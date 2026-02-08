Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (8 февруари)

Спортът по ТВ в неделя (8 февруари)

8 Февруари, 2026 08:15 1 639 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (8 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, финал Евроспорт 2

09.50 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, квалификация, мъже и жени Евроспорт 1, БНТ 3

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Норвегия - Чехия, смесени двойки, групова фаза Евроспорт 2

12.00 Добруджа – Септември Диема спорт

12.00 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1, БНТ 3

13.00 Баскетбол, Берое – Черно море МАХ Спорт 2

13.00 Тенис, Купа Дейвис: България – Белгия Нова спорт

13.05 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2

13.15 Утрехт – Фейенорд Ринг

13.30 Болоня – Парма МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Ховентуд – Валенсия Диема спорт 2

13.50 Ски бягане: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, скиатлон, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 Суонси – Шефийлд Уензди Диема спорт 3

14.15 Славия – Локомотив (Пд) Диема спорт

14.20 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спускане, жени Евроспорт 1

14.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, паралелен гигантски слалом, финали, мъже и жени Евроспорт 2, БНТ 1

14.50 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, смесена щафета Евроспорт 1, БНТ 3

15.00 Алавес – Хетафе МАХ Спорт 4

15.30 Алкмаар – Аякс Ринг

16.00 Лече – Удинезе МАХ Спорт 3

16.00 Брайтън – Кристъл Палас Диема спорт 2

16.00 Колокрос: Трофей, Лил, мъже Евроспорт 2

16.00 Тенис, турнир в Монпелие, финал МАХ Спорт 1

16.30 Кьолн – Лайпциг Диема спорт 3

16.45 Ботев (Пд) – Берое Диема спорт

16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 5000, метра Евроспорт 1

17.15 Атлетик – Леванте МАХ Спорт 4

17.45 Грьонинген – ПСВ Айндховен Ринг

18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, трети манш Евроспорт 2

18.30 Ливърпул – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Байерн – Хофенхайм Диема спорт 3

18.50 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Франция - Швеция, жени, групова фаза Евроспорт 2

19.00 Сасуоло – Интер МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Купа на Италия, финал МАХ Спорт 1

19.20 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, мъже, четвърти манш Евроспорт 1, БНТ 3

19.30 Атлетико – Бетис МАХ Спорт 4

20.00 Брага – Рио Аве Ринг

20.10 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2

20.20 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, отборно състезание Евроспорт 1, БНТ 3

21.45 Ювентус – Лацио МАХ Спорт 3

21.45 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 2

22.00 Валенсия – Реал МАХ Спорт 4

22.30 Бенфика – Алверка Ринг

22.00 НБА, Минесота – ЛА Клипърс Диема спорт

23.45 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Чехия - Финландия, жени, групова фаза Евроспорт 1

01.30 Супербоул, финал МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове