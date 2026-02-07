Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер взе решение за треньора

Интер взе решение за треньора

7 Февруари, 2026 19:29 1 176 0

  • интер-
  • кристиан киву-
  • футбол

Според медиите на Апенините „нерадзурите“ ще предложат нов контракт на румънския наставник отвъд настоящия, който изтича през юни 2027 година

Интер взе решение за треньора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският футболен гранд Интер ще удължи договора на старши треньора Кристиан Киву, съобщава „Кориере дело Спорт“.

Според медиите на Апенините „нерадзурите“ ще предложат нов контракт на румънския наставник отвъд настоящия, който изтича през юни 2027 година.

Интер е решен да продължи работата си с 45-годишния специалист, като се очаква договорът да добави една допълнителна година и да включва увеличение на заплащането му.

Треньорът на италианския клуб получава по 2,5 милиона евро на сезон, а новата заплата ще зависи от резултатите, които отборът постига в Серия А и Шампионската лига през втората половина на настоящия сезон.

Понастоящем Интер участва в три различни надпревари - в първенството оглавява класирането с 55 точки, в Купата на Италия е на полуфинал, а в най-силния евротурнир ще се бори за място в осминафиналите с норвежкия Бодьо/Глимт.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове