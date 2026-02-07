Новини
Украйна подкрепя призива за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри
Украйна подкрепя призива за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри

7 Февруари, 2026

Киев призова Русия да изясни позицията си, докато папа Лъв XIV и Италия апелират за мир

Украйна подкрепя призива за прекратяване на огъня по време на Зимните олимпийски игри - 1
Снимка: БГНЕС
Украйна изрази подкрепата си за призива за прекратяване на военните действия с Русия по време на Зимните олимпийски игри, след като Италия и папа Лъв Четиринадесети призоваха световните лидери да използват олимпийската платформа в Милано-Кортина за насърчаване на мира, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министърът на външните работи на Украйна, Андрий Сибига, потвърди пред агенцията, че Киев подкрепя предложението за прекратяване на огъня в периода от 6 до 22 февруари, както и резолюцията на ООН, призоваваща за глобално примирие. Той добави, че Русия трябва да уточни позицията си.

„Ние подкрепяме този призив“, заяви Сибига в интервю. „Смятаме, че прекратяването на огъня е важно. Ако Русия отново откаже, това ще покаже ясно кой пречи на мира и кой желае войната да продължи“, подчерта украинският министър.

Миналата неделя папата се позова на древната традиция на олимпийското примирие и призова лидерите да предприемат реални стъпки за деескалация и диалог в името на мира.

Украйна е въвлечена в интензивни бойни действия с Русия вече почти четири години, след като руските сили нахлуха в страната през февруари 2022 г. Русия контролира близо една пета от територията на Украйна и продължава да нанася удари по електропреносната мрежа, докато страната се сблъсква с екстремно студено време.

САЩ опитват да посредничат за постигането на прекратяване на конфликта и проведоха поредица от преговори с Украйна и Русия.

„Нека спрем огъня, защото това определено ще отвори пътя за по-цялостни мирни преговори“, добави Сибига.


Украйна
  • 1 Опа

    9 57 Отговор
    Китай, Северна Корея, Камбоджа и Русия да си направят техни олимпийски игри.

    Коментиран от #2, #46, #94

    15:18 07.02.2026

  • 2 Трябва

    5 46 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    И Пакистан да включат.

    15:18 07.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    87 8 Отговор
    Русия не участва в игрите. Това не я интересува.

    15:19 07.02.2026

  • 4 От Кремъл:

    79 3 Отговор
    Украйна да са е ве отзад

    15:20 07.02.2026

  • 5 Софиянец

    83 3 Отговор
    А бе я у лево! Никакъв мир за бандеровците! Само денацификация за тия фашистки гниди!

    Между другото видяхте ли как освиркаха ционистките съзтезатели на откриването 😂

    Коментиран от #22, #26

    15:20 07.02.2026

  • 6 стоян георгиев

    75 4 Отговор
    Укрите като искат мир да вадят белия байряк и да се наведат пред Руската федерация!

    15:22 07.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    49 4 Отговор
    Дано изпукат всички украинци.

    15:22 07.02.2026

  • 8 Баба Гошка

    70 4 Отговор
    Никкво прекратяване. Вдигайте белия баййрак и ще има мир. Не да ми се каните да сформирате 800 000 армия на наша издръжка + ВПК с нашите пари, за тяхна полза.

    15:22 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дивуй

    67 3 Отговор
    Голям смях.А за Коледно примирие какво казахте дали помните.Сега като видяхте @@я олимпийско примирие ви се прииска.Че то и бая дълго.Само луд би се съгласил на номерата ви мръсни.

    15:23 07.02.2026

  • 11 Варненец

    49 3 Отговор
    Тая олимпиада е пародия, предпочитам да гледам как Кинжалите чукат бандеровци!

    15:23 07.02.2026

  • 12 НИКАКЪВ РЕВЕРАНС ОТ РУСИЯ

    54 2 Отговор
    НЕ ТРЯБВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО НЕ ДОПУСКА СПОРТИСТИ ПОД РУСКИ ФЛАГ. НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА,ТОВА ДА НЕ Е ДЕТСКА ИГРА. РУСИЯ Е ДЛЪЖНА БЕЗКОМПРОМИСНО ДА ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСА СИ И ДА РЕСПЕКТИРА ВСИЧКИ ВОЕНОЛЮБЦИ ФАНТАЗЬОРИ.

