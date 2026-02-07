Украйна подкрепя призива за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри

Украйна изрази подкрепата си за призива за прекратяване на военните действия с Русия по време на Зимните олимпийски игри, след като Италия и папа Лъв Четиринадесети призоваха световните лидери да използват олимпийската платформа в Милано-Кортина за насърчаване на мира, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на външните работи на Украйна, Андрий Сибига, потвърди пред агенцията, че Киев подкрепя предложението за прекратяване на огъня в периода от 6 до 22 февруари, както и резолюцията на ООН, призоваваща за глобално примирие. Той добави, че Русия трябва да уточни позицията си.

„Ние подкрепяме този призив“, заяви Сибига в интервю. „Смятаме, че прекратяването на огъня е важно. Ако Русия отново откаже, това ще покаже ясно кой пречи на мира и кой желае войната да продължи“, подчерта украинският министър.

Миналата неделя папата се позова на древната традиция на олимпийското примирие и призова лидерите да предприемат реални стъпки за деескалация и диалог в името на мира.

Украйна е въвлечена в интензивни бойни действия с Русия вече почти четири години, след като руските сили нахлуха в страната през февруари 2022 г. Русия контролира близо една пета от територията на Украйна и продължава да нанася удари по електропреносната мрежа, докато страната се сблъсква с екстремно студено време.

САЩ опитват да посредничат за постигането на прекратяване на конфликта и проведоха поредица от преговори с Украйна и Русия.

„Нека спрем огъня, защото това определено ще отвори пътя за по-цялостни мирни преговори“, добави Сибига.