Врагът е в катастрофа! Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink даде първи резултати

Компанията SpaceX реши да ограничи достъпа на Русия до Starlink, като прекъсна връзката над Украйна, но остави "бял списък" с одобрени украински терминали, съобщава Business Insider, цитиран от Фокус
Медията обяснява, че това решение е свързано с факта, че украински служители и военни експерти са загрижени, че руските войски все по-често използват Starlink за нанасяне на удари на големи разстояния и координиране на силите.
"Враг съобщава за масово изключване на Starlink сред руските подразделения на фронта“, заяви в четвъртък, 5 февруари, ръководител на голяма украинска организация за производство на бойни дронове Сергей Стерненко.
Той добавя, че украинската армия ще възстанови превъзходството си в комуникациите благодарение на това решение, а руските сили ще имат редица проблеми с контрола на войските на тактическо ниво.
Съветникът по въпросите на безпилотните системи в Министерството на отбраната на Украйна Сергей "Флеш" Бескрестов сподели, че тази стъпка е провалила руските наземни атаки в някои райони на фронта.
"Врагът дори няма проблеми на фронтовете. Врагът е в катастрофа“, написа той в своя канал в Telegram.
В публикацията се подчертава, че във връзка с наложените от САЩ санкции през 2022 г. след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, SpaceX не продава терминали Starlink на Русия.
Въпреки това, както отбелязват украинските военни, това не пречи на руснаците да ги купуват на черния пазар, което предизвиква тревога. Нещо повече, Киев твърди, че е открил американска техника в свалените разузнавателни дронове.
В статията се посочва, че натискът върху компанията SpaceX с цел ограничаване на достъпа на Русия достигна апогея си миналия месец, когато украинските военни заявиха, че са започнали да виждат терминали Starlink на безпилотни самолети с далечен обсег.
Въпреки това, както посочва медията, отключването на силите на Кремъл от Starlink се оказа по-сложна задача от простото геофенсинг. Всичко това се дължи на факта, че украинските военни също използват Starlink, поради което прекъсването на достъпа в спорните региони би повлияло на операциите на Киев.
Медията добавя, че с появата на "белия списък" ситуацията изглежда се променя. Министерството на отбраната на Украйна и влиятелни лица в Telegram призовават военните да регистрират бързо своите терминали в системата за управление на бойното пространство DELTA.
Предполага се, че ограниченията на достъпа вероятно ще се разширят и върху цивилни райони, отдалечени от фронтовата линия. Причината е опасението, че Starlink може да се използва за насочване на руски безпилотни самолети от типа Shahed, които атакуват градове.
1 az СВО Победа 80
За пореден път!.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #69, #74, #81, #89
22:13 06.02.2026
6 нали врага бяха нацистите
Коментиран от #32
22:13 06.02.2026
7 пиночет
22:13 06.02.2026
8 Подправения кантар
22:13 06.02.2026
9 Сатана Z
22:14 06.02.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #218, #221, #222, #277
22:15 06.02.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #225
22:15 06.02.2026
13 Ахах
22:16 06.02.2026
15 Да,да
22:16 06.02.2026
16 ру БЛАТА
Коментиран от #64
22:17 06.02.2026
17 Хахахаха😂😂😂😂
22:17 06.02.2026
18 Ахахаха
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В затвора другия път се запиши на училище, че правописа ти е под 3ти клас
Коментиран от #138, #272
22:17 06.02.2026
19 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #183
20 Град Козлодуй
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #65
22:17 06.02.2026
21 Подправения кантар
22:18 06.02.2026
22 отец Щирлиц
23 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
22:18 06.02.2026
24 Бай Ганьо
22:18 06.02.2026
До коментар #5 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
27 пиночет
Коментиран от #41, #42
22:20 06.02.2026
28 Ами
Тогава едни хора се запитаха кой всъщност управлява Старлинк.
За това е по-добре да кажем, че Старлинк не работи :)
22:20 06.02.2026
29 Кремълска подлога
Коментиран від #60
22:21 06.02.2026
30 Плешива първопричина
22:21 06.02.2026
31 Зловещия подкаст
До коментар #5 от "Подправения кантар":Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥
Коментиран от #33, #36, #43, #71, #238, #279
22:21 06.02.2026
32 хаха🤣
До коментар #6 от "нали врага бяха нацистите":Ей,голям страх от тия нацисти и фашисти, голямо нещо 🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣
22:22 06.02.2026
33 В.В.П
До коментар #31 от "Зловещия подкаст":Вчера Руската дума гласува ново решение -
Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата
Коментиран от #152
22:23 06.02.2026
Коментиран от #143
22:23 06.02.2026
35 Жоро павето
22:24 06.02.2026
Коментиран от #96, #126
22:24 06.02.2026
До коментар #24 от "Бай Ганьо":Ганьовець,не виждаш ли че юръпо ти се хили че целио си у жлъто-дека го кушашь уweцето на пеефтьски0
Коментиран от #40
22:25 06.02.2026
Коментиран от #52, #91
39 нннн
40 Бай Ганьо
До коментар #37 от "да бе..":Важното е, че спират кранчето на нашите копейки
Коментиран от #45, #54, #68
22:27 06.02.2026
41 хикочко..