    15:24 07.02.2026

  • 13 Дън Бай

    31 2 Отговор
    Путин: Местим

    15:25 07.02.2026

  • 14 Стойко

    55 2 Отговор
    А папата нещо примирие в Палестина няма ли да поиска или не е чувал, че там едни ционистки фашисти провеждат геноцид над цял народ!
    Папа Дебил 14ти!

    15:26 07.02.2026

  • 15 Като казахте...

    29 4 Отговор
    ...,,Зимните олимпийски игри"...!
    Та да си изкажа мнението,относно откриването им...!
    Аз ли нещо не разбрах,аз ли нещо очаквах нещо повече...?!
    НО!
    Бях безкрайно разочарован!
    Много слабо...много семпло,много разочароващо откриване..да не кажа някоя друга дума...!

    Коментиран от #20

    15:28 07.02.2026

  • 16 Хихихии

    34 6 Отговор
    Ей, как ще спирате, бе? Сирски каза вчера, че напредват по целия фронт 😂, а и старлинк били спрели за Русия, как сега ще му секнете напредъка баш, хахахаха

    15:29 07.02.2026

  • 17 татунчо 🍌

    38 2 Отговор
    Какво общо имат Олимпийските игри със зеля ? Боят ще е до посиняване и ....так залее !

    15:29 07.02.2026

  • 18 да питам

    3 31 Отговор
    верно ли Русия пак е изгонена от Олимпийските игри ?

    Коментиран от #58

    15:30 07.02.2026

  • 19 Кико

    38 2 Отговор
    Укрите кво ги интересува тая олимпиада и без това нямат ток, за да я гледат 😂 И парно нямат, ама така поне ше усетят атмосферата от зимните игри

    15:31 07.02.2026

  • 20 татунчо 🍌

    22 2 Отговор

    До коментар #15 от "Като казахте...":

    Днес по Нова тв . друго казаха ...По мое скромно мнение (не съм гледал откриването ) със сигурност няма да е като в Париж преди време ...

    Коментиран от #28

    15:31 07.02.2026

  • 21 От Киiв съм

    26 2 Отговор
    А как ще издържим в тоя студ без тепло и света, които Путин ни изпраща по въздуха?

    15:32 07.02.2026

  • 22 Да-Видяхме!

    37 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    Как освиркаха делегацията на САЩ!
    Нарцисът Тръмп,сигурно бе ,,разочарован"...?!
    Както заяви,че е...,,разочарован" от Путин,че не иска да...,,сключи сделка",играейки по неговата свирка....!

    15:34 07.02.2026

  • 23 минувачът 🌟

    34 1 Отговор
    Урките само реват , а вместо това да вдигат байрака , че омръзнаха на целия Свят ! Какви игри , като нямате ток и не можете да ги гледате ?!

    Коментиран от #27

    15:34 07.02.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    40 1 Отговор
    А вие поканихте ли Русия да участва в игрите?
    ... тогава що да прекратява огъня?!

    15:34 07.02.2026

  • 25 гост

    39 1 Отговор
    По-подло нещо от Зеленски и хунтата му в момента няма на света!

    15:35 07.02.2026

  • 26 Публиката аплодира

    3 24 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    делегацията на Украйна и освирка протежето Ванс.
    Да си слушал внимателно, а не само да си зяпал.

    15:35 07.02.2026

  • 27 Един ден

    3 31 Отговор

    До коментар #23 от "минувачът 🌟":

    токът в Киев ще го пуснат. Акъла на Путин нема да дойде.

    Коментиран от #33, #34

    15:36 07.02.2026

  • 28 Хе,хе...!

    19 1 Отговор

    До коментар #20 от "татунчо 🍌":

    Казали биле по Нова,....,,ама аз не съм го гледал..."...!
    Ами слушай нас,които сме гледали откриването на олимпиадата,а не....Нова...!
    Пълна БОЗА си беше...!

    Коментиран от #37

    15:37 07.02.2026

  • 29 и какво общо

    36 1 Отговор
    има Русия със Зимните олимпийски игри?!? Нали им забранихме да участват, защо да спират огъня?!?

