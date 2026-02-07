Интер взе решение за треньора

Италианският футболен гранд Интер ще удължи договора на старши треньора Кристиан Киву, съобщава „Кориере дело Спорт“.

Според медиите на Апенините „нерадзурите“ ще предложат нов контракт на румънския наставник отвъд настоящия, който изтича през юни 2027 година.

Интер е решен да продължи работата си с 45-годишния специалист, като се очаква договорът да добави една допълнителна година и да включва увеличение на заплащането му.

Треньорът на италианския клуб получава по 2,5 милиона евро на сезон, а новата заплата ще зависи от резултатите, които отборът постига в Серия А и Шампионската лига през втората половина на настоящия сезон.

Понастоящем Интер участва в три различни надпревари - в първенството оглавява класирането с 55 точки, в Купата на Италия е на полуфинал, а в най-силния евротурнир ще се бори за място в осминафиналите с норвежкия Бодьо/Глимт.