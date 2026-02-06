Врагът е в катастрофа! Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink даде първи резултати

Компанията SpaceX реши да ограничи достъпа на Русия до Starlink, като прекъсна връзката над Украйна, но остави "бял списък" с одобрени украински терминали, съобщава Business Insider, цитиран от Фокус



Медията обяснява, че това решение е свързано с факта, че украински служители и военни експерти са загрижени, че руските войски все по-често използват Starlink за нанасяне на удари на големи разстояния и координиране на силите.



"Враг съобщава за масово изключване на Starlink сред руските подразделения на фронта“, заяви в четвъртък, 5 февруари, ръководител на голяма украинска организация за производство на бойни дронове Сергей Стерненко.



Той добавя, че украинската армия ще възстанови превъзходството си в комуникациите благодарение на това решение, а руските сили ще имат редица проблеми с контрола на войските на тактическо ниво.



Съветникът по въпросите на безпилотните системи в Министерството на отбраната на Украйна Сергей "Флеш" Бескрестов сподели, че тази стъпка е провалила руските наземни атаки в някои райони на фронта.



"Врагът дори няма проблеми на фронтовете. Врагът е в катастрофа“, написа той в своя канал в Telegram.



В публикацията се подчертава, че във връзка с наложените от САЩ санкции през 2022 г. след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, SpaceX не продава терминали Starlink на Русия.



Въпреки това, както отбелязват украинските военни, това не пречи на руснаците да ги купуват на черния пазар, което предизвиква тревога. Нещо повече, Киев твърди, че е открил американска техника в свалените разузнавателни дронове.



В статията се посочва, че натискът върху компанията SpaceX с цел ограничаване на достъпа на Русия достигна апогея си миналия месец, когато украинските военни заявиха, че са започнали да виждат терминали Starlink на безпилотни самолети с далечен обсег.



Въпреки това, както посочва медията, отключването на силите на Кремъл от Starlink се оказа по-сложна задача от простото геофенсинг. Всичко това се дължи на факта, че украинските военни също използват Starlink, поради което прекъсването на достъпа в спорните региони би повлияло на операциите на Киев.



Медията добавя, че с появата на "белия списък" ситуацията изглежда се променя. Министерството на отбраната на Украйна и влиятелни лица в Telegram призовават военните да регистрират бързо своите терминали в системата за управление на бойното пространство DELTA.



Предполага се, че ограниченията на достъпа вероятно ще се разширят и върху цивилни райони, отдалечени от фронтовата линия. Причината е опасението, че Starlink може да се използва за насочване на руски безпилотни самолети от типа Shahed, които атакуват градове.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 112 гласа.