Коментиран от #44
22:28 06.02.2026
42 сноу
43 Ами
До коментар #31 от "Зловещия подкаст":Тази седмица Полша получи поредната пратка с кофчези от окраина.
Не бяха необходими дори и хакери :)
Коментиран от #50
22:30 06.02.2026
44 пиночет
Коментиран от #48
22:30 06.02.2026
45 а бе..
До коментар #40 от "Бай Ганьо":Кво ти дреме,важното е че ще кушашь жлътото на пеефтьски0 поне още една петилетка
46 Жълтопаветник
22:31 06.02.2026
47 Клати Курти
22:31 06.02.2026
48 касата
До коментар #44 от "пиночет":Селяндур ,забирайте си ги и навирайте си ги там на село от където си дошъл скъсаняк .
22:33 06.02.2026
49 Свободен
Цял свят се убеди, че са гола вода, на какво се надяват?
Че след четири години изведнъж ще тръгнат напред?!
22:33 06.02.2026
50 гост
До коментар #43 от "Ами":Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)
Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"
Коментиран от #50, #62, #77, #79, #85, #234
22:34 06.02.2026
22:35 06.02.2026
52 Това го слушаме
До коментар #38 от "Смешник":4 години Ха Ха Ха😂🤣😅😆😆
22:35 06.02.2026
22:36 06.02.2026
До коментар #40 от "Бай Ганьо":По важното е че нашите козячета пак се надянаха яко на дебеуиа на сухо !
Коментиран от #57
55 Викам орките да бягат от Украйна.
22:36 06.02.2026
56 максим
лъжите,на никого не помагат.четете,какво казва мъск..той ,не е велик.ползва изоставени руски разработки от 90 години.
22:37 06.02.2026
57 Христо
До коментар #54 от "Гай Баньо":Руската пропаганда е за глупака.
Коментиран от #63, #83
22:38 06.02.2026
59 пиночет
Коментиран от #72, #78
22:38 06.02.2026
60 Копейка
До коментар #29 от "Кремълска подлога":За какво ни викат Не са ни платили за две год. питаме за кога, казаха не знаем
Коментиран от #67
61 Егати тъпите американци
1991г. защо даваха на руснята салам?
Сега пък Старлинк!
22:39 06.02.2026
62 Иван
До коментар #50 от "гост":Путлер си изби хората.
Коментиран от #62
22:40 06.02.2026
63 Пламен
До коментар #57 от "Христо":Ицка лапуркай му сополите,досега винаги добре си го правил.
22:40 06.02.2026
64 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "ру БЛАТА":Открадването на технологиите... Американците да не би да са ги разработили те ма? 😂😂😂😂 Хич, ама хич не прибраха учените и работите на немците... Аре изчезни 😂😂😂 САЩ през цялото си съществуване прави само това - прибира мозъците и трудовете на хората.
22:40 06.02.2026
Коментиран от #87, #192
22:41 06.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #60 от "Копейка":Викат ни в Купянск да събираме руски трупове.
Коментиран от #228
22:41 06.02.2026
68 Хохо Бохо
До коментар #40 от "Бай Ганьо":Копейкин вече има нов спонсор - Делян Пеевски...
22:42 06.02.2026
69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
22:42 06.02.2026
71 максим
До коментар #31 от "Зловещия подкаст":да поздравя ,твоите хакери и зловещия ти, подкаст.
нещата в украйна,са плачевни.патриота,не работи добре.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Уффф
До коментар #4 от "Подправения кантар":Знаем ги войните на Русия, особено ВСВ, ако не САЩ не беше спасила руските неможачи, Хитлер щеше да ги изтрие от картата. Убитите руснаци нямаше да са 30 000 000, а 60 000 000. Но руското племе е неблагодарно и завистливо, сега ръси пропаганда срещу САЩ.
Коментиран от #92
22:45 06.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #59 от "пиночет":В бункера има 2 туби с бензин.
Коментиран от #82
22:46 06.02.2026
79 Ами
До коментар #50 от "гост":Генерал Мали каза три дни и всичко бе планирано за максимум месец, два.
Русия трябваше да смаже окраина и целият свят да и наложи санкции за това.
След това Русия трябваше да моли за милост да се разпадне.
Да но планът се обърка. За това сега се работи по друг план :)
22:46 06.02.2026
80 Сaлзи фoчити
22:46 06.02.2026
81 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Чувам че вече Четири Года узкоглазата рускя армия копа тоалетни пред Купянск. За това ли си заминаха 500 000 узкоглази ? Това ли е Великая Пабеда ?
22:48 06.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Град Козлодуй
До коментар #57 от "Христо":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
22:50 06.02.2026
84 Факт
Коментиран от #90
22:50 06.02.2026
85 Това са безспорни
22:51 06.02.2026
86 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #99, #101
22:51 06.02.2026
87 , салзи фочити
До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":Туй де го гледаш на картата не е русия, ами е РФ!
22:52 06.02.2026
88 Смърфиета
Коментиран от #93
22:54 06.02.2026
89 ХА ХА
До коментар #1 от "az СВО Победа 80":Офффф тая пролет след 4години щял да дойде третия ден, според симонян може и да е втория.
Абе кво стаа с демили и денаци, май се оказа че бункерния ланомет иска част от ливадата ако може цялата.
Абе тия 2000000 кобзончики немат ли роднини да питат где са им мъжете и що ги нема.
22:55 06.02.2026
90 Факт
До коментар #84 от "Факт":Технологията става все по сложна и трудна за управление.
22:56 06.02.2026
91 позор за рашка
До коментар #38 от "Смешник":Бункерното жуже с безаналоговата армия цели 4 години не може да се справи с един Зелен клоун 😂
поне не пиши такива работи, че по-голямо става унижението на Рашата 😂
22:56 06.02.2026
92 Ами
До коментар #76 от "Уффф":Има документи които доказват, че хора от САЩ са започнали да
финансират Хитлер още през двайсетте години на миналия век.
Основният доставчик на петрол и петролни продукти на
Германия през цялата ВСВ е също американска фирма.
САЩ дебаркират в Нормандия когато е ясно е СССР печели.
Айзенхауер моли Сталин за помощ и му се кълне във вечна вярност
защото немците ги избивали като пилци.
И всичко това е документирано :)
22:58 06.02.2026
93 ХА ХА
До коментар #88 от "Смърфиета":Абе квот и да говориш от блатните мурафети по смешни нема, е па нема.
22:59 06.02.2026
94 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #98, #103, #107
23:00 06.02.2026
97 Фейк на часа
Вие копаете дъното с тази примитивна русофобна пропаганда.
23:04 06.02.2026
98 Жълтопаветник
До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Украйна, житницата на Европа, и на първо място със слънчогледа! Ти от ръката на Зелето леп си ял без да знаеш! Падни на колене и му целyвай ръката и крaката, кoпейко неблагодарна!
Коментиран от #108, #109, #110, #188
23:05 06.02.2026
100 Ъъъъъъ
Коментиран от #114
23:09 06.02.2026
101 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #86 от "Абе лицето Сидеров":И ние не сме ходили 🥳
23:09 06.02.2026
102 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
23:09 06.02.2026
103 много просто
До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":защото е враг. Русия е най-антибългарската държава.
Коментиран от #105
23:10 06.02.2026
104 Само с глупава пропаганда се занимавате
Коментиран от #112, #132, #133
23:11 06.02.2026
105 Анти българин си ти
До коментар #103 от "много просто":И те има дори благодарение на Русия!
23:11 06.02.2026
106 Всяка вечер милиарди хора по света
23:12 06.02.2026
107 Жълтопаветник
До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ти от ръцете на Зелето леп си ял и си го затопвал в украинско олио!
Коментиран от #230
23:12 06.02.2026
108 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #98 от "Жълтопаветник":Украинското жито и слънчоглед са радиоактивни от Чернобил. Който се храни с тях, става малоумен мутант, като украинците.
Коментиран от #117, #122
23:12 06.02.2026
109 дори не е копейка
До коментар #98 от "Жълтопаветник":а руски пенсионер, живеещ в БГ
23:12 06.02.2026
110 ХА ХА
До коментар #98 от "Жълтопаветник":Не е така, смени темат щото по тази не си наясно. (несъм копейка).
23:13 06.02.2026
111 тагарев
23:13 06.02.2026
112 Механик
До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона какво ще блокира.
Коментиран от #118, #119, #124, #137
23:13 06.02.2026
114 Руската пропаганда
До коментар #100 от "Ъъъъъъ":Е предназначена за гл
Коментиран от #121
23:14 06.02.2026
115 Алиса Вайдел
реч пред Бундестага
23:14 06.02.2026
116 да питам
23:15 06.02.2026
117 Жълтопаветник
До коментар #108 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Сори френд, много късно си се информирал!
23:15 06.02.2026
120 среднощен
От това става ясно, че до момента САЩ са "подкрепяли" Русия..
Коментиран от #139
23:16 06.02.2026
121 Така е
До коментар #114 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #128
23:16 06.02.2026
123 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #136
23:17 06.02.2026
125 Руската пропаганда
До коментар #118 от "Какво може руснака":има за цел глупака.
Коментиран от #129
23:18 06.02.2026
128 ХА ХА
До коментар #121 от "Така е":Здрастипендал.
Коментиран от #130, #131, #196
23:19 06.02.2026
129 Така е
До коментар #125 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #134
23:19 06.02.2026
132 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":Спътниците на Илон Мъск са на ниска орбита и са лесни за поразяване. Щом руснаците не ги свалят, значи имат полза от тях.
Коментиран от #153
23:21 06.02.2026
133 Уффф
До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":мерси за такива спътници -Беларус и Северна Корея
Коментиран от #141
23:21 06.02.2026
134 Мар
До коментар #129 от "Така е":Марш!
23:21 06.02.2026
135 ХА ХА
До коментар #124 от "стоян георгиев":Ако немаш огледало снимай се и се погледни.
23:21 06.02.2026
136 Жълтопаветник
До коментар #123 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Бързо се развиваш и черпиш знания от другите! Пак правиш същия коментар, но без да твърдиш, че Украйна нищо не произвежда! Респект!
Коментиран от #146
23:22 06.02.2026
138 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Ахахаха":то затвора бил школата на ЖИВОТА , АМА ТИ КАКда панимаеш
Коментиран от #150, #154
23:22 06.02.2026
139 пиночет
До коментар #120 от "среднощен":не са ги подкрепяли, крадяли са
Коментиран от #158
23:23 06.02.2026
140 ХА ХА
До коментар #131 от "Е да те жаля ли, че сипендел 😄":Така е, всеки съди по себеси.
Коментиран от #144
23:23 06.02.2026
143 Георги
До коментар #34 от "Копейки":а Гренландия с Европа ли ще я превземе или с щатите?
23:24 06.02.2026
144 Факт
До коментар #140 от "ХА ХА":Глупака не го осъзнава като се фали. 😄 Затова евтин глупак.
Коментиран от #147
23:24 06.02.2026
146 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #136 от "Жълтопаветник":Какво произвежда Украйна освен отровен слънчоглед и пшеница, ако може да ни просветлиш? Поляците им направиха лабораторни анализи и не ги пушат в Полша. Купува ги Турция и продава макарони в Африка, където няма лабо.
23:26 06.02.2026
149 Световните медии
23:28 06.02.2026
150 мен ми е ясно
До коментар #138 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че нямаш търпение да си общата отново...
23:28 06.02.2026
152 Ачо
До коментар #33 от "В.В.П":Руснаците ги копат с багер общо.Затова не може да им се хване точната бройка.
Коментиран от #206
23:28 06.02.2026
153 Град Козлодуй
До коментар #132 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #157
23:29 06.02.2026
154 ахахахаха
До коментар #138 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТИ ГО ПЛЮЕШ, ТОЙ СИ МИСЛИ ЧЕ ВАЛИ
Коментиран от #266
23:29 06.02.2026
155 Жълтопаветник
23:30 06.02.2026
157 нато що се разпада
До коментар #153 от "Град Козлодуй":тогава? нали русията възпираше??
23:30 06.02.2026
158 среднощен
До коментар #139 от "пиночет":Формулата "Да ограбим ограбеното"
е на другаря Ленин, развита от другаря Сталин...
Въпросът е: "Къде отива заграбеното"..?
23:32 06.02.2026
159 Кога ще ги стигнем руснаците?
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
Никога няма да ги стигнем руснаците! Първо трябва да стигнем черните от Гана!
Коментиран от #162
23:32 06.02.2026
160 да не работиш
До коментар #156 от "Марш по кофите ти казах!":в чистота бе мой ... тука да изкарваш допъпнително .. ахахахаха, я се махай
23:32 06.02.2026
161 Горд евроцент
До коментар #148 от "Така е тъ пейка":Оооо, тъпeйкa, къде бегаш? Измисли пак некоя нова думичка, да се посмеем малко, че таа нещо пак не се харчи!
Коментиран от #171, #190
23:33 06.02.2026
162 Руската пропаганда
До коментар #159 от "Кога ще ги стигнем руснаците?":Има за цел глупаците.