    15:37 07.02.2026

  • 30 Бялата Златка

    2 15 Отговор
    Олександър Усик е най-добрия, № 1 е. И е много красив.💕

    15:37 07.02.2026

  • 31 Где са братушките

    3 22 Отговор
    на олимпиадата?
    Почувствахме се като сиротинки.
    Както като изринаха МОЧА.

    Коментиран от #38, #40

    15:38 07.02.2026

  • 32 стоян георгиев

    23 1 Отговор
    хохохолите са ееегатти смешшшницитее .подкрепяли прекратявяне на огъня по време на олимпийските игри .а по времето на еврейската пасха ще има ли пак подкрепа за прекратяване не огъня и така нататък ...хахах .

    Коментиран от #36

    15:38 07.02.2026

  • 33 Ще го пуснат те...!

    21 1 Отговор

    До коментар #27 от "Един ден":

    На Куково лято...!
    Като бусовизираха всички млади украинци за фронта...,няма кой да възстановява ел.преносната мрежа...!

    15:39 07.02.2026

  • 34 минувачът 🌟

    23 1 Отговор

    До коментар #27 от "Един ден":

    Ще го пусне Путин , но когато реши ! А колкото до акълът му - добре , че го има , че сега нямаше да има ни зелявия , нито солдатите му , че и уркията щеше да се заличи от картата на Света ...

    Коментиран от #42

    15:39 07.02.2026

  • 35 Потрес

    3 19 Отговор
    Руските терористи са отхвърлени от спортни състезания,което си е позор за тях. Интересно дали биха се съгласили

    Коментиран от #39, #41, #54

    15:40 07.02.2026

  • 36 Какво общо с предложението

    2 22 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    на Зеленски имат евреите.
    Те ли са ви виновни, щото сте неможачи?
    Копейки нещастни.

    Коментиран от #43, #66

    15:41 07.02.2026

  • 37 татунчо 🍌

    18 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хе,хе...!":

    Не споря , може и така да е , но аз вече споменах , че не съм го гледал .Френската излагация едва ли ще има конкуренция за в бъдеще !

    15:41 07.02.2026

  • 38 Д-р Антон Петев

    12 2 Отговор

    До коментар #31 от "Где са братушките":

    Почисти на най кясси къуките и по нагоре и смени памм перррссаа щом си изринал Мочата ,че ще се запари жената и ще мирише на конюшна

    Коментиран от #48

    15:41 07.02.2026

  • 39 Уникално

    1 20 Отговор

    До коментар #35 от "Потрес":

    Най- ми беше кеф, че,,братушкиглте,,ги нямаше на откриването на зимните олиемпийски игри

    Коментиран от #45, #50, #55

    15:42 07.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 овч, 🐑

    19 1 Отговор

    До коментар #35 от "Потрес":

    Щото на руснаците им е през ........., че не са ги допуснали .

    Коментиран от #44

    15:42 07.02.2026

  • 42 Путин жали украинците

    0 18 Отговор

    До коментар #34 от "минувачът 🌟":

    и европейците.
    Иначе, досега да ги е отнесъл.
    А какво става с неговите орки? За тях не му ли е жал?
    Ми Путин е руски предател, бре.

    Коментиран от #52

    15:43 07.02.2026

  • 43 стоян георгиев

    1 12 Отговор

    До коментар #36 от "Какво общо с предложението":

    миши .знам ти кво можеш само -да го оуигавиш но сега нямам желание .сутринта се облекчих ...хахах .

    15:43 07.02.2026

  • 44 Даже много

    0 12 Отговор

    До коментар #41 от "овч, 🐑":

    им е през тази работа, ама ги отсвириха.

    Коментиран от #47

    15:44 07.02.2026

  • 45 оня 🥋

    22 0 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    На мене ми е кеф , че ежедневно в уркия си имат новогодишна заря и се крият в юртите като в праисторическо време . Голяяяям кеф , да знаеш !

