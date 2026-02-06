Новини
Врагът е в катастрофа! Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink даде първи резултати
Врагът е в катастрофа! Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink даде първи резултати

6 Февруари, 2026 22:10

Украинската армия ще възстанови превъзходството си в комуникациите благодарение на това решение, а руските сили ще имат редица проблеми с контрола на войските на тактическо ниво

Врагът е в катастрофа! Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink даде първи резултати - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Компанията SpaceX реши да ограничи достъпа на Русия до Starlink, като прекъсна връзката над Украйна, но остави "бял списък" с одобрени украински терминали, съобщава Business Insider, цитиран от Фокус

Медията обяснява, че това решение е свързано с факта, че украински служители и военни експерти са загрижени, че руските войски все по-често използват Starlink за нанасяне на удари на големи разстояния и координиране на силите.

"Враг съобщава за масово изключване на Starlink сред руските подразделения на фронта“, заяви в четвъртък, 5 февруари, ръководител на голяма украинска организация за производство на бойни дронове Сергей Стерненко.

Той добавя, че украинската армия ще възстанови превъзходството си в комуникациите благодарение на това решение, а руските сили ще имат редица проблеми с контрола на войските на тактическо ниво.

Съветникът по въпросите на безпилотните системи в Министерството на отбраната на Украйна Сергей "Флеш" Бескрестов сподели, че тази стъпка е провалила руските наземни атаки в някои райони на фронта.

"Врагът дори няма проблеми на фронтовете. Врагът е в катастрофа“, написа той в своя канал в Telegram.

В публикацията се подчертава, че във връзка с наложените от САЩ санкции през 2022 г. след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, SpaceX не продава терминали Starlink на Русия.

Въпреки това, както отбелязват украинските военни, това не пречи на руснаците да ги купуват на черния пазар, което предизвиква тревога. Нещо повече, Киев твърди, че е открил американска техника в свалените разузнавателни дронове.

В статията се посочва, че натискът върху компанията SpaceX с цел ограничаване на достъпа на Русия достигна апогея си миналия месец, когато украинските военни заявиха, че са започнали да виждат терминали Starlink на безпилотни самолети с далечен обсег.

Въпреки това, както посочва медията, отключването на силите на Кремъл от Starlink се оказа по-сложна задача от простото геофенсинг. Всичко това се дължи на факта, че украинските военни също използват Starlink, поради което прекъсването на достъпа в спорните региони би повлияло на операциите на Киев.

Медията добавя, че с появата на "белия списък" ситуацията изглежда се променя. Министерството на отбраната на Украйна и влиятелни лица в Telegram призовават военните да регистрират бързо своите терминали в системата за управление на бойното пространство DELTA.

Предполага се, че ограниченията на достъпа вероятно ще се разширят и върху цивилни райони, отдалечени от фронтовата линия. Причината е опасението, че Starlink може да се използва за насочване на руски безпилотни самолети от типа Shahed, които атакуват градове.


Украйна
  • 1 az СВО Победа 80

    159 37 Отговор
    Офффф, тая пролет Киев пак щял да "разгроми" Москва.

    За пореден път!.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #69, #74, #81, #89

    22:13 06.02.2026

  • 6 нали врага бяха нацистите

    84 29 Отговор
    Целия свят говори че руските са добрите а врага са нацистите , а тук е обратно

    Коментиран от #32

    22:13 06.02.2026

  • 7 пиночет

    52 120 Отговор
    Руски смотаняци и палячовци

    22:13 06.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    101 34 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    22:13 06.02.2026

  • 9 Сатана Z

    120 40 Отговор
    Укрите едно парно не могат да пуснат на хората ,тръгнали да побеждават Русия със Старлинк на гърба.

    22:14 06.02.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 98 Отговор
    добър вечер копеи и други РФ фенове! след като ви до казазх , че съм много по начетен от вас /мразите ли ме?аз съм коте , човешката природа ми е чудна))))

    Коментиран от #18, #218, #221, #222, #277

    22:15 06.02.2026

  • 12 Сатана Z

    107 32 Отговор
    Русофобията в Европа е добре замаскиран нацизъм.

    Коментиран от #225

    22:15 06.02.2026

  • 13 Ахах

    99 26 Отговор
    Години ги дърмонят безпроблемно, без старлинк.. Сега изведнъж "новина".. Ае вие над 2 мозъчни клетки имате ли уе??!

    22:16 06.02.2026

  • 15 Да,да

    99 16 Отговор
    Ей сега руснаците ги почват да бомбят със стари телевизори Огонек и Рубин. После да няма туй било, онуй било.

    22:16 06.02.2026

  • 16 ру БЛАТА

    36 74 Отговор
    Блатарите от векове паразитират от западния научен прогрес като черешката е открадването на технологиите за я о, с които сега медводков ни плаши през ден и ни спират да ги занул им

    Коментиран от #64

    22:17 06.02.2026

    "Врагът е в катастрофа", нищо че в кииф няма ток! Вместо ток и вода имат интернет. Това много помага при голяма нужда!😂😂😂😂😂😂

    22:17 06.02.2026

    59 17 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В затвора другия път се запиши на училище, че правописа ти е под 3ти клас

    Коментиран от #138, #272

    22:17 06.02.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    84 23 Отговор
    На Орешник трябва ли му старлинк?!

    Коментиран от #183

    22:17 06.02.2026

  • 20 Град Козлодуй

    34 74 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Коментиран от #65

    22:17 06.02.2026

  • 21 Подправения кантар

    68 8 Отговор
  • 22 отец Щирлиц

    69 15 Отговор
    22:18 06.02.2026

    24 37 Отговор
  • 24 Бай Ганьо

    27 50 Отговор
    22:18 06.02.2026

  • 25 Хахахаха

    15 26 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Така така. И така стигнаха от Киев до Донецк!

  • 26 Ха-ха

    25 34 Отговор

    До коментар #5 от "Подправения кантар":

  • 27 пиночет

    28 63 Отговор
    Коментиран от #41, #42

    60 17 Отговор
    Преди около месец Иран изключи Старлинк. Едни хора бяха шокирани.
    Тогава едни хора се запитаха кой всъщност управлява Старлинк.
    За това е по-добре да кажем, че Старлинк не работи :)

    22:20 06.02.2026

  • 29 Кремълска подлога

    Щяли да ни викат в Кремъл

    Коментиран от #60

    22:21 06.02.2026

  • 30 Плешива първопричина

    25 38 Отговор
    Когато се биеш с колективното нато и молиш колективното нато да ти пусне интернета, че да се биеш с него, си една проста първопричина. Путриоти, на вас харесва ли ви е интернета?