Коментиран от #169
23:35 06.02.2026
163 Ицо
23:36 06.02.2026
164 Кравария убер алесссс
23:37 06.02.2026
165 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
В Русия има бедни, както навсякъде по света, но не си изключват отоплението от безпаричие и не гладуват. За живота на средната класа търсете в нета /Рублевка/.
Коментиран от #173
23:38 06.02.2026
166 Перо
23:38 06.02.2026
168 Удри
23:39 06.02.2026
169 Така е
До коментар #162 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
23:39 06.02.2026
170 Историк
Коментиран от #174, #177
23:39 06.02.2026
172 Да кажа
23:43 06.02.2026
173 Салзи
До коментар #165 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Някои не си изключват отоплянието, защото не го включват!
23:43 06.02.2026
174 Сметай
До коментар #170 от "Историк":колко дни има до 2058г.
23:43 06.02.2026
176 Кравария убер алесссс
Коментиран от #182, #185, #186, #201
23:44 06.02.2026
177 Димяща ушанка
До коментар #170 от "Историк":Утре влизам в Киев !!!
23:45 06.02.2026
178 Ватенкоушанка
23:46 06.02.2026
179 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #187
23:46 06.02.2026
181 Отец Дионисий
23:47 06.02.2026
183 Механик
До коментар #19 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Абе, от тоя орешник и скраб не става.
23:49 06.02.2026
184 Истината
90% от страните знаят, че украинците почитат нацизма и пречупеният кръст.
Коментиран от #189
23:49 06.02.2026
186 стоян георгиев
До коментар #176 от "Кравария убер алесссс":Задължително първите десет коментара в подобна статия са проруска боза.и тези тук не са изключение.голяма.част от троловете са на заплата и са част от модераторите на сайта.половината статии са проруски фейк,но се появяват често хора дето уж се възмущават от лошите антируски действия в сайта
23:50 06.02.2026
187 стоян георгиев
До коментар #179 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Така е .господарите си правят кефа.виж архитектурата на 15 км от кремъл.ще.ти създаде противоположно впечатление.
Коментиран от #194
23:52 06.02.2026
188 Чета
До коментар #98 от "Жълтопаветник":какво пишеш и това са пълни глупости ние жито си имаме достатъчно дори и изнасяме а това че някои идиоти купиха украинско е друг въпрос така че украинско жито може да си ял ти като си купувал хляб менте на по ниска цена
23:53 06.02.2026
189 стоян георгиев
До коментар #184 от "Истината":Русия почита фюрера и има подобна система на управление като нацистите.това ти забелязал ли си го?
23:53 06.02.2026
190 Е не бега
До коментар #161 от "Горд евроцент":Нали видиш, че тъ пейката денонощно тъпее тук, докато и се радват, че е евтина и глупава. Тъ пейка. 😄
23:53 06.02.2026
191 За огледалце и мъниста
Коментиран от #195
23:53 06.02.2026
192 ....
До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":Това какво общо има. И Судан има по-голяма територия от Швейцария, ама е много зле. Русия има по-голяма територия от Китай, ама е 100г. назад от Китай, даже е и роб на Китай. Територията е напълно излишна и безсмислена, когато на не я живеят бедняци и глупаци.
23:54 06.02.2026
193 цирк
23:56 06.02.2026
194 За разлика от теб съм я виждал
До коментар #187 от "стоян георгиев":Москва е един от най-красивите и благоустроени градове в света, както и Санкт Петербург.
Коментиран от #197
23:56 06.02.2026
195 стоян георгиев
До коментар #191 от "За огледалце и мъниста":Ссср ни взе златото два пъти ама ти им лапаш бахора до корен при всеки удобен вариант.ес нищо не ти взе до преди ес не знаеше какво е пластмасова дограма и ламинат а калмарите ги ядеше само по родопски!
Коментиран от #198, #203
23:57 06.02.2026
196 Е да те жаля ли, че сипендел 😄
До коментар #128 от "ХА ХА":Туй не е за фалене бе глупав! 😄 Затова ти се радват, че си евтин и глупав!
23:58 06.02.2026
197 стоян георгиев
До коментар #194 от "За разлика от теб съм я виждал":Да и путлер го съсипа.сега софия има по висок стандарт от богатата Москва.за това и избягахте скоростно от там даже и вие руските тролове.нищо лично просто статистика.
23:59 06.02.2026
198 Пропагандата
До коментар #195 от "стоян георгиев":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #200
23:59 06.02.2026
199 ГУР
Анархията е пълна .
00:00 07.02.2026
200 стоян георгиев
До коментар #198 от "Пропагандата":Нямаш си представа колко е вярно това за теб!