    15:44 07.02.2026

  • 46 Биатлон без стрелба

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    - като бира без пяна !-))

    15:44 07.02.2026

  • 47 овч, 🐑

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Даже много":

    Гледай си добитъка и не драскай по сайтовете , че ще ти се смеят довечера в хоремага ! Понял ?!

    15:46 07.02.2026

  • 48 Докторе

    0 11 Отговор

    До коментар #38 от "Д-р Антон Петев":

    вдигни си нивото. Не бъди копей, бъде нормален.

    Коментиран от #60

    15:46 07.02.2026

  • 49 Ами

    21 0 Отговор
    Не разбирам защо окраина подкрепя призива за прекратяване на огъня.
    Старлинк спря, руснаците са в паника, мрът по 50 000 на седмица или месец,
    оръжията им са на свършване, окраинците напредват по всички фронтове.
    Да не говорим, че Русия е пред разпад. Поне така твърдят едни хора :)

    15:46 07.02.2026

  • 50 НАЛИ?!

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    А не получи ли душевен оргазъм,че...Албания пък напук на Русия-участва...😂🤣😝!

    15:47 07.02.2026

  • 51 Обективен

    12 0 Отговор
    Това нещо,от роитерс(малките букви са съзнателна грешка),може да се обобщи и коментира с името на един култов руски филм,"Москва не вярва на сълзи".

    15:48 07.02.2026

  • 52 минувачът 🌟

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путин жали украинците":

    Дефицитите не прощават ! Те така е и при теб !

    Коментиран от #61

    15:48 07.02.2026

  • 53 Зелен отпадък

    16 0 Отговор
    Никакво прекратяване .Просто в Италия гори олимпийски огън, а в Украйна-руски такъв. Нали руснаците не ги допускат до олимпиада. Е те си правят такава в Украйна.

    Коментиран от #86

    15:49 07.02.2026

  • 54 Това само показва,

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Потрес":

    че днешните олимпийски игри са състезание за печалби и правене на ,, политика”.

    15:49 07.02.2026

  • 55 Румен Димитров

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    Абе койти гледа такива простотии бе като зимни игри ,бе тюф уеккк,разни ми там бягания с кънки ,със ски ,с шейнички и скокове от шанци .Кой го интересуват такива простотии и скучнотии ,направени единствено за да си предлагат рекламите и телевизионното време на некви тембели на които единствено ценно занимание е да стоят зад телевизора с чипс и евтина бира 🤣🤣🤣.

    15:49 07.02.2026

  • 56 Сега гледам повторението...

    6 1 Отговор
    ...на откриването на Зимните олимпийски игри,белким ми хареса тоя път...!
    Ами мнението ми е същото!
    Мнооого слабо!
    Мнооого семпло!
    Мнооого безвкусно!
    С една дума-,,гола вода"...!

    Коментиран от #59

    15:50 07.02.2026

  • 57 Усраула Лайненс

    18 0 Отговор
    да нападнеш и да отвлечеш чужд президент от чужда територия , да бомбандиращ суверенна държава и сега да я заплашваш с нови бомбандировки - кравария САЩет - няма спрени спортисти
    да бомббандираш 5-6 държави - исраел - няма спрени спортисти
    да помогнеш на хора убивани 8 години, заплашвани че децата им ще седят и ще учат в мазетата на тъмно и студено с години - спрени спортисти
    да живее демокрацията

    Коментиран от #69

    15:51 07.02.2026

  • 58 Така е,

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    но защо олимпийските игри, в които Русия не участва трябва да са повод за примирие,а?

    Коментиран от #62

    15:51 07.02.2026

  • 59 оня 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Сега гледам повторението...":

    Гледай го още няколко пъти , може пък и да ти хареса най-накрая .

    Коментиран от #67

    15:52 07.02.2026

  • 60 Д-р Антон Петев

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Докторе":

    Винаги можеш да разчиташ на мен за лечение на хем морроиди а и още много други неща ,адреса на клиниката в Хасково можеш да намериш на нета .

    Коментиран от #65

    15:53 07.02.2026

  • 61 Не ми говори за

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "минувачът 🌟":

    дефицити, а анализирай оксиморона. Ама трябва нещо повече от елементарна грамотност.

