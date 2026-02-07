Украйна подкрепя призива за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри

Украйна изрази подкрепата си за призива за прекратяване на военните действия с Русия по време на Зимните олимпийски игри, след като Италия и папа Лъв Четиринадесети призоваха световните лидери да използват олимпийската платформа в Милано-Кортина за насърчаване на мира, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Министърът на външните работи на Украйна, Андрий Сибига, потвърди пред агенцията, че Киев подкрепя предложението за прекратяване на огъня в периода от 6 до 22 февруари, както и резолюцията на ООН, призоваваща за глобално примирие. Той добави, че Русия трябва да уточни позицията си.
„Ние подкрепяме този призив“, заяви Сибига в интервю. „Смятаме, че прекратяването на огъня е важно. Ако Русия отново откаже, това ще покаже ясно кой пречи на мира и кой желае войната да продължи“, подчерта украинският министър.
Миналата неделя папата се позова на древната традиция на олимпийското примирие и призова лидерите да предприемат реални стъпки за деескалация и диалог в името на мира.
Украйна е въвлечена в интензивни бойни действия с Русия вече почти четири години, след като руските сили нахлуха в страната през февруари 2022 г. Русия контролира близо една пета от територията на Украйна и продължава да нанася удари по електропреносната мрежа, докато страната се сблъсква с екстремно студено време.
САЩ опитват да посредничат за постигането на прекратяване на конфликта и проведоха поредица от преговори с Украйна и Русия.
„Нека спрем огъня, защото това определено ще отвори пътя за по-цялостни мирни преговори“, добави Сибига.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
Коментиран от #2, #46, #94
15:18 07.02.2026
2 Трябва
До коментар #1 от "Опа":И Пакистан да включат.
15:18 07.02.2026
3 Данко Харсъзина
15:19 07.02.2026
4 От Кремъл:
15:20 07.02.2026
5 Софиянец
Между другото видяхте ли как освиркаха ционистките съзтезатели на откриването 😂
Коментиран от #22, #26
15:20 07.02.2026
6 стоян георгиев
15:22 07.02.2026
7 Данко Харсъзина
15:22 07.02.2026
8 Баба Гошка
15:22 07.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дивуй
15:23 07.02.2026
11 Варненец
15:23 07.02.2026
12 НИКАКЪВ РЕВЕРАНС ОТ РУСИЯ
15:24 07.02.2026
13 Дън Бай
15:25 07.02.2026
14 Стойко
Папа Дебил 14ти!
15:26 07.02.2026
15 Като казахте...
Та да си изкажа мнението,относно откриването им...!
Аз ли нещо не разбрах,аз ли нещо очаквах нещо повече...?!
НО!
Бях безкрайно разочарован!
Много слабо...много семпло,много разочароващо откриване..да не кажа някоя друга дума...!
Коментиран от #20
15:28 07.02.2026
16 Хихихии
15:29 07.02.2026
17 татунчо 🍌
15:29 07.02.2026
18 да питам
Коментиран от #58
15:30 07.02.2026
19 Кико
15:31 07.02.2026
20 татунчо 🍌
До коментар #15 от "Като казахте...":Днес по Нова тв . друго казаха ...По мое скромно мнение (не съм гледал откриването ) със сигурност няма да е като в Париж преди време ...
Коментиран от #28
15:31 07.02.2026
21 От Киiв съм
15:32 07.02.2026
22 Да-Видяхме!
До коментар #5 от "Софиянец":Как освиркаха делегацията на САЩ!
Нарцисът Тръмп,сигурно бе ,,разочарован"...?!
Както заяви,че е...,,разочарован" от Путин,че не иска да...,,сключи сделка",играейки по неговата свирка....!
15:34 07.02.2026
23 минувачът 🌟
Коментиран от #27
15:34 07.02.2026
24 ДрайвингПлежър
... тогава що да прекратява огъня?!
15:34 07.02.2026
25 гост
15:35 07.02.2026
26 Публиката аплодира
До коментар #5 от "Софиянец":делегацията на Украйна и освирка протежето Ванс.
Да си слушал внимателно, а не само да си зяпал.
15:35 07.02.2026
27 Един ден
До коментар #23 от "минувачът 🌟":токът в Киев ще го пуснат. Акъла на Путин нема да дойде.