    22:21 06.02.2026

  • 31 Зловещия подкаст

    21 64 Отговор

    До коментар #5 от "Подправения кантар":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #33, #36, #43, #71, #238, #279

    22:21 06.02.2026

    18 18 Отговор

    Ей,голям страх от тия нацисти и фашисти, голямо нещо 🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣

    22:22 06.02.2026

    21 54 Отговор

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    Вчера Руската дума гласува ново решение -
    Русия утроява държавните разходи за разширяване на гробищата

    Коментиран от #152

    22:23 06.02.2026

  • 34 Копейки

    22 43 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #143

    22:23 06.02.2026

  • 35 Жоро павето

    18 28 Отговор
    Този блокаж на руските действия съвпада с планираната мощна офанзива на Зeлето, от което ефектът от двата фактора няма да се насложи, а ще се умножи! Ако някого това пояснение го дразни, по добре да не се информира за последващото развитие! Информацията ще бъде инфарктна! Руснаците ще трябва да се отбраняват с лопатите!

    22:24 06.02.2026

  • 36 пиночет

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    Това е защото Путин смята руснаците за добитък

    Коментиран от #96, #126

    22:24 06.02.2026

  • 37 да бе..

    22 8 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Ганьо":

    Ганьовець,не виждаш ли че юръпо ти се хили че целио си у жлъто-дека го кушашь уweцето на пеефтьски0

    Коментиран от #40

    22:25 06.02.2026

  • 38 Смешник

    48 13 Отговор
    Нищо не може да спаси Зеления клоун и фашистката хунта в Киев със или без Старлинг

    Коментиран от #52, #91

    42 5 Отговор
    Врагът? Факти, кой ви е врагът?

    Коментиран от #232

  • 40 Бай Ганьо

    17 33 Отговор

    До коментар #37 от "да бе..":

    Важното е, че спират кранчето на нашите копейки

    Коментиран от #45, #54, #68

    22:27 06.02.2026

  • 41 хикочко..

    18 9 Отговор

    До коментар #27 от "пиночет":

    Коментиран от #44

    22:28 06.02.2026

    27 8 Отговор

    По добре да не идва краят на путин,че ще започне едно начало без край..

    22:29 06.02.2026

  • 43 Ами

    41 9 Отговор

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    Тази седмица Полша получи поредната пратка с кофчези от окраина.
    Пратката бе толкова голяма, че нямаше как да се скрие.
    Не бяха необходими дори и хакери :)
    Имаше го навсякъде.

    22:30 06.02.2026

  • 44 пиночет

    12 24 Отговор

    До коментар #41 от "хикочко..":

    Дошъл съм да забирам Путин

    Коментиран от #48

    22:30 06.02.2026

  • 45 а бе..

    12 3 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Ганьо":

    Кво ти дреме,важното е че ще кушашь жлътото на пеефтьски0 поне още една петилетка

    22:31 06.02.2026

  • 46 Жълтопаветник

    14 16 Отговор
    Ако и сега стинките не подпомогнат родната русия като изложат гъpдите си в първите редици на фронта, значи са ментe русуфили!

    22:31 06.02.2026

  • 47 Клати Курти

    30 7 Отговор
    Утре сутринта след предстоящата безплатна руска заря ще отговоря за кого е катастрофата 🤣🤣🤣

    22:31 06.02.2026

  • 48 касата

    14 8 Отговор

    Селяндур ,забирайте си ги и навирайте си ги там на село от където си дошъл скъсаняк .

    22:33 06.02.2026

  • 49 Свободен

    18 32 Отговор
    Чудя се, защо руснаците продължават да се излагат?!
    Цял свят се убеди, че са гола вода, на какво се надяват?
    Че след четири години изведнъж ще тръгнат напред?!
    Че то загиват повече, отколкото докарват камионите от тила!

    22:33 06.02.2026

  • 50 гост

    15 38 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Бивш шеф на MI6: Подценихме колко зле ще е руската армия в Украйна (ВИДЕО)

    "Мислехме, че украинците ще изпитат трудности да удържат руснаците. Обаче подценихме колко зле ще се представи руската армия на бойното поле". Това признание, което показва в какъв капан се забърка диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г., направи бившият ръководител на британската служба за външнополитическо разузнаване (MI6) Ричард Мур по време на форум в Harvard Kennedy School. Думите му са подкрепени и от независими данни за бруталните руски загуби на фона на бавния 4-годишен напредък: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.
    Гледаме всички във всяко село ,във всеки град масовите гробове на убити руснаци в Украйна и благославяваме съдбата че сме Европейци и никой не отнема насилствено нашите животи"

    Коментиран от #58, #62, #77, #79, #85, #234

    22:34 06.02.2026

  • 51 да питам

    15 24 Отговор
    верно ли са унищожили цеха за наркотици на Асад и Путин в Сирия ?

    22:35 06.02.2026

  • 52 Това го слушаме

    10 10 Отговор

    До коментар #38 от "Смешник":

    4 години Ха Ха Ха😂🤣😅😆😆

    22:35 06.02.2026

  • 53 Ха ха

    13 26 Отговор
    Американците бяха блокирали цялата информация към ВСУ като дадоха шанс на орките да освободят Курска област.Сега палачинката се обърна.

    22:36 06.02.2026

  • 54 Гай Баньо

    19 9 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Ганьо":

    По важното е че нашите козячета пак се надянаха яко на дебеуиа на сухо !

    Коментиран от #57

    22:36 06.02.2026

  • 55 Викам орките да бягат от Украйна.

    17 17 Отговор
    Докато са още живи викам.

    22:36 06.02.2026

  • 56 максим

    24 8 Отговор
    киев е в мат.мъск,не може да контролира системите на стар линк,над украйна.заблокирани са!!! руснака,ги ползва.
    лъжите,на никого не помагат.четете,какво казва мъск..той ,не е велик.ползва изоставени руски разработки от 90 години.

    22:37 06.02.2026

  • 57 Христо

    16 23 Отговор

    До коментар #54 от "Гай Баньо":

    Руската пропаганда е за глупака.

    Коментиран от #63, #83

    22:38 06.02.2026

  • 59 пиночет

    17 26 Отговор
    Охлюва Путин върна Русия назад,вече му точат ножа в Кремъл!

    Коментиран от #72, #78

    22:38 06.02.2026

  • 60 Копейка

    12 16 Отговор

    До коментар #29 от "Кремълска подлога":

    За какво ни викат Не са ни платили за две год. питаме за кога, казаха не знаем

    Коментиран от #67

    22:39 06.02.2026

  • 61 Егати тъпите американци

    15 19 Отговор
    Чак сега ли се сетиха?
    1991г. защо даваха на руснята салам?
    Сега пък Старлинк!

    22:39 06.02.2026

  • 62 Иван

    15 22 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Путлер си изби хората.

    Коментиран от #66

    22:40 06.02.2026

  • 63 Пламен

    7 5 Отговор

    До коментар #57 от "Христо":

    Ицка лапуркай му сополите,досега винаги добре си го правил.

    22:40 06.02.2026

  • 64 Пилотът Гошу

    23 7 Отговор

    До коментар #16 от "ру БЛАТА":

    Открадването на технологиите... Американците да не би да са ги разработили те ма? 😂😂😂😂 Хич, ама хич не прибраха учените и работите на немците... Аре изчезни 😂😂😂 САЩ през цялото си съществуване прави само това - прибира мозъците и трудовете на хората.

    22:40 06.02.2026

  • 65 РЕАЛИСТ

    27 10 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    И щото от руснак войник не става, като погледнеш картата , коя е най-голямата държава. Тази , която може да печели територия с армията си. А ти се търси на картата къде си. Щото си голям воин. Който не те е хванал, той не те е бъхтал.

    Коментиран от #87, #192

    22:41 06.02.2026

  • 67 Блатна подлога

    15 24 Отговор

    До коментар #60 от "Копейка":

    Викат ни в Купянск да събираме руски трупове.

    Коментиран от #228

    22:41 06.02.2026

  • 68 Хохо Бохо

    12 16 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Ганьо":

    Копейкин вече има нов спонсор - Делян Пеевски...

    22:42 06.02.2026

  • 69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    22:42 06.02.2026

  • 71 максим

    16 10 Отговор

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    да поздравя ,твоите хакери и зловещия ти, подкаст.
    вярвай ,на каквото искаш.аз вярвам на моите хора в украйна и русия.
    нещата в украйна,са плачевни.патриота,не работи добре.

    22:43 06.02.2026

  • 76 Уффф

    14 27 Отговор

    До коментар #4 от "Подправения кантар":

    Знаем ги войните на Русия, особено ВСВ, ако не САЩ не беше спасила руските неможачи, Хитлер щеше да ги изтрие от картата. Убитите руснаци нямаше да са 30 000 000, а 60 000 000. Но руското племе е неблагодарно и завистливо, сега ръси пропаганда срещу САЩ.

    Коментиран от #92

    22:45 06.02.2026

  • 78 касата

    9 10 Отговор

    До коментар #59 от "пиночет":

    В бункера има 2 туби с бензин.

    Коментиран от #82

    22:46 06.02.2026

  • 79 Ами

    15 7 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Генерал Мали каза три дни и всичко бе планирано за максимум месец, два.
    Русия трябваше да смаже окраина и целият свят да и наложи санкции за това.
    След това Русия трябваше да моли за милост да се разпадне.
    Да но планът се обърка. За това сега се работи по друг план :)

    22:46 06.02.2026

  • 80 Сaлзи фoчити

    7 12 Отговор
    Пфyуy! Това не е живот! Това е жuзньь! Сeги ще има "Kък ша ги стигнем бурятите и руснаците!"

    22:46 06.02.2026

  • 81 Владимир Путин, президент

    13 20 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Чувам че вече Четири Года узкоглазата рускя армия копа тоалетни пред Купянск. За това ли си заминаха 500 000 узкоглази ? Това ли е Великая Пабеда ?

    22:48 06.02.2026

  • 83 Град Козлодуй

    16 20 Отговор

    До коментар #57 от "Христо":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    22:50 06.02.2026

  • 84 Факт

    3 3 Отговор
    Това е постоянна надпревара!

    Коментиран от #90

    22:50 06.02.2026

  • 85 Това са безспорни

    4 9 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Факти.

    22:51 06.02.2026

  • 86 Абе лицето Сидеров

    8 8 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    Коментиран от #99, #101

    22:51 06.02.2026

  • 87 , салзи фочити

    10 9 Отговор

    До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":

    Туй де го гледаш на картата не е русия, ами е РФ!

    22:52 06.02.2026

  • 88 Смърфиета

    7 4 Отговор
    Чфутски маруфети.

    Коментиран от #93

    22:54 06.02.2026

  • 89 ХА ХА

    16 12 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 80":

    Офффф тая пролет след 4години щял да дойде третия ден, според симонян може и да е втория.
    Абе кво стаа с демили и денаци, май се оказа че бункерния ланомет иска част от ливадата ако може цялата.
    Абе тия 2000000 кобзончики немат ли роднини да питат где са им мъжете и що ги нема.

    22:55 06.02.2026

  • 90 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факт":

    Технологията става все по сложна и трудна за управление.

    22:56 06.02.2026

  • 91 позор за рашка

    14 14 Отговор

    До коментар #38 от "Смешник":

    Бункерното жуже с безаналоговата армия цели 4 години не може да се справи с един Зелен клоун 😂
    поне не пиши такива работи, че по-голямо става унижението на Рашата 😂

    22:56 06.02.2026

  • 92 Ами

    24 10 Отговор

    До коментар #76 от "Уффф":

    Има документи които доказват, че хора от САЩ са започнали да
    финансират Хитлер още през двайсетте години на миналия век.
    Основният доставчик на петрол и петролни продукти на
    Германия през цялата ВСВ е също американска фирма.
    САЩ дебаркират в Нормандия когато е ясно е СССР печели.
    Айзенхауер моли Сталин за помощ и му се кълне във вечна вярност
    защото немците ги избивали като пилци.
    И всичко това е документирано :)

    22:58 06.02.2026

  • 93 ХА ХА

    13 14 Отговор

    До коментар #88 от "Смърфиета":

    Абе квот и да говориш от блатните мурафети по смешни нема, е па нема.

    22:59 06.02.2026

  • 94 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    23 16 Отговор
    Защо наричате РФ враг? Враг е Украйна. Страна паразит, която не произвежда нищо и ЕС плаща заплатите и пенсиите на украинците. Русия нищо не ни дължи.

    Коментиран от #98, #103, #107

    23:00 06.02.2026

  • 97 Фейк на часа

    17 9 Отговор
    На тия глупости не биха повярвали дори малките от детската градина.
    Вие копаете дъното с тази примитивна русофобна пропаганда.

    23:04 06.02.2026

  • 98 Жълтопаветник

    17 18 Отговор

    До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Украйна, житницата на Европа, и на първо място със слънчогледа! Ти от ръката на Зелето леп си ял без да знаеш! Падни на колене и му целyвай ръката и крaката, кoпейко неблагодарна!

    Коментиран от #108, #109, #110, #188

    23:05 06.02.2026

  • 100 Ъъъъъъ

    11 11 Отговор
    Мдаааа....Украйна вече ще обърне хода на войната и ще си върне всички загубени територии.....Само че чичо ви Си не спи и вече намери цяр за Старлинк....Естествено не го е направил заради руснаците, а по-скоро заради себе си, когато тръгне да си прибира Тайван, но това е за друга тема. Накратко: китайците намериха начин да блокират Старлик, като атакуват директно сателитите в ниска околоземна отбита.

    Коментиран от #114

    23:09 06.02.2026

  • 101 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 9 Отговор

    До коментар #86 от "Абе лицето Сидеров":

    И ние не сме ходили 🥳

    23:09 06.02.2026

  • 102 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 5 Отговор
    Първо Меркел напълни Германия с тарамбуки, а сега нейната бивша министърка Урсула ни принуждава да обличаме храним и плащаме заплати и пенсии на 50 милиона паразити. Германия е подлудяла! Останалите не ги коментирам, защото са фалирали клошари.

    23:09 06.02.2026

  • 103 много просто

    13 16 Отговор

    До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    защото е враг. Русия е най-антибългарската държава.