Коментиран от #202, #216
00:00 07.02.2026
201 Жалък с@йт
До коментар #176 от "Кравария убер алесссс":Поле на тро0-леи, просто тия и лъжи! Само драсни нещо срещу глупака тро0-лей и ттрият. Ще им развалиш фейса на сайта за тъпо0 та. Жалки човечета! 😄
00:01 07.02.2026
203 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #195 от "стоян георгиев":Аз преди 1980 не знаех какво е интернет, а компютър купих след 2000 година. Объркваш епохите с благосъстоянието, момче. Ти какво си мислиш? Че руснаците нямат дограма и живеят в колиби, като българските селяни? Не обиждам селяните. Те не са виновни
Погледни е Гугъл картинки РУБЛЕВКА и ще видиш за какво става дума!
Коментиран от #205
00:04 07.02.2026
204 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #207
00:09 07.02.2026
205 стоян георгиев
До коментар #203 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ти другар не си знаел какво е пластмасова дограма докато не ти дадоха достъп до европа в ссср и комунистическа българия живеехме като африканци само че без банани.в русия още в много райони ситуацията е такава.евтино пиене панталон с ръб и железни зъби.пожелавам ти да да изкараш остатъка от живота си.нали много ти харесва?само за това ме е яд.че талибани като теб вземате вече евро.ти си за там.да седиш с ватенката и ушанката пред хоремага и да чакаш с кой да си разделите бутилка водка .
Коментиран от #208
00:10 07.02.2026
206 Цък
До коментар #152 от "Ачо":Мечтите са безплатни.
00:10 07.02.2026
207 стоян георгиев
До коментар #204 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Скъпотията друга.талибан е символ на богатство.къдетоме скъпо хората са богати.в швейцария е скъпо другарю талибан да ти кажа ли защо? В африка е евтино пак по същата причина.москва бе един от най скъпите градове докато царя ви не направи простотията.
00:13 07.02.2026
208 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #205 от "стоян георгиев":Стояне, обиколил съм половината СССР. Бил съм в Украйна, Белорусия, Чечня, Урал, Красноярски край, република Тува. На запад до Пролива. На юг до Испания. Мога да обиколя 50 пъти света, защото имам пари. Ти къде си бил, че се правиш на много умен и ме коментираш?
Коментиран от #210, #236
00:15 07.02.2026
209 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #212
00:17 07.02.2026
210 стоян георгиев
До коментар #208 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ти си талибан бе човеко където и да си бил и пари да имаш си оставаш талибан съветски талибан крадец и фен на други подобни крадци.само подобен може да е фен на върхушката крадци .от ссср които сега съсипват и русия.нали ти казах какво заслужаваш? Жалкото е че не се намериха хора да ви уредят.там ви е мястото.харесваш путинландия? Еднопосочен билет и без право на връщане.имай си там пари...
Коментиран от #214
00:19 07.02.2026
211 Мъдреца
00:20 07.02.2026
212 стоян георгиев
До коментар #209 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Не бе аз съм обратен черен и не съм бил войник ...хаха....всеки съветски талибан го използва за аргумент като няма какво да каже.
00:21 07.02.2026
213 Диди
Коментиран от #215, #244
00:23 07.02.2026
214 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #210 от "стоян георгиев":Стояне, откъде накъде ме наричаш талибан и крадец? Момче, не си добре с главата. Талибани в България са били само фашистите и техните слуги. Рязали са глави и са ги набивали на кол, като талибани.
00:27 07.02.2026
215 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #213 от "Диди":Диди, добър вечер. Русия е много богата и развита страна. На четвърто място в света по покупателна способност на населението. Ние сме след африканската страна Гана.
Коментиран от #233
00:32 07.02.2026
216 Пропагандата
До коментар #200 от "стоян георгиев":винаги има за цел глупака!
00:38 07.02.2026
219 От чужбина
00:49 07.02.2026
220 Врач
00:50 07.02.2026
221 Серсемин
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си обикновен пдpcт.
Коментиран от #227
00:51 07.02.2026
223 Врач
Нямат какво да ядат , ама още мърда.
Русия се забавлява с окраинскине нещастници.
00:56 07.02.2026
224 Хо-ха-ха
01:10 07.02.2026
225 Кирпича
До коментар #12 от "Сатана Z":А русофилията е отявлен неонацизъм Сатаньов.
01:13 07.02.2026
226 М да
01:14 07.02.2026
227 Серсем
До коментар #221 от "Серсемин":А ти си Фегет
01:15 07.02.2026
228 гост
До коментар #67 от "Блатна подлога":И после при размяната-1000 украински,а едва 38 руски!Защо така?
01:17 07.02.2026
229 Интересно
И омразния Нато
А пък ползват
Технологията на Пропадналия Запад .