Коментиран от #33, #34
15:36 07.02.2026
28 Хе,хе...!
До коментар #20 от "татунчо 🍌":Казали биле по Нова,....,,ама аз не съм го гледал..."...!
Ами слушай нас,които сме гледали откриването на олимпиадата,а не....Нова...!
Пълна БОЗА си беше...!
Коментиран от #37
15:37 07.02.2026
29 и какво общо
15:37 07.02.2026
30 Бялата Златка
15:37 07.02.2026
31 Где са братушките
Почувствахме се като сиротинки.
Както като изринаха МОЧА.
Коментиран от #38, #40
15:38 07.02.2026
32 стоян георгиев
Коментиран от #36
15:38 07.02.2026
33 Ще го пуснат те...!
До коментар #27 от "Един ден":На Куково лято...!
Като бусовизираха всички млади украинци за фронта...,няма кой да възстановява ел.преносната мрежа...!
15:39 07.02.2026
34 минувачът 🌟
До коментар #27 от "Един ден":Ще го пусне Путин , но когато реши ! А колкото до акълът му - добре , че го има , че сега нямаше да има ни зелявия , нито солдатите му , че и уркията щеше да се заличи от картата на Света ...
Коментиран от #42
15:39 07.02.2026
35 Потрес
Коментиран от #39, #41, #54
15:40 07.02.2026
36 Какво общо с предложението
До коментар #32 от "стоян георгиев":на Зеленски имат евреите.
Те ли са ви виновни, щото сте неможачи?
Копейки нещастни.
Коментиран от #43, #66
15:41 07.02.2026
37 татунчо 🍌
До коментар #28 от "Хе,хе...!":Не споря , може и така да е , но аз вече споменах , че не съм го гледал .Френската излагация едва ли ще има конкуренция за в бъдеще !
15:41 07.02.2026
38 Д-р Антон Петев
До коментар #31 от "Где са братушките":Почисти на най кясси къуките и по нагоре и смени памм перррссаа щом си изринал Мочата ,че ще се запари жената и ще мирише на конюшна
Коментиран от #48
15:41 07.02.2026
39 Уникално
До коментар #35 от "Потрес":Най- ми беше кеф, че,,братушкиглте,,ги нямаше на откриването на зимните олиемпийски игри
Коментиран от #45, #50, #55
15:42 07.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 овч, 🐑
До коментар #35 от "Потрес":Щото на руснаците им е през ........., че не са ги допуснали .
Коментиран от #44
15:42 07.02.2026
42 Путин жали украинците
До коментар #34 от "минувачът 🌟":и европейците.
Иначе, досега да ги е отнесъл.
А какво става с неговите орки? За тях не му ли е жал?
Ми Путин е руски предател, бре.
Коментиран от #52
15:43 07.02.2026
43 стоян георгиев
До коментар #36 от "Какво общо с предложението":миши .знам ти кво можеш само -да го оуигавиш но сега нямам желание .сутринта се облекчих ...хахах .
15:43 07.02.2026
44 Даже много
До коментар #41 от "овч, 🐑":им е през тази работа, ама ги отсвириха.
Коментиран от #47
15:44 07.02.2026
45 оня 🥋
До коментар #39 от "Уникално":На мене ми е кеф , че ежедневно в уркия си имат новогодишна заря и се крият в юртите като в праисторическо време . Голяяяям кеф , да знаеш !
15:44 07.02.2026
46 Биатлон без стрелба
До коментар #1 от "Опа":- като бира без пяна !-))
15:44 07.02.2026
47 овч, 🐑
До коментар #44 от "Даже много":Гледай си добитъка и не драскай по сайтовете , че ще ти се смеят довечера в хоремага ! Понял ?!
15:46 07.02.2026
48 Докторе
До коментар #38 от "Д-р Антон Петев":вдигни си нивото. Не бъди копей, бъде нормален.
Коментиран от #60
15:46 07.02.2026
49 Ами
Старлинк спря, руснаците са в паника, мрът по 50 000 на седмица или месец,
оръжията им са на свършване, окраинците напредват по всички фронтове.
Да не говорим, че Русия е пред разпад. Поне така твърдят едни хора :)
15:46 07.02.2026
50 НАЛИ?!
До коментар #39 от "Уникално":А не получи ли душевен оргазъм,че...Албания пък напук на Русия-участва...😂🤣😝!
15:47 07.02.2026
51 Обективен
15:48 07.02.2026
52 минувачът 🌟
До коментар #42 от "Путин жали украинците":Дефицитите не прощават ! Те така е и при теб !
Коментиран от #61
15:48 07.02.2026
53 Зелен отпадък
Коментиран от #86
15:49 07.02.2026
54 Това само показва,
До коментар #35 от "Потрес":че днешните олимпийски игри са състезание за печалби и правене на ,, политика”.
15:49 07.02.2026
55 Румен Димитров
До коментар #39 от "Уникално":Абе койти гледа такива простотии бе като зимни игри ,бе тюф уеккк,разни ми там бягания с кънки ,със ски ,с шейнички и скокове от шанци .Кой го интересуват такива простотии и скучнотии ,направени единствено за да си предлагат рекламите и телевизионното време на некви тембели на които единствено ценно занимание е да стоят зад телевизора с чипс и евтина бира 🤣🤣🤣.
15:49 07.02.2026
56 Сега гледам повторението...
Ами мнението ми е същото!
Мнооого слабо!
Мнооого семпло!
Мнооого безвкусно!
С една дума-,,гола вода"...!
Коментиран от #59
15:50 07.02.2026
57 Усраула Лайненс
да бомббандираш 5-6 държави - исраел - няма спрени спортисти
да помогнеш на хора убивани 8 години, заплашвани че децата им ще седят и ще учат в мазетата на тъмно и студено с години - спрени спортисти
да живее демокрацията
Коментиран от #69
15:51 07.02.2026
58 Така е,
До коментар #18 от "да питам":но защо олимпийските игри, в които Русия не участва трябва да са повод за примирие,а?
Коментиран от #62
15:51 07.02.2026
59 оня 🥋
До коментар #56 от "Сега гледам повторението...":Гледай го още няколко пъти , може пък и да ти хареса най-накрая .
Коментиран от #67
15:52 07.02.2026
60 Д-р Антон Петев
До коментар #48 от "Докторе":Винаги можеш да разчиташ на мен за лечение на хем морроиди а и още много други неща ,адреса на клиниката в Хасково можеш да намериш на нета .
Коментиран от #65
15:53 07.02.2026
61 Не ми говори за
До коментар #52 от "минувачът 🌟":дефицити, а анализирай оксиморона. Ама трябва нещо повече от елементарна грамотност.
Коментиран от #63
15:54 07.02.2026
62 минувачът 🌟
До коментар #58 от "Така е,":Защото им пари под краката и се чудят за какво да се хванат като оправдание ....На студ и тъмница трудно се даяни .
15:54 07.02.2026
63 минувачът 🌟
До коментар #61 от "Не ми говори за":Знаеш ли какво е СОП ?! Отговори , преди да гледаш гуглето !
Коментиран от #64, #68
15:55 07.02.2026
64 ха-ха
До коментар #63 от "минувачът 🌟":До 2-ри клас такива работи не са учили .
15:57 07.02.2026
65 Извинявай за нивото
До коментар #60 от "Д-р Антон Петев":Не мож го вдигна.
Остани си там. И от такива има нужда, за да копат или да ни лекуват хе.мо.роидите.
Коментиран от #70
15:57 07.02.2026
66 стоян георгиев
До коментар #36 от "Какво общо с предложението":шизи не си наясно с празниците .еврейската пасхатази година е от 1.04 -9.04.значи съвсем наскоро и пак ще търсят повод за примирие ...хахах .
Коментиран от #72
15:58 07.02.2026
67 ЦЪК!
До коментар #59 от "оня 🥋":Трети път,ама...- ще има счупен телевизор...!
15:59 07.02.2026
68 Не знам какво
До коментар #63 от "минувачът 🌟":е СОП. Не съм имал нужда от такова нещо.
А ти не знаеш какво е оксиморон.
Кажи поне, руски предател ли е Путин?
16:00 07.02.2026
69 Поздравления👍!
До коментар #57 от "Усраула Лайненс":За точният пост!
16:01 07.02.2026
70 Д-р Антон Петев
До коментар #65 от "Извинявай за нивото":Не ме мисли мен има кой да ми помага да го вдигам,напоследък желаещи много .Лично теб съм те изключил ,100% хетт терро съм ,така че смятай диалога за приключен ,слагай се някъде другаде .