    Коментиран от #105

    23:10 06.02.2026

  • 104 Само с глупава пропаганда се занимавате

    16 14 Отговор
    Русия си има спътници! Да не говорим, че ако реши може да блокира и сигнала на Украйна! Аман от пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #112, #132, #133

    23:11 06.02.2026

  • 105 Анти българин си ти

    10 8 Отговор

    До коментар #103 от "много просто":

    И те има дори благодарение на Русия!

    23:11 06.02.2026

  • 106 Всяка вечер милиарди хора по света

    15 13 Отговор
    Заспиват щастливи,че не са се родили руснаци.

    23:12 06.02.2026

  • 107 Жълтопаветник

    9 12 Отговор

    До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ти от ръцете на Зелето леп си ял и си го затопвал в украинско олио!

    Коментиран от #230

    23:12 06.02.2026

  • 108 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    14 11 Отговор

    До коментар #98 от "Жълтопаветник":

    Украинското жито и слънчоглед са радиоактивни от Чернобил. Който се храни с тях, става малоумен мутант, като украинците.

    Коментиран от #117, #122

    23:12 06.02.2026

  • 109 дори не е копейка

    9 10 Отговор

    До коментар #98 от "Жълтопаветник":

    а руски пенсионер, живеещ в БГ

    23:12 06.02.2026

  • 110 ХА ХА

    7 4 Отговор

    До коментар #98 от "Жълтопаветник":

    Не е така, смени темат щото по тази не си наясно. (несъм копейка).

    23:13 06.02.2026

  • 111 тагарев

    14 9 Отговор
    Надежди говежди х! Укрите продължават да мрат като мухи

    23:13 06.02.2026

  • 112 Механик

    14 14 Отговор

    До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":

    Абе, руснака не може да направи два еднакви пирона какво ще блокира.

    Коментиран от #118, #119, #124, #137

    23:13 06.02.2026

  • 114 Руската пропаганда

    8 8 Отговор

    До коментар #100 от "Ъъъъъъ":

    Е предназначена за гл

    Коментиран от #121

    23:14 06.02.2026

  • 115 Алиса Вайдел

    8 5 Отговор
    Зеленски малко е да ви разстрелят

    реч пред Бундестага

    23:14 06.02.2026

  • 116 да питам

    9 10 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, преди имала един ама дефектен и го нарязали на скрап ?

    23:15 06.02.2026

  • 117 Жълтопаветник

    6 8 Отговор

    До коментар #108 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Сори френд, много късно си се информирал!

    23:15 06.02.2026

  • 120 среднощен

    9 5 Отговор
    "..."Враг съобщава за масово изключване на Starlink сред руските подразделения на фронта“, заяви в четвъртък, 5 февруари, ръководител на голяма украинска организация за производство на бойни дронове Сергей Стерненко...";

    От това става ясно, че до момента САЩ са "подкрепяли" Русия..

    Коментиран от #139

    23:16 06.02.2026

  • 121 Така е

    11 11 Отговор

    До коментар #114 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #128

    23:16 06.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    14 8 Отговор
    Много ми е интересно, защо ЕС и България подкрепят страна паразит и хранят 50 милиона украинци, вместо да правят бизнес с Русия, която е една от най-богатите страни на планетата Земя и не ни дължи нищо.

    Коментиран от #136

    23:17 06.02.2026

  • 125 Руската пропаганда

    7 8 Отговор

    До коментар #118 от "Какво може руснака":

    има за цел глупака.

    Коментиран от #129

    23:18 06.02.2026

  • 128 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Така е":

    Здрастипендал.

    Коментиран от #130, #131, #196

    23:19 06.02.2026

  • 129 Така е

    10 6 Отговор

    До коментар #125 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #134

    23:19 06.02.2026

  • 132 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 4 Отговор

    До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":

    Спътниците на Илон Мъск са на ниска орбита и са лесни за поразяване. Щом руснаците не ги свалят, значи имат полза от тях.

    Коментиран от #153

    23:21 06.02.2026

  • 133 Уффф

    4 4 Отговор

    До коментар #104 от "Само с глупава пропаганда се занимавате":

    мерси за такива спътници -Беларус и Северна Корея

    Коментиран от #141

    23:21 06.02.2026

  • 134 Мар

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Така е":

    Марш!

    23:21 06.02.2026

  • 135 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    Ако немаш огледало снимай се и се погледни.

    23:21 06.02.2026

  • 136 Жълтопаветник

    4 9 Отговор

    До коментар #123 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Бързо се развиваш и черпиш знания от другите! Пак правиш същия коментар, но без да твърдиш, че Украйна нищо не произвежда! Респект!

    Коментиран от #146

    23:22 06.02.2026

  • 138 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ахахаха":

    то затвора бил школата на ЖИВОТА , АМА ТИ КАКда панимаеш

    Коментиран от #150, #154

    23:22 06.02.2026

  • 139 пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "среднощен":

    не са ги подкрепяли, крадяли са

    Коментиран от #158

    23:23 06.02.2026

  • 140 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Е да те жаля ли, че сипендел 😄":

    Така е, всеки съди по себеси.

    Коментиран от #144

    23:23 06.02.2026

  • 143 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки":

    а Гренландия с Европа ли ще я превземе или с щатите?

    23:24 06.02.2026

  • 144 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #140 от "ХА ХА":

    Глупака не го осъзнава като се фали. 😄 Затова евтин глупак.

    Коментиран от #147

    23:24 06.02.2026

  • 146 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 2 Отговор

    До коментар #136 от "Жълтопаветник":

    Какво произвежда Украйна освен отровен слънчоглед и пшеница, ако може да ни просветлиш? Поляците им направиха лабораторни анализи и не ги пушат в Полша. Купува ги Турция и продава макарони в Африка, където няма лабо.

    23:26 06.02.2026

  • 149 Световните медии

    6 8 Отговор
    "Катастрофален срив в приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи"

    23:28 06.02.2026

  • 150 мен ми е ясно

    5 2 Отговор

    До коментар #138 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че нямаш търпение да си общата отново...

    23:28 06.02.2026

  • 152 Ачо

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "В.В.П":

    Руснаците ги копат с багер общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #206

    23:28 06.02.2026

  • 153 Град Козлодуй

    5 8 Отговор

    До коментар #132 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #157

    23:29 06.02.2026

  • 154 ахахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #138 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТИ ГО ПЛЮЕШ, ТОЙ СИ МИСЛИ ЧЕ ВАЛИ

    Коментиран от #266

    23:29 06.02.2026

  • 155 Жълтопаветник

    5 8 Отговор
    Тая статия много ги жали горките руснаци! Изразяват се деликатно, тактично и дипломатично! В КАТАСТРОФА Е НАЙ ВЕЧЕ РУСИЯ - РУСКАТА ДЪРЖАВА И НАРОД!

    23:30 06.02.2026

  • 157 нато що се разпада

    5 4 Отговор

    До коментар #153 от "Град Козлодуй":

    тогава? нали русията възпираше??

    23:30 06.02.2026

  • 158 среднощен

    3 4 Отговор

    До коментар #139 от "пиночет":

    Формулата "Да ограбим ограбеното"
    е на другаря Ленин, развита от другаря Сталин...
    Въпросът е: "Къде отива заграбеното"..?