Z Блогърите реват че
Русия няма нещо подобно на Стралинк
И плюят по Мъск.
Че ги отрязъл.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
А иначе Рушляците били Без АНАЛогови .
Коментиран от #235
01:23 07.02.2026
230 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #107 от "Жълтопаветник":" леп си ял и си го затопвал в украинско олио"
Да ме пази Господ от отровно украинско олио! Ползвам само зехтин и фастъчено масло. И чак да затопвам в масло...
Да не съм тиква, да ям филии със свинска мас.
01:24 07.02.2026
231 гого
01:27 07.02.2026
233 Аууу
До коментар #215 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Взехме че ти повярвахме
4та в Света .
Пенсионираните Крепостни
Имат пенсии около 200 долара .
За каква Покупателната способност
Говориш Издуханяк ?
Коментиран от #237, #240, #241
01:27 07.02.2026
234 Цензура
До коментар #50 от "гост":Така са ги подценили, че цялото НАТО помага на укропия и руснаците пак ги бият !!! А обрaтнякът от видеото ти да прави цялата обрaтняшка "армия4 от 60 000 розови понита и след месец няма да я има.
01:28 07.02.2026
236 Като те гледаме
До коментар #208 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И на Луната си Ходил
Затова явно си Слънчасал ,Ушанке.
01:31 07.02.2026
238 Цензура
До коментар #31 от "Зловещия подкаст":И как 2 милиона армия дава 2 850 000 загуби... и още съществува ??? Ти си такъв крeтeноид, че би снижил средното IQ дори на рибен пасаж от цаци !!! Когато всичко свърши по единствения възможен начин такива като тебе ще бъдат подлагани на принудителна стерилизация, за да се спаси генофондът на човечеството, защото иначе ще деградираме обратно към медузите.
Първо "клъц-клъц" (без упойка), после - в някоя оловна мина или каменоломна.
01:32 07.02.2026
239 гого
Коментиран от #242, #259
01:33 07.02.2026
240 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #233 от "Аууу":Списък на държавите по ППС (покупателна способност)
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
Клубът на богатите не означава, че всички там са богати! България се намира в списъка след Гана!
Коментиран от #249
01:34 07.02.2026
241 Тоя, пък.
До коментар #233 от "Аууу":О, да, то се знае. Всеки русофoб олигoфрен с IQ по-малък от броя на пръстите му, знае повече от експертите от МВФ и Световната банка. Дано само не признаят официално русофобщината за инвaлидност, че ще се разорим да храним пожизнено безполезни индивиди.
01:35 07.02.2026
242 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #239 от "гого":Гого, ти гледаш приходите но не гледаш разходите. В Гана, например, бананите са почти без пари и не харчат за отопление😜❗
01:37 07.02.2026
243 гого
Коментиран от #246, #247, #251
01:38 07.02.2026
244 Цензура
До коментар #213 от "Диди":Абе, голяма ти е устата, ама като дойдат руснаците, първа ще тичаш да им лапаш.
01:38 07.02.2026
245 Артилерист
01:39 07.02.2026
246 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #243 от "гого":Откъде знаеш, че това е единствената им работа? Или че не ги осигуряват на минимална, както половината работещи в провинцията? Едно ще ти кажа. Такава мизерия, както в България никаде в ЕС няма. За Руския няма да сравнявам, защото е смешно да сравнявам четвърто и 72 място в класацията.
01:43 07.02.2026
248 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
01:48 07.02.2026
249 Малко данни от Росстат
До коментар #240 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Бре Издуханяк
За Последния месец увеличение на цените
В Кочината.
Краставици + 34.4 %
Домати. + 19.4. %
Картофи + 10.3%
Моркови. +8.3%
Зеле. +7.6%
Какви простотии ни разправяш
За Скапаната Русия
Издуханяк
Реват Блатните че инфлацията яко ги удря .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #250
01:48 07.02.2026
250 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #249 от "Малко данни от Росстат":БЕЗ ЛИЧНИ ОБИДИ, МОЛЯ. Много ясно, че доматите и краставиците са по-скъпи през зимата, отколкото през лятото.
Коментиран от #253
01:53 07.02.2026
251 Ти кажи
До коментар #243 от "гого":първо откъде идват парите за заплати в България.
01:53 07.02.2026
252 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
01:59 07.02.2026
253 Оня Ден Мишустин реве
До коментар #250 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Кремля търси спешно още
1.2 Трилиони Рубли да продължи да спонсорира Войната
Според теб откъде ще ги вземат тези пари
Кремълските Ашлаци.