    Коментиран от #63

    15:54 07.02.2026

  • 62 минувачът 🌟

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Така е,":

    Защото им пари под краката и се чудят за какво да се хванат като оправдание ....На студ и тъмница трудно се даяни .

    15:54 07.02.2026

  • 63 минувачът 🌟

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Не ми говори за":

    Знаеш ли какво е СОП ?! Отговори , преди да гледаш гуглето !

    Коментиран от #64, #68

    15:55 07.02.2026

  • 64 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "минувачът 🌟":

    До 2-ри клас такива работи не са учили .

    15:57 07.02.2026

  • 65 Извинявай за нивото

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Д-р Антон Петев":

    Не мож го вдигна.
    Остани си там. И от такива има нужда, за да копат или да ни лекуват хе.мо.роидите.

    Коментиран от #70

    15:57 07.02.2026

  • 66 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво общо с предложението":

    шизи не си наясно с празниците .еврейската пасхатази година е от 1.04 -9.04.значи съвсем наскоро и пак ще търсят повод за примирие ...хахах .

    Коментиран от #72

    15:58 07.02.2026

  • 67 ЦЪК!

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня 🥋":

    Трети път,ама...- ще има счупен телевизор...!

    15:59 07.02.2026

  • 68 Не знам какво

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "минувачът 🌟":

    е СОП. Не съм имал нужда от такова нещо.
    А ти не знаеш какво е оксиморон.
    Кажи поне, руски предател ли е Путин?

    16:00 07.02.2026

  • 69 Поздравления👍!

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Усраула Лайненс":

    За точният пост!

    16:01 07.02.2026

  • 70 Д-р Антон Петев

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Извинявай за нивото":

    Не ме мисли мен има кой да ми помага да го вдигам,напоследък желаещи много .Лично теб съм те изключил ,100% хетт терро съм ,така че смятай диалога за приключен ,слагай се някъде другаде .

    Коментиран от #73

    16:01 07.02.2026

  • 71 нннн

    12 0 Отговор
    Пак тъпа пропаганда. Пак усукват и шикалкавят.
    Нека Зеленски подпише мирния договор, който любезно му предложат и военните действия ще спрат веднага. Папата ще бъде много доволен.

    16:01 07.02.2026

  • 72 Като се събудиш

    0 6 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    мразеейки себе си и целия свят, пак ли евреите са ти виновни?

    16:01 07.02.2026

  • 73 Бравос

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Д-р Антон Петев":

    Като полуавтомат си. Нататък вица трябва да го знаеш. Нали си умник.

    Коментиран от #74

    16:04 07.02.2026

  • 74 Димитър Георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Бравос":

    Я остави доктора на спокойствие бе Де Билл,нали ти каза ,че парашута няма да ти се отвори !Поне е културен ,аз лично такива с шутуве ги вразумявам .

    Коментиран от #78

    16:08 07.02.2026

  • 75 Хе!

    7 2 Отговор
    Два пъти през този век Русия е нападана от световния фашизъм по време на олимпийски игри! Първият, когато бе олимпиадата в Пекин и следващият - в Сочи, когато Путин бе домакин! Русия, дръж се като агресор и окупатор, защото затова ти се качват на главата! Защо се изтегли от Централна Европа!? Брежнев си отиде и дойдоха перестройчици, които предадоха и предадоха великото дело на Ленин!

    16:11 07.02.2026

  • 76 8888

    4 0 Отговор
    е как ве, във факти пише че руснаците са много зле а Украйна нови ракети, победи помощи, интернет от старлинк, мачкали. те са пред Москва. няма да лъжат евроатлантическите журналисти я..

    16:31 07.02.2026

  • 77 Фейк на часа

    9 0 Отговор
    1. Русия официално не е допусната до тези игри
    2. Укрите отново се опитват да прилагат примитивните си лъжи за да се прегрупират и превъоръжат.

    16:31 07.02.2026

  • 78 Ти лично...

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Димитър Георгиев":

    Кой те бръсне за слива на мегдана??!

    Коментиран от #83

    16:39 07.02.2026

  • 79 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Русия не е участник на тези игри,от къв зор да спира?
    Утре Зеления педо ще иска спиране на огъня по време на Евровизия.

