Нулево дерби в Торино: Милан изпусна победата, Ювентус оцеля

6 Октомври, 2025 06:21 347 0

Пулишич пропусна дузпа, а Наполи и Рома се възползваха от равенството

Нулево дерби в Торино: Милан изпусна победата, Ювентус оцеля - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Голямото дерби на шестия кръг в Серия А между Ювентус и Милан завърши без попадения – 0:0 на „Алианц Стейдиъм“ в Торино. Срещата предложи здрава битка, но и малко голови положения, като именно пропускът на Кристиан Пулишич от дузпа се оказа решаващ за крайния резултат.

Американецът можеше да изведе „росонерите“ напред в началото на второто полувреме, но ударът му от бялата точка бе неточен. До края Милан имаше инициативата, но не успя да пробие добре подредената защита на „бианконерите“.

Така двата тима си разделиха точките, а любопитното е, че това бе трето нулево равенство в последните четири шампионатни сблъсъка между тях — тенденция, която подчертава колко равностойно е това съперничество.

Резултатът в Торино доведе до промени и на върха в класирането. Наполи се възползва и се изкачи на първо място с 15 точки след победата си с 2:1 над Дженоа. Със същия актив е и Рома, която спечели навън срещу Фиорентина със същия резултат.

Милан вече е трети с 13 точки, следван от Интер и Ювентус – по 12, а Аталанта затваря челната шестица с 10.

В следващия кръг Милан ще приеме Фиорентина на „Сан Сиро“, Ювентус гостува на Комо, Наполи ще мери сили с Торино, а Рома посреща Интер в един от най-чаканите двубои на седмия кръг.