Коментиран от #73
16:01 07.02.2026
71 нннн
Нека Зеленски подпише мирния договор, който любезно му предложат и военните действия ще спрат веднага. Папата ще бъде много доволен.
16:01 07.02.2026
72 Като се събудиш
До коментар #66 от "стоян георгиев":мразеейки себе си и целия свят, пак ли евреите са ти виновни?
16:01 07.02.2026
73 Бравос
До коментар #70 от "Д-р Антон Петев":Като полуавтомат си. Нататък вица трябва да го знаеш. Нали си умник.
Коментиран от #74
16:04 07.02.2026
74 Димитър Георгиев
До коментар #73 от "Бравос":Я остави доктора на спокойствие бе Де Билл,нали ти каза ,че парашута няма да ти се отвори !Поне е културен ,аз лично такива с шутуве ги вразумявам .
Коментиран от #78
16:08 07.02.2026
75 Хе!
16:11 07.02.2026
76 8888
16:31 07.02.2026
77 Фейк на часа
2. Укрите отново се опитват да прилагат примитивните си лъжи за да се прегрупират и превъоръжат.
16:31 07.02.2026
78 Ти лично...
До коментар #74 от "Димитър Георгиев":Кой те бръсне за слива на мегдана??!
Коментиран от #83
16:39 07.02.2026
79 Сатана Z
Утре Зеления педо ще иска спиране на огъня по време на Евровизия.
16:40 07.02.2026
80 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Примирие само след като вдигнете бялото знаме и напуснете Донбас...
Коментиран от #82
16:53 07.02.2026
81 За руZZките
Зло бяха по времето на СССР, зло са и сега ,но последната колониална империя също я чака разпад и свобода за поробените народи
Коментиран от #89
16:56 07.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Димитър Георгиев
До коментар #78 от "Ти лично...":Не ми си прави на анонимен ,знаеш ли кво лесно мога да те открия и на сухо да те бръсна ,а с какво на място ще разбереш .
Коментиран от #90
17:07 07.02.2026
84 Хи хи
17:12 07.02.2026
85 Деций
17:15 07.02.2026
86 Перефразирам стар виц
До коментар #53 от "Зелен отпадък":Украинска седмица : понеделник- почивка от уикенда, вторник - подготовка за война, сряда- война, четвъртък- почивка от войната, петък- подготовка на уикенда, събота и неделя - уикенд, и въпроса към Зеленски , ама всяка сряда ли ще воюваме
17:30 07.02.2026
87 Смешник
17:35 07.02.2026
88 !!!
17:40 07.02.2026
89 Хо-ха-ха
До коментар #81 от "За руZZките":Кой е варварин и фашист бе? Я кажи има ли спортисти с руски флагжна тази олимпиада? Дори Хитлер не си е позволил да забранява участието на някоя държава по времето на Олимпиада. На какво основание западняците забраняват участие на вдна страна , а после искат тя да се съобразява с тях? Видяхме от скандала с Епщайн какво представляват тези дето управляват западните страни, на какво основание те ще определят какво е варварско и какво не? Като им гледам морала на западния елит предпочитам да съм варварин.
17:45 07.02.2026
90 Дедовладика
До коментар #83 от "Димитър Георгиев":Тръццццц, пръццццццц, дръж се малко,де!
17:47 07.02.2026
91 Перо
18:03 07.02.2026
92 Перо
18:07 07.02.2026
93 Отвратително лицемерие с дъх
Ами нали оревахте навсякъде Русия да не участвала на олимпийските? Дори вкарате Президента на ФИФА в списъка ди за нарочени за убиване "Миротворец", защото казал политиката да стои извън спорта!
18:33 07.02.2026
94 На ли имаш 1980год
До коментар #1 от "Опа":На откриването се видя кризата на ЕС ТО МИЗЕРИРИЯ Няма ги богатите руски спортистиТова се отрази и в България -глад / българите ходят през уекентът в Гърция да обядват и вечерат/ нямаме вече снег и българите са в мизерните курорти в Австрия и Италия а като им се студёно през зимата в Дубай Това.е от мизерия за което са виновни Борисов и Пеевски
19:19 07.02.2026