    16:40 07.02.2026

  • 80 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Мечтайте си - за да може т.н. запад да напълни Бандерайна с оръжия.
    Примирие само след като вдигнете бялото знаме и напуснете Донбас...

    Коментиран от #82

    16:53 07.02.2026

  • 81 За руZZките

    2 6 Отговор
    Варвари няма Олимпиада, има само терор, грабеж и принудително АсвАбаждаване и насилствено живеене в руския крепостен свят.
    Зло бяха по времето на СССР, зло са и сега ,но последната колониална империя също я чака разпад и свобода за поробените народи

    Коментиран от #89

    16:56 07.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ти лично...":

    Не ми си прави на анонимен ,знаеш ли кво лесно мога да те открия и на сухо да те бръсна ,а с какво на място ще разбереш .

    Коментиран от #90

    17:07 07.02.2026

  • 84 Хи хи

    2 1 Отговор
    Никакво спиране, даже и за 3 дня, щото руснаците ще се прегрупират !!!

    17:12 07.02.2026

  • 85 Деций

    8 1 Отговор
    Скоро ще призовете за прекратяване на огъня заради североизточният вятър ,ще търсите всеки повод за това,а всичко можеше да много отдавна да е приключило,държавата цяла,хората живи и т н.Сегс търсете Борис Джонсън ,той ще ви даде ценни съвети отново.

    17:15 07.02.2026

  • 86 Перефразирам стар виц

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Зелен отпадък":

    Украинска седмица : понеделник- почивка от уикенда, вторник - подготовка за война, сряда- война, четвъртък- почивка от войната, петък- подготовка на уикенда, събота и неделя - уикенд, и въпроса към Зеленски , ама всяка сряда ли ще воюваме

    17:30 07.02.2026

  • 87 Смешник

    7 1 Отговор
    Всяко спиране на огъня ще даде възможност на нацисткия режим да си отдъхне и прегрупира а и Русия Не е участник в Олимпийските игри Така че Сво продължава с пълна сила

    17:35 07.02.2026

  • 88 !!!

    6 0 Отговор
    Че защо Русия ще се съобразява с Олимпиадата,-като тази не го прави вече пет години!

    17:40 07.02.2026

  • 89 Хо-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "За руZZките":

    Кой е варварин и фашист бе? Я кажи има ли спортисти с руски флагжна тази олимпиада? Дори Хитлер не си е позволил да забранява участието на някоя държава по времето на Олимпиада. На какво основание западняците забраняват участие на вдна страна , а после искат тя да се съобразява с тях? Видяхме от скандала с Епщайн какво представляват тези дето управляват западните страни, на какво основание те ще определят какво е варварско и какво не? Като им гледам морала на западния елит предпочитам да съм варварин.

    17:45 07.02.2026

  • 90 Дедовладика

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Димитър Георгиев":

    Тръццццц, пръццццццц, дръж се малко,де!

    17:47 07.02.2026

  • 91 Перо

    7 0 Отговор
    Тъпото и зомбирано украинско население не разбра ли, че докато ционисткия шут е управник, мир не може да има!

    18:03 07.02.2026

  • 92 Перо

    7 0 Отговор
    Неучастието на една от най-силните страни в зимните спортове, прави състезанията неинтересни, маловажни и с малка тежест, без конкуренция!

    18:07 07.02.2026

  • 93 Отвратително лицемерие с дъх

    2 0 Отговор
    на британски плоски хитрини!!!

    Ами нали оревахте навсякъде Русия да не участвала на олимпийските? Дори вкарате Президента на ФИФА в списъка ди за нарочени за убиване "Миротворец", защото казал политиката да стои извън спорта!

    18:33 07.02.2026

  • 94 На ли имаш 1980год

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опа":

    На откриването се видя кризата на ЕС ТО МИЗЕРИРИЯ Няма ги богатите руски спортистиТова се отрази и в България -глад / българите ходят през уекентът в Гърция да обядват и вечерат/ нямаме вече снег и българите са в мизерните курорти в Австрия и Италия а като им се студёно през зимата в Дубай Това.е от мизерия за което са виновни Борисов и Пеевски

    19:19 07.02.2026