    23:32 06.02.2026

  • 159 Кога ще ги стигнем руснаците?

    7 6 Отговор
    Списък на държавите по ППС (покупателна способност)

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    Никога няма да ги стигнем руснаците! Първо трябва да стигнем черните от Гана!

    Коментиран от #162

    23:32 06.02.2026

  • 160 да не работиш

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "Марш по кофите ти казах!":

    в чистота бе мой ... тука да изкарваш допъпнително .. ахахахаха, я се махай

    23:32 06.02.2026

  • 161 Горд евроцент

    4 2 Отговор

    До коментар #148 от "Така е тъ пейка":

    Оооо, тъпeйкa, къде бегаш? Измисли пак некоя нова думичка, да се посмеем малко, че таа нещо пак не се харчи!

    Коментиран от #171, #190

    23:33 06.02.2026

  • 162 Руската пропаганда

    5 6 Отговор

    До коментар #159 от "Кога ще ги стигнем руснаците?":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #169

    23:35 06.02.2026

  • 163 Ицо

    3 4 Отговор
    Има ли копейки тук?

    23:36 06.02.2026

  • 164 Кравария убер алесссс

    7 4 Отговор
    Мадам, добре ,че русите си ползват Глонасс за ракетите и всичко що иска гпс позициониране. Утре пак ще пищите за пореден ужасяващо удар по цяла Украйна.... Ех понита....

    23:37 06.02.2026

  • 165 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 5 Отговор
    Много форумци развиват смешната теза, че руснаците са блатари и Русия е бедна страна. Българите са бедняци в клуба на богатите. По-бедни сме от Гана!
    В Русия има бедни, както навсякъде по света, но не си изключват отоплението от безпаричие и не гладуват. За живота на средната класа търсете в нета /Рублевка/.

    Коментиран от #173

    23:38 06.02.2026

  • 166 Перо

    7 4 Отговор
    Да, руската армия винаги е побеждавала, благодарение на Старлинк! И Орешник се насочва, благодарение на Старлинк.

    23:38 06.02.2026

  • 168 Удри

    6 6 Отговор
    Руснята загази без Старлинк. Тези години го крадяха, но вече далаверата приключи.

    23:39 06.02.2026

  • 169 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #162 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    23:39 06.02.2026

  • 170 Историк

    8 4 Отговор
    Колко дни остават до превземането на Киев?

    Коментиран от #174, #177

    23:39 06.02.2026

  • 172 Да кажа

    4 6 Отговор
    От руснака чеп за зеле не става.

    23:43 06.02.2026

  • 173 Салзи

    7 4 Отговор

    До коментар #165 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Някои не си изключват отоплянието, защото не го включват!

    23:43 06.02.2026

  • 174 Сметай

    5 2 Отговор

    До коментар #170 от "Историк":

    колко дни има до 2058г.

    23:43 06.02.2026

  • 176 Кравария убер алесссс

    5 4 Отговор
    Факти, собствена тролска ферма ли държите за висок кликбейт? Нямам обяснение за високия трафик след всяка новина за Русия и то в първите 20 минути. И все по пенещи се от злоба.

    Коментиран от #182, #185, #186, #201

    23:44 06.02.2026

  • 177 Димяща ушанка

    6 4 Отговор

    До коментар #170 от "Историк":

    Утре влизам в Киев !!!

    23:45 06.02.2026

  • 178 Ватенкоушанка

    5 2 Отговор
    Тя стана една сега, бой на чeрнокожи в тъмна нощ!

    23:46 06.02.2026

  • 179 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 7 Отговор
    Обичам да се разхождам и да гледам архитектурата. Това е изразената с тухли и камък култура на нацията. Никъде не съм виждал такива красиви и поддържани жилища както в РУБЛЕВКА. Можете да видите в Гугъл картинки за какво става дума!

    Коментиран от #187

    23:46 06.02.2026

  • 181 Отец Дионисий

    6 7 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    23:47 06.02.2026

  • 183 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Абе, от тоя орешник и скраб не става.

    23:49 06.02.2026

  • 184 Истината

    8 5 Отговор
    От "Фокус" вероятно са украинци, защото за тях Русия е враг, а не страна в конфликта.
    90% от страните знаят, че украинците почитат нацизма и пречупеният кръст.

    Коментиран от #189

    23:49 06.02.2026

  • 186 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #176 от "Кравария убер алесссс":

    Задължително първите десет коментара в подобна статия са проруска боза.и тези тук не са изключение.голяма.част от троловете са на заплата и са част от модераторите на сайта.половината статии са проруски фейк,но се появяват често хора дето уж се възмущават от лошите антируски действия в сайта

    23:50 06.02.2026

  • 187 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #179 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Така е .господарите си правят кефа.виж архитектурата на 15 км от кремъл.ще.ти създаде противоположно впечатление.

    Коментиран от #194

    23:52 06.02.2026

  • 188 Чета

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Жълтопаветник":

    какво пишеш и това са пълни глупости ние жито си имаме достатъчно дори и изнасяме а това че някои идиоти купиха украинско е друг въпрос така че украинско жито може да си ял ти като си купувал хляб менте на по ниска цена

    23:53 06.02.2026

  • 189 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #184 от "Истината":

    Русия почита фюрера и има подобна система на управление като нацистите.това ти забелязал ли си го?

    23:53 06.02.2026

  • 190 Е не бега

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "Горд евроцент":

    Нали видиш, че тъ пейката денонощно тъпее тук, докато и се радват, че е евтина и глупава. Тъ пейка. 😄

    23:53 06.02.2026

  • 191 За огледалце и мъниста

    7 5 Отговор
    ЕС ни взеха златото и валутния резерв от борда, а ние се радваме и плюем Русия, която не ни дължи нищо. Туземци! По-бедни сме от Гана!

    Коментиран от #195

    23:53 06.02.2026

  • 192 ....

    4 7 Отговор

    До коментар #65 от "РЕАЛИСТ":

    Това какво общо има. И Судан има по-голяма територия от Швейцария, ама е много зле. Русия има по-голяма територия от Китай, ама е 100г. назад от Китай, даже е и роб на Китай. Територията е напълно излишна и безсмислена, когато на не я живеят бедняци и глупаци.

    23:54 06.02.2026

  • 193 цирк

    0 1 Отговор
    Кога се очаква капитулацията на Путин? хи хи хи

    23:56 06.02.2026

  • 194 За разлика от теб съм я виждал

    3 6 Отговор

    До коментар #187 от "стоян георгиев":

    Москва е един от най-красивите и благоустроени градове в света, както и Санкт Петербург.

    Коментиран от #197

    23:56 06.02.2026

  • 195 стоян георгиев

    6 8 Отговор

    До коментар #191 от "За огледалце и мъниста":

    Ссср ни взе златото два пъти ама ти им лапаш бахора до корен при всеки удобен вариант.ес нищо не ти взе до преди ес не знаеше какво е пластмасова дограма и ламинат а калмарите ги ядеше само по родопски!

    Коментиран от #198, #203

    23:57 06.02.2026

  • 196 Е да те жаля ли, че сипендел 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "ХА ХА":

    Туй не е за фалене бе глупав! 😄 Затова ти се радват, че си евтин и глупав!

    23:58 06.02.2026

  • 197 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #194 от "За разлика от теб съм я виждал":

    Да и путлер го съсипа.сега софия има по висок стандарт от богатата Москва.за това и избягахте скоростно от там даже и вие руските тролове.нищо лично просто статистика.

    23:59 06.02.2026

  • 198 Пропагандата

    1 2 Отговор

    До коментар #195 от "стоян георгиев":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #200

    23:59 06.02.2026

  • 199 ГУР

    3 8 Отговор
    Украинското разузнаване съобщи за стотици случаи на приятелски огън между руските части .
    Анархията е пълна .

    00:00 07.02.2026

  • 200 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #198 от "Пропагандата":

    Нямаш си представа колко е вярно това за теб!

    Коментиран от #202, #216

    00:00 07.02.2026

  • 201 Жалък с@йт

    3 1 Отговор

    До коментар #176 от "Кравария убер алесссс":

    Поле на тро0-леи, просто тия и лъжи! Само драсни нещо срещу глупака тро0-лей и ттрият. Ще им развалиш фейса на сайта за тъпо0 та. Жалки човечета! 😄

    00:01 07.02.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 6 Отговор

    До коментар #195 от "стоян георгиев":

    Аз преди 1980 не знаех какво е интернет, а компютър купих след 2000 година. Объркваш епохите с благосъстоянието, момче. Ти какво си мислиш? Че руснаците нямат дограма и живеят в колиби, като българските селяни? Не обиждам селяните. Те не са виновни
    Погледни е Гугъл картинки РУБЛЕВКА и ще видиш за какво става дума!

    Коментиран от #205

    00:04 07.02.2026

  • 204 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 4 Отговор
    Хахаха! Според Стоян Георгиев София превъзхожда Москва и Санкт Петербург! Само по скъпотия, Стояне. Само по скъпотия!

    Коментиран от #207

    00:09 07.02.2026

  • 205 стоян георгиев

    6 8 Отговор

    До коментар #203 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ти другар не си знаел какво е пластмасова дограма докато не ти дадоха достъп до европа в ссср и комунистическа българия живеехме като африканци само че без банани.в русия още в много райони ситуацията е такава.евтино пиене панталон с ръб и железни зъби.пожелавам ти да да изкараш остатъка от живота си.нали много ти харесва?само за това ме е яд.че талибани като теб вземате вече евро.ти си за там.да седиш с ватенката и ушанката пред хоремага и да чакаш с кой да си разделите бутилка водка .

    Коментиран от #208

    00:10 07.02.2026

  • 206 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Ачо":

    Мечтите са безплатни.

    00:10 07.02.2026

  • 207 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #204 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Скъпотията друга.талибан е символ на богатство.къдетоме скъпо хората са богати.в швейцария е скъпо другарю талибан да ти кажа ли защо? В африка е евтино пак по същата причина.москва бе един от най скъпите градове докато царя ви не направи простотията.

    00:13 07.02.2026

  • 208 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 5 Отговор

    До коментар #205 от "стоян георгиев":

    Стояне, обиколил съм половината СССР. Бил съм в Украйна, Белорусия, Чечня, Урал, Красноярски край, република Тува. На запад до Пролива. На юг до Испания. Мога да обиколя 50 пъти света, защото имам пари. Ти къде си бил, че се правиш на много умен и ме коментираш?

    Коментиран от #210, #236

    00:15 07.02.2026

  • 209 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Стояне, ти имаш ли шофьорска книжка?

    Коментиран от #212

    00:17 07.02.2026

  • 210 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #208 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ти си талибан бе човеко където и да си бил и пари да имаш си оставаш талибан съветски талибан крадец и фен на други подобни крадци.само подобен може да е фен на върхушката крадци .от ссср които сега съсипват и русия.нали ти казах какво заслужаваш? Жалкото е че не се намериха хора да ви уредят.там ви е мястото.харесваш путинландия? Еднопосочен билет и без право на връщане.имай си там пари...

    Коментиран от #214

    00:19 07.02.2026

  • 211 Мъдреца

    1 2 Отговор
    И що имало Белене ,скравена и......

    00:20 07.02.2026

  • 212 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #209 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Не бе аз съм обратен черен и не съм бил войник ...хаха....всеки съветски талибан го използва за аргумент като няма какво да каже.

    00:21 07.02.2026

  • 213 Диди

    4 6 Отговор
    Каквото и да ни разправят, Русия е една бавноразвиваща се държава със затихващи функции.

    Коментиран от #215, #244

    00:23 07.02.2026

  • 214 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 4 Отговор

    До коментар #210 от "стоян георгиев":

    Стояне, откъде накъде ме наричаш талибан и крадец? Момче, не си добре с главата. Талибани в България са били само фашистите и техните слуги. Рязали са глави и са ги набивали на кол, като талибани.

    00:27 07.02.2026

  • 215 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 5 Отговор

    До коментар #213 от "Диди":

    Диди, добър вечер. Русия е много богата и развита страна. На четвърто място в света по покупателна способност на населението. Ние сме след африканската страна Гана.

    Коментиран от #233

    00:32 07.02.2026

  • 216 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #200 от "стоян георгиев":

    винаги има за цел глупака!

    00:38 07.02.2026

    6 3 Отговор
    Ами украинците що не са стигнали вече до Камчатка? Нали руснаците все губят...

    00:49 07.02.2026

  • 220 Врач

    5 2 Отговор
    Абе що пишете глупости , никой не ви вярва . Иска ви се . Украйна е разбита и унищожена , просто е едно платили.

    00:50 07.02.2026

  • 221 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си обикновен пдpcт.

    Коментиран от #227

    00:51 07.02.2026

    8 6 Отговор
    Абе що пишете глупости , никой не ви вярва . Иска ви се . Украйна е разбита и унищожена , просто е едно плашило
    Нямат какво да ядат , ама още мърда.
    Русия се забавлява с окраинскине нещастници.

    00:56 07.02.2026

  • 224 Хо-ха-ха

    3 1 Отговор
    "Блокирането на достъпа на руската армия до Starlink " . Кога ще е украинския контранаступ? Чакаме го още от преди времето руснаците да се изхитрят да ползват Starlink.

    01:10 07.02.2026

  • 225 Кирпича

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    А русофилията е отявлен неонацизъм Сатаньов.

    01:13 07.02.2026

  • 226 М да

    3 3 Отговор
    М да.... вторая армия мире.... Вторая друг път....цццц.....негодици

    01:14 07.02.2026

  • 227 Серсем

    0 1 Отговор

    До коментар #221 от "Серсемин":

    А ти си Фегет

    01:15 07.02.2026

  • 228 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Блатна подлога":

    И после при размяната-1000 украински,а едва 38 руски!Защо така?

    01:17 07.02.2026

  • 229 Интересно

    2 3 Отговор
    Тия Блатните уж се бият с Украйна
    И омразния Нато
    А пък ползват
    Технологията на Пропадналия Запад .

