато казвах на познати,че в следващите няколко години борбата ще е да оцелееш физически,те не ме разбираха.Сега почнаха да разбират.Жалко за многото бедни и честни българи,които няма да издържат!

    Коментиран от #63

    15:52 07.02.2026

  • 61 Колега,

    6 7 Отговор

    До коментар #56 от "Тома":

    Ако стадото не беше успивано от предатели като максудския копанар Коцю Евроцентов, изрожденците му и разни Недялковци, Ченаловци и Страхиловци, че никакво левро няма да го сполети и щели до последно да се борят да остане лева, може би повечето щяха да се сетят какво ги очаква. По традиция обаче се случи очакваното - предателите ни загробиха по план, а раята се сети какво ѝ се случи, чак когато капана щракна завинаги. Или както се казва "след дъжд качулка".

    15:53 07.02.2026

  • 62 изтрит

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Стенли":

    юрофашистките пропагандисти от факти съучастват на троловете на дб/бкп-ивомирчеff от село крушари - не им се връзвайте на гнусните провокации и пропаганда за без мозъчни

    16:00 07.02.2026

  • 63 Уви

    11 1 Отговор

    До коментар #60 от "Скайлайн":

    Това е само началото на края, а масата човечета (най-вече вярващите на телевизора) няма как да осъзнаят и приемат, че срещу всички ни се води целенасочен геноцид на наднационално ниво с подкрепата на превзетата държава. Не знам вече дали има и опция за спасение през емиграция, че глобалистите планирано сринаха всички бивши бели държави. Положението е си е отчайващо.

    16:09 07.02.2026

  • 64 Не е луд, който яде

    4 4 Отговор
    баницата, а който му дава парите...
    Зъболечението не е вързано с обществени средства, 100 % частно е. Т.е. като има кой да плаща, могат да сложат цена и € 1800, какъв е проблема!?! Не е работа на НАП-аджии нищоправци, да определят кой на колко оценява и опитва да продаде труда си.

    16:19 07.02.2026

  • 65 Така Се Прави !

    5 0 Отговор
    Така Се Прави !

    По БЪЛГАРСКИ !

    Коментиран от #69

    16:23 07.02.2026

  • 66 911

    4 1 Отговор
    Господина Марков нека обясни как така в провинцията ДМС на обикновените служители е около 300лв.на месец ,а неговото колко хиляди е и на работещите в НАП София .Да обясни колко процента е разликата между София и провинцията за една и съща работа .

    16:34 07.02.2026

  • 67 Един Човек

    6 0 Отговор
    Даааа, заплати и пенсии станаха на половина, ако си вземал 1000лв. пенсия или заплата сега вече е 500лв.

    16:35 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Така не се прави

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Така Се Прави !":

    и спекулата не е български патент. Последният пример преди нас бяха хърватите. Преди тях всички останали набутали се в клуба на "богатите".

    17:10 07.02.2026

  • 70 Кого заблуждавате

    3 1 Отговор
    че вършите нещо. Да установиш 600% увеличение и да не го вкараш в затвора е престъпление. А зъболекарския кабинет с услуга от 800лв.на 800.евро е трябвало веднага да бъде затворен. Да направиш 6882 проверки и да издадеш само 78 наказателни постановления за нищожните 215 хил.евро на фона на това, че в момента тук се разиграват милиарди . На съд отговорните , а не с някакви " мижави" глоби, които търговците плащат с най- голямо удоволствие.

    17:32 07.02.2026

  • 71 Този също подскача по левия тротоар като

    2 0 Отговор
    Спецов! НАП е крадлива мафия, а този ни лъже и лъже!

    17:33 07.02.2026

  • 72 Време е да ги изметем всичките!

    0 0 Отговор
    Народе!!!!

    18:01 07.02.2026

  • 73 васил

    2 0 Отговор
    Преди години бях писал ,че след като приемем Еврото си губим завинаги Независимостта и свободата и се превръщаме не в съюз а в колония където ще ни диктуват условията и ние ще ги изпълняваме . Само за няколко месеца това което е било един лев ще стане едно Евро . Веднага в коментарите какво не казаха даже имаше моло...умен като каза ,че Италия имала лире ти - на които стойността беше като на Турските лири едно Евро хиляди лире ти и това мало..умно ми писа - една Лире та едно Евро ли стана ? Така ,че това до края на годината ще се изравни защото страни които са приели Евро е било така . При нас няма да е различно с проверки тези неща не могат да се решат когото хванат ще глобят но хиляди те които ще увеличат тях едва ли ще открият -- свободна и либерална икономика , пазарна икономика . Нищо няма да се промени цените ще се изравнят но заплатите много по малко ще се увеличат като цяло ще стане по скъпо и то с години докато -- може би след няколко години заплатите и цените да се балансират .

    18:43 07.02.2026