Пенсии и всякакви други разходи
За Бедните ще има ли ?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Ще се увеличи ли
Покупателната способност на Крепостния ?
Коментиран от #254, #255, #258
02:01 07.02.2026
254 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":Не ме интересува кой реве в Русия. Във Факти публикуват всеки ден адски украински рев!
02:03 07.02.2026
255 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":Не се напъвай да пишеш на руски. Не ти се отдава. Пиши на български да те разберем добре. Българският майчин език ли ти е? Да не си украинец?
02:06 07.02.2026
256 охо
Коментиран от #265
02:28 07.02.2026
257 Т90
02:46 07.02.2026
258 Хо-ха-ха
До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":Кажи ЕС от къде ще събере милиардите дето и ги иска Зелю, като дори ресурси няма за продаване а високите технологии дето използваха при създаването на непадащите капачки никой няма да и ги купи. Дали ще се увеличава покупателната способност в ЕС?
02:54 07.02.2026
259 Хо-ха-ха
До коментар #239 от "гого":Само че храната и отоплението им е много по-евтино. То и българските пенсионери немогат да си позволят не само месо а и много други продукти
03:02 07.02.2026
260 ХиХи
03:46 07.02.2026
261 Болотнии
04:00 07.02.2026
262 Чий е Крим?
Хе, хееее…
04:01 07.02.2026
263 хихи
04:36 07.02.2026
264 Д,мин
05:31 07.02.2026
265 абе мушмул
До коментар #256 от "охо":"Няма по-смотано същество от руснака, виси по форуми и медии..." и това си го писал в 2:28 часа? И пишеш, че другите висят? Ми по това време нормалните спят или куландрисват комшийката!
05:33 07.02.2026
266 Коста
До коментар #154 от "ахахахаха":Ми начетен бил.. хаха
05:44 07.02.2026
267 Уса
05:49 07.02.2026
268 Уса
05:52 07.02.2026
269 Хахахахаха
Бившият лидер на Майдана и бивш депутат, сега командир на взвод от 72-ра бригада, Татяна Чорновол, се оплака, че бойците ѝ са останали без Starlink, след като нерегистрираните терминали започнаха да бъдат затваряни. „Дори Мъск не обърка нещата като собствените си хора. Добре, че моите позиции не са на такива „зли“ места, както бяха преди година... Ние загубихме всичко, не московчаните“, оплака се Чорновол.
Депутатът от „Европейска солидарност“ Маруся Зверобой също е възмутена . „Спирането на Starlinks съсипа цялата ни работа... Накратко, това е краят на един голям PR трик, наречен „ще спрем Starlinks на тези руснаци“. И има ли значение, че и ние работим за тях? И има ли значение, че 80% от Starlinks се управляват от доброволци и не се развиват“, пише депутатът.
На 5 февруари украинското издание „Страна“ написа, че проблемът на руснаците със Starlinks е силно преувеличен, тъй като само около 10% от руските военни комуникации ги използват, а останалите работят чрез стандартни руски мрежи. Технически решения за замяна на Starlinks вече се разработват.
06:24 07.02.2026
271 Джони
06:46 07.02.2026
272 Начетен
До коментар #18 от "Ахахаха":Но, с правописни грешки,толкова му е начетеноста.
08:11 07.02.2026
273 Типче на име Шахед
Освен това, защо не обясните как руснаците са се снабдили с терминали на Старлинк??? Пак ще си ги набавят по същия начин:):)
А и кой ви каза, че нямат своя технология за комуникации? Старлик ползват от преди една година само. след като ги разучиха и набавиха достатъчно терминали! Само един вид от най-новите им дронове са нагодени само за Старлинк, и ще им трябва седмица за да ги нагодят за своята система!
Коментиран от #274, #275
08:47 07.02.2026
274 Пълна Катастофа
До коментар #273 от "Типче на име Шахед":за медииите и лузърите! Опитват се да се ободрят и си влеят кураж!
08:51 07.02.2026
275 стоян георгиев
До коментар #273 от "Типче на име Шахед":Да питам защо руснаците ползват старлинг а не своята високотехнологична система?
09:34 07.02.2026
276 Ха ха ха... Ща ма пръснете от смях ва...
Ма да си верват козяците....
Не пречат на събитията....
10:07 07.02.2026
277 дядо поп
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Личи си , че човешката природа ти е чужда след като дори не можеш да пишеш като хората.
10:32 07.02.2026
278 Ха ха ха
11:08 07.02.2026
279 Смешник
До коментар #31 от "Зловещия подкаст":Тъй де ,ама хакерите говорат за ВСУ, а нащо го докарва за руснаците. То за туй ловят хора по улиците урките щото при тях всичко е наред.
18:42 07.02.2026