    Z Блогърите реват че
    Русия няма нещо подобно на Стралинк
    И плюят по Мъск.
    Че ги отрязъл.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    А иначе Рушляците били Без АНАЛогови .

    Коментиран от #235

    01:23 07.02.2026

  • 230 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Жълтопаветник":

    " леп си ял и си го затопвал в украинско олио"

    Да ме пази Господ от отровно украинско олио! Ползвам само зехтин и фастъчено масло. И чак да затопвам в масло...
    Да не съм тиква, да ям филии със свинска мас.

    01:24 07.02.2026

  • 231 гого

    3 3 Отговор
    Минималната заплата в Русия от 1.1.2026г е 27093 рубли с 13% данък или 23571RUB, което е 260 евро.

    01:27 07.02.2026

  • 233 Аууу

    2 6 Отговор

    До коментар #215 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Взехме че ти повярвахме

    4та в Света .

    Пенсионираните Крепостни
    Имат пенсии около 200 долара .

    За каква Покупателната способност
    Говориш Издуханяк ?

    Коментиран от #237, #240, #241

    01:27 07.02.2026

  • 234 Цензура

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Така са ги подценили, че цялото НАТО помага на укропия и руснаците пак ги бият !!! А обрaтнякът от видеото ти да прави цялата обрaтняшка "армия4 от 60 000 розови понита и след месец няма да я има.

    01:28 07.02.2026

  • 236 Като те гледаме

    2 4 Отговор

    До коментар #208 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И на Луната си Ходил

    Затова явно си Слънчасал ,Ушанке.

    01:31 07.02.2026

  • 238 Цензура

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    И как 2 милиона армия дава 2 850 000 загуби... и още съществува ??? Ти си такъв крeтeноид, че би снижил средното IQ дори на рибен пасаж от цаци !!! Когато всичко свърши по единствения възможен начин такива като тебе ще бъдат подлагани на принудителна стерилизация, за да се спаси генофондът на човечеството, защото иначе ще деградираме обратно към медузите.
    Първо "клъц-клъц" (без упойка), после - в някоя оловна мина или каменоломна.

    01:32 07.02.2026

  • 239 гого

    3 10 Отговор
    Средната пенсия в Русия по официалната им статистика е 23175 рубли или 260 EUR! У нас е над 520 евро. Повечето руски пенсионери не могат да си позволят месо.

    Коментиран от #242, #259

    01:33 07.02.2026

  • 240 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #233 от "Аууу":

    Списък на държавите по ППС (покупателна способност)

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    Клубът на богатите не означава, че всички там са богати! България се намира в списъка след Гана!

    Коментиран от #249

    01:34 07.02.2026

  • 241 Тоя, пък.

    6 2 Отговор

    До коментар #233 от "Аууу":

    О, да, то се знае. Всеки русофoб олигoфрен с IQ по-малък от броя на пръстите му, знае повече от експертите от МВФ и Световната банка. Дано само не признаят официално русофобщината за инвaлидност, че ще се разорим да храним пожизнено безполезни индивиди.

    01:35 07.02.2026

  • 242 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #239 от "гого":

    Гого, ти гледаш приходите но не гледаш разходите. В Гана, например, бананите са почти без пари и не харчат за отопление😜❗

    01:37 07.02.2026

  • 243 гого

    2 6 Отговор
    На минимална заплата са около 6 милиона от 84 милиона работещи руснаци. Някой ще ми намери ли поне един у нас да работи за 260 евро?

    Коментиран от #246, #247, #251

    01:38 07.02.2026

  • 244 Цензура

    6 0 Отговор

    До коментар #213 от "Диди":

    Абе, голяма ти е устата, ама като дойдат руснаците, първа ще тичаш да им лапаш.

    01:38 07.02.2026

  • 245 Артилерист

    7 2 Отговор
    Изгонването на Ермак довело до парадоксални разкрития за методите на работа на укрорежима. Оказа се, че той действа като секта и решенията се вземат от религиозни ритуали и пророчества. Украинското общество, подложено на години масирана пропаганда и социално инженерство, започна масово да поглъща тези абсурди-от вещици, хвърлящи проклятия върху Русия, до РАЗДАВАНЕ НА "МАГИЧЕССИ АМУЛЕТИ" на войниците на фронта. Ама наистина няма как по разумен начин да се обясни, че Украйна ще победи Русия, освен с религиозни мистики, заблуди и прочие анормални измишльотини...

    01:39 07.02.2026

  • 246 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 4 Отговор

    До коментар #243 от "гого":

    Откъде знаеш, че това е единствената им работа? Или че не ги осигуряват на минимална, както половината работещи в провинцията? Едно ще ти кажа. Такава мизерия, както в България никаде в ЕС няма. За Руския няма да сравнявам, защото е смешно да сравнявам четвърто и 72 място в класацията.

    01:43 07.02.2026

  • 248 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 1 Отговор
    След три часа урките ще започнат да реват, че руснаците са ги попиляли с дронове и ракети. Имайте малко търпение.

    01:48 07.02.2026

  • 249 Малко данни от Росстат

    4 5 Отговор

    До коментар #240 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Бре Издуханяк

    За Последния месец увеличение на цените

    В Кочината.

    Краставици + 34.4 %
    Домати. + 19.4. %
    Картофи + 10.3%
    Моркови. +8.3%
    Зеле. +7.6%

    Какви простотии ни разправяш
    За Скапаната Русия
    Издуханяк

    Реват Блатните че инфлацията яко ги удря .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #250

    01:48 07.02.2026

  • 250 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #249 от "Малко данни от Росстат":

    БЕЗ ЛИЧНИ ОБИДИ, МОЛЯ. Много ясно, че доматите и краставиците са по-скъпи през зимата, отколкото през лятото.

    Коментиран от #253

    01:53 07.02.2026

  • 251 Ти кажи

    6 0 Отговор

    До коментар #243 от "гого":

    първо откъде идват парите за заплати в България.

    01:53 07.02.2026

  • 252 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Отнасям се с разбиране и съчувствие към повечето българи, които си изключват отоплението и мръзнат през зимата, хранят се с некачествени храни, от Украйна включително, купуват си дрехи и обувки втора употреба, карат изтърбушени от ръжда коли, НО БЪЛГАРИЯ Е МНОГО БЕДНА СТРАНА. ПО-БЕДНИ СМЕ ДОРИ ОТ ГАНА!

    01:59 07.02.2026

  • 253 Оня Ден Мишустин реве

    1 6 Отговор

    До коментар #250 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Кремля търси спешно още

    1.2 Трилиони Рубли да продължи да спонсорира Войната

    Според теб откъде ще ги вземат тези пари
    Кремълските Ашлаци.
    Пенсии и всякакви други разходи
    За Бедните ще има ли ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ще се увеличи ли
    Покупателната способност на Крепостния ?

    Коментиран от #254, #255, #258

    02:01 07.02.2026

  • 254 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 1 Отговор

    До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":

    Не ме интересува кой реве в Русия. Във Факти публикуват всеки ден адски украински рев!

    02:03 07.02.2026

  • 255 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":

    Не се напъвай да пишеш на руски. Не ти се отдава. Пиши на български да те разберем добре. Българският майчин език ли ти е? Да не си украинец?

    02:06 07.02.2026

  • 256 охо

    3 8 Отговор
    Няма по-смотано същество от руснака, виси по форуми и медии и се мъчи да спечели любов, чрез всякакви заплахи и руски гнусотии и се прави на българин.

    Коментиран от #265

    02:28 07.02.2026

  • 257 Т90

    8 1 Отговор
    Усещате ли как "врагът" благодарение на тази военна операция за разобличаване на цялото световно задкулисие, се развива до неузнаваемост! Ще ги накарате и старлинк да си пуснат собствен, ама ще е 2 пъти по евтин и точен, както си направиха собствен съюз, БРИКС, който съюз преполови световни брутен продукт.

    02:46 07.02.2026

  • 258 Хо-ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #253 от "Оня Ден Мишустин реве":

    Кажи ЕС от къде ще събере милиардите дето и ги иска Зелю, като дори ресурси няма за продаване а високите технологии дето използваха при създаването на непадащите капачки никой няма да и ги купи. Дали ще се увеличава покупателната способност в ЕС?

    02:54 07.02.2026

  • 259 Хо-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #239 от "гого":

    Само че храната и отоплението им е много по-евтино. То и българските пенсионери немогат да си позволят не само месо а и много други продукти

    03:02 07.02.2026

  • 260 ХиХи

    6 1 Отговор
    Пералните и те ли свършват или са ползвали старлинк 3 години и ся не могат да литнат

    03:46 07.02.2026

  • 261 Болотнии

    1 3 Отговор
    Путин е издал приказ за връщане на Сирия в най кратки срокове говори се за 15-20 г. Има и за Мадуро да бъде спасен веднага след изтърпяването на доживотната му присъда с последващо възвръщане на Венецуела. Е сега вече нема лабаво товаришчи.

    04:00 07.02.2026

  • 262 Чий е Крим?

    5 1 Отговор
    Кога всу ще си върне и 1 кв. см.?
    Хе, хееее…

    04:01 07.02.2026

  • 263 хихи

    2 0 Отговор
    "Унзере фюрер загт -победата е близо"

    04:36 07.02.2026

  • 264 Д,мин

    2 0 Отговор
    Относно комуникациите и взаимодействие на тактическо ниво, руснаците боравят със сателитни телефони Иридиум!

    05:31 07.02.2026

  • 265 абе мушмул

    4 1 Отговор

    До коментар #256 от "охо":

    "Няма по-смотано същество от руснака, виси по форуми и медии..." и това си го писал в 2:28 часа? И пишеш, че другите висят? Ми по това време нормалните спят или куландрисват комшийката!

    05:33 07.02.2026

  • 266 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "ахахахаха":

    Ми начетен бил.. хаха

    05:44 07.02.2026

  • 267 Уса

    5 1 Отговор
    Руската армия не разчита основно на Старлинк и същия не е спрян а е платен.Щом аз мога да ползвам Старлинк от България и украинците също ползват значи и руснаците могат да го ползват без проблем.Какво означава спрян за мен а за съседа не е спрян?Спрян е когато не плащаш,това е платена услуга

    05:49 07.02.2026

  • 268 Уса

    2 1 Отговор
    Другото важно нещо,което трябва да си набиете в простите кратуни е,че Русия не е враг на Америка а партньор

    05:52 07.02.2026

  • 269 Хахахахаха

    4 0 Отговор
    Хахахха, руснаците вече са измислили решение на проблема, вярно че по зле от стар линк, но си върши работата, някой да забелязва че на фронта вече почти не се качват клипчета с някакви успешни мисии на военните от Украйна, просто такива няма и за това и нищо не се чува от фронта

    Бившият лидер на Майдана и бивш депутат, сега командир на взвод от 72-ра бригада, Татяна Чорновол, се оплака, че бойците ѝ са останали без Starlink, след като нерегистрираните терминали започнаха да бъдат затваряни. „Дори Мъск не обърка нещата като собствените си хора. Добре, че моите позиции не са на такива „зли“ места, както бяха преди година... Ние загубихме всичко, не московчаните“, оплака се Чорновол.
    Депутатът от „Европейска солидарност“ Маруся Зверобой също е възмутена . „Спирането на Starlinks съсипа цялата ни работа... Накратко, това е краят на един голям PR трик, наречен „ще спрем Starlinks на тези руснаци“. И има ли значение, че и ние работим за тях? И има ли значение, че 80% от Starlinks се управляват от доброволци и не се развиват“, пише депутатът.
    На 5 февруари украинското издание „Страна“ написа, че проблемът на руснаците със Starlinks е силно преувеличен, тъй като само около 10% от руските военни комуникации ги използват, а останалите работят чрез стандартни руски мрежи. Технически решения за замяна на Starlinks вече се разработват.

    06:24 07.02.2026

  • 271 Джони

    1 2 Отговор
    Четири годинии, 4г.

    06:46 07.02.2026

  • 272 Начетен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ахахаха":

    Но, с правописни грешки,толкова му е начетеноста.

    08:11 07.02.2026

  • 273 Типче на име Шахед

    1 1 Отговор
    Не ги научихте имената на руските дронове ей! Или просто жалки опитити да въвлечете Иран???

    Освен това, защо не обясните как руснаците са се снабдили с терминали на Старлинк??? Пак ще си ги набавят по същия начин:):)
    А и кой ви каза, че нямат своя технология за комуникации? Старлик ползват от преди една година само. след като ги разучиха и набавиха достатъчно терминали! Само един вид от най-новите им дронове са нагодени само за Старлинк, и ще им трябва седмица за да ги нагодят за своята система!

    Коментиран от #274, #275

    08:47 07.02.2026

  • 274 Пълна Катастофа

    0 1 Отговор

    До коментар #273 от "Типче на име Шахед":

    за медииите и лузърите! Опитват се да се ободрят и си влеят кураж!

    08:51 07.02.2026

  • 275 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #273 от "Типче на име Шахед":

    Да питам защо руснаците ползват старлинг а не своята високотехнологична система?

    09:34 07.02.2026

  • 276 Ха ха ха... Ща ма пръснете от смях ва...

    0 0 Отговор
    Мчи то РФ ако разчиташе на кравешки технологии - още в началото щеше да е загубила...
    Ма да си верват козяците....
    Не пречат на събитията....

    10:07 07.02.2026

  • 277 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Личи си , че човешката природа ти е чужда след като дори не можеш да пишеш като хората.

    10:32 07.02.2026

  • 278 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Тия ушатите нали бяха свръхдържава , защо чакат на Мъск за интернет?

    11:08 07.02.2026

  • 279 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зловещия подкаст":

    Тъй де ,ама хакерите говорат за ВСУ, а нащо го докарва за руснаците. То за туй ловят хора по улиците урките щото при тях всичко е наред.

    18:42 07.02.2026

